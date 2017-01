Una domenica tra musica e fuoristrada: l'agenda

BARDI

SI VESTE A FESTA IN ONORE DI SANT'ANTONIO

Bardi si prepara ad onorare Sant’Antonio abate, una ricorrenza molto sentita in tutta la Valceno e, in particolare, in tutte le zone montane, dove, una volta, proprio in occasione di questa importante giornata, i parroci si recavano nelle aziende agricole e nelle stalle per benedire gli animali e lasciare un santino, le stalle venivano pulite in previsione dell’evento e lo stesso avveniva per gli animali, veri protagonisti delle celebrazioni. La festa di domenica verrà organizzata, come di consueto, dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Parrocchia. I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio, tanto cari, come detto, alla civiltà contadina di un tempo, che si appellava al santo perché proteggesse gli animali, si aprirà nella mattinata con un ricco ed interessante programma che vedrà, come da tradizione, la partecipazione di numerosissimi residenti. «Come ogni anno agli inizi del mese di gennaio - hanno spiegato gli organizzatori - ci ritroveremo per onorare questo appuntamento. Il ritrovo di tutti i partecipanti è previsto per le 10 al famoso Groppo di San Giovanni, ai piedi del castello dei Landi. Proprio per quell’ora arriveranno gli animali accompagnati dai loro padroni. Il parroco, don Luigi Pini, provvederà poi alla celebrazione della funzione religiosa nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Maria Addolorata, e, al termine della funzione religiosa, tutti si recheranno al Groppo per l’attesa benedizione drgli animali presenti che, come sempre, saranno particolarmente numerosi». Anche in quest'occasione funzionerà un servizio ristoro con un piccolo aperitivo per tutti partecipanti alla manifestazione.

ESCURSIONE SUL MONTE MENEGOSA

DA RIVA TRIGOSO A MONEGLIA

Domenica, invece, sarà la volta di una camminata magica, tra cielo e mare, nella splendida e vicina Liguria. Gli amanti del trekking si avventureranno da Riva Trigoso a Moneglia, attraverso il promontorio di punta Baffe, in una festa di profumi e colori grazie alle migliaia di corbezzoli che col loro bianco, giallo e rosso ricoprono senza interruzione tutto il versante. Assieme al viola del mirto, al verde della macchia mediterranea e al blu cobalto del mare sotto il sentiero, un tripudio di colori senza uguali. Lungo il percorso la vista spazia da Portofino a punta Mesco, con punta Manara che separa i due golfi di Riva e di Sestri. L’escursione, uno degli itinerari classici della riviera ligure, non presenta particolari difficoltà ed è adatta a tutti. Partenza con treno alle 8.46 da Borgotaro (alle 7.48 da Parma) e arrivo a Riva Trigoso alle 10.44; ritorno col treno da Moneglia alle 16.51 e arrivo a Borgotaro alle 19.13 (a Parma alle 20.04). Informazioni e prenotazioni: 339.7843072; antonio.mortali@trekkingtaroceno.it

BEDONIA

APERTO IL RIFUGIO DEL MONTE PENNA

Weekend per gli appassionati di montagna e per i buongustai quello preparato al rifugio del Monte Penna. Fino a domenica sempre aperto il ristorante e il rifugio con i gestori pronti ad organizzare diverse iniziative come camminate ed escursioni con originali carretti con ruote trainati da cani addestrati per visitare le faggete del Penna. La cucina propone prelibati piatti. Info: tel. 0525-83103.

SEMINARIO: PRESEPI IN MOSTRA

I 50 presepi e gli elaborati sono esposti nelle sale e nel corridoio centrale del seminario vescovile del colle di San Marco e saranno visitabili per tutto il weekend. La mostra «Il Santo Natale» è una rassegna di bellissimi presepi tutti costruiti da artisti locali con materiali riciclati, soggetti straordinari e inedite opere d’arte e resterà aperta sino al prossimo 29 gennaio. Per i visitatori è in distribuzione il calendario 2017 con tutte le foto e le notizie delle opere esposte, il cui ricavato sarà devoluto ai terremotati del centro Italia. Info: 0525.824420 (segreteria seminario).

BERCETO

RADUNO DI ALLEVATORI E AGRICOLTORI SUL SAGRATO

Domenica a Berceto si ripeterà la festa di Sant’Antonio Abate: la prima parte sarà alle 11, in Duomo, dove verrà celebrata la messa officiata dal parroco don Giuseppe Bertozzi. Al termine è previsto il raduno degli allevatori e degli agricoltori con i loro animali per ricevere la benedizione. Poi tutti a pranzo.

BORGOTARO

«WINTER TRAIL DEL BORGO»: DOMENICA LA CARICA DEI 300

E’ tutto pronto a Borgotaro per la 7ª edizione del «Winter Trail del Borgo», prova podistica valida per il circuito provinciale Trail Running Parma e Regionale Uisp, che si terrà domenica. La partenza è stata fissata per le 10. Il percorso, totalmente in sicurezza, è di venti chilometri, con 1.000 metri di dislivello positivo (la differenza media di altitudine nel percorso). E’ stato aggiunto anche un tracciato di 8 chilometri, per permettere a tutti, anche ai non allenati, di partecipare. La gara è organizzata dalla «Asd 3T Valtaro», di cui è presidente Fabio Barani, in collaborazione con tutte le associazioni di volontariato (circa 40 i volontari già attivati). Partenza ed arrivo saranno posizionati in piazza Verdi, di fronte al teatro Farnese. Si pensa, viste le iscrizioni pervenute, che i partecipanti supereranno i 300, provenienti da tutte le regioni del Centro Nord. «Le aspettative per questa edizione - ha spiegato Barani - sono infatti quelle di proseguire con il trend positivo delle passate edizioni, che hanno visto, ogni volta, aumentare gli iscritti: da 202 del 2014 a 235 del 2015 ed ai 284 della scorsa edizione». Il percorso (che prevede vari punti davvero spettacolari) sarà un continuo saliscendi ed interesserà tutta la zona. Tra le 11.30 e le 14, è previsto l’arrivo dei concorrenti, mentre dalle 12.30 alle 15, si terrà il consueto «pasta party» al Caffè Odissea di via Nazionale. Come anticipazione, diciamo che quest’anno, oltre alla 7ª edizione del «Winter Trail» di domenica, l’associazione valligiana è già al lavoro, per riproporre, nel mese di maggio, la «Quadrifoglio Ultra Trail» di 100 km e per, il mese di settembre, la nuovissima e già annunciata «Valtaro - Val di Vara - Levanto», su una distanza da 70 km.

Info e iscrizioni: www.3tvaltaro.it.

FUORISTRADA DA RECORD PER LA SAGRA

E' un weekend colmo di iniziative a Felegara grazie all’edizione 2017 Sagra di Sant’Agnese. Domenica l’Off Road riparte alle 8 con il ritrovo per i partecipanti all’escursione «Trip extreme, hard and soft». Dalle 10 alle 18 nel parco dell’oratorio apriranno le bancarelle del mercatino del riuso «Rigattieri per un giorno». Alle 11, in chiesa si terrà la messa domenicale dedicata alla patrona Sant’Agnese, seguita dalla processione della statua lungo le vie del paese. Alle 14.30 riapre la pista del Felegara Off Road. Alle 14.30 nella sala polivalente «Corradi» dell’oratorio aprono le mostre della sagra: gli stand di «Mangiar sano a Medesano» con degustazioni e vendita dei prodotti tipici del territorio, i laboratori manuali per i più piccoli «CreativArt», la mostra di fotografie e cartoline storiche di Felegara, le esposizione dell’artista Beatrice Besia e i quadri di Antonio Nevicati. Dalle 14.30 nel cortile della parrocchia inizieranno il concerto del gruppo «S62» e della cantante Jasmine Furlotti, oltre a animazioni, giochi e scommesse per i piccoli a cura dei giovani di Acr, Scout, Croce Rossa e la Pro loco di Felegara e Medesano. Dalla stessa ora inizierà la pesca di beneficenza e la vendita di vin brulé e cioccolata calda. Alle 16 nella sala polivalente «Corradi» inizieranno il 20° concorso «Il tortello di Sant’Agnese» nato per valorizzare il tortello dolce, prodotto della tradizione parmigiana, e il 14° concorso del miglior vino fatto in casa «al Vén pu Bòn» (per partecipare ai concorsi 0525.430108). Alle 18.30, sempre in oratorio, si lanceranno le lanterne della felicità. Alle 21, al teatro «Tanzi» di Felegara andrà in scena il concerto «viAndrante Mosso» che, organizzato in collaborazione con Parchi del Ducato, proporrà musiche di Caldara, Scarlatti, Haydn, Mozart, Respighin e Piccinni eseguite dal soprano Francesca Rossi Del Monte, e da Luigi Fontana (clavicembalo), Fatlinda Thaci e Lorenzo Tagliazucchi (violini), Emilio Eria (viola) e Antonio Papetti (violoncello).

Informazioni sul concerto: 334.1688882.

FIDENZA

IL TRIO PAUPIÈRE IN CONCERTO

Fa tappa domenica a Fidenza il tour italiano del trio canadese Paupière. La band electro-pop si esibirà al bar Nuovo, in piazza Garibaldi, alle 19.30 circa. Ingresso libero.

I RAGAZZI RIFLETTONO SULLA PACE

Un appuntamento dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e delle medie. «Smaschera la pace» è il titolo del pomeriggio di gioco e riflessione che prenderà il via domenica, alle 14.45, nella parrocchia di San Paolo a Fidenza. L’evento è promosso dall’Azione cattolica ragazzi di Fidenza che organizza per il secondo anno consecutivo la «Festa della pace». Grazie alla collaborazione con il gruppo diocesano di Pax Christi porterà la sua testimonianza sul tema della pace, il parmigiano Alessandro Mossini che, da diversi anni, opera in Bangladesh con l’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta». Il sodalizio, presieduto da Lorena Sghia, è stata costituito con il preciso scopo di rendere l’istruzione in Bangladesh un servizio e un diritto alla portata di tutti, soprattutto delle classi più povere e discriminate. In Bangladesh sono circa tre milioni i bambini che per diversi motivi non hanno accesso alla scolarizzazione. Per rendere il progetto possibile, «Il Filodijuta» è presente in prima persona sul territorio, nel villaggio di Chalna, a sud di Khulna, per implementare e coordinare il progetto di scuola primaria «Lekhapora Shikbo»; lo staff bengalese è composto da 16 persone, che ogni giorno operano per rendere la scuola e l’istruzione una realtà e non solo un sogno, per più di 300 bambini. Durante il pomeriggio ci saranno giochi e attività ispirati proprio al tema della Pace in stile «Acr».

FONTANELLATO

RITORNA IL MERCATO «ROCCA E NATURA»

Primo appuntamento dell’anno, a Fontanellato, con «Rocca e natura», il mercatino che ogni quarta domenica del mese porta in centro storico prodotti naturali, a chilometro zero e biologici, ma anche gli artigiani ed i creativi del «fatto a mano» con oggetti di artigianato-artistico, tessuti, pellame e legno. Per tutta la mattina, inoltre, saranno allestiti in viale Roma e nel piazzale antistante al santuario il «Mercato della terra» e il tradizionale mercato generico.

L'EMOZIONE DEI PRESEPI CON GLI «AMICI DI PRIORATO»

E’ ancora aperta al pubblico la spettacolare mostra di presepi allestita dai volontari dell’associazione «Amici di Priorato» negli spazi del complesso monumentale di San Benedetto. Un’esposizione che non ha mancato anche quest’anno di richiamare visitatori da tutto il nord Italia grazie alle tante novità introdotte. Oltre al presepe principale, che occupa due delle cappelle della chiesa, altri venti scene della Natività sono state preparate negli spazi della canonica, affiancate alle realizzazioni in legno e in marmo opera dell’artista nocetano Maurizio Caldani, alle riproduzioni in cartone dell’architetto Gianni Gallo e ai grandi pannelli in rame smaltato creati da Francesco Maria Martini. Anche quest’anno, però, è il presepe centrale a far sgranare gli occhi con i suoi mille dettagli, curati fino all’ultimo dei particolari, frutto di oltre quattro mesi di lavoro dei presepisti dell’associazione. Dalla piccola maestà illuminata sul fondo della stalla, ai mattoni delle case riprodotti con minuziosa precisione, agli arredi costruiti appositamente per arredare le abitazioni che si affacciano sulla doppia scena: una che riproduce il centro storico di Fontanellato, l’altra, oltre il Voltone, che riporta ad un paesaggio contadino nel centro del quale spiccano due figure che ricordano l’«Angelus» di Jean-François Millet, dipinto conservato nel Museo d’Orsay di Parigi, e che come già era stato l’anno scorso con «Le due madri» di Giovanni Segantini, è il dettaglio «culturale» attorno a cui ruota l’intera scena. La mostra è aperta il sabato dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. Negli stessi orari si potrà anche accedere agli spazi dell’ex monastero per scoprire l’intero complesso e ammirare le opere d’arte recuperate dagli «Amici di Priorato».

TOMBOLA ALL'ORATORIO

GRAMIGNAZZO

GARA DI BISCOLA PER SOLE DONNE

ISOLA DI COMPIANO

LA GENTE DELLA MONTAGNA AL SECOLARE RITO

Si concludono domenica, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale e nel piazzale di Isola di Compiano i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Nella frazione di Compiano in questi ultimi anni la ricorrenza è molto partecipata, tutta la gente della montagna porta animali, sale e indumenti per il secolare rito della benedizione e per avere protezione contro la malattia dell’Herpes Zoster, più conosciuto come «fuoco di Sant’Antonio». I più anziani ricordano che la festa era celebrata anche se cadeva in giorno feriale. Ora, se celebrata in giorno festivo, è molto seguita, straordinaria è la presenza massiccia di gente proveniente da tutta la montagna tanto che qualcuno osserva, non senza un certo umorismo, che si tratta del giorno in cui gli animali riescono a trascinare i padroni in chiesa per la messa. Alla fine della messa viene benedetto il sale che servirà come medicina per cavalli, cani, gatti, uccellini, coniglietti, criceti e pappagalli. Gli animali accompagnati da grandi e piccini, si schiereranno ai lati del piazzale della chiesa in attesa della benedizione e della consegna dell’icona del santo a ricordo della giornata.

LAGDEI

CIASPOLE: CINQUE AVVENTURE IN 2 GIORNI

MEDESANO

DOMENICA SI BALLA AL CENTRO SOCIALE

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con Dj Lupetto.

MEZZANO SUPERIORE

BENEDIZIONI E PREMI

Festa di Sant’Antonio domenica al circolo Anspi San Michele di Mezzano Superiore. Alle 12.30 pranzo sociale con menu adulti a 10 euro a base di torta fritta, salume misto, polenta pasticciata e acqua e a 6 euro per bimbi con torta fritta, salume misto, patatine fritte e, a scelta, bibita o acqua. Alle 15 la tradizionale benedizione degli animali e premiazione dell’animaletto più simpatico. Per tutto il pomeriggio sarà operativo il servizio ristoro. Per info 340.2576434 o 340.4161060.

PALASONE

CHIESA RESTAURATA, PAESE IN FESTA

Dopo otto anni la chiesa si presenterà senza impalcature e non ci saranno più i drappi rossi, a copertura dei ponteggi, che rendevano visibili solo l’altare e l’abside. Per queste ragioni, con la prima fase dei lavori di consolidamento e di restauro completata, la sagra di Palasone dedicata ai patroni San Fabiano e San Sebastiamo domenica avrà un sapore del tutto particolare. Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 per la celebrazione della messa e il successivo incontro sul sagrato con dolcetti e vin brûlé per tutti. Quindi alle 12.30 il pranzo della sagra con la possibilità di prenotarsi ai numeri 0521 879147 oppure 349 0056545. Entrando in chiesa si potrà ammirare l’importante lavoro di restauro che – dopo i danni provocati dal terremoto che rese parzialmente inagibile il luogo di culto – ha permesso di mettere in sicurezza e riportare all’antico splendore tutta la navata centrale recuperando le decorazioni interne, anche grazie alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico con luci che valorizzano ulteriormente la chiesa.

PARMA

INAUGURAZIONE A PALAZZO DUCALE - «DIES IRAE» DI VITTORIO RAINIERI

Da sabato al 28 gennaio, Palazzo Ducale, a Parma, sede del Comando provinciale dei carabinieri, ospiterà l'evento artistico «Dies Irae» dell'artista parmense Vittorio Rainieri, promosso dal comitato femminile Nastro Azzurro di Parma. La mostra artistica ispirata alla Messa da Requiem è stata realizzata dall'artista nel 2014 a dedica e a ricordo dalla morte del maestro Giuseppe Verdi avvenuta il 27 gennaio 1901. L'evento sarà presentato dalla curatrice Anna Poletti Zanella, presidente del comitato femminile Nastro Azzurro di Parma, e dallo stesso autore. La mostra sarà arricchita da un inedito filmato dove il connubio tra musica ed immagini trova qui la sua massima potenza espressiva. La stesura pittorica del «Dies Irae» è composta di 17 pannelli per un totale di 17 metri lineari ricchi di emozioni e colori: 50 personaggi, 20 rappresentazioni fantastiche, 25 simboli da ricercare tra le trame. Nel «Dies Irae», l’artista illustra il Requiem attraverso la pittura, trasferendo il capolavoro musicale in un percorso di immagini, dando forma al messaggio contenuto nella sacra composizione, rendendolo così visibile a tutti. A collaterale scenica saranno messi in visione repliche pittoriche provenienti dal primo progetto realizzato dall'artista dal titolo «Spirito Verdiano». Ricordiamo gli altri orari delle visite: domenica, dalle 8.30 alle 12.30; venerdì 27 giornata a ricordo del maestro Verdi, dalle 8.30 alle 12.30; sabato 28 visita dalle 8.30 alle 12.30. L'evento artistico gode del patrocinio del Comune di Parma, del Comando provinciale dei carabinieri di Parma, dell'Università di Parma, del Comitato Nastro Azzurro, dell'Associazione nazionale carabinieri di Parma, del Museo Verdi di Busseto, dell'associazione J.B. Boudard di Parma e del Sinapsi Group.

IL CIRCO TORNA AL TEATRO DEL CERCHIO CON LO SHOW DEI NANIROSSI

Anche per il nuovo anno ritorna l’appuntamento con le arti circensi e gli artisti di strada. Per l’appuntamento «Il circo al Cerchio», infatti, vedremo in scena domenica, alle 17, lo spettacolo «Nanirossi show» dell’omonima compagnia. Spettacolo «tout public» dai caratteri tipici dell’arte di strada. «Nanirossi show» porta una ventata di aria fresca al repertorio del teatro di strada italiano, qualcosa di mai visto prima che solo i Nanirossi vi sanno offrire. Vedere per credere! Per tutta la durata dello spettacolo sarete rapiti dalle evoluzioni tecniche e dalla comicità di Rodrigo e Josephina. Tutto è possibile quando i Nanirossi arrivano, capaci di rompere la barriera tra artista e pubblico sapranno coinvolgervi con la loro semplicità e delicatezza e stupirvi con le loro evoluzioni acrobatiche. «Nanirossi show» regala emozioni e risate a chiunque si lasci trasportare nel fantastico mondo di questi due piccoli-grandi artisti. Presenta il meglio del loro repertorio, portando in scena un alto livello della tecnica del «Mano a mano» che stupisce il pubblico per la difficoltà egli esercizi svolti e lo sbalordisce ancor di più per la facilità con la quale vengono eseguiti. I momenti di acrobatica sono intervallati da virtuosismi di giocoleria e coinvolgimento del pubblico. Per alcuni istanti, infatti, due fortunati volontari diverranno grandi protagonisti della scena assicurando a tutti grosse risate e lacrime agli occhi. E’ gradita la prenotazione. Info e prenotazioni: 3318978682.

DOMENICA ALLO SHAKESPEARE LIVE - IL CHITARRISTA LEBURN MADDOX IN CONCERTO

SOLIGNANO

IN TAVOLA SUA MAESTA', IL MAIALE

Proseguono, anche in questo fine settimana, gli appuntamenti gastronomici dedicata a «Sua Maestà il maiale - Valceno in Tavola», organizzati dalla Pro loco di Varano Melegari. L’appuntamento è nella trattoria da Pippo a Oriano, fino a domenica. Il menu prevede: culaccia, lardo e polenta fritta, salame fresco al vino bianco, polenta al salamino; risotto di «Sua Maestà», pisarei con luganega lenticchie e funghi, cotechino, ossa, costine con salse, stinco di maiale con sacrao, cotiche con fagioli. Per info 0525-3582. La prenotazione è obbligatoria.

SCHIA

UN BIANCO WEEKEND SUGLI IMPIANTI

TORRECHIARA

LABORATORIO PER BAMBINI

Domenica i bambini potranno partire per un viaggio nella magia del Medioevo, alle pendici del castello di Torrechiara. Continuano i laboratori al Centro culturale Torrechiara, in strada Pilastro 12. Alle 10.30 l’appuntamento è con «Ognuno faccia la sua bisaccia », un laboratorio dai 4 ai 10 anni, per immergersi negli usi e costumi del passato, seguito, alle 15, da una visita guidata in castello accompagnati dal personaggio di Bianca Pellegrini, la donna per cui venne costruito. Domenica ci saranno due turni di visite guidate alle 11.30 e alle 15, «Bianca vi guida» e l’appuntamento è davanti al castello nel borgo alto. Il laboratorio del mattino, organizzato dal gruppo Assapora Appennino, prevede un contributo di 5 euro a bambino e dura due ore. E’ necessaria la prenotazione al 345.0839016.

TRECASALI

SERATA DANZANTE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Ivana Group domenica, alle 21.30, all’Arci Stella a Trecasali. Info e prenotazioni: 3479242135, 3402691601.

ZIBELLO

VISITE AL MUSEO DEL CINEMA

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, domenica è ancora possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sabato e domenica il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Informazioni al numero 3474065078.