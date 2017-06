Una domenica da vivere nel Parmense

BARDI

FATTORIE APERTE ALLA MARENGHI MARINO

Domenica «Fattorie aperte» a Bardi con visita all'azienda agricola «Marenghi Marino», in località Segarati di Casanova. La visita è gratuita. Info: sito www.segarati.com.

VAL NOVEGLIA DA SCOPRIRE

Domenica mattina, in occasione della Festa dei bambini, sarà possibile avventurarsi in un’appassionante escursione gratuita alla scoperta della Val Noveglia. Accompagnati da Davide Galli, guida ambientale escursionistica, si partirà alle 10 dalla baita per poi mettersi in cammino verso la Pieve di Gravago, utilizzando l’ippovia dell’Appennino. Da qui si proseguirà per la celebre «Via degli Abati» e si passerà accanto all’antico lavatoio, per poi addentrarsi nel bosco fino al mulino sul Rosta. Sempre sulla «Via degli Abati», si risalirà a Brè, poi Noceto e Monastero, riscendendo infine alla baita, sempre con l’ippovia. Il cammino sarà della durata di circa 2,5 ore, per una distanza di 4,5 Km ed un dislivello di circa 200 m. È previsto un contributo di 5 euro a persona, che verrà destinato in toto alla raccolta fondi «La rinascita ha il cuore giovane». Info e prenotazioni: tel. 338 3745332 oppure 388-1059331.

FESTA DEI BAMBINI GIOCHI, ANIMAZIONI E CONVIVIALITA'

Giunta all’ottava edizione, la Festa dei Bambini, che si terrà domenica, alla baita di Noveglia, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del Bardigiano: giochi, animazioni e gastronomia per un’intera giornata dedicata alle famiglie ed ai più piccoli. Anche per quest’anno, l’evento - organizzato da un gruppo di amici con l’ausilio dell’associazione Val Noveglia - ha come obiettivo la raccolta fondi a favore della scuola materna «Cardinal Samorè». La festa si aprirà, tempo permettendo, con l’atteso trekking del gruppo guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno, il quale, gratuito ed aperto a tutti (in particolare a bambini e ragazzi), prenderà il via alle 9.45 dal campo sportivo di Noveglia. Le guide promuoveranno inoltre, per tutta la giornata, l’iniziativa «La rinascita ha il cuore giovane». Con il pranzo la manifestazione entrerà poi nel vivo: per chi desidera un pic-nic in compagnia, dalle ore 13, sarà attivo un servizio gastronomico con menù tradizionale e specialità di pesce. Nel pomeriggio, dalle 15, presso il campo sportivo, bambini e ragazzi potranno divertirsi in libertà anche con giochi della tradizione popolare ed il graditissimo ritorno del pony di Manuel Zeraschi: un altro momento di forte aggregazione che culminerà con il tour sul Freccia Rossa di Noveglia e la premiazione, verso le 17.30, dell’ottavo concorso gastronomico «Della nonna o della mamma, ogni torta è una manna!». I partecipanti sono infatti invitati a portare le più golose torte casalinghe al fine di sottoporle alla giuria formata dai bambini presenti all’evento. Inoltre, per l’intero pomeriggio, la musica dal vivo permetterà ai più grandi di scatenarsi con ballo liscio e canti. Per info e adesioni al pranzo: 0525-72371; 0525-72091; info@valnoveglia.it.

BASILICAGOIANO

FESTA DELLA POLISPORTIVA NEL SEGNO DELLE FERRARI

Grande festa, domenica, a Basilicagoiano, per celebrare i 40 anni della Polisportiva. Una festa nel segno delle mitiche Ferrari da Formula1, che inizierà alle 10, quando le 25 macchine messe a disposizione dalla Scuderia Ferrari Club, si raduneranno al centro sportivo di via Parma. Alle 10.30, gli equipaggi partiranno alla volta del Castello di Montechiarugolo, per una visita guidata e, sulla via del ritorno, aprirà loro le porte la sede della Ferrari Group di Basilicagoiano, per una visita.Alle 13 è previsto il pranzo (per informazioni 329.6254448) ma per tutta la giornata (fino alle 18) sarà a disposizione lo show room Ferrari con le «rosse» in esposizione e due simulatori di guida, per provare l’esperienza delle gare in pista. Sul posto saranno presenti anche i meccanici di Maranello, per una prova pratica di pit-stop e cambio gomme. l.u.

BERCETO



UN TUFFO DI 2 GIORNI NEL PASSATO

Berceto farà un tuffo nel passato anche domenica grazie alla Festa Medievale organizzata dalla Pro Loco. Domenica ci sarà la sfilata di cavalieri nel pomeriggio lungo i borghi e le piazze del centro storico. Chiusura della festa alle 17.30 con l’esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici di Fornovo, figuranti e cavalieri.

BORGOTARO





MANGIALONGA, SCARPE E TORTE D'ERBE

Per domenica, l’associazione «Bosco di Via», ha organizzato, la sesta edizione della «Mangialonga Borgotarese», camminata eno-gastronomica, non competitiva, tra boschi di castagni, pini e faggi dell’hinterland borgotarese, superando i mille metri di altitudine. Partenza e arrivo si terranno in località Verbona di Caffaraccia (Borgotaro). Lungo il tracciato, sono state allestite varie tappe eno-gastronomiche. Per info: www.boscodivia.com; tel.331.4036577, oppure Ufficio Turistico di Borgotaro, 0525.96796.

BUSSETO

DOMENICA IL TROFEO GIOVANILE DI CICLISMO

Domenica, su iniziativa di Pedale Bussetano e Fci, con la collaborazione del Comune, si terrà a Busseto il settimo trofeo giovanile «Pedale Bussetano». L’appuntamento è al parco dello sport di via Mozart alle 9.30 (ritrovo atleti alle 7.30). Sono ammesse le categorie G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6.

COLORNO

CAMMINATA BENEFICA INSIEME ALL'AVOPRORIT

Camminata benefica insieme all’Avoprorit di Colorno domenica. Alle 9.30 ritrovo all’ex ospedale civile e partenza per la casa degli alpini nella golena del Po a Sanguigna. All’arrivo accoglienza affidata ai giovani musicisti del gruppo Bambolbì. A seguire pranzo in compagnia.

FESTA DEL RUGBY E MAXISCHERMO

Festa del rugby Colorno tra sport, musica, cucina, birra e tanto rugby al centro sportivo di via Ferrari a Colorno. Domenica al pomeriggio sesto torneo minirugby Farnese-Paolo Quintavalla con oltre mille partecipanti. Nel corso della festa sarà attivo il servizio ristorazione e street food.

FELINO

CAMMINATA DEI VIGNETI DOMENICA A BARBIANO

Le Cantine Amadei in collaborazione con i Marciatori parmensi organizzano, per domenica a Barbiano di Felino, la «Camminata dei vigneti», Memorial Francesco Barigazzi, su distanze di 5 o 12 km. La partenza è fissata alle 8.30 al Circolo «La quercia». E’ previsto un percorso apposito, di 6 km, per gli amanti del nordic walking: la partenza di questa camminata è alle 9. I partecipanti saranno affiancati da Andrea del gruppo «Le marmotte del walkig», che fornirà informazioni e consigli utili. Per info: 340.3949469.

FONTANELLATO





UNA MOSTRA DEDICATA AD ALBERTINA MONTENUOVO

La Rocca Sanvitale ospita una mostra tutta dedicata ad Albertina Montenuovo, prima figlia di Maria Luigia e di Adam Albrecth Neipperg che andò in sposa al Conte Luigi Sanvitale, realizzata in occasione del suo duecentesimo compleanno. Suddivisa in 7 sezioni rispettivamente dedicate alla vita, al territorio e al castello così come si presentava quando Albertina vi ha vissuto. A chiudere il percorso di visita è inserito un pregevole contribuito video, realizzato dagli studenti del Liceo Albertina Sanvitale di Parma. L’esposizione è stata curata dall’Associazione Culturale Jacopo Sanvitale che ha lavorato insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fontanellato e del Liceo delle scienze umane di Parma, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Parma e il Museo Glauco Lombardi. La mostra è visitabile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 ed è ad ingresso gratuito.

PRINCIPESSE A CORTE ALLA ROCCA SANVITALE

Domenica alle 15.30 la visita guidata della Rocca Sanvitale sarà tutta dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni con una guida davvero speciale. Torna infatti il format «principesse a corte» e ad accompagnare nelle sale arredate del castello, alla scoperta della Camera Ottica, che permette di osservare non visti cosa succede in piazza, e al giardino pensile sarà la principessa Ariel che ha deciso di trascorrere le vacanze in un castello circondato dall’acqua. Il costo del biglietto per la visita guidata animata è di 8 euro, come il normale percorso, ma per partecipare è necessario prenotare allo Iat Rocca Sanvitale (0521.829055; rocca@fontanellato.org).

FONTEVIVO

LIBRINCASTELLO SU DUE RUOTE CON «CAPIREX» E LA FONTANESI

Vivere fra le pieghe della velocità, restando sempre se stessi. Un campione dello sport sale sul palcoscenico del carnet estivo della quindicesima edizione di Musica in Castello 2017 e lancia «LibrInCastello» – la mini rassegna culturale nel più ampio cartellone di oltre 36 eventi – con lo stile unico di un fuoriclasse: Loris Capirossi presenta, infatti, la sua biografia, intitolata «65, la mia vita senza paura» e firmata insieme a Simone Sarasso, dove racconta la sua vita per la moto. Ospite gradita è la straordinaria Kiara Fontanesi la più forte crossista di tutti i tempi che sta davvero facendo sognare il pubblico per il talento e la grinta da centauro che mette in pista ogni volta. Ecco due storie italiane da scoprire quasi d’un fiato: quella di «Capirex» nato nel 1973 a Castel San Pietro Terme e quella della parmigiana Kiara Fontanesi nata nel 1994, che ha vissuto anche a Fontevivo prima di girare il mondo, che già pare un romanzo. Potrete farlo domenica alle 21.30 a Fontevivo, nel parco Ex Convento dei Cappuccini in una serata da seguire non solo per tutti gli appassionati del motomondiale ma per chi, nella vita, cerca lo sprint intelligente, il mettersi in gioco, il superare se stessi.

Da una parte Loris Capirossi: 308 gare disputate, 99 podi conquistati, 29 volte vincitore, tre titoli mondiali in bacheca che ha festeggiato nel 2017 i suoi 44 anni. Fedele al numero 65 il pilota romagnolo ha saputo emozionare anche per il cuore e la tenacia correndo anche da infortunato con una mano fratturata. Una delle gare più leggendarie in questo senso Capirex la disputò il 24 giugno del 2000 quando salì sul terzo gradino del podio dopo aver corso una gara con la mano sinistra fratturata.

Dall’altra l’ospite Kiara Fontanesi che ha conquistato il titolo mondiale femminile di motocross nel 2012, 2013, 2014 e 2015 ed è la prima donna a vincere il campionato mondiale per quattro volte di fila. Coraggiosa tanto da correre anche il MX2 Europa contro i maschi, nel mondiale maschile. Due così, tanto orgoglio, adrenalina e passione, carattere italiano, un pizzico di follia, quasi super eroi, italiani. Veloci, testardi, caparbi, ma anche sorridenti, ottimisti, svegli. Senza paura, davvero?

Se ne parlerà con Enrico Grignaffini, coordinatore e anima di Musica in Castello.

L’evento è a ingresso libero ed è possibile grazie a Piccola Orchestra Italiana, al contributo economico del Comune di Fontevivo che sostiene la rassegna insieme alle altre amministrazioni pubbliche, grazie alla preziosa collaborazione dell’Avis di Fontevivo ed ai numerosi sponsor che contribuiscono alla realizzazione del cartellone.

In caso di maltempo: Palestra Comunale di Fontevivo.

FORNOVO

«FESTA DELLO SPORT»

Quarta edizione della «Festa dello sport», un ricco week end tra gare, sfide, fatica, tornei, spirito agonistico organizzata dalla Polisportiva Fornovo Sport, con il patrocinio del Comune, degli atleti e volontari di tante realtà sportive.

Per tutta la domenica i partecipanti potranno avere l’occasione di provare un gran numero di discipline, tra tornei e prove libere, seguiti da istruttori: dal calcio a pallavolo, tennis, triathlon, nuoto, arti marziali, ciclismo, podismo, tiro con l’arco, arrampicata, disc golf, rugby, fitness, ginnastica e altro. Anche quest’anno il torneo dei bar che si concluderà domenica pomeriggio con la finale. Sempre domenica, alle 12,30 si terrà invece l’inaugurazione del campo polivalente sintetico tennis/calcetto. Testimonial d’eccezione saranno Giulia Ghiretti e Norberto De Angelis. Ci sarà anche uno spazio creativo: grazie alla Consulta Provinciale degli studenti si terrà una sezione della «Giornata dell’arte». I ragazzi del Gadda allestiranno uno stand con i loro progetti tecnologici.

Non mancheranno le proposte di ristoro e ricreatività. Per informazioni: Marco 349 7868533; Sandro 339 2951506.

LIGURIA

A PIEDI, DAI MONTI A MONTEROSSO

Anche domenica escursione dai monti al mare di Monterosso. Info: emanuele.mazzadi@trekkingtaroceno.it; cell. 333.4555208.

MEDESANO

ANTEPRIMA D'AUTORE CON MUSICA E CAVALLI

Sarà una festa immersa nel verde quella che si terrà a Medesano nel parco di Villa La Capléra, dove andrà in scena in anteprima assoluta lo spettacolo equestre intitolato Anteprima d’autore in villa, un incontro tra musica e cavallo. Uomini e cavalli si esibiranno, in figure d’alta scuola su musiche celebri. Esibizione domenica alle 10 e alle 17,30. In villa si potrà pranzare e fare merenda. Il biglietto è di 10 euro per gli adulti e gratuito per i bimbi fino a 10 anni accompagnati. Info al 334/1688882 del Comune di Medesano.

MEZZANI

DOMENICA IL MUSICAL IL GATTO CON GLI STIVALI

Il musical «Il gatto con gli stivali», di Francesca Ceci, sarà proposto domenica alle 19 in piazza Belli a Mezzano Inferiore in occasione della festa della musica insieme alla MezzaBanda di Mezzani.

GRIGLIATA IN COMPAGNIA A MEZZANO INFERIORE

Grigliata in compagnia domenica alle 21 con Anpi e Arci alla Capanna Verde di Mezzano Inferiore per trascorrere una serata tra cibo e divertimento.

NEVIANO

TORNA L'ATTESA SAGRA DELLE ROSE

Tempo di Sagra delle Rose a Neviano, domenica, con la Pro Loco di Neviano.

POLESINE

VISITA IN BARCA AI LUOGHI DELLA BATTAGLIA DEL 1427

Itinerari in barca sul Po anche domenica, con partenza in mattinata e al pomeriggio dall’attracco fluviale di Polesine. Per l’occasione sarà possibile andare alla scoperta dei luoghi della battaglia fluviale del 1427. Info e prenotazioni al 3385951432.

PONTREMOLI

VISITE GUIDATE A VILLA DOSI

Villa Dosi apre le sue porte ai visitatori nel weekend per far conoscere questa splendida dimora, perla del Barocco pontremolese: domenica, alle 15, 16 e 17 le guide Sigeric accompagneranno i gruppi alla scoperta dei Chiosi di Pontremoli (8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni). Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a info@sigeric.it oppure telefonando al numero 331.5740114.

PRATO SPILLA

TUTTI TARZAN CON FORESTAVVENTURA

Prato Spilla si prepara ad accogliere i tanti aspiranti Tarzan e Jane che vorranno cimentarsi sui percorsi acrobatico forestali del parco Forestavventura, gestito da Verdeverticale. Per info e prenotazioni 3371111757, forestavventura.pratospilla@gmail.com, www.forestavventura.com.

SALSOMAGGIORE

TORNA LA FESTA DI SAN NICOMEDE

Ritorna da venerdì a domenica la festa di San Nicomede, patrono della frazione posta fra Salso e Fidenza. Negli accoglienti spazi intorno alla chiesa, i volontari allestiranno gli stand gastronomici con tante specialità. Non mancheranno anche momenti musicali che allieteranno la tre giorni di festa. In chiesa, si terranno momenti religiosi, presieduti dal parroco don Marek. L’utile della tre giorni di festa sarà utilizzato per sostenere opere parrocchiali.

SAN SECONDO

SEI CONTRADE A TENZONE NEL PALIO DI SAN SECONDO

Grandi giornate di festa, a San Secondo, con il Palio delle contrade. Dopo l’anteprima gli eventi dei giorni scorsi la manifestazione organizzata dall’associazione Palio delle contrade con il patrocinio di Comune, provincia, Regione e Aerrs ed il sostegno di numerosi sponsor, entra nel vivo.

Le giornate del Palio ripropongono, come sempre, i festeggiamenti avvenuti nel 1523, in occasione del matrimonio tra il Conte Pier Maria dé Rossi e Camilla, figlia del signore di Vescovado Giovanni Gonzaga fratello del marchese di Mantova. La corte dei Rossi e le sei contrade, Bureg di Minen, Castell’Aicardi, Grillo, Dragonda, Prevostura e Trinità, animano il borgo, ancora una volta, con cortei, banchetti, cerimonie, rinascimentali. La Spalla di San Secondo, «regina» della festa, è dispensata a tutti nelle cene propiziatorie, abbondantemente innaffiata dal vino «Fortanina».

Dopo venerdì e sabato, domenica 4, dalle 8.30 alle 10.30, prove ufficiali al campo di gara; alle 9.30 riaprirà il mercato rinascimentale e alle 10 didattica sulla falconeria con i «Falconieri dei quattro venti». Alle 11.15, corteo dei cavalieri, musici e signori e benedizione dei cavalieri e dei cavalli. Dalle 11.45 alle 15 dimostrazione di falconeria con coinvolgimento del pubblico e, alle 15.45, esibizione dei musici e sbandieratori in piazza della Rocca che anticiperà di mezzora il grande corteo storico con partenza dalla rocca. Alle 17.45, al campo di gara (stadio comunale), dopo lo spettacolo dei musici e degli sbandieratori, si terrà la disputa del Palio con l’antico gioco della quintana (con gli anelli più piccoli d’Italia).

A partire, dopo l’estrazione delle carriere di domenica, sarà la contrada Dragonda con il pluridecorato cavaliere Enrico Giusti, seguita da Castell’Aicardi con Maurizio Frulio; Bureg di Minén con Gabriele Gamberi; Trinità con Adalberto Rauco; Grillo con Nicholas Lionetti e Prevostura con Fabio Picchioni. Per avere i biglietti per assistere alla gara è possibile contattare i numeri 0521873214 e 0521871500, rivolgersi alle tabaccherie Mille Idee e Bozzetti o all’edicola di piazza della chiesa.

Domenica dalle 10 alle 15.30 sarà possibile, nella sala degli stucchi della rocca, assistere alle acconciature delle dame del Palio. In serata, domenica, ultimi banchetti nelle contrade.

Info al sito paliodellecontrade.com.

SORAGNA

CINOFOLLIE: SPETTACOLO ED EMOZIONI CON I CANI

Sarà una domenica pomeriggio spettacolare, in piazza Garibaldi a Soragna, per gli appassionati dei cani: torneranno infatti le «Cinofollie», lo spettacolo promosso dalla locale sezione della Pro Loco e che vedrà protagonisti, dalle 16.45, i cani addestrati dagli istruttori del Centro Studi del Cane. Quello che animerà piazza Garibaldi domenica pomeriggio sarà un vero e proprio musical, con la soundtrack di Michael Jackson: istruttori travestiti da zombie invaderanno la piazza con i loro cani ed apriranno le esibizioni presentate da Luca Rossi, noto volto di programmi Rai e Mediaset.

Ricco il programma dello spettacolo: dal cane equilibrista Maga Magò, applaudita sugli schermi di Raidue e protagonista della rappresentazione teatrale di «Ora Pronobis», di Paolo Pietroni, a quattro poliziotte speciali che mostreranno l’ardire dei loro cani nel superamento di barriere, scale e ponteggi, con estrema abilità. Il cane Hariel, Hovawart tedesco, si esibirà in una simpatica danza con la musica di «Noi No», brano caro a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: successivamente, tra i fumi comparirà Capitain Jack Sparrow con il suo cane dispettoso, quindi toccherà a Birra, il mezzo Border Collie che ruba le calze ai bambini, e sarà presentato il maremmano abruzzese, una delle razze autoctone nazionali.

Arriverà il momento dei cani nello sport: Emy, il cane che gioca a basket, e Maga Magò, che gioca a pallavolo ed è anche un portiere. Dopo Sky, il cagnolino che salta la corda e fa le bolle di sapone, sul palco di piazza Garibaldi saranno protagoniste la Monaca da Monsar con il suo cane da presa e ancora Emy, quindi toccherà ai Ghostbusters dell’Obedience Team del Centro Studi del Cane Italia, che mostreranno il loro dressage in totale sincronismo. Per ultimi, Overath pastore tedesco e grigione cane antiesplosivo e patrol, alle prese con la ricerca del Black Powder Gun e la cattura del malfattore, mentre Rama, un Australian Shepherd Dog, tra clave e sfere mostrerà le sue abilità da artista da strada.

Sarà inoltre presente la Croce Rossa Italiana, con i cani da soccorso per la ricerca delle persone disperse in superficie e travolte da macerie: non mancherà inoltre il cane da supporto a diversamente abili, e che sa persino riempire la lavatrice per il bucato. Prima dello spettacolo, dalle 15.45 alle 16.45, si esibirà sul parterre di Cinofollie 2017 la band pop salsese PH 6, vincitrice del concorso 2017 «GazzaRock», indetto dalla Gazzetta di Parma.

SORBOLO





SPETTACOLO AL TEATRO VIRTUS

Il laboratorio teatrale Memo Benassi porterà in scena domenica alle 21.15 al teatro Virtus «Una vita all’improvvisa» con regia di Franca Tragni. Alle 20 e alle 20.30, su prenotazione e per un pubblico adulto sarà presentato il monologo «Lo stupro» di Franca Rame (prenotazioni al 339 3345163). In scena Isabella Acquaviva, Barbara Azzali, Maria Cristina Berni, Claudia Bussandri, Gabriele Dolfi, Romina Felce, Federica Ferrari, Armando Fornaciari, Loretta Masieri, Mauro Mattioli, Greta Mordacci, Nunzia Moisè, Michela Mussi, Simona Torelli e Pamela Varani.

TORRECHIARA

CASTELLO DI TORRECHIARA: LA FESTA MEDIEVALE È QUI

Torna la grande Festa medievale di Torrechiara. dopo venerdì e sabato, finale domenica. Sfide di arco storico e spada nel grande accampamento medievale, insieme a falconieri e giochi di fuoco alla notte, ma anche laboratori per bambini, visite guidate, bancarelle, cene medievali e tanto altro animeranno questo fine settimana speciale per Torrechiara. La manifestazione “Torrechiara, Festa di corte, vita di Borgo”, arrivata alla sua diciottesima edizione, è organizzata dal Gruppo storico “Il leone rampante”, con il sostegno dell’associazione “Donne di Torrechiara” e il patrocinio del Comune di Langhirano. Per tutti ci sarà un bus navetta, che accompagnerà dal borgo basso di Torrechiara al borgo alto e al castello.

Ecco il programma della festa medievale (per tutte le informazioni 328.2250714 e c’è anche una pagina su www.assaporappennino.it)



DOMENICA

Nell'ultima giornata della festa ci sarà l’ingresso gratuito in castello. In piazza Leoni torna uno speciale mercato del contado, con numerosi appuntamenti dei piccoli produttori di AgroBioDiverso che a turno racconteranno i loro prodotti. Alle 11 ci sarà il nuovo giro di degustazione di vino e sidro di mele con i produttori locali. Alle 10 nell’accampamento ci saranno le finali del torneo spada medievale. Dalle 10,30 alle 18 attività per bambini nel borgo del castello. Quest’anno, in occasione del Festival Gola Gola, ci saranno anche i bus di “Parma nel cuore del Gusto”, che partono alle 10.30 e 15.30 da piazza Garibaldi in città – ma anche da Torrechiara - per visitare un prosciuttificio locale e non solo… (Info Point in piazza Leoni 2 – 328.2250714).

Dalle 11, nel punto ristoro torna la torta fritta delle donne di Torrechiara e tante altre bontà. Alle 15 nell’accampamento: esposizione rapaci da falconeria e alle 17 il «gran finale», sul quale gli organizzatori ancora non fanno trapelare nulla per sorprendere i visitatori.

TRAVERSETOLO

ESCURSIONE NEL BOSCO

Domenica 4 dalle 15 il Centro Culturale propone una camminata al Monte Fuso, una passeggiata facile nel bosco primaverile. Per info: 348/7649114.

VALTARO E VALCENO

FRA I GIOIELLI DELLE DOLOMITI

Il gruppo guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno organizza un’esperienza mozzafiato, tra i panorami più belli d’Italia: quelli del Trentino. Si inizierà venerdì con il Lago di Braies: definito “la perla delle Dolomiti”. Sabato, classica escursione intorno alle cime simbolo delle Dolomiti. Domenica, invece, si andrà alla scoperta de “Il Picco di Vallandro” Quota di partecipazione: 275 euro (info e iscrizioni: 339.7843072).

ZIBELLO

ZIBELLO ESALTA IL SAPORE DEL CULATELLO

Ha preso il via la 32esima edizione della Festa del Culatello di Zibello. Dopo la prima serata di festeggiamenti dedicati al «Re dei salumi», la kermesse gastronomica organizzata da otto associazioni di volontariato locali guidate dalla Pro loco col patrocinio del Comune di Polesine Zibello, del Consorzio del Culatello di Zibello e degli Antichi Produttori del Culatello di Zibello, oltre al sostegno di diversi sponsor privati, entra nel vivo.

Fino a domenica si susseguiranno, nel borgo rivierasco, intere giornate tra specialità tipiche, spettacoli, folclore, musica, cultura e tanto altro. Nel Palaculatello di piazza Giovannino Gareschi (che garantisce così il regolare svolgimento della festa anche in caso di maltempo) si possono gustare, oltre al tipico Culatello di Zibello Dop, specialità quali tagliatelle, risotto e tortelli al culatello, gnocco aperto allo stracotto di culatello, pisarei al ragù di strolghino di culatello, crepes alla Verdi (con porcini, asparagi e culatello), anolini con fonduta di Parmigiano Reggiano e culatello, lasagne al culatello.

Il servizio cucina, fino a domenica, è attivo tutti i giorni, sia a pranzo (dalle 11.30) che a cena (dalle 19).

Domenica, esposizione di trattori d’epoca, mercato Ascom e mercato Medievale, arte di strada con Kalù Stripp Show e Li Nadari Giullari; spettacoli anche nel pomeriggio (dalle 15) e, alle 17, nel Teatro Pallavicino, concerto «Culatello In…canto» della locale corale «E.Muzio». In serata, alle 21, spettacolo con l’orchestra Tonya Todisco. Per tutta la durata del festival, sarà attivo il luna park e si terranno esposizioni di mezzi agricoli, mostre d’arte e sarà possibile visitare il museo della civiltà contadina «Giuseppe Riccardi» oltre al «Cinematografo». Per informazioni, tel.0524939711, 052499388. Dettagli e programma al sito www.festadelculatello.it.