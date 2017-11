"Love is in the hair": monologo brillante di Laura Pozone a Varano Melegari

LOVE IS IN THE HAIR è un monologo dal ritmo serrato, che scandaglia l'universo femminile. Sei personaggi, dai 25 ai 60 anni, in un negozio con molta personalità tra spot pubblicitari e colpi di phon. Tutto interpretato da un'attrice che racchiude in sé le loro vite, demoni e sogni. Ambientazione: Metti un negozio con molta personalità dove si incontrano da anni sempre gli stessi personaggi. Metti 5 donne e un parrucchiere, diversissimi tra loro, che inscenano ognuno la propria commedia. Metti un imprevisto che li blocca nel locale tutta la notte. Si scambieranno confidenze, si toglieranno maschere, si sveleranno le vere personalità. I pregiudizi cadranno come birilli.

Sabato 2 dicembre alle 21 nella Palestra Polivalente di Varano Melegari

Come arrivare:

da Autostrada A15 direzione La Spezia: uscire al casello di Fornovo Taro, girare a sinistra seguendo le indicazioni di Varano de’ Melegari (7 km). Da Parma: direzione La Spezia, a Fornovo Taro prendere la direzione Varsi-Bardi. Giunti a Varano, dopo la rotonda prendere la prima via a destra (via Castagnola), la Palestra Polifunzionale è a 100 mt, sulla sinistra.