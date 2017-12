Aspettando il Natale: l'agenda della domenica

BARDI

AL CASTELLO TORNA LA «CASA DI BABBO NATALE»

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con tanti eventi imperdibili. Nel maniero, anche per questo sabato e domenica, ci sarà l'atmosfera delle feste, grazie alle aperture straordinarie dedicate al Natale. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, di quello della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli.

Per le famiglie ed i più piccoli torna, nel frattempo, a grande richiesta, la magica «Casa di Babbo Natale»: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri ( e regali sognati!) per la notte di Natale. Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta che avranno luogo nel salone d’onore e tante altre speciali iniziative.

Con l’inizio del mese di dicembre verrà, inoltre, lanciato il concorso dal titolo «Crea la tua palla di Natale e vinci il Castello di Bardi». Negli spazi della fortezza sarà allestito un albero da addobbare con decorazioni/palline create manualmente dai visitatori. Ogni oggetto dovrà essere corredato da nome e cognome e numero di telefono/e-mail. Al termine del mese una giuria decreterà l’oggetto vincitore per tecnica, creatività, originalità. Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17.

LA VAL NOVEGLIA SCONOSCIUTA E I SENTIERI DELLA VIA DEGLI ABATI

Four Season Emilia Romagna organizza, domenica, un’appassionante escursione in Val Noveglia, della serie «I luoghi perduti». Il percorso si svilupperà lungo un anello spettacolare e sconosciuto nella parte interna di Noveglia, verso il Monte Barigazzo. I partecipanti si muoveranno attraverso una serie di vallette legate a torrenti che alimentano il Noveglia, con resti di carbonaie, mulini, villaggi abbandonati ed emozionanti cascate nascoste su sentieri ormai perduti.

Scopriranno, così, cascate sconosciute e a più livelli, che riprendono vigore dopo le prime piogge autunnali, in una sottovalle di villaggi medievali attorno all’antico “limes” tra Longobardi e Bizantini e poi ancora nella lunga “guerra fredda” tra i Farnese del Ducato di Parma e Piacenza e i Landi con il loro Principato con capitale Bardi.

Paesaggi lunari tra i calanchi argillosi, stratificazioni di pietre calcaree e arenarie, antiche frane sottomarine visibili a occhio nudo: sarà un cammino lungo gli antichi sentieri della celebre «Via degli Abati», della durata di circa 7 ore, con una distanza di 9 chilometri ed un dislivello di 250 metri.

Il ritrovo è previsto per le 9.30 presso il bar di Noveglia, da dove si comincerà la camminata di difficoltà media che prevede attorno al mezzogiorno la sosta con pranzo al sacco. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni o prenotazioni: Four Seasons sede Emilia-Romagna 338-3745332.

BEDONIA

«FESTA DEL CIAO» AL SEMINARIO

Domenica a partire dalle 9 al seminario Vescovile del Colle di San Marco “Festa del ciao in attesa del nostro amico Gesù”, una giornata di riflessione all’insegna del gioco, dei canti e della gioia dello stare insieme rivolta soprattutto ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Programma: alle 9,30 accoglienza, 10 Santa Messa, alle 11 attività ricreative e alle 12,30 pranzo (costo 5 euro). Nel pomeriggio dalle 14,15 alle 15,45 attività diverse con canti, incontri a gruppi e preghiera conclusiva. Il tutto si concluderà intorno alle 16,30. Per informazioni 0525-824420.

BORGOTARO

TORNA A SAN ROCCO IL MERCATINO DI NATALE

Nel quartiere borgotarese di San Rocco, il più popoloso del paese, ritornerà, anche quest’anno, il «Mercatino di Natale», con ricami, ricordi e regali. Tutti i giorni festivi di dicembre, da domenica 3 sino al 23, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, nei locali dell’ex Convento Agostiniano, verrà infatti allestita una ricchissima mostra-mercato, con ingresso libero e tutto il ricavato verrà utilizzato per le opere caritative della parrocchia. Inoltre questa bella iniziativa prevede anche la tradizionale e sempre molto seguìta «Caccia al regalo», con ricche sorprese.

VIA ALLE FESTE CON GLI ZAMPOGNARI E L'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA

Il capoluogo della Valtaro ha iniziato le festività natalizie. Domenica è da segnalare, invece, l’inizio dello Shopping Natalizio, allietato dal concerto itinerante degli zampognari, con il duo «Allodi-Bellini», a partire dalle 16, in tutto il centro storico.

Inoltre, come sempre, si accenderanno le luminarie, tanti alberelli e sempre musica, lungo via Nazionale.

Intanto il Comune di Borgotaro ha diffuso un pieghevole con tutte le manifestazioni di fine d’anno, da questo weekend, fino al 5 gennaio 2018.



BUSSETO

CROSA MOSTRA BUSSETO VISTA DAI GRANDI ARTISTI STORICI

Da venerdì, «Busseto vista dai grandi artisti storici» la mostra personale Cyberpainting di Riccardo Crosa, artista visuale la cui ricerca ha individuato nella disciplina dell’arte digitale, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, l’ideale traduzione formale e la più idonea interpretazione di visioni quotidiane catturate dal vivo e rielaborate con il tocco dei maestri del passato. La mostra è prodotta da Montecristo per Luoghitaliani, circuito di eventi artistici che promuove la cultura locale attraverso il Cyberpainting. L’esposizione presenta sedici tele digitali della più recente produzione di Riccardo Crosa (Biella, 1965) create appositamente per l’evento e riunite sotto il titolo «Busseto vista dai grandi artisti storici», chiaro riferimento alla potenza e familiarità insite nel segno dei maestri del passato e nella loro capacità di delineare mappe spazio temporali alternative da utilizzare per poter rinvenire nuove prospettive della visione di un luogo. Energia e memoria, mediate dall’occhio cibernetico che indossa la lente dei pittori del passato, restituendone il tocco proveniente da una ispirazione infalsificabile, utili ad apprendere appieno la manifestazione del presente.

L’evento, pur essendo una mostra personale che si svolgerà durante l’intero periodo delle festività di fine anno, è una vera e propria azione collettiva. L’idea del sindaco Giancarlo Contini, immediatamente accolta da Crosa, porta l’esposizione ad uscire dai luoghi canonici della pinacoteca e della galleria d’arte per diffondersi nella Città, divenendone parte integrante, anche grazie alla collaborazione dei commercianti del Centro storico. La targhetta di ogni lavoro, oltre a riportare il titolo dell’opera e l’artista del passato cui rende omaggio, porge un invito all’acquisto per sostenere la Protezione Civile del borgo. L’iniziativa, patrocinata dalla città di Busseto, è in collaborazione con gli assessorati alla cultura e alle attività produttive, lo Iat e il contributo di Laurini Officine Meccaniche e fa parte dell’iniziativa di promozione del territorio Luoghitaliani.

«Desidero ringraziare – ha detto l’assessore Marzia Marchesi – lo sponsor che sostiene l’iniziativa e i commercianti, che con gioia l'hanno accolta esponendo nelle loro vetrine le tele del maestro Crosa contribuendo a realizzare una galleria d’arte nel cuore del Centro Commerciale Naturale di Busseto».

Anche il sindaco Giancarlo Contini si è dimostrato entusiasta per la mostra espositiva nei negozi di Busseto: «E’ una situazione poetica innovativa – ha affermato – che trae spunto da foto dei luoghi tipici di Busseto e li traduce secondo lo stile del secolo e dell’autore a cui si vuole dare risalto. Fondamentale anche l’intento benefico che si vuole dare alla manifestazione: l’acquisto delle opere infatti permetterà di aiutare la Protezione Civile».



COLORNO

FESTA PER I 30 ANNI DELLA SEZIONE AVOPRORIT

L’Avoprorit – Associazione volontaria promozione ricerca tumori - sezione Angela Fadani di Colorno, festeggia i trent’anni dalla fondazione. Domenica, per onorare l’importante traguardo, sarà celebrata una messa alle 11.30 nel duomo di Santa Margherita a Colorno in memoria dei volontari defunti. Poi alle 17 al circolo Maria Luigia di piazzale Venaria buffet offerto a tutta la cittadinanza con intrattenimento musicale a cura del cantante pianista Matteo Mazzoli. Per informazioni: avoproritcolorno@gmail.com oppure 329 8705797.

COLORNO

FESTA DEL GRUPPO MARINAI D'ITALIA

Il gruppo marinai d’Italia Pasquale Benassi di Colorno festeggia la patrona Santa Barbara domenica. Al ritrovo in sede per il tesseramento, seguiranno alle 9,30 il raduno al monumento ai caduti del mare per l’alzabandiera e l’onore ai caduti, alle 10 la partecipazione alla Santa Messa in Duomo, alle 13 il pranzo sociale al ristorante Lido di Colorno con la tradizionale lotteria. Sono invitati soci e simpatizzanti. Per informazioni telefonare al 3398389975 o 3338746782.

FIORENZUOLA D'ARDA

UN MACELLO DI CIOCCOLATO SABATO E DOMENICA

Con «Un Macello di Cioccolato», sabato hanno preso il via le iniziative per il Natale 2017 a Fiorenzuola. All’ex macello, alle 16.30, lo Show Cooking «Il cioccolato in pasticceria»; quindi negozi aperti con vetrine a tema e dolci degustazioni e stand di maestri cioccolatai. Alle 17, inaugurazione della pista pattinaggio in Piazza Molinari. Domenica negozi aperti con vetrine a tema e dolci degustazioni e, alle 16,30, ancora all’ex macello, show cooking «Le praline» e stand dei maestri cioccolatai.

FONTANELLATO

DOPPIO APPUNTAMENTO PER «AUTOREVOLI CENE»

Per il gran finale al Bistro del Labirinto della Masone degli incontri con scrittori e giornalisti, la rassegna «Autorevoli cene» raddoppia gli appuntamenti. Dopo l'appuntamento di sabato, domenica arriverà invece alla Masone lo scrittore Nicolaj Lilin che con «Sibirschie skazki» farà viaggiare i partecipanti alla serata attraverso una terra mitica. I menu delle due serate saranno come sempre «a tema» e la cena inizierà con l’aperitivo nel bookshop alle 19,30 per poi sedersi a tavola alle 20,30. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i contatti 0521/1855372 e 392/2218234.

LANGHIRANO

TANTI APPUNTAMENTI A TORRECHIARA

Tante novità e l’ingresso gratuito al Castello questo weekend a Torrechiara. Domenica torneranno le visite in castello con le guide in abiti medievali organizzate da Assapora Appennino. Le visite che partiranno alle 10:30, 11:30, 14:45 e 15:45 avranno un costo di 4,50 euro per il servizio guida compreso il noleggio delle radioguide, uno speciale sistema che consente ai visitatori di muoversi liberamente pur rimanendo in contatto con la guida e sentendo chiaramente la sua voce. L’ingresso in castello sarà gratuito come ogni prima domenica del mese. Tornano anche le attività domenicali per tutti in piazza Leoni, alle 10:30 e alle 15:30 al costo di cinque euro, si terrà il laboratorio «Farina come neve, sui biscotti di Natale!» dove si potranno creare originali dolcetti natalizi. E’ gradita prenotazione al 3282250714.

MEDESANO

ALLE TRE TORRI SI BALLA CON «BANDIERA GIALLA»

Domenica dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano, si balla in compagnia dell’orchestra «Bandiera Gialla». g.l.

MEZZANI

CASTAGNATA E VINO ALLA CAPANNA VERDE

Castagnata al circolo Arci La capanna verde di via Martiri della Libertà 79 di Mezzano Inferiore domenica dalle 15.30. Ci saranno caldarroste, tè, sugo d’uva e vino.



ALLA SCOPERTA DELL'ENERGIA NELLA RISERVA

Sapevate che il sole, il vento, l’acqua, la frutta e perfino gli esseri umani producono energia? Da questa domanda partirà l’esplorazione nel mondo dell’energia alla Riserva della Parma Morta di Mezzani per svelare in modo divertente meccanismi e curiosità scientifiche. Si tratta di un’attività gratuita per famiglie con bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni che si svolgerà a partire dalle 15.15 di domenica al Centro della riserva naturale Parma Morta di Mezzani. Prenotazione obbligatoria al numero 347 4018157.

MERCATINO AGRICOLO ALL'AZIENDA MAGHEI

Mercatino agricolo natalizio con i produttori di Campagna amica domenica dalle 10 alle 17 all’azienda agricola biologica Maghei Pierluigi di via Garibaldi 19 a Casale di Mezzani. Ci saranno degustazioni e proposte per idee regalo. Alle 15 laboratorio sul lievito madre e sulle brioches. Si potranno trovare formaggi, yogurt, ortaggi freschi di stagione, miele, lumache, vino, fiori, sidro di mele, aceto di mele, pane fresco, biscotti, confetture, uova, farine, giardiniere e olio di semi di girasole. Per tutta la giornata vin brûlé. Info al numero 340 0898016.





NOCETO

UNA DOMENICA INSIEME AGLI ARTISTI DI STRADA

Festa con gli artisti di strada domenica a Noceto. Dal primo pomeriggio le strade saranno invase dalla musica e dalle invenzioni spettacolari degli artisti del Teatro che cammina: cantastorie, clown, danzatori, acrobati, inventori di magia.

Musica dalle 15 quando in via Vittorio Veneto si esibirà la “Contrabbanda” una marching band composta da nove musicisti: sei fiati, fisarmonica, percussioni e grancassa, che si sposterà nelle vie e percorrerà il paese più volte nell’arco del pomeriggio. In piazza Repubblica alle 15.30, con replica alle 19.30 la Compagnia Omphaloz sarà in scena con “Circus Cabaret” uno spettacolo muto di teatro, arte circense e clown con numeri di acrobatica, giocoleria e pantomima.

Itinerante a partire da via Mazzini alle 16.30 e alle 18.15 “Il Soffio Magico” di Bubble On Circus: trenta minuti di bolle di sapone giganti, risate, poesia per un pubblico di tutte le età. Arriva dal Brasile lo spettacolo “Storie d’Incantesimo” della compagnia Torre del Molino, nel cortile della Rocca alle 16, alle 18 e alle 19: marionette e poesia nella creazione semplice e delicata di Eduardo Lopes. In caso di maltempo gli spettacoli degli artisti di strada si trasferiranno al Teatro Moruzzi. Ma il centro storico si animerà fin dal mattino con le bancarelle dei creativi dell’arte artigianali e gli stand dei produttori locali con le proposte dalla terra al consumatore a garanzia di freschezza e qualità e uno street food della tradizione con anolini da passeggio, panino con cotechino, piadina con stracchino e torte salate accompagnati da una selezione di vini del territorio.

REPORTAGE FOTOGRAFICO «BELGRADE WATERFRONT»

Inaugurazione domenica alle 11, nella sala Milli della Rocca, di “Belgrade Waterfront”, un reportage fotografico, il risultato del viaggio dell’aprile scorso di Massimo Gorreri, Lino Caffarra e Carlo Ampollini nella capitale serba.

Le foto, tutte a colori, testimoniano lo spiazzante contrasto tra il progetto faraonico che prevede la costruzione di una nuova Dubai dei Balcani, 8 hotel, negozi e residenze di lusso e centri commerciali, nel quartiere Savamala, in prossimità del fiume Sava, dove oggi è presente un campo profughi tra i più affollati dell’occidente, che accoglie migliaia di Afghani e Paskistani.

Un ossimoro architettonico, una contraddizione etica e sociale, due chilometri quadrati di scintillìo e tecnologia che prenderanno forma a ridosso della miseria. Le immagini testimoniano inoltre il processo di spersonalizzazione del quartiere di Savamala, fucina di artisti e creativi, che rischia di venire divorato da ruspe e cantieri, che distruggeranno la sua anima pittoresca e bohemienne. Belgrado Waterfront resterà aperta fino al 17 dicembre il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12. 30 e dalle 15 alle 18.30.

OZZANO TARO

NATALE IN CANTINA A MONTE DELLE VIGNE

Natale in Cantina di Monte delle Vigne: L’azienda vitivinicola – che ha legato il proprio nome a quello di bottiglie come «I Salici», inserito tra i 100 vini migliori del Belpaese dalla guida «I Vini d’Italia 2018» , «Il Monte delle Vigne Rosso 2016» fresco dei prestigiosi Tre bicchieri del Gambero Rosso e Nabucco, il vino simbolo dell’azienda – estende le feste ben oltre i confini indicati dai pochi giorni intorno alla vigilia, offrendo l’opportunità di entrare nelle premiata cantina di Ozzano Taro tutte le domeniche dal 3 al 17 dicembre 2017, dalle 11 alle 20, per provare gli abbinamenti migliori e scegliere i più emozionanti, in un contesto che parla di valori come l’autenticità, l’originalità nell’ambito del vino e del lambrusco, l’eccellenza e la sostenibilità.

Questa domenica è dedicata a salumi e formaggi, con accoppiate che descrivono il senso stesso dell’enogastronomia emiliana e del parmense. Il Nabucco sarà abbinato alla selezione di Parmigiano Reggiano 24 mesi del negozio di Gabriele Lacchetti a Collecchio, mentre Gran pecorino e la Culaccia di Silvano Romani divideranno il palco con Callas.

Altro grande classico di un Natale all’insegna della raffinatezza dell’Oceano parmigiano, il Salmone Upstream di Claudio Cerati – proveniente dalle Isole Faroe ma affumicato con i faggi dell’Appennino e sottoposto a una speciale marinatura – è protagonista il 10 dicembre dell’esaltante abbinamento con Sauvignon e Spumante Brut. Salame gentile e di maiale nero di Spigaroli verranno invece abbinati ai Lambruschi (Lambrusco Experience: Lambrusco Calanchi, Salici e Selezione).

Infine – perché lo zucchero viene sempre in coda - domenica 17 dicembre saranno i panettoni e i dolci della tradizione natalizia a offrire l’occasione per i brindisi alla Malvasia Dolce e Spumante Brut, con cui la cantina Monte delle Vigne augurerà buone feste a tutti, rinnovando l’invito a partecipare alle consuete visite guidate delle 11 e delle 17

Per informazioni: Monte delle Vigne, via Monticello, 22, Ozzano Taro, 43044 Collecchio. E-mail: info@montedellevigne.it Sito web: www.montedellevigne.it.

PARMA

CORALE VERDI - CONCERTO LETTURA PER LA SIERRA LEONE

L'associazione «Progetto Smiling Pikin» onlus, domenica alle 16,30 organizza, nella Sala Corale Verdi di vicolo Asdente 3 un concerto-lettura scenica Mozart-Da Ponte, incontro fatale. Al pianoforte Silvia Orlandi, soprano Silvia Salfi, narratore Luca Mazzamurro. Testo e regia di Fausta Molinari. Il concerto servirà a sostenere la costruzione di un asilo in Sierra Leone, l'ingresso è ad offerta libera.



CORCAGNANO - «DOGS» AL TEATRO MAGLIANI «UNO SPETTACOLO FATTO DA CANI»

«Dogs. Uno spettacolo fatto da cani» è il titolo della divertente commedia della Compagnia Teatrale Quelli di Noveglia che andrà in scena domenica al Teatro Magliani di Corcagnano. «Tutti quanti conoscono il famoso musical “Cats”: gatti bellissimi, sinuosi, acrobati, cantanti, ballerini perfetti. Nessuno sino ad ora aveva pensato di portare in scena “Dogs, uno spettacolo fatto da cani”; ed ecco che siamo arrivati noi – spiegano gli autori -. Cani di tutte le razze saranno sul palco, uniti per un obiettivo comune: interrompere la violenza contro gli animali. La rivalità tra cane e gatto non è mai stata risolta ma, un giorno, un acerrimo nemico fa ritorno e questo obbligherà cani e gatti ad una tregua, perché insieme si è più forti».

Uno spettacolo coinvolgente per il pubblico e divertente per i bambini che aiuterà cani e gatti meno fortunati visto che l’incasso sarà devoluto all’Enpa di Parma. Il sipario si alzerà alle 15,30.



WOPA - TUTTO IL FASCINO DEL VINILE IN MOSTRA AL WOPA

Domenica al WoPa di via Palermo 6, ritorna dopo 6 anni di assenza da Parma, il grande evento “Parma Disco – Mostra mercato del disco, del cd e del dvd usato e da collezione”. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Kolosseo, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19 con orario continuato e vedrà la partecipazione di numerosi espositori.

La mostra-mercato è da sempre un appuntamento importante sia per i semplici appassionati che per i veri amanti del vinile da collezione: una no- stop musicale che risveglierà il desiderio e la curiosità di ripescare versioni originali e prime pubblicazioni di tutti i generi musicali. Numerosi collezionisti si danno tradizionalmente appuntamento per esporre, scambiare e vendere le copertine e le incisioni memorabili del secolo: sarà possibile trovare dischi e CD in ogni formato, d’ogni genere musicale, dalla musica italiana al rock, passando attraverso punk, funky e jazz. In pratica, la musica dalla “a” alla “z”; una vastità di materiale in grado di spiegare il costante successo della manifestazione. Chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente farsi valutare dischi, cd e materiale musicale di vario genere. Inoltre, la Mostra del disco darà anche la possibilità di trovare pezzi rari, come il primo 45 giri di “Non è Francesca” cantata dai Balordi e pubblicato prima che Battisti registrasse la sua versione. Oppure Johnny Hallyday con “La mia chitarra”, un 45 giri che viene valutato molto bene, e l’Ep di Elvis Presley, Il re del Rock ‘n Roll, del 1958. Alla Mostra Mercato di Parma non mancheranno inoltre videocassette di gruppi, dvd, magliette, manifesti, fanzine e gadget di diverso tipo, tutti inerenti al mondo musicale. Per informazioni: www.kolosseo.com.



PALAZZO BOSSI BOCCHI - SELEZIONE DI RITRATTI FEMMINILI MEZZ'ORA D'ARTE CON... «LA MODA NELLA BELLA EPOQUE»

Con l’incontro «La moda nella Belle Époque» si conclude il ciclo autunnale di interventi scientifici “Mezz’ora d’arte con…”, organizzato da Fondazione Cariparma nell’ambito della propria attività culturale 2017. A cura di Nicoletta Moretti, l’appuntamento è previsto a Palazzo Bossi Bocchi (strada al ponte Caprazucca, 4) domenica alle 16; ingresso gratuito.

Una selezione di ritratti femminili conservati nelle Collezioni d’Arte di Fondazione Cariparma rivelano l’immagine della donna che si impone agli inizi del ‘900: figure sinuose e leggere come fiori che non sono solo icone di una nuova estetica che si diffonde rapidamente, ma anche espressione di atteggiamenti più disinvolti su cui incidono fortemente i nuovi stili di vita e il movimento di emancipazione femminile che proprio in quegli anni inizia ad affermarsi. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Artificio Società Cooperativa. La capienza massima della sala conferenze è di 60 persone. Per motivi di sicurezza non può essere consentita la contemporanea presenza nell’edificio di più di 100 persone; conseguentemente, in caso di afflusso superiore a tale capienza massima, l’accesso ai locali della Fondazione sarà contingentato. Per informazioni: 0521-532111 e-mail: guide@fondazionecrp.it / museo@fondazionecrp.it.

SHAKESPEARE CAFE' - DOMENICA SERA «ON STAGE LIVE»

Domenica alle 21, lo Shakespeare cafè di piazza Goito 1 ospiterà il terzo appuntamento di «On stage live», il progetto acustico che vede coinvolti gli allievi di canto della vocal coach Valentina Broglia e di pianoforte di Salvatore Bazzarelli; per l’occasione, è prevista l’esibizione di Leonardo Barbieri alla chitarra. La serata sarà prevalentemente dedicata ai ragazzi del gruppo under 20 che si cimenteranno nei brani di Lucio Battisti come ad esempio «Io vorrei, non vorrei… ma se vuoi» e «Il mio canto libero». Possibilità di cenare. Informazioni: 0521/237969 oppure valentinabrogliavocalcoach@gmail.com.

POLESINE

IL BORGO DEI BALOCCHI ASPETTANDO SANTA LUCIA

Aspettando Santa Lucia, Polesine diventa il «Borgo dei Balocchi». Tutto questo grazie all’iniziativa congiunta di Parrocchia e Antica Corte Pallavicina. Domenica alle 15, i bambini e le loro famiglie si ritroveranno alla chiesetta della Madonnina del Po per i racconti di Santa Lucia, la raccolta delle letterine e poi, passando davanti al presepe, ci avvieranno verso l’Antica Corte Pallavicina dove prepareranno i biscotti per l’asinello di Santa Lucia. La domenica successiva, 10 dicembre, alle 15, arriverà Santa Lucia.



IL REGNO DEL COLORE PER «FAVOLE A CORTE»

La terra senza i colori sarebbe come una tavola imbandita di cibi senza sapore: anonima e priva di quelle sfumature che contribuiscono invece a creare un universo che cambia a seconda delle stagioni e degli occhi di chi la guarda. C’è quindi un nesso tra «Il Regno del Colore», descritto da Morena Canali, Paola Mazza, Cristina Signifredi, Maria Teresa Gardelli e tradotto in ungherese da Elzbieta Ceglarska, e quello del gusto dei fratelli Luciano e Massimo Spigaroli, che da anni fanno dell’Antica Corte Pallavicina di Polesin un avamposto della fantasia applicata alla cucina.

E anche quella del Castello sulle rive del Po è in fondo una storia piena di colori, che riassume con le proprie pennellate una vicenda di passione per le tradizioni e per il territorio. Domenica «Favole a Corte» formalizza la comune anima cromatica delle due avventure con un evento benefico a cura dell’Associazione Culturale La Pergamena. Dalle 15.30, le autrici del libro, vestite con gli abiti delle fate, leggeranno alcune favole del loro libro, lasciandosi aiutare dai sapori e dalle suggestioni di una visita alle cantine e di una degustazione di strolghino e culatello dell’Antica Corte Pallavicina. Una parte del ricavato sarà devoluto a Telethon. Per l’occasione, «Il Regno del Colore» sarà buono i tutti i sensi, diventando dunque «Il Regno del Colore e i Colori della Solidarietà», anche in omaggio alle coloratissime sciarpe di Telethon che le autrici hanno già avuto l’onore e il piacere di indossare nel corso degli anni. Il percorso di lettura inizierà con l’introduzione a cura di Elzbieta Ceglarska (con sciarpa verde come lo striscione di Telethon), per poi risalire e proseguire con la lettura in bianco di Paola Mazza e quelle in azzurro, giallo e rosso di Morena Canali, Maria Teresa Gardelli e Cristina Signifredi. Dopo la conclusione, affidata ancora una volta a Elzbieta Ceglarska, l’ingresso trionfale nella cantina del culatello e un sentiero culinario con tappa finale nel ristorante per una colorata merenda. Per informazioni: Relais Antica Corte Pallavicina, tel. 0524 936539, E-mail: relais@acpallavicina.com, www.acpallavicina.com/relais.



SAN SECONDO

MAGIC BUBBLE SHOW ALL'ORATORIO

Domenica alle 16.30, all’oratorio di San Secondo, appuntamento con «Magic Bubble Show», spettacolo di bolle di sapone giganti, patrocinato dal Comune. Direttamente dalla Russia si esibirà l’artista Yuriy Sultanov che presenterà lo spettacolo «Gian Bubble Show». I proventi saranno destinati a finanziare e promuovere i progetti didattici per i bambini della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

SCHIA

CIASPOLATE E PRIMI PASSI SUGLI SCI

La neve è attesissima sulle pendici del Monte Caio, dove si spera in un’abbondante nevicata per ripartire con un altro fine settimana di sci, snowboard, ciaspole e tanto divertimento. Tra sabato e domenica, e comunque non appena le condizioni del manto nevoso lo permetteranno, tornerà in funzione il tapis roulant del Campo Scuola, per la gioia dei più piccoli che - grazie anche alla presenza dei maestri di sci della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio - potranno muovere i primi passi con gli sci ai piedi. Per vedere girare a pieno ritmo la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso bisognerà attendere il ponte dell’Immacolata, mentre lo skilift del Campo Scuola dovrebbe tornare in funzione per le vacanze natalizie.

Domenica, invece, si ciaspola in compagnia della guida ambientale escursionistica Marcello Cantarelli di Macigno Vivo che, per l’occasione, offrirà ai partecipanti il noleggio gratuito delle ciaspole. Si parte alle 10, da Pian delle Giare, per il Grand Tour del Monte Caio, dedicato a tutti quelli che, anche alla prima esperienza, hanno voglia di tuffarsi nell’avventura freeride nel cuore del Parco dei Cento Laghi. Ci si potrà avventurare nel grande bianco del Caio, alla scoperta dell’Appennino parmense. Il percorso di medio impegno, della durata di circa 4 ore comprese le soste, prevede un dislivello positivo di circa 400 metri.

Nel pomeriggio (con partenza alle 15 da Pian delle Giare) ancora tutti in pista, con «Ciaspole divertentissime per tutti a Schia», un'escursione facile, dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini (si consiglia dai 6/7 anni) per vivere le prime emozioni sulla neve con le ciaspole e non. Una semplice e facile passeggiata sulla neve per divertirsi e gustare l’aria limpida e profumata dell’inverno in montagna, l’atmosfera magica, la vita nascosta e furtiva degli animali sulla neve. La ciaspolata, della durata di circa 2 ore, prevede un percorso semplice, con un dislivello di 50 metri. Per info sulle escursioni e prenotazioni contattare la guida al numero 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it.





SORAGNA



CLOWNERIE ACROBATICA PER CAPPUCCETTO ROSSO

Domenica pomeriggio, alle 17.30, si terrà nel teatro comunale di Soragna lo spettacolo «Cappuccetto rosso, io non sono un lupo cattivo!», rivisitazione della favola attraverso lo stile della clownerie acrobatica: sarà il primo spettacolo compreso nella mini-rassegna teatrale organizzata dal locale assessorato alla cultura e dall’associazione culturale Everelina, e attuata dallo staff del teatro Il Cerchio. Ingresso libero.

SORBOLO

AL VIRTUS CONCERTO DEI THE SMILES PROJECT

Sorbolo celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità domenica. Alle 16 al teatro Virtus concerto dei The Smiles Project, coro a voci miste diretto da Sabrina Poli per un repertorio di musica pop e new wave sia italiana sia straniera. Alle 18 da piazza Libertà partenza della fiaccolata con corteo lungo le vie del centro di Sorbolo. Alle 19.30 momento conviviale con torta fritta, salumi e torte al circolo Arci Quadrifoglio di via Venezia (menu a 10 euro; torta fritta anche da asporto). L’incasso della manifestazione sarà devoluto a Nontiscordardimè ed Angsa. Per informazioni e prenotazioni 339 3322565 (Ombretta).





TRAVERSETOLO

DOMENICA APERTO IL MUSEO RENATO BROZZI

Domenica il Museo Renato Brozzi in Corte Agresti è aperto dalle 15,30 alle 18 con visita guidata gratuita alle 16. Inoltre, l’amministrazione comunale e il Centro Commerciale Comunale mettono a disposizione il servizio di navetta gratuita per il tragitto tra il Museo e la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano: le partenze si effettuano ogni mezz’ora dalle 15 alle 18 da piazza Fanfulla a Traversetolo e dal piazzale antistante la Fondazione a Mamiano.

TRECASALI

ALL'ARCI STELLA SI BALLA CON L'ORCHESTRA BONELLI

Si balla con l’orchestra Claudio Bonelli domenica dalle 21.30 all’Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.

».

VALCENO IN TAVOLA IN DUE LOCANDE

Prosegue in questo fine settimana la rassegna gastronomica e culturale «Valceno in Tavola-Sua Maestà il Maiale», ispirata alla tradizione contadina. L’appuntamento gastronomico, promosso per il 23esimo anno consecutivo dalla Proloco di Varano Melegari è alla locanda Lago Blu, in località Ceriato di Pellegrino Parmense (sabato e domenica). La prenotazione è obbligatoria. Per info Locanda Monte Chervano (0525-26 85) e Lago Blu (0524-64146). V.Stra.

ZIBELLO

VISITABILE LA MOSTRA IL CINEMATOGRAFO

Nell’ex convento dei Padri Domenicani, Sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.30, è possibile visitare «Il Cinematografo», la grande esposizione dedicata al cinema della collezione Luciano Narducci. Info al 3474065078.



I MERCATI DI NATALE DOLCETTI E ADDOBBI

Ecco i suggerimenti per un viaggio nell'atmosfera

delle feste tra bancarelle piene di regali,

concerti e tanti presepi

E' ormai un appuntamento immancabile che apre le feste di Natale: la visita ai mercatini. Se a Parma il segnale è dato dall'accendersi delle luminarie per le strade neli paesi e nelle città più a nord, in particolare verso le Alpi, si aprono le casette e si comincia a sentire il profumo di vin brulè che invade le vie. E anche se questa tradizione nasce secoli fa in Germania e in Alsazia, ormai anche a casa nostra si è radicata come un appuntamento imperdibile: ecco allora una selezione delle destinazioni più evocative dove cercare addobbi, dolci e atmosfere magiche.

IN TRENTINO

In Trentino i mercatini di Natale sono ormai una seguitissima tradizione. E il capoluogo Trento, nelle due piazze, Fiera e Cesare Battisti, offre una grande scelta di prodotti tipici dell'artigianato e creazioni artistiche. Saranno una novantina le casette che resteranno aperte sino al 6 gennaio, dalle 10 alle 19.30. La novità di quest’anno si chiama la «Via del Gusto Trentino»: è in via S.S. Trinità, dove i produttori delle associazioni del territorio si alterneranno per degustazioni e vendita dei prodotti dell'enogastronomia trentina.

Alla porte del Trentino fino al 6 gennaio ecco «I Natali della Vallagarina» con un viaggio tra castelli medioevali e palazzi barocchi. A Rovereto il Natale dei Popoli ospita le opere dei presepi napoletani di San Gregorio Armeno e quelle reatine; ad Ala spazio a manufatti di design e a musiche barocche; ad Avio l’atmosfera del Natale a castello, a Isera e Nogaredo i piatti della tradizione.

In Valsugana appuntamento con i Mercatini di Levico Terme mentre ad Arco, fino al 7 gennaio, oltre alle tipiche casette allestite nelle piazze del centro si potrà seguire un racconto sulla storia locale e quella del suo castello grazie a spettacolari proiezioni in video mapping sui palazzi storici.

Volendo scegliere invece uno dei «Borghi più belli d’Italia» si potrà andare nei vicoli e nelle androne di Rango nelle Giudicarie dove l’atmosfera di un tempo si fonde con quella natalizia. Fino al 30 dicembre sotto i caratteristici porticati in pietra, nei volti e nelle piazzette, verranno proposti i sapori e i prodotti tipici dei "Borghi più belli" per un tour che attraverserà idealmente le regioni italiane, insieme a laboratori per i ragazzi ispirati alle fiabe, e a quelli di decorazioni natalizie da creare con materiali naturali e di recupero.

A Tesero, in Val di Fiemme, la raffigurazione della Natività si ripete per le vie del paese da oltre quarant’anni. Sono un centinaio le composizioni collocate tra le case, negli avvolti e nelle cantine, sotto archi e porticati sulle fontane in pietra. Un percorso di circa un’ora attraversa il paese toccando in successione i diversi presepi illuminati dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte. Meta finale, piazza Cesare Battisti, dove è allestita la raffigurazione della Natività con statue a grandezza naturale come quelle più volte esposte in piazza San Pietro a Roma.

In Val di Sole infine, precisamente ad Ossana, viene organizzata l’iniziativa «Presepi e musica», che dal 1 dicembre al 7 gennaio propone un itinerario a tema segnalato da un percorso di luce alla scoperta di cento presepi attraverso il centro storico e fino al castello di Ossana.

ALTO ADIGE

Salendo ancora più a nord si arriva a quella che per molti è il cuore italiano dei mercatini di Natale: l'Alto Adige.

Ovviamente per il nostro viaggio partiamo dal capoluogo, Bolzano, dove dall'altro ieri - e fino al 6 gennaio - è tornato il mercato di piazza Walther che ormai è una tradizione da oltre un quarto di secolo (la prima edizione data al 1991). Da segnalare la novità di quest’anno: due cortili del centro storico di Bolzano saranno, nei fine settimana, aperti ai visitatori per un ulteriore carico di sorprese prenatalizie. Oltre alla piazza la festa prosegue in tutte le vie del centro storico, addobbate a festa e pronte ad ospitare i numerosi appuntamenti dell'Avvento: la Rassegna natalizia - mercatino artistico in piazza Municipio, il Mercatino della Solidarietà in via Argentieri e in piazza del Grano, e i portici con i loro negozi dove continuano a vivere le tradizioni locali. Per i più piccoli c'è poi il Mercatino di Natale dei bambini in piazza della Mostra che ha in serbo un ricco programma per i giovani ospiti.

Celebre è anche il mercatino che riempie di luci e profumi la passeggiata lungo il Passirio di Merano. Qui l'atmosfera di festa del periodo dell'Avvento si sposa con il fascino della cittadina termale che offre anche altre attrattive come una grande pista di pattinaggio. Vicino alle Terme poi tornano le Kugln Terme, delle enormi palle di Natale di tre metri che diventano veri e propri ristorantini riscaldati e confortevoli e assolutamente a tema.

Sempre ricco di atmosfera è anche il Mercatino di Natale di Brunico, che si tiene in via Bastioni e al Parco Tschurtschenthaler nel cuore della Val Pusteria. Passeggiando tra i tipici stand di legno è possibile trovare tessuti e prodotti in lana dell'artigianato locale, tè e tisane, grappe alle erbe, specialità gastronomiche, prodotti di qualità e tantissime idee da regalare e regalarsi. I più piccoli trascorreranno momenti indimenticabili volteggiando sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Municipio, mentre da non perdere è poi una passeggiata al Castello di Brunico, che ospita il Messner Mountain Museum Ripa, dedicato ai popoli della montagna.

La piazza del Duomo, incorniciata dal Duomo, dalla chiesa parrocchiale di S. Michele e dal palazzo del Municipio, è invece il palcoscenico in cui svolge il tradizionale mercatino di Bressanone. Sulle bancarelle si possono trovare decorazioni natalizie e tante specialità gastronomiche altoatesine, come i canederli allo speck con i crauti o i tipici Kaiserschmarren.

Anche quest'anno le mura storiche ospiteranno l'evento Avvento a Castel Tirolo. In quest'occasione il cortile interno fa da suggestiva cornice ad una festa natalizia davvero particolare. Le sale del castello fungeranno da spazi espositivi per gli artigiani locali che presenteranno alcuni antichi mestieri quali la lavorazione del feltro e l'utilizzo del tornio, la filatura e la tintura di lana, l'intreccio di cesti e la creazione di oggetti in ceramica e gioielli. Non mancheranno naturalmente i momenti dedicati alla musica: le bande musicali proporranno concerti di Natale creando un'atmosfera davvero degna di nota.

VAL D'AOSTA

Passando sull'altro lato delle Alpi ecco la Valle D'Aosta e il suo capoluogo dove si svolge, fino al 7 gennaio, il Marché Vert Nöel che occupa la zona delle rovine dell'imponente Teatro Romano dove per l'occasione viene allestito un villaggio alpino con oltre 50 caratteristici chalet di legno riccamente addobati con ghirlande e luminarie. Oltre agli addobbi e a idee regalo non mancano chalet che propongono le prelibatezze enogastronomiche del territorio come la Fontina, il Lardo di Arnad DOP oppure il prosciutto Crudo di Bosses DOP.

EMILIA ROMAGNA

La nostra regione non è di quelle in cui la tradizione dei mercatini è più radicata. Ma qualcosa si trova di interessante senza fare troppa strada.

A Grazzano Visconti, nel piacentino il mercatino di Natale viene allestito nel parco del castello trecentesco dal 3 dicembre al 6 gennaio con bancarelle e prodotti gastronomici.

A Bologna il cuore del Natale è come sempre sotto il portico della chiesa di Santa Maria dei Servi, in Strada Maggiore e a pochi passi dalle due Torri dove si svolge la tradizionale Fiera di Santa Lucia. Qui si trovano addobbi per l’albero, decorazioni, articoli per il Presepe, dolci e idee-regalo così come anche in via Altabella, nei pressi di Piazza Maggiore.

