Domenica a Parma e in provincia: l'agenda

ALBARETO

GLI AUGURI DEGLI ALPINI

Domenica festa degli auguri del gruppo alpini della Valgotra. Alle 10 la messa, a seguire sfilata accompagnata dal suono del gruppo bandistico di Albareto, dalle autorità civili e militari e dai labari delle varie associazioni di volontariato della montagna e a mezzogiorno deposizione dei un mazzo di fiori ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre. Alle 13 il presidente del gruppo Ezio Schiavetta accompagnerà tutti all’agriturismo la Peschiera di Boschetto per il “rancio” durante il quali verranno effettuate alcune donazioni alla scuola materna, alla banda e ad altri enti di volontariato.

BARDI

MOSTRA MERCATO DEI SAPORI ECCELLENTI

In occasione delle festività natalizie, la cooperativa di comunità «Principato Landi», in collaborazione con la cooperativa sociale Diaspro Rosso ed il patrocinio del comune di Bardi, organizza la prima edizione della Mostra-mercato dei sapori e dell’artigianato, che si terrà all’interno delle sale dei principi del Castello di Bardi nel corso del ponte dell’Immacolata (fino a domenica). Non un mercatino dell’hobbistica, bensì un’occasione di esposizione delle eccellenze del territorio. Prodotti enogastronomici a km 0 provenienti dalla Valtaro e della Valceno, “food-valleys” per eccellenza: piccole-grandi realtà quali caseifici, prosciuttifici, aziende agricole, allevatori, apicoltori, trasformatori del fungo e del tartufo, esponenti del mondo dolciario, presenzieranno a fianco di sapienti artigiani del vetro, della ceramica e del legno per esporre e vendere gustose e originali idee-regalo. I più piccoli potranno entrare nella casa di Babbo Natale e partecipare a visite attive e laboratori creativi che si terranno nei tre giorni (ore 15-17). La principessa Maria Polissena accoglierà i bambini e li condurrà alla scoperta di una divertente caccia al tesoro a tema natalizio, a cui seguirà un laboratorio creativo per la realizzazione di lanterne di ghiaccio. Costo a bambino-ragazzo (5-12 anni) 12 euro comprensivi di due ore di attività e materiale per laboratorio. Prenotazione obbligatoria: 0525733021 o 3801088315 - info@castellodibardi.info.

BAZZANO

QUEI PRESEPI SOTTO IL CIELO

Fino alla fine delle festività, il paese di Bazzano sarà arricchito da decine di presepi, di ogni forma, dimensione e materiale, esposti nelle strade e nei giardini a cura degli abitanti: l’idea era nata su iniziativa del gruppo culturale Il Camino e ha coinvolto sempre più famiglie. A promuovere la manifestazione è inoltre la Pro Loco in collaborazione con Comune di Neviano, Motoclub e parrocchia di Sant’Ambrogio. Quest’anno «Bazzano il paese dei presepi» è stato inserito nel percorso «Presepi dal Po al Cusna». Inaugurazione sabato alle 20.30, con i canti di «Dolci melodie tra i presepi».

BEDONIA

«IL NATALE RITROVATO»

Sarà inaugurata domenica la manifestazione «Il Natale ritrovato», una rassegna di poesia, grafica, fotografia, pittura e scultura ispirata alla Natività alla quale hanno aderito numerosi artisti. Resterà aperta fino al 14 gennaio 2018. Interessante il programma dell'inaugurazione: alle 16.30 nella Cripta della basilica di San Marco celebrazione eucaristica presieduta dal rettore della Basilica e del Seminario monsignor Lino Ferrari. Alle 17.30 inaugurazione della mostra alla quale presenzieranno gli artisti, il rettore con i suoi collaboratori e i rappresentanti istituzionali, enti e associazioni di volontariato del territorio. A seguire, nella sala convegni presentazione del Natale con letture bibliche, riflessioni di alcuni autori, canti natalizi eseguiti da una corale ed infine rinfresco per tutti. La rassegna è aperta a tutti e gratuita; gli espositori potranno donare l’opera al seminario o rientrane in possesso al termine della manifestazione.

BERCETO

MERCATINI DI NATALE A GHIARE

Ghiare come Merano: con le debite proporzioni anche la frazione bercetese ospiterà quest’anno i tipici mercatini di Natale. L’iniziativa si terrà domenica all’interno dell’ex cementificio del paese. A partire dalle 10 del mattino i visitatori potranno trovare numerose bancarelle di oggettistica ed idee regalo per Natale, ma anche prodotti enogastronomici e creazioni originali e fantasiose. Attivo un punto ristoro. Nel pomeriggio l’esibizione della corale «Tre Fonti».

BORGOTARO

IL PRESEPE ARTISTICO E GLI ELFI

Weekend denso di appuntamenti, a Borgotaro. E’ visitabile, fino al 6 gennaio, al numero 17 di via Cesare Battisti, il presepe artistico tradizionale, realizzato e allestito, con certosina meticolosità, della famiglia Iembo-Massari. Un piacevole ritorno, dopo un anno di pausa, per questo presepe davvero molto grande e suggestivo. Domenica dalle 16, gli «Elfi», i piccoli aiutanti di Babbo Natale («Compagnia Teatro Scalzo di Genova»), nel centro storico, annunceranno l’arrivo del Natale, con doni, caramelle e palloncini, per tutti i bimbi presenti.

IL MERCATINO A SAN ROCCO

Prosegue, nel quartiere borgotarese di San Rocco, il «Mercatino di Natale», con ricami, ricordi e regali. Tutti i giorni festivi di dicembre, sino al 23, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, nei locali dell’ex Convento Agostiniano, a lato della chiesa, verrà riproposta una mostra-mercato, con ingresso libero. Tutto il ricavato verrà utilizzato per le opere caritative della parrocchia. Inoltre questa bella iniziativa prevede anche la tradizionale e sempre molto seguìta «Caccia al regalo», con ricche sorprese.F.B.

BRESCELLO

PRESEPE ARTISTICO DI 80 METRI QUADRATI

Ha riaperto al pubblico il suggestivo presepe artistico di 80 metri quadrati di Lentigione di Brescello realizzato dal gruppo Amici del presepio. La Natività potrà essere visitata nel corso di questo weekend dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni 340 9061213 o 0522 680138.

BUSSETO

IL MERCATINO DI ANTIQUARIATO

Domenica nel centro di Busseto, appuntamento con il mercatino di antiquariato organizzato da Bi&Bi Eventi e dal Comune. I visitatori troveranno in esposizione oggetti di antiquariato, pezzi da collezione, orologi, pietre preziose, modernariato, abbigliamento retrò, stampe, libri e accessori. Il mercatino sarà allestito dalle 8 alle 19, in via Roma. In caso di maltempo sotto i portici di via Roma. Informazioni: tel. 0521.313300; info@ilmercatodeglieventi.it; www.ilmercatodeglieventi.it.

LE SORPRESE DI SANTA LUCIA

Domenica dopo la messa delle 10.30 sul sagrato della chiesa collegiata di San Bartolomeo Apostolo, gli aiutanti di Santa Lucia distribuiranno piccole e dolci sorprese ai bambini.

IL MUSICAL «HAIR SPRAY»

Domenica alle 17 al teatro Verdi di Busseto, saggio di metà anno del corso musical dei ragazzi dell’Asd Showtime «Hair Spray – la quantità è la qualità». Coreografia e regia di Alessio Confrorti che cura anche le scenografie (insieme a Franco Braschi); preparazione vocale invece di Gaia Ciampichetti. Ingresso a offerta libera. I proventi saranno destinati al gruppo locale di protezione civile. Info al 3496135382.

COLORNO

FAVOLE A MERENDA NELLA REGGIA

Favole a merenda domenica alle 16 alla biblioteca Glauco Lombardi all’interno della Reggia di Colorno. Saranno lette fiabe classiche per bimbi dai 6 anni. Dopo la lettura merenda per tutti. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 0521 313477 o via alla mail biblioteca@comune.colorno.pr.it.

CORNIGLIO

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Spongata di Corniglio: un’intera giornata - organizzata da Comune di Corniglio e Cooperativa 100 Laghi, con il patrocinio di Camera di Commercio di Parma e Parchi del Ducato - dedicata al dolce della tradizione, ancora oggi prodotto da tante famiglie nel periodo natalizio.

Il weekend targato Cooperativa 100 Laghi alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni prosegue in compagnia delle guide Val Parma, domenica organizzano una ciaspolata in alta Val Bratica, con partenza da Riana sui sentieri di Pian del Freddo sulle tracce della storia secolare della Val Bratica e del Monte Navert. Info e prenotazioni (obbligatorie) 3331805781oppure 3468455426.

FELINO

LA TRADIZIONALE FESTA DI SANTA LUCIA

Torna la tradizionale festa di Santa Lucia a Felino. Organizzata dal Comune di Felino, la Festa, che rientra nel circuito del MercaNatale della Pedemontana, si svolgerà domenica nel centro storico e avrà come principale punto attrattivo il mercato straordinario in piazza Miodini organizzato da Ascom con bancarelle di artisti dell’ingegno, produttori ed ambulanti. Sarà presente anche la bancarella di Santa Lucia, a cura del Comitato Genitori per la Scuola. Intrattenimento assicurato grazie all’esibizione itinerante del Gruppo Strumentale Bandistico di Felino per le strade del paese a partire dalle ore 15, mentre a partire dalle 15.30 si darà il via alla gara di torte. In contemporanea, al Teatro Comunale di Felino alle ore 15 le bambine allieve della scuola Arp Dance si esibiranno in un balletto. Più tardi, invece, alle ore 17.30 nella chiesa di Felino grandi e piccini potranno assistere all’esibizione di bambini impegnati in emozionanti cori natalizi. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della festa, domenica verranno chiuse al traffico, dalle ore 7 alle ore 20, piazza Miodini, via Verdi, piazzale Toscanini, piazza Ubaldi e via Carducci.

FIDENZA



SFILATA DI MODA E BRINDISI

Sfilata di moda e brindisi con l’ associazione culturale Passionmodel, che inaugura domenica alle 15 la nuova sede in via Ronchei. Il vernissage per festeggiare il nuovo showroom vedrà una sfilata di moda e altre sorprese.

FIDENZA





QUANTE IDEE ASPETTANDO SANTA LUCIA

Il periodo delle feste a Fidenza si arricchisce di un appuntamento dedicato alle famiglie e a chi vuole acquistare regali di qualità nel centro cittadino. Sarà il mercatino di Natale «...Aspettando Santa Lucia» ad animare fino a domenica l’area verde di piazza Matteotti e piazza Verdi. L’evento, organizzato da Confesercenti Parma con il patrocinio del comune di Fidenza e la partecipazione delle associazioni di volontariato fidentine, proporrà nel centro cittadino un programma ricco di eventi.

Oltre al mercatino delle «Proposte di Qualità», attivo dalle 10 alle 24 in tutti e tre i giorni della manifestazione, sono previsti momenti di intrattenimento per grandi e piccini, il concerto della banda Baroni di Fidenza domenica. Per i bimbi appuntamento ogni giorno con il trucca bimbi, il villaggio di Babbo Natale e il percorso didattico con la caccia al tesoro con gli asinelli. Spazio anche al buon cibo, durante tutta la manifestazione sarà presente un punto ristoro allestito in collaborazione con Tingel-Tangel Cucina Tirolese che sarà ospitato nell’area ex piazzetta liceo, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24.

FONTANELLATO

DOPPIO MERCATINO MUSICA E ESIBIZIONI

Domenica dalle 9 alle 18 nel centro storico di Fontanellato si terrà un’edizione speciale di Rocca e Natura. All’appuntamento che ogni seconda domenica del mese anima il paese con le delizie e gli oggetti proposti dagli artigiani, si affiancherà La dispensa dei Sanvitale, per un doppio gustoso mercatino che strizzerà l’occhio al Natale in arrivo. Musica con gli Ottoni Matildici e l’esibizione delle majorettes di Langhirano.

LA REGINA DELLE NEVI ALLA ROCCA

Domenica alle 15 arriva «La Regina delle Nevi», una fantastica visita guidata con animazione per scoprire la Rocca Sanvitale in un racconto in cui la sua storia si mescola con le più belle fiabe. Tel. 0521.829055; i bambini fino a 3 anni d’età entrano gratuitamente ma devono essere accompagnati da un genitore.

NATIVITA' IN MOSTRA DA DOMENICA

E’ tutto pronto a Priorato di Fontanellato per mostrare a tutti il lavoro svolto quest’anno dai presepisti dell’associazione Amici di Priorato. L’inaugurazione della mostra dei presepi sarà l’occasione per ammirare le novità nel restauro del complesso monumentale che da anni viene curato con passione dai volontari dell’associazione. Domenica alle 16.30 sarà svelato l’allestimento della mostra che per tutto il periodo delle festività colorerà gli spazi della chiesa di San Benedetto e della canonica del complesso monumentale con sorprendenti riproduzioni della scena della natività. Dopo la benedizione, impartita dal parroco don Paolo Berciga, la corale San Giovanni Battista di Parma si esibirà in un concerto con i migliori brani del proprio repertorio. Per informazioni: Amici di Priorato 347/8079154 oppure amicidipriorato@gmail.com.

MEDESANO

DOMENICA SI BALLA ALLE TRE TORRI

Domenica dalle 15.30 al centro sociale «Le tre torri» si balla con l’orchestra «Antonella Marchetti».

MEZZANI

QUARTETTO BARIMAR IN CONCERTO

Concerto del Quartetto Barimar domenica alle 18 nella sede della MezzaBanda a Mezzano Superiore. Ingresso gratuito.

BIMBI IN FESTA AL CIRCOLO DI CASALE

Si fa festa aspettando Santa Lucia domenica alle 15 al circolo Anspi di Casale di Mezzani.

I PRODUTTORI DI CAMPAGNA AMICA

Mercatino agricolo natalizio con i produttori di Campagna amica domenica dalle 10 alle 17 all’azienda agricola biologica Maghei Pierluigi di via Garibaldi 19 a Casale di Mezzani. Ci saranno degustazioni e proposte per idee regalo. Info al numero 340 0898016.

MONTICELLI

SERATE DANZANTI: DAI CARAIBICI AL LISCIO

Stage e serate danzanti a tema con show di milonga, balli caraibici, liscio, boogie, tango argentino - con la partecipazione di oltre trenta artisti - ma anche la possibilità di rilassarsi usufruendo delle piscine termali e dello spazio benessere.

Fno a domenica sera, il «Salotto del Lallo» e l’hotel Delle Terme di via Marconi 1 e l’hotel Delle Rose di via Montepelato Nord 4 ospiteranno la decima edizione del «Thermal dance congress», un evento consolidato all’insegna del divertimento e dell’aggregazione culturale - promosso dall’associazione «Danza libre» di Luigi e Paola Minoli in collaborazione con Lallo Contardi - che ogni anno riesce ad attirare tanti provetti ballerini da ogni parte d’Italia. Quest’anno i ballerini potranno scegliere di divertirsi in quattro sale con diversi generi musicali: all’hotel Terme, nella sala «dance misto» (salsa, bachata, boogie, twist, latini e liscio), sala «sensual» (kizomba, bachata e romantic caribe), mentre all’hotel Rose nella sala «tradicional» (tango argentino) e sala «tango misto» (tango argentino, alternativo e tradicional)». Ampio parcheggio gratuito interno e nelle vicinanze dei locale. Possibilità di pernottare in pensione completa con bevande incluse. Animali ammessi gratuitamente di piccola e media taglia. Per informazioni: 331/1596803 oppure xdancecongress@gmail.com.

NOCETO

BABBO NATALE AL PUB DI VIA CAIROLI

Babbo Natale nei locali di via Cairoli a Noceto: domenica dalle 15.30 alle 18.30 aspetterà i bambini per raccogliere i loro desideri.

OZZANO TARO

ABBINAMENTI DA DEGUSTARE

Dopo l’assaggio inaugurale delle feste nel segno dei sapori del territorio, che ha visto gli appassionati di vino vivere in prima persona e nel luogo di produzione un’esperienza enogastronomica unica sullo sfondo lirico di Nabucco e Callas con parmigiano reggiano, culaccia e gran pecorino, Monte delle Vigne si prepara alla replica, con la stessa formula ma protagonisti differenti. Domenica, dalle 11 alle 20, a dividersi il palco del Natale in Cantina nella seconda giornata di apertura straordinaria degli spazi dell’azienda vitivinicola di Ozzano Taro saranno i grandi bianchi: Sogni, Callas, Sauvignon e Spumante Brut con Salmone Upstream di Claudio Cerati – proveniente dalle Isole Faroe ma affumicato con i faggi dell’Appennino e sottoposto a una speciale marinatura – invece i Lambruschi di Monte delle Vigne saranno abbinati al Salame gentile e di maiale nero di Spigaroli, in un’avvincente Lambrusco Experience, cadenzata dall’alternarsi di Lambrusco Calanchi, Salici e Selezione.

La giornata offrirà inoltre l’occasione di assistere alla presentazione delle nuove annate e di immergersi in una degustazione eccezionale dei vini di Monte delle Vigne direttamente nel luogo di produzione, circondati dalle caratteristiche peculiari del terroir di cui sono essi stessi una diretta e nobile emanazione. A chiunque fosse alla ricerca di un’idea originale per un regalo natalizio capace di sintetizzare gusto e attenzione al territorio, Monte delle Vigne propone infine confezioni speciali e vini da acquistare direttamente in azienda.Per informazioni: Monte delle Vigne - Via Monticello, 22 Frazione Ozzano Taro, Collecchio; info@montedellevigne.it.

PARMA

ARIA DI NATALE AL BARILLA CENTER

Al Barilla Center il Natale entra nel vivo con una ricca programmazione. Fino a domenica nella Casa di Babbo Natale continua l’appuntamento con le foto ricordo con Babbo Natale dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i bambini e le bambine potranno ricevere la propria stampa gratuita in tempo reale, fino ad esaurimento scorte per conservare un ricordo unico col vecchietto dalla morbida barba e il vestito rosso.

Domenica agli stessi orari, si continua in piazzetta centrale con un altro spettacolo di Teatro del Cerchio «Le sorellastre di Cenerentola» per continuare a rivivere in maniera innovativa le favole classiche. Inoltre durante la settimana, dalle 15.30 alle 19.30, tanti laboratori gratuiti per sviluppare manualità e creatività con l’aiuto delle Nataline: da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre «La letterina a Babbo Natale». Programma completo su www.barillacenter.it.



PARMA ILLUSTRATA IN FARMACIA

Alle 19 inaugurerà negli spazi espositivi dell’Antica Farmacia San Filippo Neri la mostra «Parma Illustrata in Farmacia»: le illustrazioni digitali realizzate dal creativo Enrico Gotti – cofondatore dell’associazione culturale Parma Illustrata, insieme a Margherita Portelli e Andrea Del Bue – raccontano Parma attraverso la sua storia, le tradizioni, i personaggi, gli aneddoti e i modi di dire. I grilli del Parco Ducale, gli anolini a Natale, Giuseppe Verdi in versione Superman, ma anche il “metallaro errante”, la nebbia di Parma e i panini più buoni della città. Solo chi è di Parma conosce la fatica di affrontare in bicicletta la salita del ponte di Mezzo o la meraviglia di osservare i caprioli nel greto del torrente: queste e mille altre delizie sono il soggetto privilegiato dei disegni di Parma Illustrata.

LA MOSTRA NELLA MOSTRA

In Farmacia saranno esposti, inoltre, anche i poster di «Remake Parma», la mostra di Parma Illustrata dedicata alle locandine di alcuni dei più famosi film della storia del cinema. Come sarebbero stati quei poster se le pellicole capolavoro fossero state girate a Parma? Da «Ladri di biciclette» a «A qualcuno piace caldo»: basta un punto di vista differente per assicurarsi una risata.

LA COLONNA SONORA

A rendere la serata unica ci sarà un attesissimo ritorno sul palco: quello del cantautore parmigiano Antonio Benassi, che sarà protagonista di un breve monologo musicale con una selezione di brani tratti dal nuovo cd «Putòst che stär in ca». A seguire, si continua a ballare con il dj-set di U.S.oL. – United States offLove.

L’ANGOLO REGALI

Sarà inoltre presente un angolo dedicato allo shopping natalizio solidale, in cui la Cooperativa Sociale Emc2 Onlus proporrà alcuni dei prodotti realizzati nel laboratorio socio educativo Emc2_lab.

LA LOCATION

La storica farmacia di San Filippo Neri è la nuova cornice degli eventi di Parma. Serate contemporanee in un ambiente del XVI secolo: concerti, dj-set, mostre. A cura di Camilla Mineo, Silvano Orlandini, Giuseppe Bisbano, Parma 360 Festival, Ad Personam.

La serata è ad ingresso gratuito.

FILODIJUTA, VENDITA BENEFICA DI STRUDEL

Tre giornate con la possibilità di gustare il tradizionale strudel tirolese perseguendo, nel contempo, lo scopo della solidarietà. Fino a domenica all’Emporio solidale di Natale - che si trova in piazza Salvarani 25/a a Baganzola ed è realizzato dall’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» - si potrà acquistare lo strudel di mele che viene preparato artigianalmente secondo l’antica ricetta di questo tipico dolce del Trentino. Chi si porterà a casa uno strudel (al prezzo di 15 euro), potrà sostenere le spese per l’acquisto del materiale didattico per un anno che sarà utilizzato da un bambino che frequenta una delle cinque scuole gestite dal «Filodijuta» in Bangladesh. Informazioni: www.filodijuta.it.

CHIESA DEL BUON PASTORE: IL CD «INSIEME NEL GIORNO DEL SIGNORE»

I canti che animano le celebrazioni nella chiesa del Buon Pastore riuniti in un doppio cd dal titolo «Insieme nel Giorno del Signore», che sarà presentato domenica pomeriggio, a partire dalle 16.30, negli spazi parrocchiali di largo Coen. Un momento di festa per l’intero quartiere Crocetta.

DOMENICA SPETTACOLO BENEFICO AL MAGLIANI

«Il cretino, in sintesi» è il titolo del divertente spettacolo che andrà in scena domenica alle 17 al Teatro Magliani di Corcagnano. Sul palcoscenico saliranno pazienti ed ex pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale Maggiore di Parma che hanno partecipato al laboratorio teatrale «Ridere insieme per vivere» condotto dall'attrice Franca Tragni in collaborazione con Luisella Notari, volto noto della tivù. I biglietti, che saranno venduti a teatro la sera dello spettacolo, hanno un costo di 10 euro e l’incasso sarà interamente devoluto all’associazione Verso il Sereno.

PALAZZO BOSSI BOCCHI: LABORATORIO DIDATTICO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Domenica alle 16, presso la sede di Fondazione Cariparma (strada al ponte Caprazucca, 4) il quinto laboratorio didattico per bambini e famiglie del cartellone autunnale di «Un museo a misura di bambino», appuntamenti volti ad avvicinare - attraverso un approccio ludico - anche il pubblico dei più piccoli all’arte e al patrimonio artistico di Fondazione Cariparma. L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 4 ai 7 anni. Ingresso gratuito. È gradita la prenotazione all’indirizzo mail: guide@fondazionecrp.it.

POLESINE

TORNA «IL BORGO DEI BALOCCHI»

Domenica torna a Polesine il «Borgo dei balocchi». Partenza alle 15 dalla chiesa della Madonnina del Po.

SALA BAGANZA

MERCATINI E...IL NATALE CHE SI AVVICINA

Sala Baganza dà il via ad un grande fine settimana di festa tra mercatini per le vie del paese, addobbo dell’albero, passeggiate in groppa agli asinelli, trampolieri, laboratori, cotechino da 18 metri in piazza e Ma che Marchè, la mostra mercato di OrtoColto in Rocca che sarà aperta fino a domenica. Sala Baganza si appresta infatti a vivere l’8 dicembre con una serie di eventi e sorprese, organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni e sponsor, che offriranno al pubblico un ricco programma per grandi e piccini; iniziative che si inseriscono nel più ampio cartellone del Mercanatale dell’Unione Pedemontana Parmense.

In piazza Gramsci, all’interno della Rocca, si svolgerà invece Ma che Marchè, la mostra mercato di artigianato di qualità a cura dell’Associazione Ortocolto (con ingresso 5 euro), che proseguirà fino a domenica e che prevede momenti di animazione di sicura presa sul pubblico.

SCHIA

SCI, CIASPOLE E TANTE ESCURSIONI

Lungo weekend dell’Immacolata sulle nevi di Schia: sci, ciaspole ed escursioni, per gustarsi appieno questo fine settimana dal sapore invernale. Se la neve prevista dai meteorologi cadrà sulle piste del comprensorio potranno entrare in funzione - oltre al tapis roulant del campo scuola, già attivo e a disposizione degli sciatori meno esperti, che potranno contare anche sulla presenza degli istruttori di sci della scuola italiana sci Schia Monte Caio - anche la seggiovia Pian delle Guide e lo skilift Prato Grosso, mentre per vedere girare le funi dello skilift del campo scuola bisognerà attendere ancora qualche giorno. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti www.schiamontecaio.it oppure 0521868555.

Dopo l'inaugurazione per il rinnovato camping Schia, dove la stagione invernale prende il via con la riapertura dell’Ostello, della pizzeria e dell’osteria, ma anche con due suggestive ciaspolate organizzate dalle Guide Ambientali del monte Caio, Gabriel Rossi e Diadorim Saviola per conoscere le bellezze del territorio in assoluta sicurezza. Domenica, alle 10, si partirà invece dal camping per una ciaspolata alla volta del Sentiero dei Giganti, un sentiero disseminato di faggi antichi e torbiere nascoste da maestosi abeti. La ciaspolata durerà circa 4 ore comprese le soste, con un dislivello di circa 300 metri. Per info e prenotazioni 3404171870 o 0521860115. Per info visitate i siti www.campingschia.it, o per il programma completo nella pagina ufficiale Guide Gae nel sito di Schia Monte Caio www.schiamontecaio.it.

Anche le guide Val Cedra organizzano, per domenica mattina, una bellissima escursione sulla neve, sinonimo di divertimento, allegria e compagnia ma anche avventura, bellezza e silenzio. Ciaspole ai piedi, i partecipanti potranno vivere tutte queste situazioni con una facile ma affascinante escursione tra Schia, il Corno di Caneto ed il monte Caio, nei boschi e nelle zone di crinale, con bellissime vedute sulle valli circostanti e il crinale appenninico. Il ritrovo è fissato per le 9.30 davanti a Doriano Sport, in piazza Noè Bocchi, dove si farà ritorno per le 13,30 circa. Per info e iscrizioni (obbligatorie entro le 15 di sabato) 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com.

SCIPIONE

MAGIA NEL CASTELLO INCANTATO

Addobbato a festa e nella calda atmosfera del grande camino acceso, il castello millenario dei marchesi Pallavicino a Scipione prenderà vita sotto la luce vibrante delle candele mentre suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali animeranno gli affreschi. Un magico tour per grandi e piccoli con anche l’apertura straordinaria del passaggio segreto, dell’intero loggiato Seicentesco e del giardino illuminato. Un'opportunità da cogliere anche sabato 30 e domenica 31 dicembre (alle ore 17, 18, 19 e 20).

Illuminato dalla sola luce dei candelabri d’argento, fiaccole, lumini e lanterne, con il suo albero di Natale e il grande camino acceso, il castello accoglierà i suoi ospiti grandi e piccoli nell’atmosfera calda e incantata dei tempi lontani, tra il profumo di spezie e di pino… Nei saloni, suggestivi giochi di luce accompagnati da note musicali daranno vita e voce agli affreschi mentre le decorazioni vegetali diventeranno realtà, trasformandosi in beneauguranti ghirlande di foglie e di frutta. I preziosi soffitti seicenteschi si vestiranno di luce e sui camini e accanto alle finestre, rami di edera, pino e bacche selvatiche, si rispecchieranno con la rigogliosa natura che circonda il castello. Prenotazione obbligatoria: info@castellodiscipione.it - tel 0524 572381- www.castellodiscipione.it.

SORAGNA

APRE LA MOSTRA DEI PRESEPI

Nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi. Sarà visitabile domenica, dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

TORRILE

AL PORTICO ARRIVA SANTA LUCIA

Domenica alle 14.30 al circolo Il Portico di Torrile è atteso l’arrivo di Santa Lucia accompagnata dagli zampognari della Compagnia del Lorno. Alle 15.30 lo spettacolo «Topolino». Ingresso libero.

TRAVERSETOLO





APERITIVO NATALIZIO PER I FUTURI SPOSI

Aperitivo in veste natalizia per i futuri sposi domenica dalle 18 alle 20 all’interno della Corte della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo con «Xmas in love». Ingresso gratuito.

ZIBELLO

ALLA SCOPERTA DEL «BOSCO INCANTATO»

Domenica con partenza alle 14.30 dai portici di piazza Garibaldi a Zibello, sarà organizzata, dal gruppo «Amici del Grande fiume», una camminata alla scoperta del «Bosco Incantato» del Po e di altri angoli pittoreschi della golena del Grande fiume. Info e prenotazioni al 3402499355.

CICCIOLI PER TUTTI CON RINO PARENTI

Domenica, dalle 11 circa, in piazza Garibaldi a Zibello, appuntamento con «Ciccioli sotto l’albero». Per l’occasione il norcino Rino Parenti (finito sul Guinnes dei Primati, pochi anni fa, per aver realizzato il salame strolghino più lungo del mondo in occasione di November Porc) preparerà ciccioli caldi per tutti.