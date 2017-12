Atmosfera di Natale a Fidenza Village con il concerto gratuito "The gospel spirit"

Il programma del concerto, dalla grande atmosfera natalizia, comprende sia alcuni dei brani più significativi e conosciuti della tradizione gospel e spiritual, sia brani del gospel moderno nero-americano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, come “Oh happy day”, “Amen” e “When the saints go marching in”. Sabato sera 16 dicembre a Fidenza Village arriva il calore della black music con il concerto gratuito del gruppo “The gospel spirit”. Le voci sono quelle delle talentuose Francesca Tourè, Irene Robbins e Karin Mensahe. I componenti di questo organico con Ivano Borgazzi al piano, Marco Marzola al basso e Lele Barbieri alla batteria, si sono formati, musicalmente e professionalmente, attraverso anni di esperienze e collaborazioni con molti nomi di spicco della scena musicale internazionale. ll gruppo è attivo con successo sia in Italia che all’estero con questo programma gospel che è una delle tradizioni musicali più profonde e radicate della cultura nero- americana, una scuola in cui si sono formate la maggior parte delle voci divenute famose in tutto il mondo del jazz, del soul e del R&B. Essa è diventata nel tempo la musica che la nostra anima canta per collegarsi con chiunque sia in ascolto, sintonizzato sulla stessa lunghezza d'onda e sensibilità. Un contesto tipico del canto corale d'insieme, carico d'intensità e calore, espressione di gioia e riflessione, fonte d'ispirazione nella dura realtà della vita quotidiana, dove vengono messe in evidenza, al tempo stesso, le doti vocali ed interpretative delle singole voci che si alternano nell'esposizione dei brani in veste di soliste, in una performance coinvolgente ed emozionante. Per l’occasione il Villaggio chiuderà alle 22 con sconti fino al 50% per tutto il weekend grazie ai pre saldi. I bambini potranno incontrare Babbo Natale e partecipare alla preparazione di biscotti artigianali presso il ristorante Villano. Il concerto gratuito, realizzato con la direzione artistica di Teatro Necessario-Tutti matti per Colorno, si terrà nel centro del Villaggio, dall’ingresso principale.