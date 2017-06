Un sabato da vivere tra calcio, tradizione, gusto e musica - AGENDA

ALBARETO

LEZIONI "SUL CAMPO" DI POTATURA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Sabato giornata speciale dedicata agli appassionati di potature e agli allevatori dilettanti degli animali da cortile.

«Una lezione di potatura di alberi da frutta, su castagneto e una sull’allevamento degli avicoli e dei conigli» questo è il titolo della manifestazione organizzata dal circolo culturale l’Albero di Albareto. I partecipanti verranno smistati in base alle loro richieste e saranno seguiti da esperti docenti e da personale qualificato per un’intera giornata. Il ritrovo è fissato per tutti alle 8.30 nel piazzale del Palafungo. Dalle 9 alle 9.15 partenza suddivisa in gruppi e ad ognuno verrà indicata una località ben precisa per operare ed ascoltare una lezione. I docenti saranno Giovanni Rigo, Maurizio Arduini, Giorgio Guasti mentre altrettante saranno le persone qualificate e preparate nelle loro materie a seguire le prove pratiche. Le prove tecniche e pratiche sui rispettivi campi assegnati inizieranno alle 9.30 e termineranno per tutti alle 13.15. Alle 13.30 pranzo a buffet nei locali del Palafungo messo a disposizione dall’amministrazione comunale e dal comitato della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Nel pomeriggio alle 15 approfondimento degli argomenti studiati sul campo e alle 17 saluti conclusivi e consegna degli attestati di partecipazione. In caso di maltempo gli incontri programmati si svolgeranno in forma ridotta all’interno del Palafungo. Per inf. 3462391133 (Paola).



BARDI

SI PESCANO TROTE A PONTE LECCA

Valceno, a partire da sabato, alle 9, sarà aperta, in località Ponte Lecca di Bardi, la riserva di pesca turistica. Info: 320/9185585- 347/3007671.

BAZZANO

LA NOTTE DEI CENTAURI A DUE E QUATTRO RUOTE

Centauri a quattro e due ruote, appassionati di Quad e Atv e del fuoristrada in generale sono attesi anche quest’anno numerosi, per rispondere alla chiamata della «Night Ride» di Bazzano.

La lunga notte dei Quad è alle porte e sabato sera la carovana di centinaia di mezzi tornerà a popolare la strada principale di Bazzano. La «Night Ride», a cura del Motoclub Bazzano in collaborazione con Scuola Nazionale Quad, comune di Neviano, Motoclub «I Fusi del Fuso» e Motoclub Miscoso, è un appuntamento imperdibile per gli appassionato: fino all’alba di domenica, a Bazzano si terranno esposizioni, esibizioni e approfondimenti dedicati al mondo del fuoristrada e del motocross, con il momento clou, come da tradizione, della partenza di centinaia di mezzi a quattro ruote nella serata di sabato. La carovana dei partecipanti affronterà infatti nella notte tra sabato e domenica, 160 chilometri all’avventura su fuoristrada, attraversando sette comuni e due provincie con ritorno a Bazzano in mattinata domenica. La «Night Ride» è iniziata venerdì, con l’arrivo dei numerosi mezzi e della «Expo Night Ride» arricchita quest’anno da importanti momenti di spettacolo come lo «Show Action Group», spettacolo di acrobazie. Ci sarà anche uno speciale «Food Night Ride», con piatti tipici locali.

BERCETO

RIUNIONE LETTERARIA PARLANDO DI MALERBA

Sabato gli appassionati di letteratura si potranno ritrovare in via del Seminario, nella corte della casa dello storico sacerdote don Franchi per una «conversazione intorno a Luigi Malerba», alle 17: l’argomento saranno gli episodi, i personaggi e le parole che hanno animato «La scoperta dell’alfabeto», l’opera forse più celebre di Luigi Malerba. A discutervi attorno sabato vi saranno cultori dell’autore come Giovanni Accardo, Andrea Casoli e Giovanni Ronchini. Parteciperà anche Anna Malerba, vedova dello scrittore

UN TUFFO DI 2 GIORNI NEL PASSATO

Berceto farà un tuffo nel passato sabato e domenica grazie alla Festa Medievale organizzata dalla Pro Loco. In un borgo colorato dalla mostra-mercato dei fiori e delle erbe il primo appuntamento della manifestazione sarà sabato alle 10.30 nel parco «Tatanka Yiotaka». Alle 18 uno spettacolo di mangiafuoco riscalderà l’atmosfera di piazza San Moderanno mentre la giornata si concluderà alle 20 e 30 col ”Convivium Medii Aevi”, una cena in completo stile medievale. Domenica ci sarà la sfilata di cavalieri nel pomeriggio lungo i borghi e le piazze del centro storico. Chiusura della festa alle 17.30 con l’esibizione del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici di Fornovo, figuranti e cavalieri.

BORGOTARO

ESCURSIONE DA BELFORTE

Sabato, nel comune di Borgotaro, camminata intitolata «Belforte: Acqua e violini d’Appennino». La partenza è prevista alle 8,45 nei pressi del cimitero di Belforte-frazione di Borgotaro (info e prenotazioni: cell. 340.3892488 oppure 335.6272521 e-mail:davide.costa@trekkingtaroceno.it).

RASSEGNA CORO ALPINI

Per la «Terza Rassegna di cori Alpini», si terrà, sabato, a Borgotaro, alle 18, un concerto per ricordare Andrea Bellavigna, più volte capogruppo e grande collaboratore degli Alpini borgotaresi.

BORE

MUSICA E APERICENA

Sabato, all’interno del grande centro accoglienza di Bore, festa «Concerto Aperitivo».

COLORNO

FESTA DEL RUGBY E MAXISCHERMO

Festa del rugby Colorno tra sport, musica, cucina, birra e tanto rugby al centro sportivo di via Ferrari a Colorno. Dopo la tappa finale del super challenge Under 14 e dalle 22 Spingi Gonzales live show, venerdì, sabato maxischermo per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid seguita da dj set con Vinylistic con musica anni ‘90 e 2000. Domenica al pomeriggio sesto torneo minirugby Farnese-Paolo Quintavalla con oltre mille partecipanti. Nel corso della festa sarà attivo il servizio ristorazione e street food.

FIDENZA

CALCIO E SOLIDARIETA' CON I «CIGA DAYS»

Terza edizione del «Ciga Days». Sabato torneo giovanile di calcio, alle 14.30. Saranno presenti anche i ragazzi del settore giovanile della Apd Caldarola, uno dei comuni terremotati delle Marche. Dalle 19 stand con la pizza e dalle 20,30 maxi schermo per la finale di Champions League. Il ricavato sarà destinato alla squadra del settore giovanile di Caldarola. s.l.

FONTANELLATO

UNA MOSTRA DEDICATA AD ALBERTINA MONTENUOVO

La Rocca Sanvitale ospita una mostra tutta dedicata ad Albertina Montenuovo, prima figlia di Maria Luigia e di Adam Albrecth Neipperg che andò in sposa al Conte Luigi Sanvitale, realizzata in occasione del suo duecentesimo compleanno. Suddivisa in 7 sezioni rispettivamente dedicate alla vita, al territorio e al castello così come si presentava quando Albertina vi ha vissuto. A chiudere il percorso di visita è inserito un pregevole contribuito video, realizzato dagli studenti del Liceo Albertina Sanvitale di Parma. L’esposizione è stata curata dall’Associazione Culturale Jacopo Sanvitale che ha lavorato insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fontanellato e del Liceo delle scienze umane di Parma, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Parma e il Museo Glauco Lombardi. La mostra è visitabile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 ed è ad ingresso gratuito.

LABIRINTO DELLA MASONE SERATA CON GLI ULVER

Il Labirinto della Masone ospita sabato sera l’unica data italiana del tour europeo degli Ulver «The Assassination of Julius Caesar». I biglietti saranno in vendita dalle 19 e il concerto inizierà alle 22.

VECCHIE SIGNORE A 4 RUOTE IN PASSERELLA

«Vecchie signore» in passerella nel centro storico di Fontanellato per il «9° Meeting Internazionale Opel» in programma sabato e patrocinato dall’Associazione Amatori Veicoli Storici. Un evento che, con cadenza biennale, raduna gli appassionati della casa automobilistica di tutta Europa permettendo a tutti di ammirare le auto che hanno fatto la storia. 80 le auto già attese al rombante fine settimana, tutte con almeno trent’anni di vita, che resteranno per tutto il giorno schierate all’ombra della Rocca Sanvitale. Tra le «vecchie glorie» che sfileranno sul pavè fontanellatese è già annunciata una Olympia del 1951 in arrivo dalla Slovenia, ma ci sarà anche la «Kadett» da rally della pluricampionessa Micky Martinelli, la «Manta 400» di Rudy Dal Pozzo e tanti altri modelli che fanno parte della storia delle famiglie italiane. Il programma prevede l’arrivo in piazza dalle 9 e dalle 10,30, salvo imprevisti, lo schieramento sarà al completo con le auto da corsa su piazza Garibaldi e le GT su piazza Reverberi. Alle 12,30 sarà dato il via al gioco «trova il logo Opel Fans Italy», nascosto tra le auto partecipanti e alle 16,30 il cortile della Rocca Sanvitale ospiterà le premiazioni dei collezionisti prima di concludere la giornata con la sfilata di saluto lungo via Marconi. Durante la manifestazione, per i veri appassionati, sarà allestito il primo mercatino di ricambi originali con gli stand degli specialisti in arrivo da tutta Europa.

FORNOVO

TUTTO PRONTO PER LA «FESTA DELLO SPORT»

Al via sabato a Fornovo la quarta edizione della «Festa dello sport», un ricco week end tra gare, sfide, fatica, tornei, spirito agonistico organizzata dalla Polisportiva Fornovo Sport, con il patrocinio del Comune, degli atleti e volontari di tante realtà sportive.

Sabato saranno «in pista» gli studenti con le «Olimpiadi delle scuole»: gare di varie discipline che vedranno protagonisti gli studenti delle medie di Fornovo e Solignano. Ogni classe vedrà i propri atleti cimentarsi in varie discipline. Ogni risultato determinerà un punteggio e la somma dei punteggi determinerà la classe che si aggiudicherà le prime olimpiadi delle scuole.

Nel pomeriggio e per tutta la domenica i partecipanti potranno avere l’occasione di provare un gran numero di discipline, tra tornei e prove libere, seguiti da istruttori: dal calcio a pallavolo, tennis, triathlon, nuoto, arti marziali, ciclismo, podismo, tiro con l’arco, arrampicata, disc golf, rugby, fitness, ginnastica e altro. Nel pomeriggio di sabato ritornerà la «bike & running», gara a staffetta podismo e mountain bike per le vie del paese. Anche quest’anno sarà poi organizzato nell’ambito della manifestazione, il torneo dei bar che si concluderà domenica pomeriggio con la finale. Sempre domenica, alle 12,30 si terrà invece l’inaugurazione del campo polivalente sintetico tennis/calcetto. Testimonial d’eccezione saranno Giulia Ghiretti e Norberto De Angelis. Ci sarà anche uno spazio creativo: grazie alla Consulta Provinciale degli studenti si terrà una sezione della «Giornata dell’arte». I ragazzi del Gadda allestiranno uno stand con i loro progetti tecnologici.

Non mancheranno le proposte di ristoro e ricreatività: sabato sera sarà ad esempio allestito il maxischermo per la visione della finale di Champion League. Per partecipare a lezioni e dimostrazioni è prevista un’iscrizione di 5 euro. Per informazioni: Marco 349 7868533; Sandro 339 2951506.

LAGDEI

ESCURSIONE AL LAGO SANTO E MONTE AQUILA

Dai Cancelli alla riserva Guadine Pradaccio, per poi proseguire verso il Monte Aquila e il Lago Santo. Il ritrovo è fissato in località Cancelli alle 9.10, dove si farà ritorno alle 15 circa. Per info e prenotazione obbligatoria (entro venerdì) contattare la guida Gae Monica Valenti al numero 3488224846.

MEDESANO

SERATA DI BALLO AL CENTRO SOCIALE

sabato, dalle 21,30, al centro sociale «Le Tre Torri» di Medesano è in programma una serata di ballo con l’orchestra «Silvano e Mauro».

ANTEPRIMA D'AUTORE CON MUSICA E CAVALLI

Sarà una festa immersa nel verde quella che si terrà a Medesano nel parco di Villa La Capléra, dove andrà in scena in anteprima assoluta lo spettacolo equestre intitolato Anteprima d’autore in villa, un incontro tra musica e cavallo. Uomini e cavalli si esibiranno, in figure d’alta scuola su musiche celebri. Esibizioni sabato alle 17,30 e domenica alle 10 e alle 17,30. In villa si potrà pranzare e fare merenda. Il biglietto è di 10 euro per gli adulti e gratuito per i bimbi fino a 10 anni accompagnati. Info al 334/1688882 del Comune di Medesano.

NOCETO

TORNA «NOCETOLANDIA» IL PARCO GIOCHI PER BIMBI

Torna a Noceto in prossimità della chiusura dell’anno scolastico “Nocetolandia” il divertente parco giochi per bambini. Sabato dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 19, l’area verde della Zanfurlina sarà trasformata in un vero e proprio «paese dei balocchi».

POLESINE

VISITA IN BARCA AI LUOGHI DELLA BATTAGLIA DEL 1427

Itinerari in barca sul Po sabato, con partenza in mattinata e al pomeriggio dall’attracco fluviale di Polesine. Per l’occasione sarà possibile andare alla scoperta dei luoghi della battaglia fluviale del 1427. Info e prenotazioni al 3385951432.

PONTREMOLI

VISITE GUIDATE A VILLA DOSI

Villa Dosi apre le sue porte ai visitatori nel weekend per far conoscere questa splendida dimora, perla del Barocco pontremolese: sabato le proposte comprendono il tour «Pontremoli Segreta – Speciale Villa Dosi», dedicato a chi insieme alla Villa desidera visitare anche il centro storico. La partenza è fissata alle 16 in piazza del Duomo (15 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini). Per partecipare è necessario prenotare scrivendo a info@sigeric.it oppure telefonando al numero 331.5740114.

PRATO SPILLA

TUTTI TARZAN CON FORESTAVVENTURA

Prato Spilla si prepara ad accogliere i tanti aspiranti Tarzan e Jane che vorranno cimentarsi sui percorsi acrobatico forestali del parco Forestavventura, gestito da Verdeverticale. Per info e prenotazioni 3371111757, forestavventura.pratospilla@gmail.com, www.forestavventura.com.

SALSOMAGGIORE

TORNA LA FESTA DI SAN NICOMEDE

Ritorna da venerdì a domenica la festa di San Nicomede, patrono della frazione posta fra Salso e Fidenza. Negli accoglienti spazi intorno alla chiesa, i volontari allestiranno gli stand gastronomici con tante specialità. Non mancheranno anche momenti musicali che allieteranno la tre giorni di festa. In chiesa, si terranno momenti religiosi, presieduti dal parroco don Marek. L’utile della tre giorni di festa sarà utilizzato per sostenere opere parrocchiali.

SAN SECONDO

SEI CONTRADE A TENZONE NEL PALIO DI SAN SECONDO

Grandi giornate di festa, a San Secondo, con il Palio delle contrade. Dopo l’anteprima di domenica scorsa e gli eventi di ieri sera, la manifestazione organizzata dall’associazione Palio delle contrade con il patrocinio di Comune, provincia, Regione e Aerrs ed il sostegno di numerosi sponsor, entra nel vivo.

Le giornate del Palio ripropongono, come sempre, i festeggiamenti avvenuti nel 1523, in occasione del matrimonio tra il Conte Pier Maria dé Rossi e Camilla, figlia del signore di Vescovado Giovanni Gonzaga fratello del marchese di Mantova. La corte dei Rossi e le sei contrade, Bureg di Minen, Castell’Aicardi, Grillo, Dragonda, Prevostura e Trinità, animano il borgo, ancora una volta, con cortei, banchetti, cerimonie, rinascimentali. La Spalla di San Secondo, «regina» della festa, è dispensata a tutti nelle cene propiziatorie, abbondantemente innaffiata dal vino «Fortanina».

Sabato alle 10, in piazza della rocca, mercato rinascimentale con arti e mestieri; dalle 14 alle 19 prove ufficiali al campo di gara; alle 20.30 corteo storico in centro per l’arrivo degli sposi. Alle 21, in piazza della rocca, offerta dei doni delle contrade e indizione dei giochi del palio, rientro delle contrade in corteo e, alle 22, banchetti e cene propiziatorie in tutte le contrade.

Domenica 4, dalle 8.30 alle 10.30, prove ufficiali al campo di gara; alle 9.30 riaprirà il mercato rinascimentale e alle 10 didattica sulla falconeria con i «Falconieri dei quattro venti». Alle 11.15, corteo dei cavalieri, musici e signori e benedizione dei cavalieri e dei cavalli. Dalle 11.45 alle 15 dimostrazione di falconeria con coinvolgimento del pubblico e, alle 15.45, esibizione dei musici e sbandieratori in piazza della Rocca che anticiperà di mezzora il grande corteo storico con partenza dalla rocca. Alle 17.45, al campo di gara (stadio comunale), dopo lo spettacolo dei musici e degli sbandieratori, si terrà la disputa del Palio con l’antico gioco della quintana (con gli anelli più piccoli d’Italia).

A partire, dopo l’estrazione delle carriere di domenica, sarà la contrada Dragonda con il pluridecorato cavaliere Enrico Giusti, seguita da Castell’Aicardi con Maurizio Frulio; Bureg di Minén con Gabriele Gamberi; Trinità con Adalberto Rauco; Grillo con Nicholas Lionetti e Prevostura con Fabio Picchioni. Per avere i biglietti per assistere alla gara è possibile contattare i numeri 0521873214 e 0521871500, rivolgersi alle tabaccherie Mille Idee e Bozzetti o all’edicola di piazza della chiesa.

SORBOLO

MAXISCHERMO E RISTORO AL CENTRO SPORTIVO

Maxischermo per assistere alla finale di Champions League sabato sera al centro sportivo di via 4 novembre a Sorbolo. Sarà attivo il servizio ristoro. Alle 18.30 inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico.

TORRECHIARA

CASTELLO DI TORRECHIARA: LA FESTA MEDIEVALE È QUI

Torna la grande Festa medievale di Torrechiara. Durerà tre giorni: dopo ieri, sabato e gran finale domenica. Sfide di arco storico e spada nel grande accampamento medievale, insieme a falconieri e giochi di fuoco alla notte, ma anche laboratori per bambini, visite guidate, bancarelle, cene medievali e tanto altro animeranno questo fine settimana speciale per Torrechiara. La manifestazione “Torrechiara, Festa di corte, vita di Borgo”, arrivata alla sua diciottesima edizione, è organizzata dal Gruppo storico “Il leone rampante”, con il sostegno dell’associazione “Donne di Torrechiara” e il patrocinio del Comune di Langhirano. Per tutti ci sarà un bus navetta, che accompagnerà dal borgo basso di Torrechiara al borgo alto e al castello.

Ecco il programma della festa medievale (per tutte le informazioni 328.2250714 e c’è anche una pagina su www.assaporappennino.it)

SABATO

Alle 9 inizierà il torneo di arco storico “Torlago” nell’accampamento medievale, che andrà avanti fino alle 16. Alle 16,30 ci saranno invece le eliminatorie del torneo spada medievale nell’accampamento. Alle 9 di mattina aprirà il mercatino medievale e artigianale, il castello aprirà le sue porte alle 10.30, con visite guidate ogni ora. Dalle 10.30 alle 18 ci saranno attività per bambini nel borgo del castello. Dopo le 22 ancora i giochi di fuoco nell’ingresso dell’accampamento.

Per il cibo: nel punto ristoro dalle 16 in poi ci sarà la tradizionale torta fritta delle donne di Torrechiara e dalle 18 ci sarà la cena medievale.

DOMENICA

Nell'ultima giornata della festa ci sarà l’ingresso gratuito in castello. In piazza Leoni torna uno speciale mercato del contado, con numerosi appuntamenti dei piccoli produttori di AgroBioDiverso che a turno racconteranno i loro prodotti. Alle 11 ci sarà il nuovo giro di degustazione di vino e sidro di mele con i produttori locali. Alle 10 nell’accampamento ci saranno le finali del torneo spada medievale. Dalle 10,30 alle 18 attività per bambini nel borgo del castello. Quest’anno, in occasione del Festival Gola Gola, ci saranno anche i bus di “Parma nel cuore del Gusto”, che partono alle 10.30 e 15.30 da piazza Garibaldi in città – ma anche da Torrechiara - per visitare un prosciuttificio locale e non solo… (Info Point in piazza Leoni 2 – 328.2250714).

Dalle 11, nel punto ristoro torna la torta fritta delle donne di Torrechiara e tante altre bontà. Alle 15 nell’accampamento: esposizione rapaci da falconeria e alle 17 il «gran finale», sul quale gli organizzatori ancora non fanno trapelare nulla per sorprendere i visitatori.

TRAVERSETOLO

SABATO IL «TROVATUTTO» E BALLO LISCIO ALLA SERA

Due appuntamenti da non perdere sabato: per tutto il giorno tra via Cantini e piazza Garibaldi torna, dalle 8 alle 18, il Trovatutto, mercatino di oggetti vintage, da collezione, d’arte, d’antiquariato, libri, accessori ed altro ancora. Dalle 19 sotto la tensostruttura di Mamiano “Cena d’Estate” dell’associazione “Mamiano Insieme”, dopo cena ballo liscio con l’orchestra Ivana.

VALTARO E VALCENO

FRA I GIOIELLI DELLE DOLOMITI

Il gruppo guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno organizza un’esperienza mozzafiato, tra i panorami più belli d’Italia: quelli del Trentino. Si inizierà venerdì con il Lago di Braies: definito “la perla delle Dolomiti”. Sabato, classica escursione intorno alle cime simbolo delle Dolomiti. Domenica, invece, si andrà alla scoperta de “Il Picco di Vallandro” Quota di partecipazione: 275 euro (info e iscrizioni: 339.7843072).

ZIBELLO

ZIBELLO ESALTA IL SAPORE DEL CULATELLO

Ha preso il via la 32esima edizione della Festa del Culatello di Zibello. Dopo la prima serata di festeggiamenti dedicati al «Re dei salumi», la kermesse gastronomica organizzata da otto associazioni di volontariato locali guidate dalla Pro loco col patrocinio del Comune di Polesine Zibello, del Consorzio del Culatello di Zibello e degli Antichi Produttori del Culatello di Zibello, oltre al sostegno di diversi sponsor privati, entra nel vivo.

Fino a domenica si susseguiranno, nel borgo rivierasco, intere giornate tra specialità tipiche, spettacoli, folclore, musica, cultura e tanto altro. Nel Palaculatello di piazza Giovannino Gareschi (che garantisce così il regolare svolgimento della festa anche in caso di maltempo) si possono gustare, oltre al tipico Culatello di Zibello Dop, specialità quali tagliatelle, risotto e tortelli al culatello, gnocco aperto allo stracotto di culatello, pisarei al ragù di strolghino di culatello, crepes alla Verdi (con porcini, asparagi e culatello), anolini con fonduta di Parmigiano Reggiano e culatello, lasagne al culatello.

Il servizio cucina, fino a domenica, è attivo tutti i giorni, sia a pranzo (dalle 11.30) che a cena (dalle 19).

Sabato, per tutto il giorno, spazio di nuovo ai mercatini dell’ingegno e medievale; alle 16 appuntamento con Rossi Ivano Intaglio verdure e frutta e, alle 17, «Faisca de Lux» (giochi pirotecnici) e Schermitori Medievali. Alle 18.30, sfilata di moda e, alle 21.30, musica con Dj Shorty, Dj Aladin e Ackeejuice Rockes. Sabato sera, grazie alla posa di un maxischermo in piazza, sarà anche possibile assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Domenica, esposizione di trattori d’epoca, mercato Ascom e mercato Medievale, arte di strada con Kalù Stripp Show e Li Nadari Giullari; spettacoli anche nel pomeriggio (dalle 15) e, alle 17, nel Teatro Pallavicino, concerto «Culatello In…canto» della locale corale «E.Muzio». In serata, alle 21, spettacolo con l’orchestra Tonya Todisco. Per tutta la durata del festival, sarà attivo il luna park e si terranno esposizioni di mezzi agricoli, mostre d’arte e sarà possibile visitare il museo della civiltà contadina «Giuseppe Riccardi» oltre al «Cinematografo». Per informazioni, tel.0524939711, 052499388. Dettagli e programma al sito www.festadelculatello.it.

I DICIOTTENNI RICEVONO LA COSTITUZIONE

In occasione della Festa della Repubblica, sabato alle 10, nella sala civica Pallavicino di Zibello, sarà consegnata la Carta costituzionale ai cittadini neodiciottenni del Comune di Polesine Zibello. Interverranno il sindaco Andrea Censi; i presidenti delle sezioni Avis di Pieveottoville, Polesine e Zibello (rispettivamente Rosolino Baronio, Paolo Cremonesi e Rino Barezzi), il presidente del gruppo di protezione civile «Gian Luigi Ghelfi» di Polesine Santo Vece e il presidente del gruppo di protezione civile «Volontari per il Po» di Zibello Silvano Bacchini e il presidente della Pubblica assistenza Croce bianca Marzio Broggi. A tenere l’orazione ufficiale sarà l’onorevole Patrizia Maestri. Nell’occasione si terrà anche la presentazione della donazione «ceramiche d’arte» di Tina Incalza. Quindi, alle 13, pranzo offerto dal comitato Festa del Culatello di Zibello ai 18enni; alle 15 saluto augurale alla Casa protetta «Dagnini» e ad Armida Cremonesi e, alle 16, nel Teatro Pallavicino, spettacolo teatrale «Così siamo tutte. 150 anni di donne italiane» di Maria Giulia Campioli.