Il primo sabato d'estate da vivere nel Parmense

BARDI

PESCA ALLA TROTA A PONTE LECCA

In Valceno, si prospetta un grande weekend per tutti gli amanti della pesca. A partire da sabato mattina, alle ore 9, sarà aperta, in località Ponte Lecca, la riserva di pesca turistica, curata dall’associazione «Pescatori Trota Fario Val Ceno Val Lecca». A fianco della riserva, i turisti e gli appassionati potrannotrovare accoglienza nell’Osteria «Ponte Lecca», in cui sarà possibile anche acquistare i permessi (tesserati: 15 euro; non tesserati: 20 euro) ed avere tutti i servizi di ristoro e pernottamento. Info: 320/9185585- 347/3007671.

Il PAESE IN FESTA PER SAN GIOVANNI

Bardi è pronto a dare il via agli importanti festeggiamenti in onore del proprio patrono, San Giovanni Battista. La due giorni di celebrazioni è stata inaugurata ieri. Sabato alle 11 sarà poi la volta della santa messa, celebrata da don Luigi Pini, con gonfalone, nella medesima chiesa principale del paese. La festa proseguirà, alle 12, con le prestigiose premiazioni del «Bardigiano Benemerito 2017» e la consegna di riconoscimenti per meriti sportivi da parte dell’amministrazione comunale, nella sala del Consiglio. Al termine della cerimonia ufficiale, la festa proseguirà in serata con la «maxi tortellata sotto le stelle del milite e del donatore».

VISITA NOTTURNA AL CASTELLO DI BARDI

Sabato, dalle 21, avrà luogo una speciale visita guidata in notturna al castello di Bardi, a cui potranno prendere parte grandi e piccini, i quali potranno così percorrere le grandiose ronde del castello ed immergersi negli ambienti più oscuri e suggestivi, a lume di lanterne e di torce. Prezzo adulti euro 10; bambini euro 8. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525.733021 - 380.1088315.E.M.

BEDONIA

APERTI I DUE RIFUGI DEL PENNA E DEL FAGGIO

Sabato e domenica aperti i due rifugi rispettivamente del Monte Penna e del Faggio dei 3 Comuni dal mattino fino a sera camminate, escursioni a piedi o in mountain bike e passeggiate tra le faggete del monte di Bedonia. Domenica a mezzogiorno possibilità di gustare in entrambe le baite polenta, selvaggina, asado e grigliate, arrosti, salumi e formaggi e dalle 15 musica e danze con orchestra, fisarmonica e poi merenda con pizza e focaccia al formaggio tipo Recco.

LETTURE E CANTI DEDICATI AI MIGRANTI

Sabato pomeriggio alle 16 nella sala di ascolto del seminario vescovile, a cura dell’Associazione Centro studi Cardinal Casaroli, del Polo Museale del seminario, il gruppo Ligure “L’incantevole aprile” si esibirà in una serie di letture e canti dedicate ai migranti di ieri e di oggi. Lo spettacolo culturale aperto a tutti e ad ingresso gratuito avrà come titolo “Di qua e di là dal mare”.

BEDONIA-BORGOTARO

DUE ESCURSIONI DA NON PERDERE

Week end con il gruppo «guide ambientali escursionistiche Val Taro e Val Ceno»: l’escursione di sabato, dallo chalet del monte Molinatico, porterà i camminatori fino alla cima, spartiacque tra Emilia e Toscana. Ritrovo puntuale per la partenza: alle ore 8,45 allo Chalet del Monte Molinatico (340.3892488 oppure 335.6272521; e-mail: davide.costa@trekkingtaroceno.it). Domenica, poi, nuova escursione ad anello su un tratto di alta via dei monti liguri, dal Passo dell’Incisa al Prato Mollo e al Passo dei Porciletti. Ritrovo alle 9 presso il seminario vescovile di Bedonia (info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).

BORE

TANGO, CHE PASSIONE

Bore si prepara all’esclusiva tre giorni della «Biennale del Tango», che ospiterà ballerini professionisti provenienti da tutta Italia, facendo registrare il tutto esaurito in paese. E' tutto pronto, dunque, per il grande evento iniziato venerdì e che durerà fino a domenica, richiamando quasi un migliaio di persone nel territorio della Valcenedola. La biennale prenderà il via alle 22.15 con l’esibizione dei Maestri del «Social Tango», Fulvio e Leslie. Sabato alle 11, «Il saluto del sole», risveglio muscolare curato da Mariaelena Bongiorni in località Pozzolo; nel pomeriggio «Il mercatino degli Artisti Artigiani» e lo stage di «Alberto e Mariella» che, dalle 15.30 alle 17, proporrà il tema di come esercitare l’improvvisazione nel tango, e, ancora, dalle ore 17.15 alle 18.30, «tecnica uomo e tecnica donna». In serata, maxi festeggiamenti a partire dalle 19.30 con la «Tortellata di San Giovanni», che sarà organizzata dall’Avis e dalla Pro loco di Bore presso il centro accoglienza, con tanto di tortelli delle «rezdore» locali, ma anche arrosti, patate, crostate Nostrane e vino come se piovesse; dalle ore 22.15 protagonista ancora il tango fino a tarda serata con «Milonga TJ Barbarina». Domenica, infine, dalla mattina fino al pomeriggio, spazio al «Mercatino degli artisti» e, alle 15, nuove esercitazioni con la «Practica Del Domingo by Bellezza». Unico imperativo: esserci! Info: biennaledeltango@gmail.com.

BORGOTARO





APPUNTAMENTI A CENA SOTTO LE STELLE

Appuntamento gastronomico sotto le stelle, a cura dell’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto in piazza Verdi, a Borgotaro: sabato dalle 20 e nello stesso luogo, si terrà una maxi-cena, con ottimi primi e gustosi secondi. La musica sarà quella del gruppo live «Radio City». Alle 22, poi, si terrà la premiazione del «Torneo Sanitario dei Tre Confini».

BUSSETO

VISITABILE LA MOSTRA DI GABRIELLA NEVICATI

Sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20, nella sala dell’accademia del Teatro Verdi sarà visitabile la mostra «Tu non sai che» di Gabriella Nevicati. L’esposizione è dedicata all’oggettistica d’arredo con materiali di recupero completamente restaurati.

COENZO DI SORBOLO

TORNA IL MONDO CONTADINO CON PIATTI TIPICI E DANZE

Tre giorni di feste contadine a Coenzo di Sorbolo iniziata ieri alle 19.30 con la serata Gran rugiada di San Giovanni a cura del circolo Anspi di Coenzo. Ci saranno cena sul prato con gli immancabili tortelli d’erbetta, la musica swing di Jack Trivella and the Brandinas, il dj set only swing by big Mama e l’animazione di Lindy Hop con minicorso primi passi per tutti (info per la serata al numero 338 1228570). Sabato alle 18 laboratori del passato per pane, sfoglia e cucito e per riscoprire i giochi di un tempo e alle 21 cottura della forma di parmigiano reggiano con assaggio dello Stricòn. Ci saranno inoltre, per i più golosi, la cena con piatti tipici contadini e la serata danzante con la musica di Luca Canali. Domenica alle 17.30 saranno riproposti i laboratori del passato, alle 18 è in programma la battitura e trebbiatura del frumento con macchine d’epoca e la sfilata in costume per un ritorno ai tempi del detto contadino: «con il frumento e con il sale si mangia». Quindi cena con piatti tipici contadini e musica con il Concerto Cantoni per riscoprire le origini della musica da ballo del territorio con lo spettacolo Musica di terra, musica di famiglia. Durante la festa ci saranno anche le esposizioni dei giochi del passato con collezione di Franco Piccoli e del museo dell’Aranciaia; gli oggetti d’altri tempi della collezione di Gianfranco Magnani; il diorama in scala 1:87 di Alessandro Lazzarini e la stazione ferroviaria di Mario Bottoni. Visitabile, domenica dalle 15 alle 18, anche il museo Casa delle contadinerie.

COLLECCHIO

AL PARCO NEVICATI MENU DA OGNI PARTE DEL MONDO

Tre fine settimana dedicati all’integrazione, alla riflessione ed al confronto sul tema dei migranti quelli in programma al Parco Nevicati di Collecchio in occasione delle ventunesima edizione della Festa Multiculturale iniziata ieri e che prosegue in questo fine settimana e nei primi due di luglio. Favorire il dialogo interculturale, dire non al razzismo e alle guerre, guardare all’altro come risorsa attraverso la conoscenza reciproca: la Festa Multiculturale compie 21 anni e mantiene inalterato il proprio smalto grazie Forum Solidarietà ed al coinvolgimento di numerose associazioni. La Festa Multiculturale vede coinvolti i rappresentanti di più di 100 associazioni, cooperative, comunità migranti e centinaia di volontari. Sono 31 le cucine da ogni angolo del pianeta e poi gazebo e stand, musica, divertimento ma anche tante occasione di incontro e di riflessione sul tema dei migranti, con tante storie che si intrecciano tra presente e passato. Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta del mondo: ogni sera saranno diversi gli spettacoli in programma, e poi eventi culturali, laboratori, balli tradizionali, concerti e animazioni. Non mancheranno, come da tradizione, gli stand delle associazioni e le vivacissime bancarelle dove andare a caccia di oggetti di artigianato e curiosità esotiche. Il primo appuntamento è per sabato 24 giugno e domenica 25, per proseguire, poi, nel fine settimana dell’1 e 2 luglio e dell’8 e 9 luglio. Nel ricco programma del primo week end di apertura, sabato 24 giugno alle 20.45, è previsto l’incontro: “Resistere e nutrire”, a cui prenderà parte l’europarlamentare ed ex ministro Cécile Kyenge. Al centro del momento il fenomeno delle migrazioni oggi, con uno sguardo al passato. Verranno presentati il libro “Partigiani a Tavola: storie di cibo resistente e ricette di libertà” e il documentario “Pasta nera” che racconta di migliaia di bambini in fuga dalle macerie e dalla povertà, nei mesi successivi alla seconda guerra mondiale. Nei menù del primo week end, sabato 24 giugno in tavola ci saranno i piatti tradizionali di Indonesia, Serbia, Perù, Eritrea, Kurdistan e Costa D’avorio. Mentre domenica 25 si potrà scegliere fra Africa Occidentale, Nepal, Kurdistan, Camerun, Eritrea e Moldavia. Sempre presenti i tortelli e la carne alla griglia. Per andare oltre a ogni muro, venerdì 30 giugno, la Festa Multiculturale si sposterà per un giorno fra i detenuti degli istituti penitenziari di Parma, grazie al progetto “Volo diritto”. Info: www.multiculturale.org.

COLORNO

A SACCA MOTOSCAFI D'EPOCA SFRECCIANO SUL "GRANDE FIUME"

La magia si ripete. Torneranno anche quest’anno a solcare le acque del Po i motoscafi d’epoca del Sacca Racer Meeting, manifestazione giunta alla settima edizione che regala due giorni imperdibili per gli amanti dei motoscafi che hanno scritto pagine memorabili della motonautica, sport un tempo molto popolare in tutti i paesi rivieraschi. A Sacca di Colorno giungeranno, da tutt’Europa, una trentina di imbarcazioni entrobordo corsa. «Sono racers perfettamente restaurati e funzionanti – spiega Everardo Padovani, presidente della società organizmzatrice Motonautica Parmense di Sacca -. L’alto livello in termini di palmares e di restauro consentirà agli appassionati di assistere ad uno spettacolo di assoluta eccellenza e di rivivere l’atmosfera di quando queste imbarcazioni sfrecciavano sul fiume». I motoscafi si potranno ammirare sia «all’opera» in acqua che nell’area dedicata all’esibizione statica. Ci saranno prevalentemente degli Alfa Romeo 1300, 1500, 2000 e 2500 a scarico libero. Il programma prevede esibizioni delle varie categorie dalle 16 alle 20 di sabato e dalle 10 alle 12.15 e dalle 16 alle 19 domenica con apertura al pubblico del parco alaggi alle 14 di domenica. L’accesso è gratuito e sarà operativo il servizio bar.

RAP&ROCK CONTEST NEL GIARDINO DELLA REGGIA

Rap&Rock contest sabato alle 21.30 nell’area feste del giardino della Reggia di Colorno. Sul palco ci saranno gruppi e solisti emergenti del territorio della Bassa Est Parmense.

SECONDA EDIZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT

Il Cral Farnese organizza sabato la seconda edizione della Festa dello sport. Dalle 13 alle 17 calcetto gratuito, dalle 15,30 alle 18,30 tennis con possibilità di prova gratuita, alle 18 esibizione della scuola «Samardanza», ballo liscio con Davide Maestri e suo staff. Dalle 19,30 possibilità di cenare presso il circolo con salume, torta fritta e torte caserecce. L’evento si svolge in collaborazione con l’associazione alpini di Colorno-Mezzani. Per informazioni: tel. 0521815068.

COMPIANO

«FIROSSI-STORIE» NEL BORGO ANTICO

Sabato alle 20,30 nella Piazza del centro del Borgo antico Ettore Rulli presidente dell’associazione culturale “Compiano Arte Storia” presenterà “Firossi-Storie”, una rassegna di storia, dialetto e toponomastica di Compiano e dintorni.

CORNIGLIO

GLI ULTIMI PASTORI E LA TRANSUMANZA

Due giorni con «Gli ultimi pastori: l’esperienza della transumanza». La manifestazione prende il via sabato a Montebello: con Sara Simonetti e il suo gregge di pecore Cornigliesi si potrà conoscere il lavoro del pastore, le tecniche di allevamento e conduzione del gregge, il lavoro dei cani. Domenica i partecipanti seguiranno invece il gregge transumante di Ettore Rio verso i pascoli della Val Bratica. Per info ed iscrizioni (obbligatorie) infotraterraecielo@gmail.com oppure 3478786029.

FIDENZA

"BUON COMPLEANNO FIDENZA!": SCONTI, CONCERTI, TRAMPOLIERI E ANGELI SENZA ALI

Tre di giorni di festa, con spettacoli di altissimo livello, per celebrare il «Buon Compleanno Fidenza!». Il grande e prestigioso appuntamento si snoderà in tutto il centro storico, in tre giornate: sabato, il 25 e il 29 giugno. Una grande opportunità turistica e per tutta la rete del commercio, che potrà effettuare vendite promozionali anticipando la stagione dei saldi. «Buon Compleanno Fidenza!» è un evento interamente sostenuto da Fidenza Village e che rafforza ulteriormente la partnership con il Comune, come sempre nel segno della promozione di tutto il territorio. La festa inizierà al Villaggio che, nel weekend, applicherà sconti del 50% sui prezzi già ridotti sino alle ore 20 e proseguirà in centro città con i negozi aperti per l’occasione almeno fino a mezzanotte, con identica possibilità di applicare offerte promozionali. Sabato, a partire dalle 18 in piazza Garibaldi, festa con il party di Radio Number One. Dalle 19.30, White Parade: uno spettacolo itinerante di «angeli senza ali» in frac bianco, trampolieri e artisti di strada. La parata si concluderà alle 23 in piazza con l’emozionante White balloons, il lancio di una moltitudine di palloncini. Domenica, dalle 23 in scena in piazza lo show pirotecnico delle Fontane danzanti. Uno show aperto dalle 20 da uno spettacolo itinerante, «Carillon»: pianoforte in viaggio, un settecentesco pianista, un’eterea ballerina. Giovedì 29, dalle 21 sul grande palcoscenico in piazza Garibaldi, la musica live sarà protagonista assoluta. Il concerto vedrà alternarsi sul palco il grande pianista Francesco Nigri, l’eroina indie Sara Loreni, una delle migliori artiste del momento, l’irriverenza irresistibile del duo «I Masa», l’eclettica Anto Dj e i borghigiani e i mitici Stiron River.

FONTANELLATO

SABATO SERA IN SCENA «COSI' FAN TUTTE»

«Così fan tutte», opera buffa in due atti e una tra le opere più amate e celebrate di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena sabato sera alle 21 nel giardino della canonica del complesso di San Benedetto a Priorato di Fontanellato.

JAZZ E DINTORNI SABATO AL LABIRINTO DELLA MASONE

Jazz «e dintorni» sabato sera al Labirinto della Masone con Elena Rosselli e Alex Ricci. Dalle 18 nella corte d’ingresso sarà servito un aperitivo gourmet in attesa del concerto previsto per le 21. Al termine dello spettacolo live, la musica continuerà fino a notte inoltrata con un Dj set. L’entrata è libera.

FORNOVO

BALLO LISCIO AL FORO E FESTA DELLA MUSICA

Sabato, sempre al Foro, con la «Festa della Musica»: dalle 18.30 esibizione della Junior Band del «Concerto d’Armonia Valtaro». Dopo la cena a base di pizza, Live di Comfort Zone e Jordy rock Band a partire dalle 21.30.

LAGDEI

DOPPIO APPUNTAMENTO SABATO E DOMENICA

L’estate entra nel vivo al Rifugio Lagdei, dove sabato sera, in compagnia di Antonio Rinaldi, Guida Gae di Terre Emerse, si affronterà un percorso notturno di circa 2 ore e mezza con un dislivello di 250 metri. Info e prenotazioni obbligatorie 328 8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it. Il weekend, però, sarà anche occasione per tuffarsi in una divertente «Orienteering experience». L’iniziativa prenderà il via sabato alle 14 e domenica entrerà nel vivo. Info e prenotazioni Corrado Arduini 3937492560 - arduinicorrado@gmail.com.

LESIGNANO

SERATA DI MUSICAL CON I «MITICI»

Sabato sera i “Mitici” proporranno alle 21, nell’area parrocchiale di Lesignano “Adrezarach–storia di una zingara”, tratto dal celebre musical “Notre Dame de Paris”. A comporre la compagnia dei “Mitici” sono ragazzi e ragazze, ex alunni della scuola media di Lesignano, che insieme ad alcuni insegnanti hanno scelto di proseguire la strade del teatro e in particolare del musical.

MEZZANI

FESTA DELLA LAVANDA ALLA MAGHEI DI CASALE

Festa della lavanda all’azienda agricola Maghei di via Garibaldi 19 a Casale di Mezzani. Sabato alle 20.30 cena in azienda con prodotti tipici e dalle 22.30 serata anni ‘60 con mojito party. Domenica alle 9.30 laboratorio sensoriale per famiglie e bambini. Alle 10.30 visita guidata nella riserva della Parma Morta. Alle 12.30 pranzo in azienda. Nel pomeriggio: alle 16 raccolta in campo della lavanda, alle 17 intrattenimento a cura della compagnia teatrale Gli spavaldi. Dalle 16, inoltre, dimostrazioni di estrazione di olio di lavanda, laboratorio di panificazione naturale e di intreccio con erbe di palude. Dalle 19, aperitivo profumato con Lena Tritto. Per informazioni e prenotazioni 340 0898016 o valentina.mag@hotmail.it, per la visita in Parma Morta: 347 4018157.

MONCHIO

ESCURSIONE SUI SENTIERI DELLA VAL CEDRA

Four Seasons Emilia Romagna con la Guida Ambientale Escursionistica Antea Franceschin organizza, per sabato, una facile e piacevole escursione all’ombra dei sentieri della Val Cedra, per scappare dalla calura cittadina ed immergersi nei freschi boschi montani di Pianadetto. Partenza alle 9,30. Per info e prenotazioni 338 3745332 oppure segreteria.emiliaromagna@fsnc.it.

MONTICELLI TERME

VESPARADUNO INTITOLATO A SILVIA MANTOVANI

Al Punto Blu di Monticelli Terme andrà in scena il Vesparaduno Swarm intitolato alla giovane Silvia Mantovani. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, si terrà sabato e domenica, al fine di ricordare la giovane di Parma uccisa diversi anni fa. Il programma prevede per le 15 di sabato, le iscrizioni al Punto Blu e un giro corto delle Vespe, che terminerà con un aperitivo. Dalle 17, nel Parco giochi del Punto Blu, avrà luogo il Vespabimbi, a cura dell’Associazione Giocamico. Alle 18, verrà celebrata una messa in memoria di Silvia. La giornata proseguirà, alle 20, con la cena e il concerto gratuito dei Bandarabà. Domenica, il sipario si alzerà alle 8.30, con le iscrizioni delle Vespe al Punto Blu, seguite dalla colazione e dal ritiro dei gadget. Alle 10, il gruppo di appassionati delle «due ruote» partirà con destinazione Langhirano, dov’è previsto un brindisi on the road. L’11° Vesparaduno Swarm si concluderà col pranzo, in un ristorante di Santa Maria del Piano e la premiazione dei vespisti. Info ai numeri: 0521/657783 – 349/1533941.

NOCETO





TERZA EDIZIONE DELLA FARM RUN

Tutto pronto alla Fattoria Ronchini di Noceto per la terza edizione della Farm Run, la corsa ad ostacoli che sabato richiamerà atleti da tutta Italia e centinaia di appassionati che si vogliono misurare con questa divertente prova di resistenza e abilità sportiva. La gara di Noceto è una delle tre tappe del campionato italiano qualificanti per i Campionati Mondiali che si terranno in Canada il prossimo ottobre. Alle 9.30 prenderà il via la corsa che si snoderà lungo un percorso allestito in campagna a ridosso del Parco del Taro. Due giri da 6 km disseminati da ostacoli naturali particolarmente selettivi per gli atleti che si misureranno in quota agonistica e affascinanti per i “runner” che vorranno mettersi alla prova prima con sé stessi che con il tempo nella competizione smart. Le OCR, Obstacle Course Race, comunemente note come “corse nel fango“, sono un fenomeno in crescita anche in Italia e sono già state in grado di radunare nel 2015 poco meno di 20mila partecipanti e 36mila unità nel corso del 2016. Ci si potrà iscrivere fino alle 9.15.

PARMA

VIA MANARA A TUTTO ROCK CON OLTRE 50 CONCERTI

Torna la «strada del rock», ovvero quel luogo riconosciuto dai parmigiani e non solo come un vero e proprio festival della musica d’eccellenza del Ducato. Un week end di musica live no stop, due palchi per oltre 50 concerti: tutto questo e molto altro ancora è «Manara Free Music Festival-festival della musica libera», l’atteso appuntamento musicale che ha preso il via all’angolo tra via Manara e via Borsari, una laterale di via La Spezia - e terminerà domenica sera. L’evento, giunto quest’anno alla nona edizione, è organizzato dalla società Puzzle srl in collaborazione con l’associazione «Acd Musica punto e a capo», l’agenzia «Svgo» con il patrocinio del Comune. In questo fine settimana, via Manara e via Borsari si riempiranno, inoltre, di bancarelle di dischi, strumenti musicali di liuteria, oggetti e bijoux con metalli e materiali di recupero, cd e vinili, abbigliamento vintage, artigianato, etnico e, ovviamente, fiumi di birra, grigliata, tortelli d’erbetta, panini, salsicce, patate fritte, vino e tanti cocktails. Sabato, invece, a partire dalle 17 si esibiranno sul palco A: Fuzz orchestra, Valerian swing, i Dinosauri, Plastic light factory, Cactus? Mashiro tamigi e Pog; sul palco B saranno presenti: Lasonda; La Restaurazione, L’ordine naturale delle cose, Emotu, Ground control, Kaos india, Smokey punch e gli Xplosivecakes. Domenica, a partire dalle 14, sul palco A si alterneranno: Sabotage metal band, Caronte, Slander, From The Depth, Beggars On Highway, Altjira, Dusius, Overheat, Totem and Taboo band, Escape From Cassandra e Angerfish. Sul palco B spazio, invece, agli: Surge Assault, Vexovoid, Explorer (official), Shenanigans, Apocalyptic Salvation, Coexistence, Hercesis e The New Order. Ingresso libero e gratuito. Possibilità di prenotare la tortellata di San Giovanni di questa sera. Info: 0521/993628 oppure consultare la pagina Facebook «Manara Free Music Festival».

PIAZZALE PABLO: FESTA CON IL CORO "CAMPAGNA E CITTA'"

Grande festa nel segno della musica sabato alle 21.15 per il coro Campagna e città, fondato e guidato da Egidio Tibaldi, che fa ritorno in piazzale Pablo, il luogo da cui tutto partì trent’anni fa. Protagonisti della serata diversi artisti che hanno collaborato con il Campagna e città: l’annunciatrice Rai Emanuela Merlo, il presentatore Ettore Zampella, Aldo Musci da Striscia la notizia, il chitarrista Massimo Gonzaga, Egidio Tibaldi con la Green band e le voci soliste Chiara Mhiel, Mary Kane e Franco Gemmi. Tra i presenti anche l’attrice Silvia Valenti con Nicol Castro e le danzatrici di Accademia di danza di Simona Ravazzoni e del Dance di Elena Cantoni.

POLESINE ZIBELLO

TORNA L'APPUNTAMENTO CON LA SAGRA DI ONGINA

Sabato sera dalle 19, a Ongina di Polesine Zibello, torna l’appuntamento con la Sagra di Ongina. Una serata tra fascino, nostalgia e tradizione, per rivivere le atmosfere delle feste paesane di una volta, assaporando una ricca e variegata gastronomia, all’insegna del piacere di stare insieme. In più ballo liscio e balli di gruppo. La sagra è organizzata dall’associazione Km21 & un Po insieme al Comune e agli Amici di Ongina e con la collaborazione di Pescheria Mezzadri Tiziano, Catering La Buona Forchetta e Ristorante Anolineria.

MOSTRA NELLA CHIESETTA MADONNINA DEL PO

Sabato e domenica , dalle 10 alle 18, con ingresso libero, nella chiesetta della «Madonnina del Po» di Polesine è aperta al pubblico la mostra «…Il Po non bagna i piedi alla Madonna». Sarà anche un’occasione per conoscere la storia del sacro edificio e il suo restauro.

RAGAZZOLA

TRE SERE DI FIERA ALLA CORTE LE GIARE

Tradizionale appuntamento alla Corte Le Giare nell’ultimo fine settimana di giugno con la Fiera di Ragazzola fino a domenica con tre grandi serate gastronomiche e di spettacolo della festa che da più di venti anni si tiene nella suggestiva corte della Bassa. Si parte con la Tortellata e la musica della nuova orchestra di ballo liscio di Matteo Bensi. Sabato invece serata revival con Jumbo Story e la musica dance degli anni ‘70 e ‘80; serata sempre ad ingresso gratuito, con disco music e afro-funky fino a tarda notte. Domenica, sempre nell’antica Corte Le Giare si torna alla tradizione del ballo liscio con la serata di chiusura della festa: ingresso 5 euro e musica con l’Orchestra Italiana Bagutti, in attività da oltre 40 anni con il suo vasto repertorio musicale. Pronti ad accogliere il numeroso pubblico, i volontari di Ragazzola hanno predisposto le cucine e preparato i tradizionali piatti di qualità. Tutte le sere tortelli d’erbetta, torta fritta, spalla cotta, grigliata di carne e fritto misto di mare.

SALSOMAGGIORE

"VERDI E L'ITALIA": ARIE DEL MAESTRO, UN LIBRO E UNA MOSTRA SCENOGRAFICA

Sarà una «serata evento», dedicata a Giuseppe Verdi, quella che vedrà protagonista, alle Terme Berzieri sabato, dalle 18 alle 19,30, Gaia Maschi Verdi alla regia, con la collaborazione del Museo Nazionale Giuseppe Verdi di Busseto. La serata, dal titolo «Verdi e l’Italia», inizierà con la proiezione esclusiva di arie verdiane, realizzata dal Museo Nazionale Giuseppe Verdi, quindi la dottoressa Gaia Verdi intervisterà il cavalier Mariano Volani, presidente del Museo Nazionale Giuseppe Verdi. A seguire «I Musici di Parma» eseguiranno, con la direzione artistica del Maestro Carlo D’Alessandro Caprice, un programma di arie verdiane per pianoforte e violino. Al termine il giornalista e critico musicale Paolo Borgognone presenterà il libro-catalogo «Giuseppe Verdi: musica, cultura, identità nazionale» edito a Roma da Gangemi, con la coautrice Gaia Verdi. A conclusione l’esposizione della mostra scenografica «Verdi e l’Italia», organizzata dall’Aeronautica Militare Italiana e che ha debuttato nel 2013 a Roma, al Vittoriano. Con questa serata-evento-spettacolo, Gaia Maschi Verdi vuol rendere omaggio alla sua città: Salsomaggiore e raccontare i luoghi dell’ispirazione di Verdi, attraverso testimonianze e documenti di famiglia. L’ingresso alle Terme Berzieri è libero.

A CAMPORE SI FESTEGGIA NELL'AREA ATTREZZATA

Sabato e domenica nell’area attrezzata di Campore si replica la festa popolare della parrocchia di Sant’Antonio. I volontari offriranno ottima cucina, musica e ballo. Sabato sera la festa sarà allietata dall’orchestra «Quelli di Monte Kanate». Tutti possono partecipare.

SAN SECONDO

SABATO SERA ARTE E SUGGESTIONI IN ROCCA

Storia, arte, cultura e…gastronomia. Un mix eccellente che, a San Secondo, andrà «in scena» sabato in occasione dell’appuntamento «Arte e suggestioni in Rocca». L’associazione Corte dei Rossi chiude così la prima parte della stagione 2017 delle visite spettacolo notturne tornando alle vecchie tradizioni e riproponendo le degustazioni di spalla di San Secondo ed altri prodotti tipici locali. Questo grazie alla collaborazione de «La Cantina Golosa», di recente inaugurata, i cui gestori allieteranno gli ospiti anche con la emozionante visita delle antiche cantine. La visita spettacolo alla Rocca dei Rossi di sabato sera, come sempre avrà inizio alle ore 21.30 e avrà una durata di circa un’ora e quarantacinque minuti. Al termine, chi lo vorrà (ed avrà prenotato) passerà alla visita de «La Cantina Golosa» ed alla degustazione a base di spalla di San Secondo ed altri prodotti tipici locali. È necessaria la prenotazione ai numeri 338.2128809 e 333.4184232.

TARSOGNO

TERZA EDIZIONE DEL CENTO CROCI TRAIL

Sarà un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla gastronomia quello organizzato a Tarsogno dall’Asd Spirito Tarsogno. Sabato e domenica si svolgerà la terza edizione del Cento Croci Trail. Le anticipazioni sono tante e tutte da seguire, si inizierà sabato alle 16 con il “Vertical Bora du Luvuu” (oltre 10 chilometri di marcia con un dislivello di oltre 1000 metri), e a sera non mancheranno gli intrattenimenti per gli atleti e le loro famiglie con musica, teatro dialettale ed il park drink al Ducale. Domenica alle otto pronti via della terza edizione della manifestazione con i saluti del presidente dell’Asd Spirito di Tarsogno Corrado Cardinali e degli altri suoi collaboratori. Saranno tre i percorsi possibili: il Cento Croci Trail (34 chilometri con un dislivello di ben 2000 metri), l’Half Cento Croci Trail (17 chilometri con dislivello pari a 1000 metri) e il Trail Panoramico (12 chilometri e 500 metri di dislivello). Da mezzogiorno la gara proseguirà a tavola. Prima le premiazioni e poi il polenta party per tutti.

TIZZANO

LA FIERA DI SAN PIETRO PRENDE IL VIA SABATO

La Fiera di San Pietro partirà sabato alle 10,30, con l’inaugurazione del completamento dei lavori di ristrutturazione del parco Borri riqualificato grazie al contributo dei Lions club e della Lions clubs International Foundation. Al termine l’amministrazione comunale consegnerà gli attestati di benvenuto ai bambini nati nel 2016. Alle 17 seconda edizione del trofeo San Pietro al campo sportivo comunale, mentre a partire dalle 20,30 tutti a cena, sempre al campo sportivo. Domenica le vie del centro saranno invase dalle bancarelle del mercato stagionale e dagli stand, mentre dalle 9 alle 20 in via Europa e il via Bocchialini sarà allestito il mercato di San Pietro. Alle 10 esibizione della Banda del Tizzone, alle 11,15 Santa Messa alla pieve di Tizzano presieduta dal vescovo Enrico Solmi. Per i più piccoli, al Parco Borri dalle 14 alle 19 si potrà fare una galoppata con l’asino mentre alle 15,30 e alle 17 il Parco dei Cento Laghi organizza per i bambini dai 6 ai 12 anni un divertente gioco a squadre. Prenotazione al 347 4018157. Ancora giochi, questa volta quelli «antichi», dalle 15 alle 19 in Via Europa Unita, mentre dalle 15 alle 19 il divertimento sarà assicurato con la giocoleria del Mago Gigio.