Artisti di strada, spettacoli e cene all'aperto: l'agenda

ALBARETO

DUE GIORNI DI MUSICA E GASTRONOMIA

Sabato continua a Gotra la tradizionale festa sull’Aia con musica e gastronomia, organizzata dagli abitanti della frazione del comune di Albareto. Danze e musica con il gruppo Mario Zecca. La festa si svolgerà nel piazzale del circolo parrocchiale Michele Arcangelo.



BARDI

FESTA DI SAN PIETRO A BOCCOLO DEI TASSI

Nella frazione di Boccolo dei Tassi, nel comune di Bardi, si festeggia «San Pietro» con le serate denominate «Chez Nous». Sabato, dalle 19, vi saranno l’apertura del bar e della cucina; a seguire musica d’orchestra e, dopo la mezzanotte, dj.



BEDONIA

APERTI I RIFUGI DEL PENNA E FAGGIO

Sabato saranno aperti dalle 8 all’imbrunire i rifugi del Monte Penna e del Faggio dei 3 Comuni del Cai. Camminate, escursioni a piedi o in mountain bike e passeggiate tra le faggete del monte di Bedonia. Dalle 15 musica, danze con orchestrina e fisarmonica, dalle 17 merenda.

FESTA IN PIAZZA E ASTRONOMIA

Sabato a Bedonia, “La borsa del viver bene in montagna” con il vino della Pieve. Mercato, banchetti, esposizioni, degustazioni, drink e musica fino a notte fonda. Per per gli appassionati di astronomia dalle 21 al Parco Renato Cattaneo una serata per scrutare il firmamento con sofisticati strumenti. «Notte di Saturno-osservar le stelle» organizzato dal Centro di lettura Senator Lagasi e della biblioteca comunale della Peschiera.

BERCETO

LE FESTA DEL VOTO CON LA LETTERA DI GRASSO

Sabato ricorre la Festa del Voto, la celebrazione principale dell’anno a Berceto. La festa ricorda il voto che i bercetesi fecero nel 1630 alla Madonna delle Grazie con tanto di rogito notarile. Il programma prevede una funzione religiosa alle 10 nel Santuario, celebrata da Don Giuseppe Bertozzi e al termine la processione verso il Duomo dove alle 11 verrà celebrata la Santa Messa solenne. Essendo anche una festa civile, il sindaco durante la funzione scioglierà il voto leggendo pubblicamente l’antico rogito.



BORGOTARO

FESTA DELLA BIRRA IN CENTRO STORICO

Borgotaro come a Monaco. Sabato, il centro storico di Borgotaro sarà a portata «di boccale» con una nuova edizione di «Borgobeerfest», una grande festa della birra, che coinvolgerà tutto il paese, organizzata dal gruppo baristi Borgotaro «L’unione fa la forza», col patrocinio di Ascom e del Comune di Borgotaro.

BUSSETO

QUATTRO SERE DI MUSICA BUON CIBO E DIVERTIMENTO

Gastronomia, musica e divertimento, per quattro sere, a Busseto, in occasione della festa «E…state 2017», in programma da oggi a lunedì 3 luglio, nel piazzale dello stadio «F.Cavagna». Ogni sera, dalle 19.30, saranno in funzione gli stand gastronomici e il servizio bar. Sabato, sempre dalle 22, musica dal vivo anni 70, 80 e 90 con i Disco Inferno.

COLLECCHIO

FESTA MULTICULTURALE AL PARCO NEVICATI, ALLA SCOPERTA DI SAPERI E SAPORI DIFFERENTI

Secondo fine settimana della 21° edizione della Festa Multiculturale al parco Nevicati di Collecchio.

La kermesse si conferma momento dedicato all’integrazione, alla riflessione e al confronto sul tema dei migranti e ha come obiettivo quello di favorire il dialogo interculturale. La Festa Multiculturale ha compiuto 21 anni ma mantiene inalterato il proprio smalto grazie Forum Solidarietà ed al coinvolgimento di numerose associazioni. L’appuntamento è al Parco Nevicati con il secondo fine settimana: sabato e domenica. Si parte sabato alle 17 con l’inaugurazione di Idomeni Blues, fotografie di Giulio Nori, con accompagnamento musicale. Alle 18 animazione bimbi per continuare fino alle 20. Alle 20.30 si esibisce il Coro Shosholoza, alle 21 degustazione e preparazione del té marocchino. Alle 21.30 presentazione del libro di e con Stefano Catone «Nessun paese è un’isola». E poi balli tradizionali rumeni a cui seguiranno, alle 22.30, balli tradizionali albanesi.



CORNIGLIO (SUL MONTAGNANA)

RADUNO DEGLI ALPINI DI CALESTANO E CORNIGLIO

Si preannuncia un intenso weekend di festa per gli alpini di Calestano e Corniglio, che si raduneranno sul monte che unisce le due vallate e le due comunità: il Montagnana. Qui domenica festeggeranno le comunità della Val Parma e Val Baganza San Pietro. Ma il momento culminante per gli alpini sarà sabato sera, quando alle 20.30 i gruppi di Calestano e di Corniglio effettueranno come da tradizione la fiaccolata dai piani del Montagnana sino alla sommità dove sorge la cappellina.

Verranno portate a spalla dai giovani, le statue di San Pietro e della Madonna e recitato il rosario con un canto finale alla Madonna; al termine verrà consumato sotto i faggi alla luce delle torce un breve ma simpatico rancio alpino coi prodotti che ciascuno liberamente avrà portato.



FIDENZA

FESTA IN FAMIGLIA ALL'AUSILIATRICE

Continua la «Festa in famiglia» al campetto dell’Ausiliatrice. I gruppi, guidata da don Stefano Bianchi, allestiranno gli stand gastronomici. Sabato sera, liscio e altro, con Leo e Cristina. Finale sabato sera, con la festa latina, a cura di Carlo’s dj.

FONTANELLATO

FONTANINCANTO, GIOCOLIERI E FUNAMBOLI ANIMANO LA BASSA

A Fontanellato è tutto pronto per accogliere una marea di nasi in su, di bocche spalancate e di occhi sgranati, primo sintomo dell’«effetto FontanIncanto». Sabato dalle 18,30 torneranno ad esibirsi nel centro storico del borgo della Bassa i migliori artisti di strada per uno spettacolo senza precedenti, nato quest’anno sotto il simbolo dell’acrobata di cartapesta con grandi mustacchi opera di Aspira Chiacchiere e mascotte della manifestazione organizzata da L’Ufficio Incredibile con il contributo e il patrocinio del Comune di Fontanellato. Dopo la prima entusiasmante edizione dello scorso anno, giocolieri, equilibristi, ballerini e funamboli torneranno a coinvolgere il pubblico con i loro spettacoli incredibili. Dal Cile arriva Mr Dyvinetz, personaggio a cui si ispira la mascotte, che si esibirà con la sua ruota cyr in un esercizio che combina forza, grazia e equilibrio. Dall’Argentina, invece, la compagnia «manoAmano» combinerà vertigine, precisione e comicità per strabiliare grandi e bambini arrampicandosi su un palo cinese che arriva fino al cielo. Sempre dall’Argentina torna a Fontanellato Ete Clown con la sua vocetta strana e stridula: uno spettacolo di assoluta improvvisazione e divertimento assicurato per tutta la famiglia. Burlesque, equilibrismo e divertimento nello spettacolo delle finlandesi Lotta & Stina. Un’altra struttura di acrobatica aerea sarà allestita in Piazza Garibaldi per lo spettacolo «Corde Nuziali» del Circo Pitanga che vedrà in scena una coppia ingenua pronta al matrimonio. La malizia di lei e la forza di lui portano tuttavia a un lieto fine: una danza nel cielo. Non mancherà lo spazio per gli amanti delle marionette: «Appeso ad un filo» della compagnia Di Filippo Marionette è uno spettacolo fatto di legno, filo, stoffa, musica e voce, la bellissima voce della cantante-marionettista australiana Rhoda Lopez. Nel ricco programma della serata, che si svilupperà tra borghi e piazze attorno alla Rocca Sanvitale, ci saranno anche due marinai persi nel porto di qualche mondo fantastico: un’eccellente acrobata e ballerina e un sognatore sono i componenti del Duo Un Pie. A concludere la serata sarà il fuoco addomesticato da Anton Lumi Bonura, uno fra i maggiori esponenti dell’arte della manipolazione del fuoco.



APERITIVO MUSICALE ALLA MASONE

Barbara Barbieri ed Emanuele Trombi animeranno con la musica d’autore italiana l’aperitivo musicale di sabato 1° luglio al Labirinto della Masone. Dalle 18 nella corte d’ingresso sarà servito un aperitivo gourmet in attesa del concerto previsto per le 21.

LANGHIRANO

MISS GRAND PRIX AL WHITE LION DI PILASTRO

Sabato, dalle 19.30, al White Lion di Pilastro di Langhirano, di via Paradigna, selezione del concorso a livello nazionale Miss Grand Prix. Chi volesse partecipare può rivolgersi 342-9875545, inviare un messaggio su watshapp allo stesso numero oppure presentarsi direttamente sul posto, nello stessa serata di sabato.

TRE GIORNI DI FESTA CON LE PENNE NERE

Da sabato a Langhirano tre giorni di festa con le penne nere: musica, balli e cucina tipica.

LESIGNANO

RITMI E VOCI DAL MEDIOEVO

Un'occasione di fascino e pregio.

Ritorna sabato sera l’appuntamento a Badia Cavana, abbazia vallombrosiana a San Michele Cavana nel territorio di Lesignano, con la musica medievale, per la rassegna «Le pietre di Matilde - Musica e spiritualità nelle pievi dei territori matildici parmigiani» e nel contesto di «Medioevo e oltre – nel segno di Matilde, lungo la Via del Sale».

Quella a Badia Cavana sarà una serata di anteprima del Festival di Torrechiara 2017: l’Associazione Culturale «Accademia degli Incogniti» e il Comune di Langhirano, in collaborazione col MiBact - Polo Museale Regionale dell’Emilia Romagna - Torrechiara, con il patrocinio di Fondazione Renata Tebaldi e il contributo di Fondazione Cariparma organizzano la ventiduesima rdizione del Festival di Torrechiara che, anche quest’anno, è dedicato a Renata Tebaldi, il grande soprano che ci ha lasciato nel dicembre del 2004.

Da sabato al 4 agosto, nel Cortile d’Onore del Castello di Torrechiara e non solo esibiranno artisti di vari generi musicali. In anteprima al Festival, sabato sera alle 21.15 a Badia Cavana si esibirà in «Loricae. Ritmi e voci del Medioevo» l’ensemble Perincanamento. Durante il weekend e in occasione del concerto, l’associazione culturale «Melusine» metterà a disposizione le proprie guide per l’apertura del complesso monumentale romanico di Badia Cavana, nel pomeriggio di sabato per tutto il giorno, con visite guidate ogni ora dalle 16 alle 19. Nell’occasione del concerto «Loricae», l'associazione «Melusine» prima dello spettacolo offrirà un aperitivo arricchito da vino bianco, sidro o sciroppo di sambuco «medievale». L’ingresso al concerto è libero, mentre le prossime serate al castello di Torrechiara prevedono un biglietto d’ingresso (15 euro, ridotto 13).

MARZOLARA

PORCHETTA ROMANA REGINA DELLA TAVOLA

Nel campo sportivo Amoretti di Marzolara si parte con la seconda festa dell’estate, la «Festa della porchetta Romana», quest’anno alla sua 46esima edizione.

Sabato grande protagonista in tavola sarà, per l’appunto, la porchetta romana Dop di Ariccia. Proprio da quella località, infatti, arriva da sempre la porchetta più famosa. Ed è corretto dire che «oggi arriva» perché nei primi anni ‘70 erano i marzolaresi che andavano a prenderla ad Ariccia in una famosa rosticceria (che è la stesa di oggi), scoperta dall’allora presidente Fabrizio Bottazzi. E la festa non sarà solo porchetta, ma anche tortelli, spaghetti all’amatriciana, prosciutto e melone e i migliori vini dei colli romani, di Parma e di Valdobbiadene. Nell’ampia pista da ballo si ballerà sabato al ritmo dell’orchestra di «Patrizia Ceccarelli». Il consiglio è di trascorrere una rilassante giornata in Val Baganza con una camminata in uno dei tanti sentieri nei boschi e concludere con la grande festa nel campo sportivo trasformato in un mega ristorante all’aperto grazie all’aiuto di tanti volontari. Saranno allestiti alcuni gonfiabili per i bambini; l’accesso all’area festa sarà garantito dal grande parcheggio gratuito.

________________________________

PARMA

«I LOVE SHOPPING A PARMA» - IN CENTRO IMPAZZA LA «NOTTE DEI SALDI»

Sabato sera si svolgerà la quinta edizione della «Notte dei Saldi» e il centro della città è pronto ad accogliere tutti gli appassionati dello shopping. I negozi che hanno aderito all’iniziativa resteranno aperti fino a mezzanotte, per permette uno shopping cullati dalla luna. Spese pazze e il fresco della sera, accompagneranno un evento che da cinque anni offre una serata decisamente diversa ai parmigiani e non solo. E per allietare ancor di più la «Notte dei Saldi», l’associazione Ascom ha voluto inoltre realizzare un evento speciale con la collaborazione di Federmoda Parma e il contributo di Intesa San Paolo: «I love Shopping a Parma». Un appuntamento speciale, che inizierà alle 19 per terminare alle 23, dove si vedrà la giornalista Nicole Fouquè, esperta di stile e moda, e la fashion blogger Gloria Bombarda accompagnate da Marco, make up artist della profumeria Gianfranca, e Michael, di Chioma Parrucchieri, girare per i negozi che hanno aderito all’iniziativa e dare consigli di: stile, moda e make up alle clienti che si registreranno per partecipare alla serata. La «Notte dei Saldi» è promossa da Consorzio Parma Centro, Federmoda Parma con il patrocinio del Comune di Parma.



BARILLA CENTER - CIRCO, DANZE POPOLARI ACROBATI E CONTORSIONISTI

La magia del circo e delle tradizioni popolari colora il Barilla Center, da sabato al 29 luglio, con la rassegna Summer Street Festival. Spettacoli gratuiti di circo contemporaneo ed esibizioni popolari, ogni sabato per tutto il mese di luglio. Cinque giornate di spettacoli durante le quali il divertente mondo del circo contemporaneo e del teatro di strada si unisce a quello del canto e ballo internazionale. Il risultato è una rassegna colorata in grado di divertire grandi e piccini, abbattendo barriere generazionali e interculturali. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e si tengono in piazzetta centrale. Summer Street Festival esprime al meglio lo spirito internazionale e artistico dei suoi curatori.

L'associazione Teatro Necessario organizza e cura il festival Tutti Matti per Colorno che dal 2008 diventa un’occasione unica di incontro con artisti straordinari. Grazie alla presenza di compagnie circensi e teatrali internazionali, anche al Barilla Center si potrà quindi respirare in parte, la stessa atmosfera giocosa. Ok club organizza da 34 anni il Festival Internazionale dei Giovani. Con il progetto Vivas World - vivere i valori con l'arte e lo sport - lavora per favorire l'incontro fra culture. Esibizioni di canto e danze popolari diventano quindi strumento per conoscersi e migliorare il rispetto e la comprensione reciproca, in un clima di amicizia e divertimento giovanile e internazionale. Si comincia sabato alle 20.30, con replica alle 21.30, con lo spettacolo "Time to Loop" del Duo Kaos, a cura di Teatro Necessario. La coppia di artisti italo guatemalteca si esibisce in un volo acrobatico nella poesia del circo teatro. Sabato 8 luglio alle ore 20.30, con replica alle 21.30, tocca alla Compagnia Intrepidos con lo spettacolo "Un golpe de suerte". Acrobazie, contorsionismo e giocoleria in uno spettacolo di circo-teatro in grado di parlare una lingua universale, a cura di Teatro Necessario. Il 15 luglio alle ore 18.00 arriva il progetto Vivas con balli e canti popolari da Ucraina, Spagna e Turchia e Russia. Ragazzi e ragazze condivideranno le tradizioni popolari dei loro paesi per coinvolgere il pubblico del Barilla Center in una esibizione tutta internazionale. Sabato 22 luglio alle ore 18.00 il Circ Samovar propone clownerie, comicità, acrobatica e musica dal vivo, a cura di Teatro Necessario. Un intrattenimento familiare tutto particolare in grado di coinvolgere e divertire grandi e piccini. Il 29 luglio alle ore 18.00 si chiude la rassegna in bellezza con altri balli e canti popolari questa volta con ragazzi e ragazze provenienti da Slovacchia, Bulgaria, Ungheria e Turchia. Il primo appuntamento è sabato, in occasione dell’inizio dei saldi estivi, alle 20.30 con replica alle 21.30 in piazzetta centrale davanti il supermercato U2, con lo spettacolo "Time to Loop" del Duo Kaos, a cura di Teatro Necessario. Giulia Arcangeli e Luis Paredes creano un nuovo mondo immaginario grazie alla loro inconfondibile teatralità poetica e ad uno stile acrobatico elegante e originale che utilizza le più diverse tecniche circensi.



CARIGNANO - TORNA L'APPUNTAMENTO AL CAMPO SPORTIVO CON «LASAGNA, BIRRA E ROCK’N’ROLL»

Il motto è sempre lo stesso e da solo basterebbe a raccontare lo spirito della festa: «Lasagna, birra e rock’n’roll». Anche quest’anno, in occasione della quattordicesima edizione di «Beer&Farm», l’ormai tradizionale festa della birra di Carignano, il campo sportivo della frazione si animerà di musica e buona cucina; fino a domenica, a partire dalle 19, l’estate carignanese entrerà nel vivo per l’immancabile tre giorni di festa e il nutrito staff di giovani volontari e valide rezdore è già pronto ad accogliere i parmigiani per fare il pieno di divertimento. Tutte le sere è attivo il servizio bar con birre, cocktail, caffè, bibite e vino; ma anche il servizio cucina con gastronomia tipica, salumi, formaggi, carne alla griglia, patatine fritte, panini e dolci. Così dopo aver gustato le succulente pietanze proposte dalla cucina «casalinga» delle massaie locali, a partire dalle 22 ci sarà modo di scatenarsi in pista.

Sabato è in cartellone la travolgente disco music anni ‘70-‘80 del celebre Taro Taro Story.

L’ingresso alle serate ha un costo di 2 euro. Per qualsiasi informazione si può scrivere all’indirizzo mail beerfarmcarignano@gmail.com o curiosare sulla pagina Facebook «Beer & Farm - Festa della birra Carignano».



VICOFERTILE - BIONDA O ROSSA, FESTA DELLA BIRRA

Continua il Vicofestival Beer nel campo del circolo parrocchiale «La Lanterna», dove sarà predisposto anche un parcheggio interno dove poter parcheggiare le moto. Dalle 19.30 si potrà usufruire del servizio cucina che proporrà un ottimo menù da accompagnare alla birra che è la protagonista della serata, con tante tipologie: dalla bionda, alla rossa, senza dimenticare la gettonata weisse e, novità di questa edizione, la birra a caduta. Si potranno assaporare gustose alette di pollo, il fritto misto di pesce, ricche grigliate e il tipicissimo piatto parmigiano con torta fritta e salume. Tanto cibo, buona birra e tanta musica, al Vicofestival Beer. Sabato sera il menù rimarrà lo stesso ma cambierà la musica. Il palco ospiterà il travolgente folk dei Me Pek e Barba.

FATTORIA DI VIGHEFFIO - TORNEO ANTIRAZZISTA MATTEO BAGNARESI

Sabato, alle 10, la Fattoria di Vigheffio ospiterà la seconda edizione del torneo antirazzista di calcio «Matteo Bagnaresi» organizzato da Uisp Parma, Avalon cooperativa sociale e Fondazione Matteo Bagnaresi onlus. Musica dei «No Fang» e dj set di «Fumiskio sound». Il bar, ristoro e musica attivi per tutta la giornata, mentre dalle ore 15 la manifestazione si arricchirà con lo spazio bimbi e yoga. Tutte le attività sono gratuite. Info: 0521/707411 oppure calcio@uispparma.it.

ORATORIO DEI ROSSI - VISITE INSOLITE, TUTTO DA SCOPRIRE

Sabato, alle 16, Giacomo Galli condurrà una visita guidata all’Oratorio dei Rossi. Il ritrovo è davanti all’ingresso della chiesa in via Garibaldi 28, costo di 8 euro a testa, prenotazione al 329-0027969.e.g.

VIA DEI MERCATI - ALL'APP COLOMBOFILI IL RAP DI MURUBUTU

Al circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d sabato, a partire dalle 23, si esibirà il rapper «Murubutu» (al secolo Alessio Mariani) con il suo «rap di ispirazione letteraria». La partecipazione all’iniziativa è rivolta ai soci Arci.

VIA MERCALLI - DERBY DELLA RISATA CON CANTONI E COLLURA

Sabato, a partire dalle 19, l’arena estiva dell’Isola risto-bar di via Mercalli 31/a (quartiere Spip) «Il grande show». Una parte dell’incasso sarà devoluto alla cooperativa onlus «Insieme». Si potranno degustare Tortelli e grigliate e a seguire un simpatico «derby della risata» tra il comico parmense Gianpaolo Cantoni ed il cabarettista reggiano Willer Collura.d.f.

LEMIGNANO - SERATA BARAKKA CON MUSICA '70-'80

Sabato sera, al circolo Anspi di Lemignano di strada Lemignano 15 è in programma la «serata Barakka» con i noti deejay del Sound Cafè che proporranno la musica ‘70-’80 e funky soft. Si potrà cenare dalle 19 alle 22. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

_____________________________

PONTETARO

ALLA FESTA DELLA GRIGLIA CE N'È PER TUTTI I GUSTI

Buona musica, ottimo cibo e solidarietà. Torna la Festa della Griglia di Pontetaro e la comunità a cavallo della via Emilia, tutta unita, si mette al lavoro nel campo parrocchiale.

Anche sabato oltre 100 volontari accoglieranno i partecipanti con 1.500 posti a sedere.

Nel menù alla tradizionale grigliata mista di costate, fiorentine, costine, spiedini e salsicce, salumi, si aggiungeranno piadine, crepes e la novità del «Field food», coni di fritto da passeggio abbinato a fiumi di birra. Special guest Kiara Fontanesi, la 4 volte campionessa mondiale di motocross.

Sabato è in programma l’esibizione della scuola di ballo Holly Dance e la musica dell’Orchestra Nicola Marchese.

Il ricavato della festa verrà interamente devoluto alla scuola materna parrocchiale Santa Teresa del Bambin Gesù, fondata dalla signorina Ida Mari.

RAMIOLA

LA FESTA SPAGNOLA, UN CLASSICO DELL'ESTATE

Sabato continua al campo sportivo di Ramiola la Festa spagnola, un «classico» dell’estate organizzato come sempre dalla Croce Verde Fornovese. Saranno infatti i volontari della Pubblica, militi, amici e famigliari, ad alternarsi tra cucine da campo, padelle, tavolate e piatti da servire. Uno fra tutti, quello della celebre paella, accompagnata da sangria e altre specialità, anche da asporto. Non mancherà inoltre la musica assicurata da note orchestre: sabato tocca all’orchestra Daniele Cordani. Sarà allestito uno stand informativo sulle attività dell’Ap Croce verde fornovese: i volontari saranno a disposizione per qualsiasi informazione sull’associazione. Per i più piccoli sarà a disposizione uno «spazio bimbi» per disegnare e scoprire l’ambulanza. Sarà inoltre presente un formatore Anpas dell’associazione con un manichino pediatrico, per chi volesse imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree.



RICCO'

LARGO AL PIACERE DELLE «SERATE INSIEME»

Continuano le «Serate insieme» dell’Arci Antonio Guatelli di Riccò, con una serata «Young Style». Sabato sarà ospite la band «Andrea Cesone trio» con un repertorio potente e dal ritmo incalzante che prende in rassegna sia i classici del country-rock e del rock’n’roll, che i brani più attuali del country mainstream americano. Per l’occasione la cucina proporrà un menu «diversamente tipico», un goloso duello tra torta fritta con spalla cotta e cous cous di verdure.

ROCCABIANCA

FESTA DELLA RANA, BALLI E MUSICA

Inizierà sabato sera alle 19 la prima edizione della «Festa della Rana di Roccabianca».

Grazie all’impegno dei volontari dell’ASC Roccabianca, sabato e domenica la sagra accoglierà tutti gli amici nell’area feste per due giorni di allegria, buon cibo e tanta musica. Mentre quintali di rane sono già pronte per essere ripassate nella pastella di farina e aromi la cui ricetta resta un segreto delle rezdòre, e fritte con la maestria che distingue i volontari dedicati alla cucina, è stato già anticipato il menu che sarà particolarmente vario ed adatto a tutti i gusti: oltre naturalmente alle protagoniste indiscusse della sagra, dalle cucine usciranno anche ottimi salumi del parmense, verdure e succulente grigliate e tutti i piatti potranno essere accompagnati dai vini più tipici del territorio. Oltre al buon cibo, gli organizzatori hanno pensato anche a una ricca animazione. Per tutti i bambini saranno montati i giochi gonfiabili e una speciale bancarella proporrà dolci ghiottonerie. Non mancheranno poi musica e spettacolo: sabato sera è in programma lo show-tributo ad Adriano Celentano, interpretato dalla band cremonese «Il re degli ignoranti» capitanata da Maurizio Schweizer, che porterà sul palco le canzoni più famose e gli spezzoni più conosciute dei film di Celentano.

SALA BAGANZA

LE SPECIALITÀ CALABRESI SONO SERVITE

Tra cirò e vrasciole, le specialità calabresi saranno protagoniste a Sala Baganza. Anche sabato, nell’area feste di via di Vittorio si svolgerà infatti «Estate Calabrese», la grande della festa dell’enogastronomia e della cultura calabrese. Rinfrescati dalla brezza che sale dal Baganza si potranno degustare i manicaretti calabresi preparati con cura da una numerosa schiera di esperte dei fornelli con materiali tutti provenienti dalla terra di Calabria. Le cucine apriranno i battenti alle 19, così come lo stand della birra e lo spazio giochi per i bambini e le serate saranno animate dalla musica dal vivo: sabato ci sarà «Disco Night» con dj Andrea Carpi & Faustino.



«IL REGNO DEL COLORE», LE SCRITTRICI NEL BOSCO

Non è, quello del bosco, un regno di colori intrecciati tra i rami, dove la luce che filtra crea nuovi giochi cromatici che producono ulteriori e infinite sfumature? Per catturarli e descriverli, torna sabato «PassiParole», passeggiata di circa un’ora, rivolta agli adulti e ai bambini, tra gli alberi e gli animali dei Boschi di Carrega. Organizzata da We Love Boschi di Carrega, «PassiParole» vede la partecipazione dell’intera compagnia di autrici coinvolte nella scritture delle pagine de «Il regno del colore», favola originale di Morena Canali, Paola Mazza, Cristina Signifredi, Maria Teresa Gardelli, con illustrazioni di Monica Tartarotti e la traduzione in ungherese di Elzbieta Ceglarska. Tutte artiste facenti parte dell’Associazione culturale la Pergamena (Associazione La Pergamena).

Il punto di ritrovo è alle ore 17.30, davanti all’ingresso del parcheggio di via Case Nuove (dietro alla Trattoria i Pifferi) a Sala Baganza. La passeggiata con lo scrittore – in collaborazione col Ges (Gruppo Escursionistico Salese Ges Sala Baganza) - potrà contare anche su una tappa per la merenda al b&b il Richiamo del Bosco.

Lungo il tragitto, i partecipanti si imbatteranno nelle autrici appostate in corrispondenza delle varie tappe, dove incarneranno i colori delle fiabe, dalla Fata Arcobaleno, al Viola, al Bronzo, al Verde fino ad arrivare all’Arancione.

La quota di partecipazione di 5 euro – da versare in anticipo e con prenotazione obbligatoria – servirà a finanziare opere di miglioramento delle condizioni del Parco dei Boschi di Carrega, come la chiusura delle buche e il ripristino delle panchine. Perché i colori del bosco continuino a brillare e a stimolare la fantasia di grandi e bambini. Per informazioni: We Love Boschi di Carrega, via Capanna, 18 - Sala Baganza, email: info@ilrichiamodelbosco.it.



SAN SECONDO

DISCOTECA A CIELO APERTO IN PIAZZA MAZZINI

In occasione della Fiera di Luglio di San Secondo, piazza Mazzini, di fronte alla Rocca dei Rossi, sabato si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, dalle 22 alle 2, con un fantastico Silent Disco party e l’imperdibile evento gastronomico «Tutti pazzi per la torta fritta». Ci sarà la possibilità di ballare sotto il palco, nei borghi e sul prato!! 6 DJs si alterneranno per diffondere contemporaneamente 3 diversi generi musicali: dalle hit commerciali alla house, dalla Edm alla tecno, ma anche tanto rock, italiana, indie, insomma divertimento a 360°! Alle consolle: Giuseppe Brugnano (J&B), Gianluigi Raso (Dirty jobs), Daniele Cinus (Danyel), gli Hi AF e Francesco Aiello. Ogni partecipante potrà decidere cosa ballare selezionando il canale da ascoltare sulle proprie cuffie, che si illumineranno di colori diversi: verde, rosso o blu, in base al genere selezionato. La manifestazione è a ingresso gratuito ma per poter ballare è necessario noleggiare una cuffia, che sono in numero limitato. Il costo del noleggio è di 8 euro entro le 23.45 e di 9 dopo le 23.45, con possibilità di prevendita allo stesso prezzo. La cuffia noleggiata in prevendita darà diritto a saltare la coda, potrà infatti essere ritirata direttamente presso il gazebo rosso. Le prevendite sono disponibili presso i bar La fata e la strega e Da Gigi Al Chiringuito.. Si Godeeeee!! o chiamando Nicolò – 342 0062162 e Gianluca – 349 3957085. Per chi volesse noleggiare sul posto, la sera stessa dell’evento le cuffie saranno disponibili presso il gazebo bianco, fino ad esaurimento, allo stesso prezzo della prevendita. Le cuffie verranno consegnate dalle 22.00 alle 23.45 (chi si presenterà dopo l’orario perderà la quota versata) e saranno rilasciate solo a chi lascerà in cauzione un documento d’identità in corso di validità. L’evento è patrocinato dal Comune di San Secondo, promosso dal Centro commerciale naturale «I Portici di San Secondo» e organizzato dalla Contrada Prevostura in collaborazione con Edicta Eventi e Tramutola Eventi. La sera successiva, in piazza Mazzini, grazie all’iniziativa della contrada Prevostura, a partire dalle 19, sarà possibile gustare torta fritta e piatti tipici. La erata sarà animata dal Jumbo Story.



SORBOLO

AL GIRONE DEI GOLOSI ARRIVA IL COMICO LAURETTA

Un lungo weekend alla scoperta di prelibatezze per tutti i gusti – anche vegani e gluten free – a tempo di musica e di risate grazie alla presenza del comico Claudio Lauretta.

Regalerà tutto questo la seconda, attesissima, edizione de Il girone dei golosi, street food & music festival che invaderà via XI Settembre a Sorbolo portando in strada cibo di qualità offrendo occasioni di incontro, musica, buskers, spettacoli di cabaret, dj set e show cooking. In tutto ci saranno ben 15 food truck, con proposte differenti rispetto alla recente tappa di San Polo di Torrile. «Dopo il debutto vincente dello scorso anno - spiegano gli organizzatori Matteo Garimberti e Michele Petrolini – riproporremo nel centro di Sorbolo l’appuntamento con lo street food proveniente da tutt’Italia e in grado di soddisfare carnivori, vegetariani, vegani e gluten free con l’intento di regalare belle serate di divertimento a tutti. Ci saranno anche i birrifici artigianali con la birra ufficiale dello street food, il cocktail bar ed un’area per bimbi con baby parking gratuito».

Oggi il via alle 18 con l’apertura ufficiale all’insegna di dj set e concerto, quindi alle 21 Taro Taro Story. sabato alle 15 prima edizione del torneo 3 contro 3 misto Street basket Sorbolo organizzato da Tigers Basket Parma. Dalle 18 alle 22 artisti di strada, dj set e concerti e alle 22 si continuerà a ballare con i deejays parmigiani Marco Pipitone e Chris Falleri che si alterneranno alla consolle per animare uno sfrenato dance party anni ‘80, ‘90 e 2000. Per informazioni: ilgironedeigolosi2.0@gmail.com.



TREFIUMI

FESTA DEI FIORI: SPORT, GUSTO E TRADIZIONI

L’Associazione Villaggio di Trefiumi, nata per promuovere un territorio che necessita di rilancio turistico e di valorizzazione ambientale, si è impegnata per proporre a tutti gli appassionati di montagna, un weekend all’insegna dello sport, della natura e della tradizione con la seconda edizione della Festa dei Fiori.

Si parte sabato alle 15 con la Trefiumi Trail, una corsa non competitiva di 15 chilometri organizzata con la collaborazione dell’associazione sportiva «Vengo lì...di corsa» di Langhirano, che attraverserà i boschi del paese fino ad una splendida panoramica sul lago Ballano. Per le famiglie e gli appassionati di trekking ci sarà invece la camminata di 4,5 chilometri con visita ad un antico essicatoio, dove ai partecipanti verrà offerta una golosa merenda nel bosco. Alle 20 cena con grigliata e taglieri tipici con l’astrofilo Marco Bastoni che racconterà i segreti del cielo notturno, mentre alle 21.30 si potrà osservare il cielo con il telescopio con «Alla scoperta dell’Universo da come si è formato ai giorni nostri». Seguirà serata in musica con il gruppo «Piccola Orchestra Allucitruci».



VARSI

SAGRA DI SAN PIETRO, TRE GIORNI DA GUSTARE

Continua a Varsi la celebre sagra di San Pietro, con un ricco programma: tanta buona musica e sane risate che allieteranno l’estate di tutti i residenti ed i turisti.

La festa prosegue sabato sera, con la grande «cena sotto le stelle», colma di squisitezze tipiche del territorio, allestita in piazza del Monumento. A seguire, dalle ore 22 circa, a farla da assoluto protagonista sarà il folklore con la musica da ballo dell’orchestra targata Paolo Bertoli.