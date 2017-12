Tra Babbi Natale, spettacoli a tema e... ciaspole: l'agenda del sabato

ALBARETO

CONCERTO DI NATALE DOMANI AL PALAFUNGO

Sabato alle 20,30 in Piazzale A. Moro, all’interno del Palafungo, concerto di Natale con il corpo bandistico comunale di Albareto diretto da Daniele Cacchioli. Al termine del concerto festa e auguri per tutti.

BARDI

I FESTEGGIAMENTI ENTRANO NEL VIVO

A Bardi i festeggiamenti in occasione del Natale e del nuovo anno entrano nel vivo, grazie al grande «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito, per il quarto anno consecutivo, nel paese valcenese. L’amministrazione comunale, l’Asd Bardi, Il Cammino Valceno, l’ Avis, l’Assistenza Pubblica, la cooperativa Diaspro Rosso, il Tennis club, il Principato Landi, i commercianti e i tanti volontari, porteranno avanti fino al 7 gennaio la grande macchina di eventi pensati per tutti i gusti e le età. Sabato la cena della Sportiva, con karaoke a partire dalle 22,30. Domenica, infine, ampio spazio verrà dato anche ai bambini, con il maxi villaggio di Babbo Natale.

LA MAGIA DEL NATALE AL CASTELLO

Il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con tanti eventi imperdibili. Nel maniero, anche per questo sabato e domenica, si vivrà la calorosa e tanto attesa atmosfera delle feste, grazie alle aperture straordinarie dedicate al Natale. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, di quello della Fauna e del Bracconaggio, di quello Archeologico e di quello targato Ferrarini-Nicoli.

Per le famiglie ed i più piccoli torna, nel frattempo, a grande richiesta, la magica “Casa di Babbo Natale”: i bambini potranno, quindi, incontrare il grande Babbo, sedere sulle sue gambe, scrivere la “celebre” letterina e parlargli, raccontando tutti i loro desideri ( e regali sognati!).

Ma non finisce qui: ad arricchire il castello, saranno melodie musicali, cornamusa, giochi di una volta che avranno luogo nel salone d’onore e tante altre speciali iniziative. Negli spazi della fortezza è stato allestito un albero da addobbare con decorazioni/palline create manualmente dai visitatori. Ogni oggetto dovrà essere corredato da nome e cognome e numero di telefono/e-mail. Al termine del mese una giuria decreterà l’oggetto vincitore per tecnica, creatività, originalità.

Orari di apertura della fortezza: sabato e festivi dalle 10 alle 17.

BAZZANO

VIAGGIO NEL PAESE DEI PRESEPI

Anche quest'anno fino al 7 gennaio 2018 Bazzano diventa il "PAESE DEI PRESEPI". E’ la 10^ edizione della manifestazione organizzata dal Gruppo Culturale “Il Camino” e dalla Pro Loco ma soprattutto realizzata grazie all’entusiasmo di tutti coloro che abitano e amano Bazzano. La scorsa edizione furono più di 200 le persone che accettarono di diventare "presepisti" e di lasciare le loro realizzazioni all’aperto a disposizione di eventuali visitatori. Cosa troverà chi salirà a Bazzano tra il 9 dicembre e il 7 gennaio? Troverà presepi nei giardini, sui fienili e nei luoghi più strani, ma tutti visibili in ogni momento della giornata e particolarmente suggestivi la notte; troverà creazioni semplici realizzate con i materiali del nostro territorio, legate alla nostra tradizione e soprattutto capaci di far emozionare perché testimoni di una riscoperta della poesia del presepe e della voglia di condividere il lavoro, la festa, la vita di un paese. I visitatori troveranno un punto informativo sotto la Stella Cometa (la casetta di legno nel centro del paese) con le mappe delle vie dei presepi.

BEDONIA

IN SEMINARIO LA MOSTRA «IL NATALE RITROVATO»

Nelle sale del seminario vescovile di Bedonia aperta al pubblico per tutto il weekend e per la giornata di Santo Stefano la rassegna “Il Natale Ritrovato”, una mostra di opere d’arte, fotografie, poesie e sculture realizzata da hobbisti e da appassionati di tutta la valle. Stupendi i presepi e le altre opere grafiche e d’arte. L’ingresso è libero. Per inf. 0525-824420 (segreteria seminario).

SPETTACOLO ITINERANTE CON BABBO NATALE

Sabato dalle 10 a cura della Proloco, per le piazze e le vie del paese spettacolo itinerante del Natale con il passaggio di Babbo Natale e i suoi Elfi a cavallo e dalle 18 al Bar Lucia e al D.Cafè e al Bar Masala musica, piano bara e serata con d.j.

BORE

CONCERTO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO

Dopo il grande successo del 2016, torna anche quest’anno il celebre “Concerto di Natale” di Bore. L’appuntamento è fissato per Sabato dalle 19, all’interno della chiesa parrocchiale di San Lorenzo. L’emozionante serata (organizzata da Proloco, Parrocchia e Avis di Bore) si aprirà con la “Celebrazione della Parola”, per ricordare tutti i boresi scomparsi nel 2017. Subito dopo, si darà il via al concerto, con la graditissima partecipazione del coro di Pellegrino Parmense. Terminata la musica, sarà la volta del panettone innaffiato dal vin brulé sul sagrato della chiesa e, per finire, tutti i cittadini potranno riunirsi per una gustosa pizzata in compagnia (non mancheranno ottimi salumi!), che avrà luogo presso l’Albergo Provinciale del capoluogo.

MOSTRA D'ARTE AFRICANA

Proseguirà fino al 31 dicembre, al Museo delle Mura, la Mostra d’arte africana organizzata da «Intersos Valtaro» e dai Padri Saveriani di Parma, col patrocinio del Comune di Borgotaro. Le opere esposte (avute grazie all'interessamento del missionario saveriano Gian Andrea Tam), si riferiscono a temi come il ciclo della vita, le maschere, la maternità, i bambini, la donna, la coppia primordiale, i feticci. La mostra osserverà i seguenti orari: nei giorni feriali, dalle 16 alle 19 e nei festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

WEEKEND TRA ELFI E TRAMPOLI

Altro weekend di festa: Sabato si inizierà con la parata natalizia, a partire dalle 16,30, in via Nazionale, con la partecipazione di Babbo Natale, i suoi «Elfi» ed «alberi» sui trampoli. Alle 17, la «Corale Lirica Valtaro» proporrà tanti brani natalizi di fronte al Municipio (Piazza Manara) ed alla sera, alle 21, concerto augurale, proposto dal «Corpo Bandistico Borgotarese».

BUSSETO

FESTA PER I BAMBINI IN PIAZZA VERDI

Grande festa per i bambini,Sabato a Busseto. Dalle 15.30 piazza Verdi sarà invasa dalle atmosfere natalizie con lo spettacolo gratuito «Torototela Show» mentre alle 16.30 arriverà Babbo Natale, che quest’anno sarà accompagnato da una carrozza con i cavalli, per portare regali ai bambini. Come consuetudine i doni che Babbo Natale consegnerà ai piccoli devono essere portati entro oggi alla Pubblica Assistenza di Busseto, con indicato il nome e il cognome del bambino e il numero di telefono. «Siamo contenti di poter ripetere quest’iniziativa dopo il successo che ha ottenuto lo scorso anno – dpiegano l’assessore Elisa Guareschi e il consigliere Nicolas Brigati – è un momento di condivisione e di gioia, molto importante per i bambini. Quest’anno abbiamo aggiunto anche lo spettacolo di Natale di «Torototela» che si svolgerà proprio a fianco della magnolia addobbata con gli addobbi realizzati dai bambini delle scuole materne». L’Amministrazione comunale ha tenuto a ringraziare la Pubblica assistenza di Busseto che da sempre di presta per iniziative che riguardano la cittadinanza e il sociale e la banda «Giuseppe Verdi» che accompagnerà l’arrivo di Babbo Natale con un momento musicale.

MOSTRA FOTOGRAFICA DI FALLINI

Ultimo giorno per visitare, nella biblioteca di Busseto della Fondazione Cariparma, dalle 15.30 alle 18, la mostra «I boschi incantati e scolpiti. Dal Grande Fiume all’Appennino» Autore degli scatti è il fotografo parmigiano Marco Fallini grande viaggiatore che, tra l’altro, ha immortalato le più importanti montagne del mondo. Una esposizione composta da una settantina di grandi foto in bianco e nero analogico per raccontare «gli alberi ed il bosco della provincia parmense». Ingresso libero.

IL GRUPPO RENN-UNION TRA SORRISI E SOLIDARIETA'

Sono quaranta sono le attività commerciali di Busseto e dintorni che hanno aderito alla raccolta fondi promossa, a favore della Pubblica assistenza Croce bianca, dal gruppo «Renn-Union». Gruppo che, a proprie spese, ha provveduto a comprare e distribuire le cassette delle offerte nei negozi, bar e ristoranti del territorio.

«Anche se ci vestiamo da renne per strappare un sorriso a tutti – spiegano i sette ragazzi – il nostro scopo è molto serio. I volontari della Pubblica assistenza lavorano in silenzio tutti i giorni ed è giusto che qualcuno provi a dar loro una mano». Nella città di Verdi l’iniziativa deve essere piaciuta molto, al punto da aver creato un vero e proprio «effetto domino» di solidarietà dal momento che, rispetto all’anno scorso, hanno aderito quasi il doppio degli esercenti, come spiegato dagli stessi promotori che hanno ricordato anche che «tutto è partito qualche anno fa con l’intenzione di vestirci in modo simpatico e scambiarci gli auguri di Natale. Poi è successa la magia: tutte le persone che ci vedevano, ci fermavano per una foto o per chiederci chi eravamo. E’ stato allora che abbiamo pensato di organizzarci per combinare qualcosa di buono».

Il gruppo ci tiene alla trasparenza e anche per questo ha fatto sapere che «il 23 dicembre ritireremo le cassette che, ancora sigillate, apriremo il 24 nella sede della Pubblica assistenza. A noi non andrà neanche un euro». Sempre la vigilia di Natale domenica, le 6 renne e il Babbo Natale della compagnia («il nostro è originale lappone al 99%» dicono) si recheranno alla Fondazione «Pallavicino» per donare panettoni e pandori agli anziani. E’ anche possibile seguire l’iniziativa sulla pagina https://wwwfacebook.com/RENNunion/.

PRIMO "TORNEO DELL'AMICIZIA"

Sabato dalle 15, al palazzetto dello sport «L.Remondini» di via Mozart, si svolgerà il primo «Torneo dell’amicizia» di calcetto, organizzato dall’Associazione culturale Islamica «Casa di Pace» di Busseto e dall’Associazione giovanile Circolo Ottantotto. «Con grande gioia e grazie alla co-organizzazione dei ragazzi del Circolo Ottantotto - afferma Mustafa El Ati, presidente di Casa di Pace - presentiamo questa iniziativa. Alcuni membri delle nostre associazioni scenderanno in campo con rappresentanti della Full Monty Fc (sempre in prima linea in tema di solidarietà), ragazzi bussetani di origine indiana e Arcadia Onlus, rappresentata da alcuni dei ragazzi richiedenti protezione internazionale che vivono a Ongina. Il “terzo tempo” – prosegue - sarà l’occasione per i giocatori e per il pubblico, che speriamo numeroso, per stare insieme nel segno della solidarietà: promuoviamo infatti una raccolta di offerte che destineremo interamente alla Protezione Civile “Maestro Verdi” di Busseto, al fine di dare un piccolo aiuto allo straordinario lavoro di questi volontari, in particolare in un momento così difficile per le zone vicine colpite dall’alluvione e per i loro abitanti».

MUSICA E BENEFICENZA AL TEATRO VERDI

Musica e beneficenza Sabato alle 21, al teatro Verdi. Su iniziativa dell’associazione Aiuto minori terzo mondo onlus i fratelli Ugoni (Alessandra, Roberto e Gian Vittorio) saranno protagonisti di «Christmas Carols». I proventi saranno destinati all’associazione Aiuto minori terzo mondo onlus a favore dei ragazzi ospitati nella Casa di assistenza «Hogar del nino Jesus» di Abancay (Perù). Info e prenotazioni alla Ferramenta Tecnia di Busseto.

CALESTANO

TRA LE CASE DEL BORGO STORICO TORNA IL GRANDE PRESEPE VIVENTE

Torna Sabato sera il presepe vivente di Calestano. Il paese, e in particolare via Mazzini, il borgo storico con le splendide case in sasso ristrutturate, i portici e gli archi, diventerà il set della rievocazione del villaggio della Natività. Vi saranno artigiani di antichi mestieri e botteghe: quella del fabbro, quella del falegname, i pastori con capre e pecore e altri animali.

L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia con la collaborazione delle associazioni e di tanti volontari, prenderà il via alle 20.45 in chiesa dove i bambini faranno gli auguri a tutto il paese con cori e canti; terminata l’esibizione (che si chiuderà con un finale a sorpresa), i partecipanti usciti dalla chiesa seguiranno la sacra Famiglia che risalirà verso la parte alta del paese dove anche alcune corti private saranno aperte per rappresentare tutti i momenti e gli scenari più suggestivi della Natività, capanna compresa. Dopo un momento di preghiera che chiuderà la rappresentazione i partecipanti potranno girare liberamente in mezzo a questa grande scenografia e rifocillarsi con vin brulé e qualche assaggio di specialità locali.

CASTELL'ARQUATO

UN MONDO DI PRESEPI AL PALAZZO DEL PODESTA'

Al palazzo del Podestà di Castell’Arquato,Sabato dalle 14.30 alle 18.30.

COLLECCHIO

ARRIVA RENT LA BOHEME ROCK

L’antivigilia di Natale è con “Rent”, opera rock basata sulla Bohème: sarà il Teatro Crystal di Collecchio a ospitare, Sabato alle 21 la seconda tappa invernale dell’opera musicale di Jonathan Larson, nell’allestimento esclusivo firmato ASN (ArtistiSenzaNome). Una replica molto speciale quella al Crystal per “Rent” . Una data significativa perché il calendario effettivo e il tempo della narrazione coincideranno: una serata in cui si proporrà un anno intero nella vita dei protagonisti, che inizia il giorno della vigilia di Natale per concludersi esattamente un anno dopo.

Una coincidenza talmente speciale per gli ASN da portarli a realizzare, per l’occasione, un breve spot (visibile su Facebook) nelle vie di Collecchio per far cogliere lo spirito dello spettacolo e dei personaggi, che all’apparenza potrebbero sembrare così lontani da noi ma invece così vicini.

”Rent” è una rappresentazione dura e innovativa che al suo debutto a Broadway, una ventina di anni fa, ha ridefinito il concetto di musical.

Vincitore del Premio Pulitzer per la drammaturgia, 4 Tony Award, incluso Miglior Musical e 6 Drama Desk Award, lo spettacolo si basa sull’opera “La Bohème” di Giacomo Puccini e racconta la storia di un gruppo di giovani artisti e musicisti squattrinati che tentano di sopravvivere e creare nel Lower East Side di New York.

I temi di questa che si può definire un’“opera rock” sono i sentimenti universali dell’amore, dell’amicizia, della morte, contestualizzati nel periodo di fine millennio: se ai tempi dei bohémiens parigini il male del secolo era la tubercolosi, i protagonisti di “Rent” si confrontano con lo spettro dell’Aids e della droga.

Se nell’Ottocento gli artisti si esprimevano attraverso la pittura, la filosofia e la poesia, adesso utilizzano mezzi quali l’arte multimediale, la video arte e il cinema. Lo spettacolo racconta l’essere giovani a New York, l’essere impavidi e impauriti nello stesso tempo, innamorati e alle prese con le difficoltà della vita.

“Rent” (affitto) non è qui inteso solo come affitto immobiliare: i giovani protagonisti rifiutano infatti di vivere in affitto, in modo non autentico. Sarà l’incontro con qualcuno di speciale – un antieroe – che incarna generosità e amore vero, a portare aria nuova nel gruppo di bohémiens, sullo sfondo del disagio economico e sociale dove aleggia l’ombra silenziosa della malattia. Uno show a tinte forti che chiamerà lo spettatore a riscoprire il valore di ogni singolo giorno: “No day but today”, recita una canzone del musical, con la speranza nell’oggi e la fede nel domani.

Lo spettacolo degli ArtistiSenzaNome, che ha debuttato nell’ottobre 2016 facendo registrare il tutto esaurito in diversi teatri della provincia parmense e che è ripartito da Noceto il 2 dicembre con il Winter Tour, si avvale della preziosa collaborazione di professionisti quali Claudio Coloretti e Michele Dallaglio. Federica Terzi è la vocal coach, le scenografie sono di Elise Menna ed Emanuele Ghillani, i costumi di Mavi Bruni, Elise Menna e Silvia Rossi, per la regia di Emanuele Valla.

A chiudere il tour invernale di “Rent”, e anche le Feste Natalizie, spetterà al Teatro De Andrè di Casalgrande con la data dell’Epifania, sabato 6 gennaio 2018 alle 21.

Info e prenotazioni per lo spettacolo di Collecchio: 338 7798649 e 346 2698267 (dopo le 18). Per ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Compagnia www.artistisenzanome.com e alla rispettiva pagina FB https://www.facebook.com/ASNmusical/?fref=ts dove si può vedere il vedere anche il video fresco di montaggio.

COLORNO

AL CRAL FARNESE SI BALLA IL LISCIO

Si ballerà il liscio con l’orchestra «Fratelli Scarabelli Band» al Cral Farnese di via Roma Sabato dalle 21,30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468..

LA REGGIA RIAPRE DOPO L'ALLUVIONE

Weekend speciale per Colorno. Dopo la paura e i danni provocati dall’alluvione della Parma riapre Sabato alle visite la Reggia di Colorno. Il programma prevede visite guidate domani e domenica alle 10, 11, 15, 16 e 17.

FELEGARA

L'ORCHESTRA MERAVIGLIA AL CENTRO MOLINARI

Sabato alle 21, al centro sociale «Molinari» di Felegara è in programma una serata all’insegna del ballo liscio. Per l’occasione ad esibirsi sarà l’orchestra «Meraviglia».

FIORENZUOLA D'ARDA

CASCATA DI FUOCO ALLA TORRE CAMPANARIA

Sabato a partire dalle 18, a Fiorenzuola d’Arda, spettacolo da non perdere con la classica «cascata di fuoco» dalla Torre Campanaria e il Teatro itinerante «Tadam» tra le strade del centro storico dalle 16 alle 19.

FONTANELLATO

PRESEPI NELLA CHIESA DI SAN BERNARDO

Da Sabato e fino a Santo Stefano, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Amici di Priorato, sarà possibile visitare la bella mostra di presepi allestita nella chiesa di San Bernardo e nella canonica attigua con tantissime scene della natività realizzate in diversi stili e ambientazioni. La mostra è aperta al pubblico sabato pomeriggio dalle 15 alle 18,30 e, nei giorni festivi, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Per informazioni o approfittare dell'occasione per visitare l’intero complesso è possibile contattare gli Amici di Priorato al numero 347/8079154 oppure via e-mail all’indirizzo amicidipriorato@gmail.com

CONCERTO DEL CORPO BANDISTICO

Sabato alle 21, al Teatro Comunale di Fontanellato, il sipario si alzerà sul concerto del Corpo bandistico Luigi Pini che, come ogni anno, offrirà a tutti il suo «buon Natale» in musica fatto da brani della tradizione natalizia, composizioni tratte da opere e operette, e pezzi pop e rock con un medley di Mina e, novità di quest’anno, un medley di Santana. Una serata che sarà anche l’occasione per vedere, o meglio «ascoltare», i progressi fatti dagli allievi del secondo e terzo anno del progetto musicale realizzato dalla banda con l’istituto comprensivo. Il concerto di Natale sarà seguito la mattina successiva dalla sfilata per le vie del paese che, nel giorno della Vigilia di Natale, anima ormai da anni il centro storico di Fontanellato.

FONTEVIVO

LETTURE IN BIBLIOTECA PER I BAMBINI DA 3 A 6 ANNI

Sarà un «Natale da favola» quello proposto per Sabato alle 16 dalla biblioteca Vanda Negri di Fontevivo a tutti i bimbi dai 3 ai 6 anni. L’appuntamento natalizio di «Letture in Biblioteca» sarà un viaggio nel mondo degli animali, che animeranno il pomeriggio all’insegna dei libri e del divertimento. La partecipazione è libera e gratuita e alle letture animate seguirà un laboratorio creativo.

CONCERTO DI NATALE CON IL CORO DI GUASTALLA

Concerto di Natale con il coro Vittorio Barbieri di Guastalla Sabato alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Mezzano Superiore su iniziativa del Comune di Mezzani.

DOPPIO CONCERTO IN PALESTRA

Doppio concerto bandistico Sabato alle 20.30 nella palestra di Mezzano Inferiore per l’ultimo appuntamento dell’Autunno musicale mezzanese. Si esibiranno la banda Verdi e la MezzaBanda dirette da Alberto Orlandi e Marco Pierobon. Ingresso gratuito.

FESTA ALL'ORATORIO CON I RAGAZZI DELLE MEDIE

Festa di Natale con gli studenti della scuola media di Mezzani Sabato alle 11 all’oratorio don Bernini di Mezzano Inferiore.

PARMA

AUDITORIUM TOSCANINI: CONCERTO DI NATALE PRO AVIS-GHIAIA

Sabato alle 21.30, l’auditorium Toscanini in via Cuneo 3 ospiterà il «Concerto di Natale» con il ricavato della serata che sarà devoluto all’«Avis Ghiaia-Parma Centro». L’iniziativa benefica è promossa dai volontari dell’Avis Ghiaia-Parma Centro con il patrocinio del Comune. Sul palco si esibiranno quattro noti artisti nostrani: Jessica Pistis, Matteo Mazzoli, Manuel Comelli e Gabriele Cesari. Per informazioni: 339/4134836.

ALLO SHAKESPEARE LIVE SERATA IN MUSICA CON IL DJ ANDREA CARPI

Un evento consigliato a chiunque voglia passare una serata tra amici, per cenare in compagnia e lasciarsi trasportare nella storia della musica che affonda le sue radici al nascere della disco music e arriva ai giorni nostri. Sabato, a partire dalle 20, sul palco dello Shakespeare live restaurant di piazza Goito 1 si esibirà il noto deejay parmigiano Andrea Carpi. Ingresso gratuito. Informazioni: 0521/237969.

ALL'ISOLA «LA NOTTE DEGLI AUGURI» CON MUSICA ANNI '70,'80,'90

Sabato a partire dalle 20, «L’Isola Risto Bar» in via Mercalli 13/a (quartiere Spip) ospiterà l’evento denominato «La notte degli auguri», in collaborazione con «Feste & Sagre», come occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. Divertimento musicale curato dal deejay Coky che proporrà le sonorità degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Possibilità di degustare un ricco buffet. Ingresso gratuito. Informazioni: 347/0849105.

A CORCAGNANO AL MAGLIANI UN SAGGIO DI CANTO E PIANOFORTE

Sabato alle 21, il teatro «Ennio Magliani» in strada Cava in Vigatto 6 a Corcagnano ospiterà il saggio degli allievi di canto e pianoforte dei docenti Valentina Broglia e Salvatore Bazzarelli. Gli allievi duetteranno sul palco e si esibiranno insieme con brani tratti dal repertorio italiano e internazionale e verranno accompagnati, oltre che dai due docenti Valentina Broglia e Salvatore Bazzarelli, da: Leonardo Barbieri (chitarra), Simone Tosto (basso) e Leonardo Cavalca (batteria). La serata sarà presentata da Giorgia Tagliavini e Tommaso Bertolini. Ingresso ad offerta.

CLUB ITACA: FESTA E SOLIDARIETA' MERCATINO IN BORGO PIPA

Natale è tempo di festa e di solidarietà. E per questo weekend c’è in programma un appuntamento molto importante. Nella sede del Club Itaca Parma in borgo Pipa, dalle 10 alle 18, si svolgerà il secondo mercatino di Natale. In queste due giornate si potranno quindi acquistare racconti, torte e biscotti, lavori a mezzo punto, ceramiche, ma anche illustrazioni creative e addobbi che sono stati preparati dai soci del Club che sono persone affette da malattie mentali e per le quali questo appuntamento è uno step del programma per il recupero dell’autonomia socio-lavorativa. Il ricavato sarà interamente utilizzato per le prossime attività del programma.

AL BARILLA CENTER TANTI APPUNTAMENTI E FOTO CON BABBO NATALE

La data ufficiale del Natale è ormai vicinissima e al Barilla Center si continua con proposte per il weekend e non solo. Continua l’appuntamento con le foto ricordo con Babbo Natale dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Tutti i bambini e le bambine potranno ricevere la propria stampa gratuita in tempo reale, fino ad esaurimento scorte per conservare un ricordo unico col vecchietto dalla morbida barba e il vestito rosso. Sabato torna l’allegria della edizione natalizia dei Circus Days: alle 16.30 con replica alle 17.30 in Piazzetta Centrale ci sarà lo spettacolo gratuito ” Federico il topolino” tratto dalla bellissima storia di Leo Lionni. L’iniziativa gratuita è a cura di Circolarmente.

CON IL FILODIJUTA STRUDEL TIROLESE ALL'EMPORIO SOLIDALE

All’Emporio solidale di Natale - che si trova in piazza Salvarani 25/a a Baganzola ed è realizzato dall’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» - si potrà acquistare lo strudel di mele che viene preparato artigianalmente secondo l’antica ricetta di questo tipico dolce del Trentino. Chi si porterà a casa uno strudel (al prezzo di 15 euro), potrà sostenere le spese per l’acquisto del materiale didattico per un anno che sarà utilizzato da un bambino che frequenta una delle cinque scuole gestite dal «Filodijuta» in Bangladesh. All’interno del negozio, che è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, si possono trovare oggetti davvero originali: dalla biancheria per la casa ai corredi, dai tessuti indiani all’artigianato bengalese. E ancora: decorazioni di Natale, ornamenti, idee regalo, servizi da the e porcellane. Si potrà, inoltre, regalare un’adozione a distanza, un dono di Natale per due persone speciali: la prima è l’intestatario dell’adozione, che potrà costruire un legame con il bambino adottato a distanza, mentre il secondo è il bambino stesso che potrà così avere garantito un futuro dignitoso che altrimenti non avrebbe avuto. L’Emporio di Natale è un temporary shop solidale a sostegno dei progetti scolastici dell’associazione parmigiana, guidata da Lorena Sghia, che ogni giorno lavora per rendere la scuola e l’istruzione una realtà e non solo un sogno, per quasi settecento bambini in Bangladesh. Informazioni: www.filodijuta.it.

RACCONTI DI NATALE

«Racconti di Natale» prosegue anche in questo fine settimana con numerosi appuntamenti per bambini e famiglie - tra narrazioni, performance, spettacoli, laboratori, proiezioni e incontri con autori – promossi dall’Assessorato alla Cultura per il weekend di Natale alla Galleria San Ludovico, alle Biblioteche Comunali e al Castello dei Burattini. Sabato alla Galleria San Ludovico: alle 10 e 11.30 «Il viaggio dei sorrisi». Alle 16 «Il Sale nelle pietanze». Alle 17.30 «Allarme nel presepe». Al Castello dei Burattini: alle 11 Costruiamo un Burattino... a colori!». Il programma completo di Racconti di Natale è consultabile a questo link: http://www.biblioteche.comune.parma.it/it-IT/Racconti-di-Natale.aspx.

"COME UNA VOLTA": IN CENTRO CIBI E ANTICHE TRADIZIONI LOCALI

Dalle 10 alle 20 in piazza Garibaldi, sarà ancora a disposizione dei parmigiani la quarta edizione di “Come una volta”, che porta nel cuore di Parma il gran mercato dei sapori e delle antiche tradizioni.

Un grande spazio dedicato alla biodiversità ed alla promozione del cibo e delle tradizioni locali, dal Po all'Appennino, che comprende gli immancabili anolini da passeggio, le carni, i grandi salumi del nostro territorio, il Parmigiano Reggiano, le mostarde, le salse e tutto quello che serve per preparare le tradizionali cene delle festività Natalizie.

Un interessante square food, accanto all’albero di Natale, per degustazioni direttamente in piazza, ma anche focus sulle incredibili proposte di un territorio che non smette di stupire per le sue eccellenze in fatto di prodotti enogastronomici.

Saranno presenti undici espositori, rigorosamente anche produttori: L’Antica Corte Pallavicina con i suoi salumi di suino nero, ortaggi di stagione e vini, Ca' Mezzadri con il Parmigiano Reggiano di vacche brune, il tartufo, e salumi maiale nero di Parma, la Società Agricola San Paolo con carni fresche e i suoi salumi di suino nero di Parma, l’Azienda Agricola La Gacciola di Ferretti Manuela con formaggi di capra, la Magnani Romano e Figli & C. snc con dolci natalizi, l’Agricola Biologica Bottarelli Igor con le sue birre biologiche e mostarde mantovane, l’aceto balsamico di ciliegia di Leo Bozzetto dell’Acetaia Cà del Lauv di Vignola Caseificio, gli anolini da asporto del Ristorante Da Claudia, il parmigiano reggiano del caseificio Il Battistero, l’Eredità del Passato di Maria Vittoria Anedda con farine biologiche di antichi cereali e legumi, insieme a pane, biscotti, pasta fresca e vin brulè e i cesti natalizi del Consorzio Vini Parma saranno i protagonisti di una vetrina mercato delle eccellenze del territorio pronti a offrire un assaggio da passeggio o gli strepitosi ingredienti dei pranzi e delle cene delle Feste.

CAMPUS INDUSTRY MUSIC

al Campus Industry Music alle 22 divertimento assicurato con «Metempsicosi, olympic games tour»: «Eden classic» e «Campus Industry Music» presenteranno le magie musicali di Ricky Le Roy, Mario Più, Joy Kitikonti e 00Zicky; le magie vocali saranno di Franchino e Luca Pechino.





PIZZIGHETTONE

GLI ORIGINALI PRESEPI NELLE ANTICHE PRIGIONI

A Pizzighettone (Cremona) possibilità di visitare i «Presepi nelle antiche prigioni». Potranno essere ammirati Sabato dalle 15 alle 18; domenica, lunedì e martedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info allo 0372730333.

SAN SECONDO

IL MERCATO CONTADINO

Dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà a San Secondo si potranno trovare tutti i prodotti di stagione, oltre a interessanti idee per le festività, grazie al mercato contadino che vedrà protagonisti gli agricoltori delle Terre Rossiane. Ci saranno l’ Azienda Agricola Rizzi con il Parmigiano Reggiano; l’ Azienda agricola Terre di San Secondo con la verdura antica; «Buono e bio» con farina e passata (che partecipa al mercato ogni 15 giorni); la Società agricola «Alla curva del fiume» con verdura di stagione; il Podere Villargine con frutta e succhi; l’ Azienda agricola Bonardi Antonietta con kiwi e legumi e la Fattoria Amelia con formaggi freschi e yogurt .

SCHIA

SCI E CIASPOLE SUL MONTE CAIO

La neve non cade dal cielo? Nessun problema, a imbiancare le piste di Schia ci pensa l’impianto di innevamento artificiale che da diversi giorni sta sparando neve freschissima sul Campo Scuola, dove questo weekend girerà a pieno ritmo il tapis roulant. Tutti con gli sci ai piedi, quindi, per muovere i primi passi sulla pista azzurra più amata dai parmigiani, che sarà solcata per tutto il fine settimana anche dai maestri della Scuola Italiana Sci Schia Monte Caio.

Sci, ma non solo: tante le ciaspolate (o le escursioni in stile nordic walking, nel caso in cui il manto nevoso non fosse sufficiente per ciaspolare) organizzate sulle pendici del Monte Caio per andare alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi del massiccio montuoso. Le guide di Macigno Vivo propongono alle 10, con il Tour del Caio, che permetterà ai partecipanti di andare alla scoperta dei tanti percorsi «free ride» della conca del monte Caio nel Parco dei Cento Laghi. Alle 15, da Pian delle Giare si partirà invece per «Ciaspole al Tramonto», una piccola avventura per vivere la scoperta del magico e silenzioso mondo della neve e incontrare il tramonto nel bosco innevato. Una ciaspolata facile, dedicata a tutti, alle famiglie e ai bambini a partire dai 6-7 anni, con un dislivello di 150 metri. Anche la vigilia di Natale sarà con le ciaspole ai piedi: alle 10 da Pian delle Giare si partirà per «Ciaspole della Vigilia», un percorso della durata di circa 4 ore e con un dislivello di 400 metri. Per info e prenotazioni (obbligatorie) 3384406874 oppure marcellocantarelli@virgilio.it.

Il sabato sera, inoltre, sarà in musica al Camping Schia: dalle 18 aperitivi, buffet e buona musica in compagnia della band «made in Tizzano» degli Hotel Monroe, che si esibiranno in concerto dopo una gustosa cena. Alle 24, inoltre, Pasta Party per tutti. Per info e prenotazioni (sia per le escursioni che per la cena) 3404171870 oppure 3491613984.

SISSA TRECASALI

GIOCHI DI SOCIETA' AL TEATRO COMUNALE

Serata all’insegna dei giochi di società dalle 18 al teatro comunale Giordano Ferrari burattinaio di via Ferrari a Sissa.

SORAGNA

MOSTRA DI PRESEPI NELLA CHIESA DEL CARMINE

Aperta fino a martedì, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Soragna, la mostra dei presepi, iniziativa promossa dalla sezione locale della Pro Loco e patrocinata dall’amministrazione comunale soragnese: la mostra sarà visitabile dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

BALLO LISCIO AL CIRCOLO ANZIANI

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: nella struttura di via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.

«CHE FINE HA FATTO BABBO NATALE?»

Sabato alle 17.30, il teatro comunale di Soragna ospiterà lo spettacolo «Che fine ha fatto Babbo Natale?», secondo appuntamento della rassegna natalizia organizzata dall’assessorato alla cultura della locale amministrazione comunale e dall’associazione culturale Everelina e attuata dallo staff del teatro Il Cerchio. Ingresso libero.

TANETO

AL FUORI ORARIO

alle 22.30, è in programma «L’apocalipse night», un evento organizzato in collaborazione con le scuole superiori parmigiane Bertolucci, Marconi, Melloni, Sanvitale e Ulivi. Sul palco salirà Jay Hardway - dj, produttore discografico e musicista olandese , uno dei nomi più interessanti e apprezzati della scena dance mondiale e meglio conosciuto per la sua collaborazione con il collega artista olandese Martin Garrix. Navetta gratuita da Parma. Tessera Arci obbligatoria.

TORRICELLA DEL PIZZO

I PRESEPI DELLA BASSA IN CASCINA

Fino a martedì, dalle 14.30 alle 18, all’agriturismo Torretta di Torricella del Pizzo (Cremona) è aperta al pubblico, con ingresso libero, la sesta mostra «I presepi della Bassa in Cascina».

TRAVERSETOLO

MERCATINI DI NATALE A CASTIONE BARATTI

Ultimo appuntamento con i mercatini di Natale a Castione Baratti: dalle 10 alle 19 circa nella strada della chiesa i banchi propongono tante curiosità golose e idee regalo; l’iniziativa è organizzata dagli “Amici di Castione” in collaborazione con “Carret-tolo Racing Team”. Dalle 19 è previsto anche un aperitivo con risotto nella forma di Parmigiano servito nel MadaBo Bar di Castione.

VIDALENZO

VISITABILE IL GRANDE PRESEPE ARTISTICO

In questi giorni di festività, nel parco dell’ex asilo di Vidalenzo di Polesine Zibello è sempre visitabile il grande presepe artistico dedicato al tema della disabilità, realizzato da Eriberto Gobbi. Un’opera d’arte che di anno in anno aumenta di dimensioni ed è arricchita da speciali giochi di luce, acqua e movimenti meccanici.

APERTA LA MOSTRA «IL CINEMATOGRAFO»

Nell’ex convento dei padri domenicani, fino a martedì 26 sarà possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Sia domani che domenica e lunedì 25 il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.

CANZONI NATALIZIE E DUETTI D'OPERA

Canzoni natalizie, arie e duetti d’opera Sabato alle 20.30, al centro del Concerto di Natale patrocinato dal Comune, che si terrà nella sala civica palla vicino del municipio di Zibello. Ad esibirsi saranno i soprano Isabella Frati e Halla Margret, il tenore Giancarlo Bianconi, il basso Giulio Alessandro Bocchi e i giovani talenti Giuditta Salsi e Daniela Zilioli (soprano) e Paolo Favella (basso). Al pianoforte il maestro Mario Verdicchio.

CANTO DI NATALE ITALIANO AL TEATRO PALLAVICINO

«Canto di Natale…italiano!»: questo il titolo del musical di Claudio Lacava (liberamente tratto da «A Christmas Carol» di Charles Dickens) che sarà presentato Sabato alle 17, nel teatro Pallavicino di Zibello. Lo spettacolo, promosso dal Comune, vedrà protagonista la compagnia teatrale «Muse & Musical» per la regia di Gianfranco Boretti.