Tra sci, escursioni e tavole golose: l'agenda della domenica

BARDI

ESCURSIONE TRA I MONTI BUE E MAGGIORASCA

Domenica il gruppo guide ambientali Valtaro e Valceno darà vita ad una appassionante escursione con le ciaspole. La giornata consentirà di scoprire le vette imbiancate più alte della vallata, tra Bardi, Santo Stefano d’Aveto e Bedonia, tra cui spicca il Maggiorasca. A seguire si toccherà anche il vicino Monte Bue, per poi scendere al Prato Grande. Ritrovo alle 9 all’ufficio turistico di Bardi (per info e prenotazioni: 345/7349809 oppure 349/3181856; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it).

BEDONIA

APERTI I RIFUGI DEL MONTE PENNA

Grazie alle recenti nevicate e alle gelate notturne Weekend i due rifugi, quello del Cai del Faggio dei tre comuni e quello del Penna sono pronti ad accogliere gli amanti della montagna sulle piste innevate e battute. Per tutto il weekend sono state organizzate ciaspolate, gare da sci da fondo, escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare cani da slitta. Dalle 15 di oggi fino all’imbrunire di domenica si potrà anche trovare l’abbigliamento sportivo in prestito adatto per questi tipi di escursioni

CALESTANO

GARA DI SCALA 40 AL VAL BAGANZA

Il Circolo Val Baganza organizza domenica alle 15 nella sede di via Maschi una gara di Scala 40 in compagnia.

PRANZO IN FESTA CON TANTO DI "CAPPELLETTO"

Sarà ancora una domenica «a tutto cappelletto» quella che si vivrà a Calestano dopodomani. Si tiene infatti l’ultima giornata ufficiale della rassegna gastronomica «Tanto di Cappelletto» che per tutto il mese di febbraio ha visto i ristoratori e gestori di agriturismi del Comune della Val Baganza proporre i cappelletti secondo le proprie tradizionali ricette: ognuno ha la propria per valorizzare al meglio uno dei piatti sovrani delle nostre tavole.

Ogni domenica un pranzo tipico appenninico invernale in cui oltre al primo piatto in brodo, si sono potuti assaporare lessi, arrosti, brasati oltre ai migliori salumi della zona.

Ad accompagnare la domenica e il suo pranzo, per chi vuole, anche questo fine settimana è possibile effettuare un’escursione con le guide di Terre Emerse che, con ritrovo alle 9,30 davanti al bar Mantovani, partiranno alla conquista del Monte Groppo in un itinerario vario e piacevole che si concluderà a mangiare i cappelletti insieme all’agriturismo Casale Eldoro. Il percorso è ad anello, su strade carraie e sentieri, che portano ad innalzarsi fino alle pendici del Monte Groppo con panorami che spaziano su tutta la Val Baganza, sulla Val Sporzana, sul Monte Prinzera e sul Monte Croce.

E se formalmente questa è l’ultima domenica della rassegna, in pratica la festa andrà avanti anche nelle prossime settimane, perché ci sono da recuperare un paio escursioni rinviate a causa del brutto tempo; e i cappelletti per gli escursionisti, ma anche per tutti gli altri buongustai, saranno sempre garantiti.

COLORNO

LA GRANDE GUERRA SULLA DOMENICA DEL CORRIERE

Le immagini della Domenica del Corriere per raccontare gli avvenimenti della Grande Guerra 1914-1918 saranno esposte al museo Mupac all’interno dell’Aranciaia di piazzale Vittorio Veneto fino all’11 marzo. L’iniziativa è promossa dall’Istituto nazionale per la guardia d’onore delle reali tombe del Pantheon, in collaborazione con Assoarma Parma, Comune ed istituto comprensivo di Colorno. A documentare i fatti saranno 162 delle 440 tavole illustrate realizzate da Achille Beltrame per la Domenica del Corriere.

FONTANELLATO

APPUNTAMENTO CON IL MERCATINO ROCCA E NATURA

Secondo appuntamento dell’anno con Rocca e Natura, il mercatino di prodotti naturali, a chilometro zero e biologici, ma anche degli artigiani e creativi del «fatto a mano» con oggetti di artigianato-artistico, tessuti, pellame e legno. Per tutta la mattina, inoltre, saranno allestiti in viale Roma e nel piazzale antistante al Santuario il Mercato della Terra e il mercato generico.

LA BANDA PINI AL BARACCHINO DELLA TORTA FRITTA

Per una volta i musicisti della banda Luigi Pini arriveranno in centro senza strumenti e spartiti ma «armati» di grembiuli, guanti e cuffiette, pronti a friggere e consegnare la torta fritta. Domenica sarà infatti il loro turno dietro ai fornelli del «baracchino della torta fritta»: una giornata che servirà a raccogliere fondi per il corso di musica proposto ai ragazzi della scuola locale e per le iniziative musicali in programma dalla prossima primavera.

LE REZDÒRE INSEGNANO A FARE LA PIZZA

Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, all’oratorio di Fontanellato, le rezdòre del paese insegneranno ai bambini, ai loro genitori e a tutti coloro che vorranno partecipare, come fare una gustosa pizza.

LAGDEI

E' TEMPO DI CIASPOLATE

E' sotto il segno della neve il weekend in Alta Val Parma. Domenica mattina tutti di nuovo in pista, alle 9, per «Sulle tracce dei lupi, dei cinghiali e della polenta», una ciaspolata alla ricerca delle tracce del Lupo e degli altri animali della valle, per poi concludere la giornata con un «pasto da lupi», magari proprio a base di cinghiale (con la polenta). Per info e prenotazione 3288116651, 0521889353 o antonio.rinaldi.76@gmail.com. Il gruppo guide Val Cedra organizza per domenica, una divertente e suggestiva escursione con le ciaspole da Lagdei al Lago Padre passando per il Lago Santo, dove si consumerà il pranzo al sacco in compagnia. Per chi volesse sarà possibile pranzare alla carta al rifugio previa prenotazione all’atto dell’iscrizione all’escursione. Per info e iscrizione 3290047306 o alessandro.bazzini@gmail.com. Il Gruppo guide Macigno Vivo andrà invece alla volta dei Lagoni: domenica pomeriggio è in programma Ciaspole divertentissime per tutti, una ciaspolata facile dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini per vivere le prime emozioni sulla neve con le ciaspole e non. Info e prenotazioni 3384406874 o marcellocantarelli@virgilio.it.

PARMA

FUMETTI PER TUTTI I GUSTI, RIECCO PARMA COMICS

Un evento dedicato ai bambini dagli zero…ai 99 anni. Si rinnova l’appuntamento con il «Parma Comics», la mostra-mercato del fumetto usato e da collezione.

La manifestazione, giunta alla seconda edizione, con orario continuato dalle 10 alle 19, al «Wopa-Workout Pasubio» in via Catania 4.

La fiera - promossa dall’associazione di promozione sociale «Kolosseo» in collaborazione con «La Tana del Nerd Official-Tno», il famoso gruppo che organizza le attività artistiche delle fiere nel triveneto - sarà un’occasione unica dove i «cacciatori» di giornalini potranno ritrovare le emozioni irripetibili dei vecchi albi e delle vecchie avventure e dove tutti gli appassionati di fumetti potranno vendere, acquistare o scambiare tutto quanto è mai stato stampato.

Per i collezionisti meno esigenti ci saranno anche molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. La fiera, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. «La Tana del Nerd Official-Tno» organizza la gara l’area artistica e la gara cosplay: si potrà partecipare indossando un costume sia creato a mano che comprato.

Sarà possibile iscriversi presso lo stand della «Tno» presente nei pressi dell’area palco; si potranno avere sul palco fino a quattro accompagnatori personali che possono reggere o far muovere la scenografia o svolgere parti secondarie che non abbiano impatto sulla scena.

L’organizzazione ha il diritto insindacabile di squalificare tutti coloro che non saranno conformi a questa norma. Gli accompagnatori non verranno conteggiati tra i partecipanti al contest.

Per informazioni: www.kolosseo.com oppure 051/0037306.

ALLA GIOVANE ITALIA ULTIMA «MAIALATA» AL CIRCOLO

Domenica al circolo Giovane Italia ultimo appuntamento con la «maialata», con antipasti, primi e secondi a base di prelibatezze uscite dalle mani dei maestri norcini. E' necessaria la prenotazione al 391/3656397.

PLOGGING DAY: ANDAR DI CORSA PULENDO LA CITTA'

Domenica è in programma il «plogging day»: armati di un sacchetto, un paio di guanti e scarpe da running, si dovrà correre e raccogliere la spazzatura che si troverà lungo il percorso mantenendosi, nel contempo in forma e contribuendo a tenere pulita la nostra città, divertendosi. L’importante sarà riempire il più possibile il sacco. Il ritrovo è fissato alle 10.30 al chiosco della Cittadella con il primo stop programmato alle 11 e il secondo alle 11.30 con la valutazione dei sacchi; si proseguirà verso il Parco Bizzozzero e le zone limitrofe. Partito dalla Svezia, il fenomeno del «plogging», fenomeno virale in rete e sulle strade, si sta rapidamente diffondendo in Europa e anche in Italia. L’evento è ideato dall’istruttrice di Nordic Walking Erica Dalmartello e promosso in collaborazione con l’asd «Parmachecammina nordic walking» di Patrizia Baretti e con il Csi di Parma. Il sacco più grande riceverà in premio tre uscite con «Parmachecammina». Iniziativa libera e aperta a tutti, anche i bambini. Per informazioni, contattare Erica (339/3189633) oppure consultare la pagina Facebook «Parmachecammina Nordic Walking».

UNA CANZONE PER TE DOMENICA ALLE 18 AL CAMPUS INDUSTRY

«Una canzone per te»: questo il titolo dell’evento in programma domenica alle 18, sul palco del Campus Industry Music dove gli allievi di «Vocal&piano coaching» si cimenteranno in alcuni dei più celebri brani di Vasco Rossi. A guidarli, oltre agli insegnanti Valentina Broglia e Salvatore Bazzarelli, ci sarà Clara Moroni che, oltre ad esibirsi all’interno dello spettacolo, terrà uno stage intensivo oggi e domani ai ragazzi coinvolti nel concerto di domenica che vedrà anche la presenza della band formata da Niccolò Savinelli (chitarra elettrica), Simone Tosto (basso), Leonardo Cavalca (batteria) e Salvatore Bazzarelli alle tastiere. Ingresso libero.

ROCCABIANCA

INAUGURAZIONE PER LA MOSTRA SU ANNA FRANK

Domenica dalle ore 10,30 si inaugura la mostra itinerante dedicata ad Anna Frank esposta nel Museo Ebraico «Fausto Levi» che resterà aperta fino all’11 marzo. Orario dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, domenica orario continuato dalle 10,30 alle 17,30. L’ingresso è libero. Prenotazioni per le scuole a info@museoebraicosoragna.net, cell. 331/9230750, telefono 0524/599399.

SCHIA E PRATO SPILLA

PISTE INNEVATE, IMPIANTI APERTI E SUGGESTIVE FIACCOLATE

Neve, neve e ancora neve: febbraio sembra fare sul serio e continua a regalare agli appassionati di sport invernali le condizioni ideali per passare le giornate sulle piste da sci. Le nevicate degli ultimi giorni hanno rinvigorito il manto bianco che copre le stazioni turistiche di Schia e Prato Spilla, dove anche questo fine settimana gli impianti saranno in funzione. A Schia gireranno a pieno ritmo la seggiovia Pian delle Guide, lo skilift Prato Grosso e il tapis roulant del Campo Scuola, ma i proprietari della stazione cercheranno di sistemare anche il guasto che ha tenuto fermo per qualche giorno lo skilift del Campo Scuola. E saranno proprio le bellissime piste di Schia ad ospitare domenica sulla pista rossa 3Bock i Campionati provinciali di sci.

Gli appassionati potranno poi partecipare alle ciaspolate organizzate dal Gruppo Guide del Monte Caio.

Domenica mattina ritrovo alle 10 al Camping Schia per una semplice ciaspolata sui sentieri del Monte Caio, passando per i punti più caratteristici per ammirare le sue bellezze naturalistiche. Al termine dell’escursione possibilità di mangiare una pizza in compagnia alla pizzeria del campeggio Schia. Info e prenotazioni 3404171870 o 0521860115. Impianti aperti anche a Prato Spilla, dove - oltre al bar, all’albergo e al self service - rimarranno in funzione (dal giovedì alla domenica) i tapis roulant Baby (quello che si trova nella parte finale della pista Rio Spilla) e il tapis roulant del Campo Scuola, dove gli sciatori alle prime armi potranno divertirsi muovendo i primi passi sulla neve grazie anche all’aiuto dei maestri della Scuola Italiana Sci Prato Spilla.

SORBOLO

SI RECUPERA LA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

Sorbolo in festa domenica con la sfilata dei carri allegorici di carnevale (rinviata la scorsa settimana). Ritrovo alle 14.30 in piazza Libertà. Per l’occasione sarà visitabile la mostra Al carnuäl äd Sòrbel nel palazzo del municipio con le foto del carnevale a Sorbolo degli anni ‘60 e ‘70.

APPUNTAMENTO AL TEATRO VIRTUS

spettacolo al teatro Virtus. Domenica alle 16 appuntamento con A spasso nel tempo-Breve storia comica dell’universo: dal Big ben all’uomo moderno. Per informazioni 349 5940762.

TIZZANO

CIASPOLATA SUL MONTE CAIO

Four Season Natura e Cultura propone, domenica, una maxi ciaspolata pomeridiana alla scoperta del monte Caio. Il programma prevede la partenza dallo chalet di Pian della Giara di Schia. I partecipanti si inoltreranno, poi, nel bosco misto di abeti e faggi, ammirando il fantastico flysch e, una volta giunti sulla cima, potendo godere di una visuale spettacolare a 360 gradi. Prenotazioni entro le 13 di domani. segreteria FSNC Emilia-Romagna: tel. 338 3745332 o e-mail segreteria.emiliaromagna@fsnc.it.

TORRECHIARA

DOMENICA UNA GIORNATA DI VISITE GUIDATE GRATUITE

Domenica, in occasione della 29esima giornata internazionale della guida turistica, ci sarà un’intera giornata di visite guidate gratuite al Castello di Torrechiara, splendido maniero quattrocentesco, e alla chiesa romanica di Badia Cavana, nel comune di Lesignano Bagni.

L’iniziativa è organizzata dalle socie dell’Associazione Guide Turistiche «Torrechiara» in collaborazione con il Polo Museale dell’Emilia Romagna. La giornata internazionale delle guide è istituita da World Federation of Tourist Guide Associations e promossa da ANGT Associazione Nazionale Guide Turistiche. Nelle speciali visite, intitolate «Torrechiara inedita», saranno messe in luce le ultime novità e scoperte relative allo splendido maniero. A carico dei visitatori ci sarà unicamente il costo del biglietto d’ingresso al castello (intero euro 4; ridotto euro 2; gratuito fino a 18 anni). Gli orari di partenza delle visite sono alle 10 - 11 - 12 - 14 – 15. Non c’è bisogno di prenotazione, per info: Iat Torrechiara 0521.355009.

Per le visite gratuite a Badia Cavana, gli orari sono 10-11-15

TRAVERSETOLO

TORNEO BENEFICO DI BURRACO AL «GRAPPOLO»

Domenica alle 15,15 al circolo “Il Grappolo” di Vignale torna il grande Torneo benefico di Burraco organizzato dall’Avoprorit di Traversetolo. Per informazioni: Carlo 333 3079284 e Anna 335 1009421.

TRECASALI

L'ORCHESTRA MARIANNA LANTERI ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Marianna Lanteri domenica dalle 21.30 al circolo Arci Stella di piazza Fontana. Info e prenotazioni 347 9242135 o 340 2691601.

ZIBELLO

APERTA LA MOSTRA SUL CINEMATOGRAFO NELL'EX CONVENTO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema. Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni 3474065078.