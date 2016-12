Banda e giovani allievi al Concerto di Natale

Torna il tradizionale concerto di Natale in occasione della nona edizione dello Slowflute Festival: stasera alle 21,15, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore si esibiranno il complesso bandistico "Città di Salsomaggiore Terme” e il flauto solista Claudio Ferrarini (direttore artistico della rassegna), diretti da Claudio Bompensieri. Tantissimi gli ospiti tra cui il gruppo strumentale dell’Istituto comprensivo di Salsomaggiore Terme con più di 30 bambini che suoneranno il flauto diritto, G. Londini voce, O. Hoblyk pianoforte, C. Gatti chitarra e M. Curti batteria, per dar vita al progetto «Canti di Natale nel mondo».

Il programma della serata è un viaggio nella tradizione dei canti natalizi da tutto il mondo, partendo da quelli irlandesi, fino ai portoghesi e anglosassoni, russi, senza tralasciare la canzone popolare come «Natale» di De Gregori, a quella napoletana per finire con l'immancabile “Happy Christmas (war is over)!”, di John Lennon (e Yoko Ono), diventato ormai un vero e proprio cult della tradizione natalizia nonostante sia “solo” risalente al 1971. Ingresso ad offerta per Save the Children.