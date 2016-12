Presepi, piroette sul ghiaccio e concerti: è il lungo weekend di Natale

BARDI

LA FAVOLA PIÙ BELLA SI AVVERA... SULLA SLITTA

Chi non ha mai sognato di incontrare Babbo Natale? Il sogno dei più piccoli si avvererà sabato a Bardi, con il caro vecchio Babbo Natale, che farà tappa nel capoluogo valcenese per far trascorrere un indimenticabile pomeriggio di magia ai bambini della Valceno e della Valtaro, oltre che alle loro famiglie. Come da tradizione ormai ultratrentennale, alle 16 in punto del giorno della vigilia, l’amato Babbo farà il suo «ingresso trionfale» nella piazza del paese, dove, ad attenderlo con tanta gioia ed impazienza, vi saranno, come di consueto, centinaia di bambini. Dopo le classiche foto insieme ai suoi piccoli “fan”, Babbo Natale sfilerà, tra due ali di folla, insieme a bambini e genitori, a bordo della sua immancabile slitta, lungo le vie principali del centro abitato. Babbo Natale (che sarà impersonato da Giuseppe Brizzolara) consegnerà poi a ciascun bimbo un sacco colmo di regali da scoprire. Come è ormai tradizione dal 1978, ad occuparsi dell’organizzazione di questo celebre evento sarà, per il 36esimo anno consecutivo, la famiglia bardigiana Brizzolara-Boccacci, in collaborazione con l’amministrazione comunale e molteplici commercianti e associazioni del territorio. Una festa, questa, di grande successo che, con musiche natalizie, luci e tanta allegria, saprà far divertire, come sempre, grandi e piccini. Una parte del ricavato dell’evento sarà devoluto, ancora una volta, in beneficenza alla scuola materna di Bardi. Anche il castello di Bardi è pronto per vivere al meglio la magia del Natale, con speciali “carte regalo” per i propri cari ed amici e tanti eventi imperdibili. Il maniero sabato e domenica vivrà dunque una magica atmosfera delle feste grazie alla “Casa di Babbo Natale”, al mercato natalizio, e all’organizzazione di attività per i più piccini. Gli adulti potranno godere di una visita completa dalle prigioni ai camminamenti, dalle cucine alle sale dei principi, nonché della ricchezza della collezioni del Museo della Civiltà Valligiana, di quello della Fauna e del Bracconaggio e di quello Archeologico. Ma non è tutto: per chi fosse alla ricerca di un dono speciale per stupire amici e parenti, verranno proposte vere e proprie emozioni, scegliendo la fortezza quale meta per un week-end romantico oppure una gita fuori porta. A tal proposito, sono tre le “Castle - gifts” nella versione silver, gold e platinum, di diverso valore economico, legati a tre eventi che si ripeteranno più volte nel corso dell’anno: visite guidate notturne, notti horror e cene con delitto! Orari di apertura: sabato dalle 14 alle 18; domenica dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso 8 euro adulti; 4 euro bambini (4 -12 anni). Informazioni aggiuntive sul sito al seguente link: http://www.castellodibardi.it/regala-il-castello-di-bardi/.

E anche l’ufficio di informazione turistica di Bardi- situato al piano terra del palazzo Maria Luigia - sarà aperto sabato in occasione della vigilia, dalle ore 15 alle ore 18. All’interno i visitatori potranno trovare interessanti proposte per simpatici regali natalizi e gadget del castello. Tel 0525/733075; mail:uitbardi@gmail.com. Erika Martorana

BALLI E BRINDISI AL PALALANDI

A Bardi, i festeggiamenti entrano nel vivo, grazie al grande «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito in piazza Vittoria. L’Asd Bardi, Il Cammino Valceno, l’Avis, l’Assistenza Pubblica, la Pro loco, il club Fuoristrada 4x4, il Tennis club, i Commercianti ed il comitato «Forza Walter!», in collaborazione con i bar Caffè Centrale, Della Piazza, Francy e Ketty, Grande ed i ristoranti “Il Pellicano”, “Le due Spade”, “Da Rita” ed “Il Bue Rosso” porteranno avanti fino all’8 gennaio la grande macchina di eventi pensati per tutti i gusti e le età. Il Ampio spazio verrà dato sabato ai bambini, grazie al favoloso “villaggio di Babbo Natale”. Ma il culmine dei festeggiamenti verrà raggiunto domenica: a partire dalle 23, il Palalandi si trasformerà, in una grande ed appassionante disco con infiniti brindisi, auguri e musica fino all’alba. E.M.

BEDONIA

CINQUANTA PRESEPI IN MOSTRA IN SEMINARIO

In Seminari a Bedonia aperta per tutto il lungo weekend di Natale la mostra “Il Santo Natale” rassegna con oltre 50 presepi e opere d’arte inerenti il Natale. La rassegna è stata allestita nel grande corridoio e nella Sala Convegni del Seminario Vescovile e resterà aperta al pubblico tutti i giorni delle feste. Per inf. 0525 824420 (segreteria seminario). g.c.

BORGOTARO

LA BANDA SUONA NEL CUORE DEL BORGO

Grande tradizionale sfilata, per le vie di Borgotaro, sabato, giorno della Vigilia di Natale, a partire dalle 17, del «Corpo Bandistico Borgotarese», diretto dal maestro Francesco Zarba, proprio nel cuore del borgo. E’ un momento particolarmente gioioso, che allieterà, come sempre, grandi e piccini. F.B.





«PARMA BRASS» IN CONCERTO

Lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 16, all’auditorium «Giulio Mosconi» di Borgotaro, si terrà un concerto dal titolo «Swinging Christmas 2016 - Silent Night», con i «Parma Brass», gruppo di ottoni formato da Daniele Pasciuta e Luca Piazzi alle trombe, Alberto Orlandi al corno, Roberto Ughetti al trombone, Gianluigi Paganelli al basso-tuba e Paolo Murena alla batteria e percussioni. Le voci sono quelle di Elena Giardina e Fabrizio Berta. L’ingresso è ad offerta libera. Scopo Dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per i progetti «Lions» di ricostruzione nelle zone del centro Italia, colpite dal sisma nei mesi scorsi. F.B.

BUSSETO

«UN PO DI PIZZELLI»: MOSTRA AL TEATRO VERDI

Nelle sale dell’accademia del teatro Verdi di Busseto è possibile visitare, in questi giorni, la mostra «Un Po di Pizzelli», allestita con il patrocinio del Comune. Le opere dell’indimenticato pittore bussetano Giancarlo Pizzelli, in buona parte dedicate al Grande fiume, saranno visitabili sabato e lunedì dalle 10 alle 12.30. Chiuso il giorno di Natale. P.P.

UN CARICO DI DONI E SOLIDARIETÀ

Babbo Natale, col suo seguito di renne, quest’anno ha scelto la storica e splendida piazza Giuseppe Verdi di Busseto fra le «tappe» del suo lungo viaggio. Nel cuore della città del Cigno arriverà sabato per portare il suo carico di doni e di solidarietà. Questo grazie all’iniziativa di Amministrazione comunale, Pubblica assistenza Croce bianca e Renn-Union. Il suo arrivo è previsto per le 17, all’ombra della statua bronzea del maestro.

Nell’occasione distribuirà i doni per i bambini, che in questi giorni vengono raccolti nella sede della Pubblica assistenza Croce bianca di via Leoncavallo (c’è tempo, per consegnarli, fino alle 14 di sabato indicando il nominativo del bambino).

Contemporaneamente le renne del gruppo Renn-Union raccoglieranno le offerte (che si stanno già raccogliendo in questi giorni nei locali di Busseto) che verranno poi consegnate alla Pubblica assistenza Croce bianca per un altro importante regalo: quello di una nuova ambulanza che, a breve, andrà a potenziare la benemerita associazione al fine di rendere alla cittadinanza un servizio sempre più efficiente. Nel corso del pomeriggio, nel centro storico di Busseto, si esibirà anche la banda «Giuseppe Verdi». Paolo Panni





COLORNO

«ECHI DI LIBERTA'» ALL'ARANCIAIA

Nella sala del Mupac in Aranciaia è allestita fino al 31 dicembre la mostra documentaria Echi di Libertà, realizzata in occasione del 70esimo della Repubblica Italiana. Il percorso espositivo, curato da Pino Agnetti, ripercorre, tramite alcuni giornali dell’epoca, eventi di Parma negli anni della ricostruzione democratica, economica e civile. La mostra è aperta la domenica e i festivi dalle 15 alle 18; nei giorni feriali (da martedì a sabato, dalle 9 alle 12) solo per scolaresche su prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri 0521313751 -313711 – urp@comune.colorno.pr.it. r.t.

VISITARE LA REGGIA ANCHE PER LA VIGILIA

sabato le visite guidate alla Reggia si svolgono alle 10, e alle 11, nel pomeriggio alle 15 e alle 16. Domenica chiuso. Lunedì, alle 10 e alle 11, nel pomeriggio alle 15 e 16 e 17. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dalle 7.30 alle 17.



FONTANELLATO

APPUNTAMENTO A SALTILANDIA

Santo Stefano a Saltilandia grazie all’iniziativa dello Sport Club Fontanellato che farà smaltire i dolci natalizi con un pomeriggio di divertimento. L’ultimo appuntamento della stagione con il divertente mondo di Saltilandia è per lunedì dalle 14,30 alle 19 al palasport Olimpia dove, ancora una volta, sarà montato lo speciale allestimento con gonfiabili di ogni tipo che trasformerà la palestra nel regno del gioco per tutti i bambini. c.d.c.

L'ARTE DEL PRESEPE IN MOSTRA IN SAN BENEDETTO A PRIORATO

E’ già un successo di visitatori la tradizionale mostra di presepi allestita dai volontari dell’Associazione «Amici di Priorato» negli spazi del complesso monumentale di San Benedetto nella frazione fontanellatese. Una mostra che non manca di affascinare visto che, oltre al presepe principale che occupa due delle cappelle della chiesa, altri venti scene della natività sono state preparate negli spazi della canonica, affiancate alle realizzazioni in legno e in marmo opera dell’artista nocetano Maurizio Caldani, alle riproduzioni in cartone dell’architetto Gianni Gallo e ai grandi pannelli in rame smaltato creati da Francesco Maria Martini. Anche quest’anno, però, è il presepe centrale a far sgranare gli occhi con i suoi mille dettagli, curati fino all’ultimo dei particolari, frutto di oltre quattro mesi di lavoro dei presepisti dell’associazione. Dalla piccola maestà illuminata sul fondo della stalla, ai mattoni delle case riprodotti con minuziosa precisione, agli arredi costruiti appositamente per arredare le abitazioni che si affacciano sulla doppia scena: una che riproduce il centro storico di Fontanellato, l’altra, oltre il Voltone, che riporta ad un paesaggio contadino nel centro del quale spiccano due figure che ricordano l’«Angelus» di Jean-François Millet, dipinto conservato nel Museo d’Orsay di Parigi, e che come già era stato l’anno scorso con «Le due madri» di Giovanni Segantini, è il dettaglio «culturale» attorno a cui ruota l’intera scena. La mostra sarà visitabile in tutti i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Negli stessi orari si potrà anche accedere agli spazi dell’ex monastero. Chiara De Carli





GHIARE DI BERCETO

FESTA CON MUSICA E BUON VINO

A Ghiare di Berceto il giorno di Natale e la vigilia saranno caratterizzati da musica e buon vino: sabato a partire dalle 11 del mattino, al bar «Lovers» si potrà degustare ottimo Franciacorta accompagnato da prelibatezze a base di pesce e soprattutto ostriche. Domenica invece, sempre al «Lovers», si terrà il «Natale instabile»: la band musicale degli «Instabili» proporrà musica revival degli anni ‘70 e ‘80 a partire dalle 21. M.M.

MEDESANO

TUTTI IN PISTA ALLE TRE TORRI

Lunedì, giorno di Santo Stefano, alle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con «DJ Lupetto». g.l.

MONTE PENNA

CAMMINATE, CIASPOLATE, SCI DI FONDO E SORPRESE

Tutto pronto al rifugio del Monte Penna per accogliere gli appassionati di montagna nei giorni delle feste. Fino all’imbrunire del giorno dell’epifania sempre aperto e pronto ad offrire giornate indimenticabili e avventure del tutto inconsuete per il nostro Appennino. Gite, camminate, ciaspolate, sci da fondo, escursioni con slitte o carretti con ruote trainati da cani addestrati per visitare le faggete del monte e la casetta di Babbo Natale appositamente costruita per regalare sorprese ai bambini ma anche a tutta la famiglia. Il giorno di Natale saranno aperte le tante letterine e sarà possibile farsi fotografare con il vero Babbo Natale del Monte Penna. Per i più esigenti saranno messi a disposizione anche alcune mute di cani per una breve passeggiata e per realizzare filmati e scattare foto straordinarie. Non mancheranno pranzi e merende a base di prodotti tipici della montana Emiliano-Ligure. La gestione metterà a disposizione materiali a noleggio come sci da fondo, scarponi o altre attrezzature per poter partecipare in sicurezza a queste manifestazioni sportive, inoltre saranno offerti pacchetti tutto compreso a prezzi convenienti e del tutto straordinari. Per inf. 0525.83103- oppure 347.7959286 (Cristina) G.C.

NEVIANO

REGALI PER I BIMBI, PANETTONE E VIN BRULE'

La piazza di Scurano ospiterà sabato il tradizionale momento di festa e scambio di auguri della Vigilia di Natale, insieme a Babbo Natale in persona. Dopo il debutto, nei giorni scorsi, del primo presepe vivente scuranese nella piazza del paese, non mancherà domani il tradizionale appuntamento per grandi e piccini di Scurano e dintorni: alle 17,30, Babbo Natale in persona scenderà in piazza, per portare regali e dolci a tutti i bambini e le bambine riuniti in piazza. Nel frattempo, la Pro Loco di Scurano preparerà per tutti i presenti vin brulè, pandoro e panettone, per un momento all’insegna della convivialità in cui il paese potrà scambiarsi gli auguri di buone feste prima di Natale. m.f.

NOCETO

SCAMBIO DI AUGURI E POI VIA ALLE DANZE

Ballo liscio la sera di Natale, domenica, al Circolo Avis Fenalc di Noceto. Dalle 21 scambio di auguri con un brindisi e serata danzante con la musica di Dj Lupetto. Ingresso riservato ai soci. m.m

PARMA

WORKOUT PASUBIO - CIRCO, AMORE E FANTASIA NATALE SOTTO IL TENDONE

Un mix di teatro, danza, musica, acrobazie e risate che promette di non deludere le aspettative nemmeno quest’anno. Sì, avete capito bene: torna in città, per il terzo anno consecutivo, «Tutti matti... Sotto zero», la rassegna di spettacoli di circo contemporaneo a cura di Teatro Necessario (già autori del format di successo colornese) e Collettivo Paniko.

L'appuntamento è all’interno del Padiglione Nervi del Workout Pasubio (via Palermo n.6), fino all’8 gennaio. Un'immersione invernale nella follia e nel divertimento del circo contemporaneo per vivere insieme le festività natalizie e accogliere il nuovo anno.

ARIA DI FESTA SOTTO IL TENDONE

Il fascino del circo è inossidabile tutto l'anno, ma per Natale c'è un pizzico di magia in più in tute le cose. Per l'occasione, il collettivo Paniko ha messo a punto una nuova creazione: «Absyde», che sarà in scena tutte le sere fino a domenica 8 gennaio, sempre alle 21; il 26 dicembre, 6, 7 e 8 gennaio anche alle ore 16.30.

La nuova formazione composta da 13 artisti provenienti da tutta Italia, con la regia del francese Damien Combier, ha creato un sorprendente gioco collettivo, che poterà il pubblico ad essere protagonista. Verticali, equilibrismi, sospensioni, trasformismo, clownerie, mimo e come sempre la musica dal vivo, composta ad hoc per lo spettacolo: il viaggio onirico di «Absyde» attraversa tante tecniche e abilità del circo contemporaneo, per condurre gli spettatori al centro di un mondo magico, divertente e surreale, ogni volta diverso e ogni volta più sorprendente. Un varietà acrobatico musicale interattivo, tra cabaret e funambolismo.

NATALE E SAN SILVESTRO

Il programma prevede inoltre appuntamenti speciali il giorno di Natale e la notte del 31 dicembre.

Domenica (Natale) la giornata prende il via alle 11 con lo spettacolo «Ancora», del maestro di teatro di figura Teodor Borisov – Lupo Bulgaro, che replicherà anche nel pomeriggio intorno alle 18.30. Uno spettacolo poetico e divertente, per tutta la famiglia, in cui sei brevi storie sono raccontate dalle marionette scolpite e animate da Lupo Bulgaro. Alle 17 sarà il momento di «Clown in libertà», un classico del Teatro Necessario, pluripremiato e amatissimo dai pubblici di tutte le latitudini, dal Canada alla Corea, dalla Francia alla Russia, con all'attivo più di 1000 repliche in tutto il mondo. A seguire, nuova replica delle marionette di Teodor Borisov – Lupo Bulgaro.

Speciale San Silvestro

Il 26 dicembre (Santo Stefano) e 31 dicembre alle 21 (il 26 anche alle 16) andrà in scena «Absyde»; a seguire il pubblico brinderà con gli artisti alla mezzanotte con tante incursioni a sorpresa. Ci sarà lo speciale buffet interattivo, realizzato con il contributo di tutti i partecipanti (e quello, sostanzioso, del Circo Paniko). Poi musica, dentro e fuori il tendone. Chi assisterà allo spettacolo avrà infatti la possibilità di prendere parte alla festa organizzata dal WoPa Temporary Parma.

OFFERTA RESPONSABILE

Ci tengono a sottolineare gli organizzatori: «L’ingresso è a offerta libera e consapevole, per dare a tutti la possibilità di partecipare. Data la capienza limitata, è consigliata la prenotazione al 333.6298118. Non accettiamo prenotazioni via sms o facebook».

La rassegna è organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Parma, in collaborazione con WoPa Temporary Parma; partner istituzionali Regione Emilia – Romagna e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e partner tecnico Iren.

Info su www.teatronecessario.it.

STRADA GARIBALDI - IL MUSEO LOMBARDI APERTO PER S. STEFANO

Per chi non vuole perdere l'occasione di visitare il Museo Lombardi durante le prossime festività, le sale del Palazzo di Riserva accoglieranno i visitatori con orario festivo (9.30 - 19) lunedì 26 dicembre, venerdì 6 gennaio e venerdì 13 gennaio. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio. Nei restanti giorni, orario di apertura infrasettimanale sarà 9.30-16.

NATALE DI GHIACCIO - TUTTE LE PISTE DI PATTINAGGIO

Ecco dove si pattina sul ghiaccio a Parma: PARMA RETAIL ON ICE - Parma Retail, strada Burla, fino al 15 gennaio: tutti i giorni fino al 15 gennaio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Chiuso 25 dicembre e 1 gennaio

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA

Piazza sud Euro Torri, Via Bormioli Rocco - 33/A, tutti i giorni dalle 9 alle 20.30

PISTA DI PATTINAGGIO CONAD CAMPUS via Schreiber, da lunedì a giovedì aperto dalle 14.30 alle 19.30, venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Durante le festività natalizie tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23 .

VIA BURLA - IL CIRCO DI MOSCA AL PARMA RETAIL

Eventi a Parma

Il Circo Bellucci più il Circo di Mosca, frutto della collaborazione tra le famiglie Rossante e Bellucci, durante il periodo natalizio presenterà i propri spettacoli nella città di Parma presso il Centro Commerciale Parma Retail dal 25 dicembre al 08 gennaio. Naturalmente non mancheranno gli animali, quelli consentiti dall'ordinanza comunale, e le emozioni di uno show che vuole unire il meglio della tradizione circense con le più moderne tecniche di spettacolo disponibili. Tutti i giorni spettacoli alle 16,30 e 20.45. La sera di San Silvestro spettacolo unico alle 21,30 con il gran veglione di fine anno. Info e prenotazioni 347 2267486.

BARILLA CENTER - IL NATALE PORTA LA MAGIA DL CIRCO

Natale è alle porte e l’atmosfera delle feste coinvolge i clienti e le clienti del Barilla Center intenti negli ultimi preparativi. sabato gli allievi e le allieve, gli artisti e le artiste di Circolarmente intratterranno con le loro animazioni grandi e piccini. sabato ultimo giorno in compagnia di Babbo Natale, pronto ad accogliere tutti nella sua casetta magica. Sempre sabatoin piazzetta centrale andranno in scena le animazioni gratuite curate da Circolarmente: appuntamento con due simpatici trampolieri itineranti che regaleranno biglietti di auguri e faranno compagnia ai passanti intenti negli ultimi acquisti. Sempre sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i bambini e le bambine potranno incontrare per l’ultima volta Babbo Natale, che aspetterà tutti nella sua casetta magica, insieme alle sue aiutanti elfe, per scattare una foto che verrà istantaneamente stampata e regalata.

Infine da martedì fino a venerdì 30 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 la rassegna natalizia del Barilla Center prosegue con Decora la candela per Capodanno, laboratorio creativo gratuito all’interno della Casa di Babbo Natale. Tutte le iniziative in programma sono gratuite.



STAZIONE FERROVIARIA - LA NOTTE SANTA A FIANCO DEI SENZATETTO

Un modo per vivere al meglio la magica sera del Santo Natale in Stazione (al piano meno 1) al fianco dei senzatetto. Domenica, a partire dalle 20.30, i City Angels della nostra città in collaborazione con i militi della Pubblica Assistenza apparecchieranno una lunga tavola di imbandita a festa, addobberanno un albero di Natale regalando, nel contempo, una serata indimenticabile ai tanti bisognosi che abitualmente si trovano nella zona della stazione. I volontari dei due sodalizi parmigiani, si ritroveranno, quindi, in stazione la sera di domenica 25 dicembre dove, grazie all’aiuto di sponsor e semplici cittadini, allestiranno una vera e propria cena che consentirà di respirare lo spirito del Natale anche alle persone meno fortunate. Tante mani a comporne una, tesa, verso chi sta peggio. A tutti coloro che ceneranno in Stazione, riceveranno in dono dai City Angels un pacco contenente una scatoletta di tonno, biscotti, una bottiglia di the freddo, succhi di frutta, grissini e crackers. I City Angels e i militi della Pubblica Assistenza serviranno un primo (pasta con il pesto e con il pomodoro), un secondo con il contorno (pollo arrosto e insalata) e il dolce (panettone o pandoro) che sarà accompagnato da acqua, succhi di frutta e spumante. «In un anno doniamo circa 6 mila pacchi alle persone bisognose e anche la sera di Natale saremo in stazione al loro fianco - spiega Giancarlo Ruberti, coordinatore cittadino e vice-presidente nazionale dei City Angels -: rivolgiamo un appello di cuore a tutti i parmigiani per sostenerci ad aiutare i più deboli perché anche una piccola donazione, sia cibo che indumenti, potrebbe diventare il più bel regalo per tutte le persone che a Natale non riceveranno nulla e che soffrono la quotidianità. Per info, contattare Giancarlo Ruberti al 331/2949737. d.f.



MUSEI CIVICI - VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fino al 15 gennaio i Musei Civici ospiteranno gli appuntamenti di «Racconti di Natale», rassegna giunta alla Va edizione e promossa dall'Assessorato alla Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma. L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito.

Di seguito il calendario delle attività ad ingresso gratuito fino a lunedì.

GALLERIA SAN LUDOVICO

Mostra prorogata sino al 15 gennaio: Nel tempio della Duchessa tra reale e virtuale. Maria Luigia, San Ludovico e gli artisti parmensi. A cura di Alessandro Malinverni, l’esposizione, inserita nel Progetto Maria Luigia 16, rievoca l'antico assetto della cappella ducale di San Ludovico attraverso una ricostruzione reale e virtuale dello spazio.

PINACOTECA STUARD

sabato: Racconti di Natale

Ore 11: Le Nid - Un nido di storie. A cura di Consuelo Ghiretti. Età: 0-3 anni. Massimo 10 partecipanti con accompagnatore. Prenotazione obbligatoria: 340-8345508

Ore 11: Cerca la tua stella. La performance stabilisce un parallelo tra la vita di una stella e quella dell’essere umano. Età: 5-8 anni. A cura di Compagnia Era Acquario. Prenotazione consigliata: 340-8345508

Domenica chiusura

Lunedì Racconti di Natale.

Ore 15: laboratorio per famiglie Sulle tracce del Natale. Tra i dipinti della Pinacoteca, grandi e piccoli scopriranno il racconto del Natale. Per tutti. Prenotazione obbligatoria: 340-8345508

Ore 16: Colori caldi colori freddi

Ogni pianta colorante ha un suo periodo di raccolta. Conosciamo insieme i colori dell’inverno e realizziamo un dipinto miniato attraverso questo atelier. A cura di Anna Roberti. Età: 4-9 anni. Prenotazione obbligatoria: 340-8345508.

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Per adulti.

CASTELLO DEI BURATTINI

sabato ore 11: visita guidata Burattini e Marionette. Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Lunedì Ore 11: visita guidata Burattini e Marionette. Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Ore 16.30: spettacolo di burattini Bargnocla cabaret a cura della compagnia I Burattini dei Ferrari. Per tutti.

CASA DELLA MUSICA

Lunedì Museo dell'Opera e Casa del Suono: apertura straordinaria dalle 10 alle 18

Museo casa natale Arturo Toscanini: apertura straordinaria dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

INFORMAZIONI

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: per i laboratori è obbligatoria la prenotazione: 340-8345508 raccontidinatale@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it

COMMERCIALE EUROSIA - BABBO NATALE ARRIVA A CAVALLO

sabato, vigilia di Natale, si chiude il programma di iniziative pre-natalizie al centro commerciale Eurosia di Parma: una giornata di festa allietata dall’arrivo di Babbo Natale, nientemeno che a cavallo. Ma sarà soprattutto un modo per creare condivisione, scambiarsi gli auguri e trascorrere insieme le ultime ore prima del giorno più atteso. Poi, si attende l’arrivo della Befana, anzi, della Befana più buona che c’è, che ha sempre a cuore tutti i bambini, ma soprattutto quelli meno fortunati.

BAGANZOLA

REGALI SOLIDALI ALL'EMPORIO

Decorazioni di Natale, ornamenti, idee regalo, servizi da the e porcellane. Sono solo alcuni degli oggetti davvero originali che si possono trovare all’Emporio solidale di Natale che si trova in piazza Salvarani 25/a a Baganzola ed è realizzato dall’associazione di promozione sociale «Filodijuta» guidata da Lorena Sghia: il negozio rimarrà aperto fino al prossimo 6 gennaio dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. L’Emporio di Natale è un temporary shop a sostegno del progetto di scuola primaria «Lekhapora Shikbo».. d.f.

DOMENICA AL CASTELLETTO - MILONGA DI NATALE DAL SAPORE SOLIDALE

Una notte di Natale speciale quella che prenderà il via a partire dalle ore 21,30 presso il circolo “Il Castelletto” in via Zarotto, 39 a Parma. L’associazione Voglia di Tango in collaborazione con Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia ha il piacere di invitare gli appassionati di Tango, e non solo, a una coinvolgente Milonga solidale.

L'ingresso sarà ad offerta e l’incasso verrà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia Onlus per un progetto specifico che vedrà la realizzazione di un documentario sulla Fibrosi Cistica e Trapianto, con il patrocinio di AIDO. Un’intera notte dedicata a questo ballo seducente e sensuale che coinvolge e tocca gli animi. Dalle 21.30 alle 02.30 gli ospiti si potranno esprimere sulle note selezionate da Franz El Niebla & Cristiano. La selezione musicale rispetterà la tradizione con le Tandas e le Cortinas, una magica serata in autentica atmosfera milonguera, come in un vero locale argentino.Per chi volesse prenotare un tavolo può contattare il numero 340-7385789. Ingresso con Tessera Acsi/Faitango e Arci.L’appuntamento si inserisce nell’intenso programma di eventi che vede l’Associazione LIFC EMILIA, festeggiare i suoi primi 30 anni di attività.

La lega italiana fibrosi cistica Emilia che si avvale dell’opera esclusiva di volontari ha come obiettivo primario la lotta alla fibrosi cistica, grave patologia cronica, ancora oggi senza possibilità di guarigione, che colpisce un bambino ogni 2.500 nati.

L’Associazione in questi 30 anni ha sempre favorito solidarietà concreta verso le persone affette da fibrosi cistica, affiancando questi pazienti nella loro legittima aspirazione a condurre una vita al pari degli altri: una voglia di normalità che deve misurarsi spesso con la fatica associata ai più piccoli gesti quotidiani.

www.fibrosicisticaemilia.it

____________________

POLESINE

FESTA DEL VOLONTARIATO E AUGURI DELL'AUSER

sabato alle 15.30, nell’aula magna della scuola primaria «Giancarlo Rastelli» di Polesine si terrà la festa del volontariato promossa dal Comune. Interverranno il sindaco Andrea Censi, l’assessore ai servizi sociali Mario Marchiò, la responsabile dei servizi sociali del Comune Matilde Camorali e il presidente provinciale dell’Auser Arnaldo Ziveri. Nell’occasione saranno consegnati gli attestati e un dono natalizio ai volontari Auser di Polesine Zibello e si terrà il saluto alla comunità del dottor Salvatore Napolitano, nuovo medico di Polesine. p.p.

PRESEPE ARTISTICO IN RIVA AL PO

In questi giorni di festività natalizie, nel parco dell’ex asilo di Vidalenzo, è possibile ammirare il grande presepe artistico opera di Eriberto Gobbi. Nella chiesetta della Madonnina del Po, ai piedi dell’argine maestro, a Polesine è inoltre possibile ammirare un altro grande presepe artistico dedicato alla storica piena del Po del 1951 in una fedele ricostruzione della parte storica del borgo. I proventi saranno destinati al restauro della chiesetta della Madonnina del Po. p.p.

SALA BAGANZA

MESSA DI NATALE ALLA PIEVE ROMANICA

Tornano i riti delle Feste e tutto il paese e le frazioni si stanno preparando per accogliere il Natale nel migliore dei modi.

La tradizionale Messa di Natale alla pieve romanica di Talignano si svolgerà sabato, vigilia di Natale, a mezzanotte e sarà preceduta dalla classica e suggestiva fiaccolata con partenza alle 23.30 da Casa Bontempi in via Riva Santa.



Durante le Feste sono in programma anche due serate di risate e solidarietà. Domenica e lunedì (Natale e Santo Stefano), alle 21 al Piccolo Teatro “Balbi Carrega“, in Via Garibaldi 17, andrà in scena la commedia «La Fiola Balarén’na», con regia di Paolo Ghiretti, presentata dalla «Compagnia dialettale salese». Una tradizione che riempie di allegria da anni il Natale dei salesi. L’incasso delle serate sarà devoluto in beneficenza. c.p.

SAN SECONDO

IL MERCATO CONTADINO SI VESTE DI NATALE

Versione natalizia del mercato contadino sabato a San Secondo. Per tutta la mattina, dalle 8 alle 13, in piazza Martiri della Libertà, gli agricoltori delle Terre rossiane proporranno i loro prodotti di stagione, con idee gustose anche per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale. Per l’occasione offriranno l’aperitivo a tutti i loro clienti. p.p.



COME AFFRONTARE LE ANSIE E LE PAURE

L’ansia, il panico, la paura... Sono tutti segnali del corpo. Quante volte il corpo ci parla e noi non vogliamo o non riusciamo ad ascoltarlo? Andrea Giuffredi, con «Riparti da te» racconterà alcune esperienze sui disturbi più comuni del nostro tempo e offrirà qualche suggerimento per affrontarli al meglio. L’autore sarà presente sabato alle 18, nella biblioteca «Giovannino Guareschi» di San Secondo. A condurre sarà Elisa Bertuccioli. p.p.



SCHIA

NORDIC TREKKING SUL CAIO

Sarà un’escursione in stile nordic trekking (o con le ciaspole in caso di neve) quella che si terrà nel giorno della Vigilia di Natale sulle pendici del Monte Caio ed è organizzata dalle guide ambientali escurisonistiche di Macigno Vivo. Il ritrovo è fissato alle 10 a Pian delle Giare, da dove si partirà per un’escursione divertente e di medio impegno dedicata a tutti (ragazzi indicativamente dai 10 anni). E’ richiesta solo voglia di camminare: un po’ di fatica in salita, ma non tanta, ma in discesa il divertimento è assicurato camminando (o ciaspolando) lungo emozionanti percorsi. Il percorso, con un dislivello positivo di circa 400 metri, prevede un itinerario della durata di circa 4 ore, che sarà deciso dalla guida valutando la situazione meteorologica e scegliendo le vie che offrono le condizioni più favorevoli per la sicurezza e la bellezza della escursione. Per info e prenotazioni contattare la Guida Marcello Cantarelli al numero 338 4406874 oppure con una mail a marcellocantarelli@virgilio.it. Per il programma completo delle escursioni www.macignovivo.it. B.M.





SISSA

ANCORA APERTA LA MOSTRA SIRAMART

Visitabile la mostra Siramart in vetrina, con opere della pittrice sissese Silvia Ragazzini Martelli, nei locali dell’ex banca Monte dei Paschi di Siena di via Scaramuzza a Sissa. La mostra sarà aperta sabato dalle 15.30 alle 17 e lunedì dalle 10.30 alle 12.30. c.cal.

SORBOLO

DISCO MUSIC '70-'80 AL CENTRO SPORTIVO

Natale con amarcord dance a Sorbolo. Domenica, dalle 21.30, al Family bar del centro sportivo di via Gruppini a Sorbolo serata musicale con Space Guaran story all’insegna di disco music anni ‘70 e ‘80 e dj set dell’Sgr. Aperitivo dalle 19. Per informazioni 348 7934107. c.cal.

TABIANO

DINOSAURI: METTI UN NATALE NELL'ERA GIURASSICA

Un Natale speciale, da vivere in pieno periodo «giurassico». A Tabiano, tra un tyrannosaurus e un triceratops. Visto il successo ottenuto rimarrà aperto fino all'8 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 16.30 il parco tematico «The World of dinosaurus», allestito in viale alle Terme, a Tabiano, all'interno del parco Porcellini.

Organizzata dalla Wonderworld entertainment, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme, in compartecipazione con le Terme di Tabiano e con la collaborazione di Proloco di Tabiano e Asat, questa mostra, unica in tutti i sensi, è stata aperta all'inizio dell'estate e visitata da migliaia di persone, in particolare famiglie e classi scolastiche, ma non solo.

Realizzata in pochissimo tempo, in poco più di un mese, la mostra ripercorre il periodo in cui la terra era dominata dai dinosauri con riproduzioni in dimensioni originali. Partita dall’idea di un albergatore di Tabiano, l'iniziativa è stata portata a compimento dai ragazzi della Proloco con un aiuto prezioso, svolto dalle Terme di Tabiano, ossia la TST, e l’amministrazione comunale. «Tutto è stato reso possibile grazie alla fattiva collaborazione con le Terme e il Comune. Questo sarà un modo, un’opportunità di far conoscere Tabiano, le nostre acque» ha dichiarato Gardini, presidente della Proloco.

Per info e prenotazioni gruppi 338.2397867 o prolocotabiano@tabianoterme.it.

TANETO

GIGI D'AGOSTINO AL FUORI ORARIO

Dopo il grande successo riscontrato nello scorso mese di ottobre, il Maestro - considerato il fuoriclasse dei deejay nonché inventore del «Lento violento» - torna al Fuori Orario. Con la sua «musica che unisce», Gigi D’Agostino si esibirà nuovamente domenica sera a partire dalle 23, sul palco del circolo Arci Fuori Orario di Taneto. L’apertura del circolo e del punto ristoro è fissata alle 20. Servizio bus gratuito da Parma. Obbligo di tessera Arci. d.f.

TORRILE

DI CORSA PER RICORDARE MARCO

Il Torrile Running Team non dimentica l’amico Marco Franzosi e, per il settimo anno, tornerà a far correre tutti quelli che l’hanno conosciuto e coloro che con lui condividono la passione per il podismo. A San Polo, lunedì 26 dicembre sarà l’occasione per unire lo sport al ricordo del podista dell’Atletica Manara morto al termine della maratona di Roma del 2009. Da allora, ogni anno, l’appuntamento da non perdere per tutti i runners è diventato quello della «Corri con Marco» la mattina di Santo Stefano. Al ritorno un piccolo ristoro e doccia calda. c.d.c.

TRAVERSETOLO

DOPPIO CONCERTO NELLA CHIESA PARROCCHIALE

Anche quest’anno torna la magia di “Incanto di Natale”, il concerto della Corale “Cantico Nuovo” nella chiesa parrocchiale, una tradizione nel giorno di Santo Stefano. Lunedì alle 20,45, accanto ai coristi diretti da Rita Terenziani, si esibiranno: Gian Luca Faccini al pianoforte; Paolo Mora al I violino; Stefano Mora al II violino; Emanuel Tagliaferri all’oboe; Roger Catino alle percussioni e Martina Riganò al flauto. b.m.s.

TRECASALI

SERATA DANZANTE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante lunedì dalle 21.30 con l’orchestra Andrea Band all’Arci Stella nella sala civica di piazza Fontana a Trecasali. Informazioni e prenotazioni ai numeri 347 9242135 oppure 340 2691601.

VARANO MELEGARI

NATALE IN MUSICA CON IL TRIO AMADEI

Natale nel segno della musica a Varano Melegari. Domenica, giorno di Natale, alle 17 nella palestra polivalente del capoluogo, la proloco, nell’ambito delle iniziative di «Varano in Scena», organizza il «Concerto di Natale» del Trio Amadei. In programma celebri brani di musica classica e non solo, saranno proposti al pubblico nel pomeriggio natalizio. Una iniziativa che da alcuni anni sta riscuotendo successo e interesse fra i varanesi, grazie al talento del Trio Amadei, da diversi anni residenti in Valceno. L’ingresso è gratuito. V.Stra.



IN SCENA BURATTINI DI DALL’ARGINE

Lunedì alle 15 nel teatro parrocchiale è in programma «Il piccolo Verdi» uno spettacolo di burattini di Patrizio Dall’Argine e il Teatro Medico Ipnotico. Si tratta di un viaggio visivo e sonoro nell’infanzia del Maestro: dai giochi lungo gli argini insieme ad un’amica immaginaria, alle scene famigliari in osteria, sino ai suggestivi momenti nel santuario di Madonna Prati, dove iniziò a suonare l’organo. Il Teatro dei Burattini si conferma un mezzo espressivo popolare e allo stesso tempo raffinato che piace agli spettatori di tutte l’età. V.Stra.

VARSI

MERCATINO DI NATALE A CONTILE

Il Circolo San Leonardo di Contile organizza domenica, a partire dalle 10, nel bellissimo borgo di Contile, un mercatino di Natale in occasione della giornata dedicata alla festività. Saranno presenti presso il borgo, banchetti di prodotti tipici locali, alimentari e di scambio di oggetti. I partecipanti sono piccolissimi “produttori” già aderenti al progetto “Gas Valceno”. Non mancherà, inoltre, “Babbo Natale” che allieterà i bambini con il suo passaggio su un carretto con giovani musicisti che lo accompagneranno nella sfilata.