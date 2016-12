Musica, pattinaggio e... tanti presepi: l'agenda di Santo Stefano

BARDI

BALLI E BRINDISI AL PALALANDI

A Bardi, i festeggiamenti entrano nel vivo, grazie al grande «Palalandi», il maxi tendone riscaldato che verrà allestito in piazza Vittoria. L’Asd Bardi, Il Cammino Valceno, l’Avis, l’Assistenza Pubblica, la Pro loco, il club Fuoristrada 4x4, il Tennis club, i Commercianti ed il comitato «Forza Walter!», in collaborazione con i bar Caffè Centrale, Della Piazza, Francy e Ketty, Grande ed i ristoranti “Il Pellicano”, “Le due Spade”, “Da Rita” ed “Il Bue Rosso” porteranno avanti fino all’8 gennaio la grande macchina di eventi pensati per tutti i gusti e le età.

BAZZANO

A Bazzano di Neviano, il paese dei presepi, le rappresentazioni della Natività sono da scoprire di casa in casa, di bottega in giardino. Il paese offre ai visitatori oltre 200 presepi: foto.

BEDONIA

CINQUANTA PRESEPI IN MOSTRA IN SEMINARIO

In seminario a Bedonia è aperta per tutto il lungo weekend di Natale la mostra “Il Santo Natale” rassegna con oltre 50 presepi e opere d’arte inerenti il Natale. La rassegna è stata allestita nel grande corridoio e nella Sala Convegni del Seminario Vescovile e resterà aperta al pubblico tutti i giorni delle feste. Per inf. 0525 824420 (segreteria seminario).

BORGOTARO

«PARMA BRASS» IN CONCERTO

Lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle 16, all’auditorium «Giulio Mosconi» di Borgotaro, si terrà un concerto dal titolo «Swinging Christmas 2016 - Silent Night», con i «Parma Brass», gruppo di ottoni formato da Daniele Pasciuta e Luca Piazzi alle trombe, Alberto Orlandi al corno, Roberto Ughetti al trombone, Gianluigi Paganelli al basso-tuba e Paolo Murena alla batteria e percussioni. Le voci sono quelle di Elena Giardina e Fabrizio Berta. L’ingresso è ad offerta libera. Scopo Dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per i progetti «Lions» di ricostruzione nelle zone del centro Italia, colpite dal sisma nei mesi scorsi.

BUSSETO

«UN PO DI PIZZELLI»: MOSTRA AL TEATRO VERDI

Nelle sale dell’accademia del teatro Verdi di Busseto è possibile visitare, in questi giorni, la mostra «Un Po di Pizzelli», allestita con il patrocinio del Comune. Le opere dell’indimenticato pittore bussetano Giancarlo Pizzelli, in buona parte dedicate al Grande fiume, saranno visitabili lunedì dalle 10 alle 12.30.





COLORNO

«ECHI DI LIBERTA'» ALL'ARANCIAIA

Nella sala del Mupac in Aranciaia è allestita fino al 31 dicembre la mostra documentaria Echi di Libertà, realizzata in occasione del 70esimo della Repubblica Italiana. Il percorso espositivo, curato da Pino Agnetti, ripercorre, tramite alcuni giornali dell’epoca, eventi di Parma negli anni della ricostruzione democratica, economica e civile. La mostra è aperta la domenica e i festivi dalle 15 alle 18; nei giorni feriali (da martedì a sabato, dalle 9 alle 12) solo per scolaresche su prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri 0521313751 -313711 – urp@comune.colorno.pr.it. r.t.

VISITE ALLA REGGIA

Lunedì le visite guidate alla Reggia si svolgono alle 10, e alle 11, nel pomeriggio alle 15 e 16 e 17. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dalle 7.30 alle 17.



FONTANELLATO

APPUNTAMENTO A SALTILANDIA

Santo Stefano a Saltilandia grazie all’iniziativa dello Sport Club Fontanellato che farà smaltire i dolci natalizi con un pomeriggio di divertimento. L’ultimo appuntamento della stagione con il divertente mondo di Saltilandia è per lunedì dalle 14,30 alle 19 al palasport Olimpia dove, ancora una volta, sarà montato lo speciale allestimento con gonfiabili di ogni tipo che trasformerà la palestra nel regno del gioco per tutti i bambini.

L'ARTE DEL PRESEPE IN MOSTRA IN SAN BENEDETTO A PRIORATO

E’ già un successo di visitatori la tradizionale mostra di presepi allestita dai volontari dell’Associazione «Amici di Priorato» negli spazi del complesso monumentale di San Benedetto nella frazione fontanellatese. Una mostra che non manca di affascinare visto che, oltre al presepe principale che occupa due delle cappelle della chiesa, altri venti scene della natività sono state preparate negli spazi della canonica, affiancate alle realizzazioni in legno e in marmo opera dell’artista nocetano Maurizio Caldani, alle riproduzioni in cartone dell’architetto Gianni Gallo e ai grandi pannelli in rame smaltato creati da Francesco Maria Martini. Anche quest’anno, però, è il presepe centrale a far sgranare gli occhi con i suoi mille dettagli, curati fino all’ultimo dei particolari, frutto di oltre quattro mesi di lavoro dei presepisti dell’associazione. Dalla piccola maestà illuminata sul fondo della stalla, ai mattoni delle case riprodotti con minuziosa precisione, agli arredi costruiti appositamente per arredare le abitazioni che si affacciano sulla doppia scena: una che riproduce il centro storico di Fontanellato, l’altra, oltre il Voltone, che riporta ad un paesaggio contadino nel centro del quale spiccano due figure che ricordano l’«Angelus» di Jean-François Millet, dipinto conservato nel Museo d’Orsay di Parigi, e che come già era stato l’anno scorso con «Le due madri» di Giovanni Segantini, è il dettaglio «culturale» attorno a cui ruota l’intera scena. La mostra sarà visitabile in tutti i giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30 e il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Negli stessi orari si potrà anche accedere agli spazi dell’ex monastero.



MEDESANO

TUTTI IN PISTA ALLE TRE TORRI

Nel giorno di Santo Stefano, alle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con «DJ Lupetto».

CONCERTO PER RICORDARE ROMANO GANDOLFI

Cinque voci per ricordare il più grande maestro del coro di tutti i tempi. Si chiuderanno oggi, 26 dicembre, le celebrazioni ufficiali nel decennale della scomparsa del maestro Romano Gandolfi, con un concerto lirico promosso dall’Associazione Favorita del Re. Il concerto, che avrà inizio alle 17 e sarà ad ingresso libero, vedrà protagonisti cinque cantanti ormai noti al pubblico parmense. Si tratta del mezzosoprano Cristina Melis, del soprano Alice Quintavalla, del basso Massimiliano Catellani, del tenore Alessandro Goldoni e del baritono Romano Franceschetto che all’attività artistica unisce quella di insegnante di canto presso il Conservatorio “Boito” di Parma. I solisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Raffaele Cortesi in un programma di sicuro interesse che spazia da Verdi a Rossini, passando per Bizet, Puccini e Mozart. Il concerto si concluderà con quattro artisti, basso escluso, impegnati in “Un dì, se ben rammentomi…”dal Rigoletto di Verdi. Il concerto si terrà presso il Centro Civico di Medesano in via Europa.





MONTE PENNA

CAMMINATE, CIASPOLATE, SCI DI FONDO E SORPRESE

Tutto pronto al rifugio del Monte Penna per accogliere gli appassionati di montagna nei giorni delle feste. Fino all’imbrunire del giorno dell’Wpifania sempre aperto e pronto ad offrire giornate indimenticabili e avventure del tutto inconsuete per il nostro Appennino. Gite, camminate, ciaspolate, sci da fondo, escursioni con slitte o carretti con ruote trainati da cani addestrati per visitare le faggete del monte e la casetta di Babbo Natale appositamente costruita per regalare sorprese ai bambini ma anche a tutta la famiglia.

Per i più esigenti saranno messi a disposizione anche alcune mute di cani per una breve passeggiata e per realizzare filmati e scattare foto straordinarie. Non mancheranno pranzi e merende a base di prodotti tipici della montana Emiliano-Ligure. La gestione metterà a disposizione materiali a noleggio come sci da fondo, scarponi o altre attrezzature per poter partecipare in sicurezza a queste manifestazioni sportive, inoltre saranno offerti pacchetti tutto compreso a prezzi convenienti e del tutto straordinari. Per inf. 0525.83103- oppure 347.7959286 (Cristina)

PARMA

WORKOUT PASUBIO - CIRCO, AMORE E FANTASIA NATALE SOTTO IL TENDONE

Un mix di teatro, danza, musica, acrobazie e risate che promette di non deludere le aspettative nemmeno quest’anno. Sì, avete capito bene: torna in città, per il terzo anno consecutivo, «Tutti matti... Sotto zero», la rassegna di spettacoli di circo contemporaneo a cura di Teatro Necessario (già autori del format di successo colornese) e Collettivo Paniko.

L'appuntamento è all’interno del Padiglione Nervi del Workout Pasubio (via Palermo n.6), fino a domenica 8 gennaio. Un'immersione invernale nella follia e nel divertimento del circo contemporaneo per vivere insieme le festività natalizie e accogliere il nuovo anno.



ARIA DI FESTA SOTTO IL TENDONE

Il fascino del circo è inossidabile tutto l'anno, ma per Natale c'è un pizzico di magia in più in tute le cose. Per l'occasione, il collettivo Paniko ha messo a punto una nuova creazione: «Absyde», che sarà in scena tutte le sere fino a domenica 8 gennaio, sempre alle 21; il 26 dicembre, 6, 7 e 8 gennaio anche alle ore 16.30.

La nuova formazione composta da 13 artisti provenienti da tutta Italia, con la regia del francese Damien Combier, ha creato un sorprendente gioco collettivo, che poterà il pubblico ad essere protagonista. Verticali, equilibrismi, sospensioni, trasformismo, clownerie, mimo e come sempre la musica dal vivo, composta ad hoc per lo spettacolo: il viaggio onirico di «Absyde» attraversa tante tecniche e abilità del circo contemporaneo, per condurre gli spettatori al centro di un mondo magico, divertente e surreale, ogni volta diverso e ogni volta più sorprendente. Un varietà acrobatico musicale interattivo, tra cabaret e funambolismo.



NATALE E SAN SILVESTRO

Il programma prevede appuntamenti speciali anche per la notte del 31 dicembre.

Il 26 dicembre e il 31 dicembre alle 21 (il 26 anche alle 16) andrà in scena «Absyde»; a seguire il pubblico brinderà con gli artisti alla mezzanotte con tante incursioni a sorpresa. Ci sarà lo speciale buffet interattivo, realizzato con il contributo di tutti i partecipanti (e quello, sostanzioso, del Circo Paniko). Poi musica, dentro e fuori il tendone. Chi assisterà allo spettacolo avrà infatti la possibilità di prendere parte alla festa organizzata dal WoPa Temporary Parma.

Ci tengono a sottolineare gli organizzatori: «L’ingresso è a offerta libera e consapevole, per dare a tutti la possibilità di partecipare. Data la capienza limitata, è consigliata la prenotazione al 333.6298118. Non accettiamo prenotazioni via sms o Facebook». Info su www.teatronecessario.it





STRADA GARIBALDI - IL MUSEO LOMBARDI E' APERTO PER SANTO STEFANO

Per chi non vuole perdere l'occasione di visitare il Museo Lombardi durante le prossime festività, le sale del Palazzo di Riserva accoglieranno i visitatori con orario festivo (9.30 - 19) lunedì 26 dicembre, venerdì 6 gennaio e venerdì 13 gennaio. Chiuso il 1° gennaio. Nei restanti giorni, orario di apertura infrasettimanale sarà 9.30-16.

TUTTE LE PISTE DI PATTINAGGIO

Ecco dove si pattina sul ghiaccio a Parma: PARMA RETAIL ON ICE - Parma Retail, strada Burla, fino al 15 gennaio: tutti i giorni fino al 15 gennaio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Chiuso il 1° gennaio

PISTA DI PATTINAGGIO COPERTA

Piazza sud Euro Torri, Via Bormioli Rocco - 33/A, tutti i giorni dalle 9 alle 20.30

PISTA DI PATTINAGGIO CONAD CAMPUS via Schreiber, da lunedì a giovedì aperto dalle 14.30 alle 19.30, venerdì dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Durante le festività natalizie tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23 .

VIA BURLA - IL CIRCO DI MOSCA AL PARMA RETAIL

Il Circo Bellucci più il Circo di Mosca, frutto della collaborazione tra le famiglie Rossante e Bellucci, durante il periodo natalizio presenterà i propri spettacoli nella città di Parma al centro commerciale Parma Retail fino a domenica 8 gennaio. Naturalmente non mancheranno gli animali (quelli consentiti dall'ordinanza comunale) e le emozioni di uno show che vuole unire il meglio della tradizione circense con le più moderne tecniche di spettacolo disponibili. Tutti i giorni spettacoli alle 16,30 e 20.45. La sera di San Silvestro spettacolo unico alle 21,30 con il gran veglione di fine anno. Info e prenotazioni 347 2267486.

BARILLA CENTER

Da martedì fino a venerdì 30 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 la rassegna natalizia del Barilla Center prosegue con Decora la candela per Capodanno, laboratorio creativo gratuito all’interno della Casa di Babbo Natale. Tutte le iniziative in programma sono gratuite.



MUSEI CIVICI - VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE

Fino al 15 gennaio i Musei Civici ospiteranno gli appuntamenti di «Racconti di Natale», rassegna giunta alla Va edizione e promossa dall'assessorato alla Cultura e dal Servizio Biblioteche del Comune di Parma. L’ingresso ai Musei Civici di Parma è gratuito.

Di seguito il calendario delle attività ad ingresso gratuito fino a lunedì.

GALLERIA SAN LUDOVICO

Mostra prorogata sino al 15 gennaio: Nel tempio della Duchessa tra reale e virtuale. Maria Luigia, San Ludovico e gli artisti parmensi. A cura di Alessandro Malinverni, l’esposizione, inserita nel Progetto Maria Luigia 16, rievoca l'antico assetto della cappella ducale di San Ludovico attraverso una ricostruzione reale e virtuale dello spazio.

PINACOTECA STUARD

Lunedì Racconti di Natale.

Ore 15: laboratorio per famiglie Sulle tracce del Natale. Tra i dipinti della Pinacoteca, grandi e piccoli scopriranno il racconto del Natale. Per tutti. Prenotazione obbligatoria: 340-8345508

Ore 16: Colori caldi colori freddi

Ogni pianta colorante ha un suo periodo di raccolta. Conosciamo insieme i colori dell’inverno e realizziamo un dipinto miniato attraverso questo atelier. A cura di Anna Roberti. Età: 4-9 anni. Prenotazione obbligatoria: 340-8345508.

Ore 16.30: visita guidata alla Collezione. Per adulti.

CASTELLO DEI BURATTINI

Lunedì Ore 11: visita guidata Burattini e Marionette. Uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

Ore 16.30: spettacolo di burattini Bargnocla cabaret a cura della compagnia I Burattini dei Ferrari. Per tutti.

CASA DELLA MUSICA

Lunedì Museo dell'Opera e Casa del Suono: apertura straordinaria dalle 10 alle 18

Museo casa natale Arturo Toscanini: apertura straordinaria dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

INFORMAZIONI

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: per i laboratori è obbligatoria la prenotazione: 340-8345508 raccontidinatale@comune.parma.it

Casa della Musica: tel 0521-031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it



BAGANZOLA

REGALI SOLIDALI ALL'EMPORIO

Decorazioni di Natale, ornamenti, idee regalo, servizi da the e porcellane. Sono solo alcuni degli oggetti davvero originali che si possono trovare all’Emporio solidale di Natale che si trova in piazza Salvarani 25/a a Baganzola, realizzato dall’associazione di promozione sociale «Filodijuta» guidata da Lorena Sghia: il negozio rimarrà aperto fino al prossimo 6 gennaio dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. L’Emporio di Natale è un temporary shop a sostegno del progetto di scuola primaria «Lekhapora Shikbo».

DOMENICA AL CASTELLETTO - MILONGA DI NATALE DAL SAPORE SOLIDALE



POLESINE

PRESEPE ARTISTICO IN RIVA AL PO

In questi giorni di festività natalizie, nel parco dell’ex asilo di Vidalenzo, è possibile ammirare il grande presepe artistico opera di Eriberto Gobbi. Nella chiesetta della Madonnina del Po, ai piedi dell’argine maestro, a Polesine è inoltre possibile ammirare un altro grande presepe artistico dedicato alla storica piena del Po del 1951 in una fedele ricostruzione della parte storica del borgo. I proventi saranno destinati al restauro della chiesetta della Madonnina del Po.

SALA BAGANZA

Durante le Feste sono in programma risate e solidarietà. Anche a Santo Stefano, alle 21, al Piccolo Teatro “Balbi Carrega“, in via Garibaldi 17, andrà in scena la commedia «La Fiola Balarén’na», con regia di Paolo Ghiretti, presentata dalla «Compagnia dialettale salese». L’incasso sarà devoluto in beneficenza.





SISSA

ANCORA APERTA LA MOSTRA SIRAMART

E' aperta la mostra Siramart in vetrina, con opere della pittrice sissese Silvia Ragazzini Martelli, nei locali dell’ex banca Monte dei Paschi di Siena di via Scaramuzza a Sissa. La mostra è aperta lunedì dalle 10,30 alle 12,30.



TABIANO

DINOSAURI: METTI UN NATALE NELL'ERA GIURASSICA

Un periodo di Natale speciale, da vivere in pieno periodo «giurassico». Dove? A Tabiano, fra un tyrannosaurus e un triceratops. Visto il successo ottenuto, rimarrà aperto fino a domenica 8 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 16,30, il parco tematico «The World of dinosaurus», allestito in viale alle Terme, a Tabiano, all'interno del parco Porcellini.

Organizzata dalla Wonderworld entertainment, con il patrocinio del Comune di Salsomaggiore Terme, in compartecipazione con le Terme di Tabiano e con la collaborazione di Proloco di Tabiano e Asat, questa mostra, unica in tutti i sensi, è stata aperta all'inizio dell'estate e visitata da migliaia di persone, in particolare famiglie e classi scolastiche, ma non solo.

La mostra ripercorre il periodo in cui la terra era dominata dai dinosauri, con riproduzioni in dimensioni originali. Per info e prenotazioni gruppi 338.2397867 o prolocotabiano@tabianoterme.it.



TORRILE

DI CORSA PER RICORDARE MARCO

Il Torrile Running Team non dimentica l’amico Marco Franzosi e, per il settimo anno, tornerà a far correre tutti quelli che l’hanno conosciuto e coloro che con lui condividono la passione per il podismo. A San Polo, lunedì 26 dicembre sarà l’occasione per unire lo sport al ricordo del podista dell’Atletica Manara morto al termine della maratona di Roma del 2009. Da allora, ogni anno, l’appuntamento da non perdere per tutti i runners è diventato quello della «Corri con Marco» la mattina di Santo Stefano. Al ritorno un piccolo ristoro e doccia calda.





TRAVERSETOLO

CONCERTO NELLA CHIESA PARROCCHIALE

Anche quest’anno torna la magia di “Incanto di Natale”, il concerto della Corale “Cantico Nuovo” nella chiesa parrocchiale, una tradizione nel giorno di Santo Stefano. Lunedì alle 20,45, accanto ai coristi diretti da Rita Terenziani, si esibiranno Gian Luca Faccini al pianoforte; Paolo Mora al I violino; Stefano Mora al II violino; Emanuel Tagliaferri all’oboe; Roger Catino alle percussioni e Martina Riganò al flauto.





TRECASALI

SERATA DANZANTE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante lunedì dalle 21.30 con l’orchestra Andrea Band all’Arci Stella nella sala civica di piazza Fontana a Trecasali. Informazioni e prenotazioni ai numeri 347 9242135 oppure 340 2691601.





VARANO MELEGARI

IN SCENA BURATTINI DI DALL’ARGINE

Lunedì alle 15 nel teatro parrocchiale è in programma «Il piccolo Verdi» uno spettacolo di burattini di Patrizio Dall’Argine e il Teatro Medico Ipnotico. Si tratta di un viaggio visivo e sonoro nell’infanzia del Maestro: dai giochi lungo gli argini insieme ad un’amica immaginaria, alle scene famigliari in osteria, sino ai suggestivi momenti nel santuario di Madonna Prati, dove iniziò a suonare l’organo. Il Teatro dei Burattini si conferma un mezzo espressivo popolare e allo stesso tempo raffinato che piace agli spettatori di tutte l’età.