Capodanno dai colori indie e house: ecco dove fare il brindisi

Ci siamo. Potete iniziare con il countdown per il brindisi di fine anno!

Potrà essere tardi per organizzarsi un viaggio oltre Oceano, ma non per trovare la situazione giusta dove divertirsi, sia in città sia in provincia. E - scusandoci per l'errore sull'elenco delle feste nell'inserto Gazzetta Weekend - ecco la nostra agenda del 31 dicembre.

Non solo la Pilotta, con Fatboy Slim.

Il nuovo Bangmaker, in via Ugolotti, non vi propone un classico Capodanno ma addirittura il CapoBang, con gli aperitivi dalle 18, la cena dalle 20, e poi gag e delirio per tutta la notte. Sapori messicani per chi volesse cenare al Ritual in viale Fratti, con tipicità da leccarsi i baffi, anche per chi questi sapori ancora non li conosce e volesse cogliere l’occasione per scoprirli.

Sapori classici invece, ma curati da uno chef ed il suo team, al F52 di via Forlanini. L’Honky Tonk di strada Farnese vi porterà in un viaggio lungo l’America, con piatti ricercati dove spiccano sia il pesce che la carne, per completare dopo il brindisi con Hoppin’John, riso con fagioli con occhio nero, pancetta affumicata, cipollotto ed aromi. Dal palchetto, Jamie Dolce in live blues, lui che in America ci ha suonato e vissuto per diversi anni.

Al Jamaica in via Reggio cena, e poi balli di gruppo, musica latina e commerciale, con la possibilità di entrare anche solo per ballare ad un costo ridotto, mentre al nuovo Parad’Ice in via Argini si potrà passare per un brindisi, così come alla Latteria dal Beccio in strada Ferrarini, dove per i più coraggiosi si inizierà ancora prima dell’ora di pranzo.

Musica, brindisi e divertimento non mancheranno neanche all’Agirò di viale Gramsci. Per chi invece volesse andare a ballare dopo il brindisi, il WoPa in via Pasubio propone un mix di stili, underground e forti, in diverse situazioni: dall’house all’indie, dal funk alla revival. E a fine serata, se ancora non ne avrete abbastanza, potrete passare dal Cristal sotto l’arco di San Lazzaro, che terrà aperto tutta notte, senza chiudere mai, per l’ultimo bicchiere o per la prima colazione.

_______________



PIAZZA GHIAIA - Tanti deejay e otto bar con il Labò

Come ogni anno ritorna il fuori programma annuale del gruppo di universitari e djs più folli di Parma. Dopo i balli universitari, il Capodanno in piazza Ghiaia. Con la collaborazione tecnica e pratica del Labò e di Up Comunicazione, hanno dato risposta pratica alla domanda più caustica del periodo invernale: «Cosa fai a Capodanno?». La location è quella delle grandi occasioni, direttamente in centro, la piazza Ghiaia, dove i djs suoneranno fino a tardi con tutte le hit commerciali, house, edm, italiane, dance anni ‘90 e ‘00, divertimento a 360° e pure un po’ di Latina e Reggaeton. Da 6 ad 8 postazioni bar penseranno a servire gli avventori senza file, al massimo dell’efficienza e con il massimo della qualità dei prodotti del Labò ma a prezzi ragionevoli.



VIA EMILIO LEPIDO - Cenone gourmet con animazione e discoteca

Festa e divertimento a tutto spiano al Primo Piano, che per l’occasione raddoppia e riunisce gli staff del locale. Una sala sarà «discoteca», by Sapore di Sale e Invidia night movement, in un crescendo d’emozioni con tutto lo staff, l’animazione e la musica degli artisti che vi hanno fatto ballare fino ad ora.

Nell’altra sala invece, l’Area Revival, un grande viaggio nella storia della musica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, con il mitico sound dell’evento Remember Crazy Jumbo.

Prima di tutto questo il gran cenone con un menù da leccarsi i baffi: flan ai sapori dell’orto con vellutata di taleggio, tris di carpaccio di mare con salsa citronette, risotto alla polpa di crostacei, pennette al ragù di culatello e burro speziato, filetto mignon ai sapori di bosco su vellutata ai carciofi e patate parisienne, cotechino e lenticchie dell’augurio, stella di pan con crema e glassa al cioccolato e selezione di vini bianchi e rossi. Non mancheranno poi le Bollicine per il brindisi ovviamente. Info, prenotazioni cenone e tavoli disco: 3384526356, 3463186690 e 366.3793719.



VIA GOITO - Allo Shakespeare il live set di Barbara Barbieri

Allo Shakespeare sarà veramente la serata più lunga e pazza dell’anno: menù sopraffino studiato per la serata dagli chef, il live set di Barbara Barbieri per scaldare l’atmosfera, il drag show per un divertimento assicurato e dopo il brindisi dj set e animazione firmata Ape Regina con le meravigliose Tina e Chiappa. Comodo a piedi per chi vorrà muoversi in centro, per raggiungere prima o dopo anche altre mete, servito dal parcheggio coperto sotterraneo. Ambiente di classe ed elegante, alla portata di tutti, e per tutti.



PONTETARO - Al San Marco una notte sulle note del rock

Palma Social Club, Pulse of Ibiza & Insane presentano la quarta edizione del leggendario capodanno all’Hotel San Marco di Pontetaro. Dall’inizio della storia di questo grande evento, anno dopo anno l’organizzazione è migliorata ed ha cercato di curare ogni minimo dettaglio per farvi sentire a casa e farvi stare bene fino all'«ultimo».

La cornice sarà sempre la stessa, lo splendido Hotel San Marco a 4 stelle, che oltre alle sale che verranno allestite per la festa, ha una meravigliosa sala ristorante dove poter fare il cenone con gli amici con un menù sempre attento al dettaglio.

Check in alle 18 ed inizio del cenone alle 21. Alle 23.30 apertura al pubblico delle sale.

Nella Main Room musica tecno, electro e deep dei vari artisti, mentre nella seconda sala Parma Rock City presenta Rock the new year, un progetto multifunzionale dedicato a chi ama lo stile di vita alternativo e soprattutto a chi ha voglia di celebrare l’arrivo dell’anno nuovo con un «Party hard» mai visto prima in Italia, in quello che verrà trasformato per una notte in un vero e proprio tempio del rock.



CAPODANNO AL FARNESE HOTEL

EXTRAHOTEL BEST WESTERN FARNESE - via Reggio, Parma

Capodanno in Città, ambiente elegante contesto esclusivo. Il cenone inizia alle ore 20,30 con specialità di mare, 8 portate, vino, acqua e dolce. In alternativa cenone vegetariano. Musica fino all’alba con Dj Lori B. e Mr Pich. Area Bimbi con servizio tate e animazione.



NEW YEAR’S EVE PIAZZA DELLA PILOTTA - Parma

L’evento clou del Capodanno parmigiano, il grande concerto che saluta il 2016 per dare il benvenuto al 2017. Protagonista quest’anno sarà Fatboy Slim nell’inedita cornice della Pilotta.



BAM! ARCI TAUN - Fidenza

Le porte si aprono alle 21.30. Si comincia con un buffet per tutti in attesa dei live di Surfin Lungs, Animols, Hakan. A seguire SaraBonnieBang e Matt Bones djset.



ROCK THE NEW YEAR HOTEL SAN MARCO - Pontetaro

Titty Twister e RA Music organizzano la notte rock di Capodanno all’Hotel San Marco con cenone, concerti, djset e jam session per tutta la notte tra heavy metal, hard rock e glam.



NEW YEAR’S BLUES EVE HONKY TONK - strada Farnese, Parma

Un salto in America, tra cucina del Sud, aromi creoli e tanto blues per il Capodanno con concerto live di Jamie Dolce.



HAPPY NEW YEAR PIAZZA GHIAIA - Parma

Dalle 22 alle 4 di notte, djset a cura di University Party Rules con musica commerciale, house, edm, rock e indie. Super countdown a mezzanotte e drink by Labò.



NYE AFTER WOPA TEMPORARY - via Palermo, Parma

Grande festa di Capodanno al WoPa Temporary di via Palermo, [a due passi dalla stazione e] a pochi minuti a piedi dal centro della città: dall’una fino alle 6 del mattino i suggestivi spazi ex industriali del Wopa faranno da cornice a 2017 Nye After, il party più grande di Parma e provincia. La versatilità e le dimensioni del WOPA permettono l’allestimento di ben quattro sale con generi musicali differenti, quatto punti bar, un’area relax con divanetti e guardaroba custodito [ oltre all’area esterna per fumatori e la comodità del parcheggio antistante ] dove festeggiare l’arrivo del Nuovo Anno! La musica sarà la vera protagonista della festa e ce ne sarà per tutti i gusti: a partire dal Front Stage dove i giovani ma promettenti dj parmigiani Wafemi (Hillness) e Andrea Canali apriranno le danze a colpi di Disco, Funky e House. L’ospite più atteso della serata è Talker, dj parmigiano ormai conosciuto in giro per il mondo grazie al successo del suo progetto Marvin & Guy. Nella Main Room – dedicata a Indie, Dance e Techno - anche faulty kru, storico dj e collaboratore del progetto Beat to Be, la famigerata club night successivamente evoluta anche in web magazine. Inoltre è previsto il Visual Mapping, ovvero uno spettacolo di design luci e proiezioni creato appositamente per la sala del Wopa dal video-artist Whitescreen. Una sala sarà dedicata agli immancabili pezzi di ogni veglione di San Silvestro: Davide Schmid e Los Buganderos vi faranno ballare fino all’alba con la Disco 80' 90' 00' e Revival. Infine non poteva mancare una sala - anzi, un vero e proprio tendone! – gestita da Circo Paniko, in residenza artistica al Wopa da oltre un mese. I circensi, dopo il loro spettacolo di Capodanno, proseguiranno con lo show di Yacomo Lapasta - genere Electro Balkan dai ritmi festosi e danzerecci. Infatti il 31 dicembre sarà possibile trascorrere il Capodanno in compagnia degli artisti del Collettivo Paniko con il Cabaret degli Affamati - l'ultima portata “Nuova Ricetta” ed un buffet interattivo, per proseguire festeggiando con la band Royal Circus Ostrica, a ritmo di Cumbia, dixie e balcanica . Si paga un unico biglietto d’ingresso a 25 euro. Le prevendite sono già aperte, per informazioni: www.wopa-temporary.org.



PARTY DI CAPODANNO APP COLOMBOFILI - via dei Mercati, Parma

Dietro alla console si alterneranno tre deejay storici che hanno fatto ballare intere generazioni: il Frambo, Pier Pramori e Gary. Da mezzanotte in poi.



THIS IS THE YEAR FUORI ORARIO - Taneto di Gattatico

Si chiama «This is the year», il lungo party di Capodanno del circolo Arci Fuori Orario di via Don Minzoni 96/b in programma domani sera a partire dalle 20. La solita domanda «Cosa facciamo a Capodanno?» ha finalmente trovato una risposta: è giunta l’ora di lasciarsi alle spalle il 2016 con un party memorabile, dove si mangia, si beve, si canta e si balla fino al mattino.

Alle 20.30 prenderà il via il gran cenone mentre alle 22.30 è in programma l’apertura dell’area Treni; alle 23.45 si brinderà alla mezzanotte in compagnia della band reggiana dei «Spingi Gonzales» che proporrà una scaletta coinvolgente che, come una macchina del tempo, ripercorrà, riarrangiandoli, i più grandi successi della musica italiana e mondiale.

Le canzoni sono organizzate in medley che potrebbero definirsi «tematici», per far sì che chi assiste allo show sia al centro di una sorta di cammino musicale e si senta del tutto coinvolto in prima persona, qualsiasi sia la sua età.

All’1.30 comincerà il frizzante dj set di «Lady Violet & Steph Orkid» (dal «Trashick» di Milano): direttamente da uno dei party milanesi di più successo, e che ha girato l’Italia tra un »Pillow Fight» e un «Glow Paint War», tornano al Fuori Orario due dei fautori, portando una miscela musicale totalmente fuori controllo, che spazia dal rock all’elettronica, dall’hip hop alla dance per arrivare al trash senza regole. A seguire dj set di Tano e Puccione che animeranno la folla con un viaggio che parte dal Salento, passa dalla Giamaica e finisce nei Balcani, tra reggae, dancehall e patchanka. Tessera Arci obbligatoria. Info: 0522/671970 oppure www.arcifuori.it.



CAPODANNO ROCK MU - via del Taglio, Parma

Dopo i classici cenoni e il classico countdown di fine anno, un capodanno all’insegna del rock in tutte le sue forme e sfaccettature. Tre sale in cui potrete ascoltare e richiedere il meglio della musica rock in circolazione, tra old school, new school e melting pot.



CENONE E DISCO PRIMO PIANO - via Emilio Lepido, Parma

Cenone e disco con due piste da ballo per due aree musicali con SaporediSale e #InvidiaNightMovement tra ristorante e discoteca, e la festa Crazy Jumbo nell’area revival 70/80/90.

GRAN VEGLIONE AL MARISOL - Traversetolo

La festa con i dj e la musica delle discoteche che hanno fatto e ancora stanno facendo la storia della Disco a Parma e provincia

JUMBO MUSIC HALL e TARO-TARO CLUB

Dalle ore 23 all'alba tutti in pista



FIACCOLATA NEL PARCO CASTELLO - Grazzano Visconti

Straordinaria occasione per vivere la suggestiva fiaccolata nel Parco del castello di Grazzano Visconti, la notte di Capodanno dopo il cenone, in un’atmosfera magica.



GALA DI CAPODANNO AL REGIO: arie celebri e poi a tavola

Il Teatro Regio saluta in musica il nuovo anno, la sera di San Silvestro, con un Gala di Capodanno in programma domani alle ore 19.

Protagonisti il soprano Yolanda Auyanet, i mezzosoprani Martina Belli, Sonia Ganassi, Rossana Rinaldi e il tenore Pietro Picone, diretti da Francesco Maria Carminati alla testa della Filarmonica Arturo Toscanini.

In programma arie, duetti e brani da Luisa Miller e Rigoletto di Giuseppe Verdi, Tancredi di Gioachino Rossini, La vedova allegra di Franz Lehàr, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, La Favorita di Gaetano Donizetti, La Gioconda di Amilcare Ponchielli, Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’i Čajkovskij, Carmen di Georges Bizet e alcune delle più celebri danze di Johann Strauss.

Parte dell’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza. Al termine del concerto, nelle sale del Ridotto e quest’anno per la prima volta anche nella Sala di Scenografia, avrà luogo una Cena di Gala, a cura di Gran Galà e realizzata con il sostegno di Cantine Ceci, per quanti vorranno brindare al nuovo anno in uno dei luoghi più affascinanti della città. I biglietti per il Gala sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Regio di Parma e online su teatroregioparma.it. Per informazioni: Biglietteria del Teatro Regio di Parma, Tel. 0521 203999, biglietteria@teatroregioparma.it.

A MARORE - In alto i calici al Circolo Rapid

Una serata, davvero magica, per vivere la notte di San Silvestro con Laura e Salvatore e con la band nostrana «Portavoce Cantanti» per dare il benvenuto al nuovo anno. Domani sera, a partire dalle 20, il circolo «Rapid» di strada Lazzaretto 21 a Marore apre le sue porte per festeggiare la notte più attesa, ricca di musica, allegria e divertimento. La serata si aprirà con il cenone - a scelta menù di terra e menù di pesce - e allo scoccare della mezzanotte si brinderà tutti insieme per dare un caloroso benvenuto al 2017. Info: 0521/463558. d.f.

BORGO SANTA CATERINA - New Year's Eve allo Zerbini

Capodanno al circolo Arci Zerbini. «Alt fights for your right to party» è il titolo della originale serata in programma. Dalle 20:30 cenone su prenotazione (posti limitati) dalle 00:30 music on. Dopo cena ingresso con consumazione inclusa 10euro (riservato ai soci Arci). Loud dj set: Britpop. Dream Pop. Indie Pop. Alt Pop. Alt Rock. Post Rock. New Wave. Shoegaze. Lo-Fi. Electro. Electro Indie. Electropop. Electroclash. Electrofunk. Hip hop. Punk. Post Punk. Il menù del l prevede un'alternativa vegetariana per il primo e il secondo: Per info e prenotazioni: tel. 0521.1991309 - cell. 328.2583225 – 338.9273508.

VIA BURLA - FESTA DI SAN SILVESTRO CON IL CIRCO DI MOSCA

Il circo di Mosca aspetta i parmigiani domani sera per festeggiare l'arrivo del nuovo anno al Parma Retail Il Circo Bellucci più il Circo Di Mosca, frutto della collaborazione tra le famiglie Rossante e Bellucci, presenterà i propri spettacoli presso il Centro Commerciale di via Burla fino all'8 gennaio.“

_______________________

CAPODANNO IN PROVINCIA

Da Sorbolo fino a Ranzano le console che scatenano la pista

Cosa fare fuori città? Se volete iniziare in un posto diverso da quello in cui cenerete, potreste cominciare dal Dreams di Sorbolo, perché dicono che «se un buon anno vuoi cominciare, l’aperitivo al Dreams devi fare». Alla Collina di Nando a Cella di Noceto il menù sarà da leccarsi i baffi, con pesce su tutte le portate, e dopo la mezzanotte buffet con cotechino, lenticchie, frutta secca e uva, mentre Sonia B accompagnerà con la sua musica l’intera serata. Al circolo Havana di Sanguinaro dalle 20 ci si metterà a tavola, deliziati non solo nel cibo ma anche dall’intrattenimento sulle ali delle note del pianoforte maestrato dal «Presentateur de la Nuit»: Maurizio Montanari ed Enrico Riccò. Anche Eris a Calestano vi farà mangiare fino a scoppiare, e se sarete sopravvissuti dopo il brindisi potrete ballare con la musica di Dj Al Long fino a mattina. Al Re di Spade di Solignano collaborazione con lo chef Marco Belmonti per una grande cena, e dopo la mezzanotte le porte saranno aperte a chi vorrà aggregarsi, il tutto immerso nella musica di Alex Rossi B-Side. Marco Pinardi al piano, Franz Ravaglia alla chitarra, Fiorenzo Fuscaldi alle percussioni e Beatrice Berta alla voce accompagneranno la vostra cena alla Taverna dei Sapori (Castione Marchesi), dove spiccheranno salumi e formaggi eccezionali, primi fatti in casa e pregiati tagli di carne cotti alla brace. Alla Braceria di Medesano tornerà l’accoppiata vincente nell’intrattenimento del locale: Mario e Daniele, che assieme alle pietanze dell’imbattibile Giovanni renderanno prezioso ogni momento di festeggiamenti. In zona ci sarà anche Bertinelli Cibus&Fun, che oltre alla gustosa cena vi farà ballare fino a mattina con una rotation di tutti i suoi djs e musiche. Posti esauriti alla cena del Tempio del Luppolo di San Polo d’Enza, ma ancora tanti posti per il ballare e per la festa nel dopo cena con Lime Events. Non da meno sarà anche l’Osteria della Posta di Borghetto, maestri in questo tipo di eventi. Come sempre sulla cresta dell’onda ci sarà il Fuori Orario a Taneto di Gattatico, con cena e a seguire Spingi Gonzales (live band), Lady Violet dj & Steph Orkid (djset from trashick - Milano), Puccione & Tano (Fuori Orario resident djs). E infine, se vorrete soltanto ballare, potrete salire sulle montagne fino al Black Queen di Ranzano.



BOTTI NEI CASTELLI E NELLE PIAZZE

Salutare l'anno che se ne va è dare il benvenuto a quello nuovo con un tocco di classe, romanticismo e raffinato piacere per il palato? C'è un ricco programma di eventi per trascorrere il Capodanno in uno dei meravigliosi castelli del Ducato.

Chi vuole iniziare il 2017 all'insegna dei più ghiotti piaceri ed è una buona forchetta può prenotare il Pranzo di Gala al Castello di Gropparello o la visita guidata delle 16 con il Brindisi ben augurale e il Buffet di dolci a lume di candela. Si brinda al nuovo anno anche alla Rocca di Fontanellato, alla Reggia di Colorno, alla Rocca di Sala Baganza, al Castello di Rivalta e al castello di Bardi si aspetta la mezzanotte con il fantasma. Tutte le fortezze sono straordinariamente aperte al pubblico con in programma anche una visita guidata con calice alzato finale.

PRANZO DI GALA IL 1 GENNAIO AL CASTELLO DI GROPPARELLO

Domenica 1 gennaio 2017 pranzo alle 12 con visita guidata alle 16

In più visita al Castello alle 16 con il Brindisi ben augurale e il Buffet di dolci a lume di candela!Festeggia con noi l'inizio del Nuovo Anno! Prenota il pranzo di Gala del 1° Gennaio la visita il Castello delle 16:00 con il Brindisi ben augurale e il Buffet di dolci a lume di candela! info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

1 GENNAIO BRINDISI E VISITA ALLA ROCCA DI FONTANELLATO

Domenica alle 17.30 al termine della visita guidata si festeggia con un brindisi e una piccola degustazione il primo giorno del nuovo anno. Costo dell'aperitivo con brindisi e visita guidata 12 Euro a testa. Prenotazione obbligatoria. L'evento si svolge anche in caso di maltempo. info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

1 GENNAIO IN ROCCA A SALA BAGANZA

Domenica nella Rocca Sanvitale di Sala Baganza visita guidata in costume storico alle 15.30 e quindi concerto per il primo giorno dell’anno alle 17. Quale momento migliore se non l’inizio del nuovo anno per fare un salto indietro di secoli? Un tuffo nel movimentato passato di questo edificio, un viaggio alla scoperta degli avvenimenti, privati e pubblici, delle abitanti della Rocca. Una visita tutta al femminile che avrà come protagoniste tre delle figure storiche più rilevanti che hanno vissuto all’interno di queste mura. Tre Signore, tre duchesse, tre storie e tre epoche diverse. Per la visita consigliamo la prenotazione. Costo € 5 a persona. A seguire il tradizionale appuntamento all’interno del suggestivo Oratorio dell’Assunta per gli auguri in musica. Il concerto di Capodanno è un modo armonioso per cominciare il nuovo anno e la settecentesca chiesa dei Borbone ne sarà l’affascinante scenografia. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

1 GENNAIO AL CASTELLO DI RIVALTA

Domenica possibilità di visitare il castello con brindisi di benvenuto al nuovo anno incluso. Prenotazione obbligatoria. Costo della manifestazione a persona: a partire da 15 euro a testa. info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

BRINDIAMO AL 2017 ALLA REGGIA DI COLORNO

Domani alle 17.30 si brinda al 2017 dopo la visita alla Reggia, festeggiate con noi l’arrivo del Nuovo Anno. Appuntamen to alle 17.30, presso la biglietteria della Reggia, muniti di biglietto di entrata. Prenotazione non obbligatoria (ma consigliata). info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

DISCOTECA MARISOL DI TRAVERSETOLO IL GRANDE VEGLIONE DI SAN SILVESTRO

con JUMBO STORY e TARO-TARO STORY La festa piu' bella con i DJ e la musica delle Discoteche che hanno fatto e ancora stanno facendo la storia della Disco a Parma e provincia JUMBO MUSIC HALL e TARO-TARO CLUB

Dalle ore 23 all'alba tutti in pista!!!

A BARDI SI FESTEGGIA CON IL FANTASMA

Il capodanno più bello e che non ti aspetti? Certamente quello al castello di Bardi! Tra le mura della maestosa fortezza dei Landi, illuminati unicamente dal fuoco delle torce, i partecipanti si immergeranno nella notte più alternativa dell’anno, la prima in esclusiva tutta da vivere all’interno dello splendido maniero medioevale. Insieme al caviale ed all’immancabile champagne, i gestori della fortezza e gli organizzatori dell’associazione culturale “Alabarda”, offriranno a tutti adrenalina pura. La storia, ancora una volta, si intreccia al mistero. A riscuotere il maggior successo tra i visitatori e gli esperti rimane l’eterna e famosa leggenda di Moroello e Soleste: il loro grande amore, a causa di una serie di strani equivoci, finì in tragedia, con il suicidio di entrambi gli innamorati. Da allora, in questi 700 anni, l’anima di Moroello non si darebbe pace e vagherebbe imprigionata tra i muri del maniero. Nel corso della serata, unica nel suo genere, verranno dunque narrati i misteri del castello e si farà la conoscenza di esperti del paranormale, che verranno poi seguiti alla ricerca di presenze come in una “caccia” in piena regola. Ma non è tutto: i coraggiosi partecipanti assisteranno ad imperdibili spettacoli di magia, il tutto con l’immancabile brindisi di mezzanotte ed un ricco e gustoso buffet che proporrà i prodotti tipici della cucina locale. Quelli che si sentiranno saranno, sì, brividi, ma non certo di freddo…! Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero di cellulare: 347/7264211.



BARDI - UN VEGLIONE DA LECCARSI I BAFFI: QUATTRO MENÙ FRA TERRA E MARE

Grande veglione di San Silvestro a Bardi, con ricchi menù da leccarsi i baffi. Il “principato dei Landi” si accinge a salutare il 2016 con grandi festeggiamenti che coinvolgeranno tutti i ristoranti bardigiani. Grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale, torna la speciale iniziativa culinaria rappresentata dall’attiva collaborazione dei ristoranti locali «Da Rita», «Il bue rosso», «Le due spade» ed «Il Pellicano» che proporranno gustosi menù in occasione del veglione.

I quattro menù a disposizione conterranno davvero di tutto: antipasti di culatello con funghi porcini, tris di mare, piatto misto con torta d’erbe e tortino di cipolla bianca affumicata; primi di ravioli di patate con stracotto e parmigiano, anolini in brodo di cappone, crespelle al forno con tartufo nero e paccheri saltati con pancetta; secondi con garretto di vitello da latte in casseruola con verdure stufate e l’immancabile piatto con cotechino e lenticchie. Per chiudere, croccante all’arancio con gelato alla crema, frutti rossi freschi su salsa di salmoni, dolci e panettone a volontà. Insomma, una serata da leccarsi i baffi.

Al termine delle ricchissime e variegate cene, si darà inizio alle danze e ai brindisi per l’anno nuovo con l’appassionante musica disco e revival presso la maxi tensostruttura del «Palalandi», dove i partecipanti si potranno sbizzarrire tra balli e spensieratezza fino alle 6 del mattino seguente con DJ Savanta e Andrea Pontremoli.. Ma il divertimento non finirà qui: le celebrazioni per dare il benvenuto al 2017 proseguiranno anche il primo gennaio, quando, a partire dalle 21, sarà protagonista la piccola ribalta bardigiana dei “Come eravamo”.



SALSOMAGGIORE - LA CITTÀ TERMALE COME VIENNA BUON ANNO SULLE NOTE DI STRAUSS

Salsomaggiore come Vienna. La città termale festeggerà l’arrivo del nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno con la grande Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Appuntamento - il 1° gennaio alle 11 al Teatro Nuovo - che caratterizza ormai la tradizione musicale di Salso equiparandola a quella dei più prestigiosi teatri d’opera del mondo. A salutare l’arrivo del 2017 saranno le note di Strauss nella più classica tradizione viennese con i walzer e le polke; ma non solo, cui saranno anche brani di Mozart, Cajkovskij e Rossini. A dirigere sul palcoscenico del Teatro Nuovo sarà il maestro Roberto Polastri.

Il programma prevede: Mozart (Ouverture da Die Zauberflöte K 620); Čajkovskij (Suite n. 1 da Lo Schiaccianoci); e Rossini (Sinfonia da La Cenerentola). Poi tutto Strauss, con «Tritsch-Tratsch Polk», «Ouverture da Die Fledermau», «Unter Donner und Blitz» e «An der schönen blauen Donau». E come sempre gran finale fuori programma non mancherà la famosa «Marcia di Radeztky» per salutare il nuovo anno a suon di battimani. (Biglietti: primo settore 25 euro, secondo settore 20 euro, galleria 15 euro. Biglietterie: Iat Salsomaggiore Terme - tel. 0524 580211, Iat Fidenza Village - tel. 0524 335556, Teatro Nuovo - tel. 0524 586483 solo il giorno dello spettacolo dalle 10). Il concerto è come sempre il momento clou e l’evento più prestigioso che caratterizza il Capodanno della città ma sono tanti gli appuntamenti a cavallo fra l’ultimo dell’anno e il primo giorno del 2017 a Salso. Venerdì infatti dalle 15 alle 17 nella cornice delle Terme Berzieri ci saranno truccabimbi per i più piccini e cartomanti per scoprire cosa riserverà il 2017 (consulti ad offerta) mentre alla sera alle 21 per la rassegna «Slow flute festival» , al Grand Hotel Regina il concerto “Bach una vita tra musica e famiglia”. Tanti poi gli appuntamenti nel pomeriggio di San Silvestro, fra musica, spettacolo e sport. Sabato oltre a cartomanti e truccabimbi al Berzieri, dalle 15.30 auguri itineranti in musica per le vie del centro con il Complesso bandistico «Città di Salsomaggiore Terme» diretto dal maestro Claudio Bompensieri, con partenza da viale Matteotti per arrivare al Gazebo di viale Romagnosi e poi gran finale in piazza Berzieri. Sempre nel pomeriggio ci saranno saltimbanchi e trampolieri per le vie del centro ( con replica anche il 1° gennaio). Ma Salso il giorno di San Silvestro sarà anche sport e benessere. La città termale chiuderà l’anno «di corsa» con la prima edizione della «Salso run classic» manifestazione podistica per le vie del centro ( percorso di 7 km) organizzata dal Gruppo Quadrifoglio, con partenza alle 15 da piazza Berzieri. A.S.



VARSI - BORE - MUSICA, BALLI E BRINDISI A VOLONTÀ

La Valceno si accinge a salutare il 2016 dando il benvenuto al nuovo anno con due grandi feste che si terranno a Bore ed a Varsi. Nel capoluogo della Valcenedola, l’atteso Capodanno, organizzato dalla Pro loco, si terrà all’interno della spaziosa taverna dell’ex Colonia Leoni. A cominciare dalle 23, musica, balli e brindisi a volontà saranno i protagonisti indiscussi, nel corso di una serata che promette tanto divertimento. Ad allietare i presenti vi saranno l’orchestra “Roberta”, che proporrà tanto ballo liscio, ma anche karaoke e balli di gruppo, in una cornice magica fatta di festeggiamenti con tanto di rinfresco, fiumi di spumante, panettone e, nel corso della serata, lotteria di fine anno in onore della locale Pubblica Assistenza.

Per il cenone di capodanno all’insegna del risparmio sarà possibile inoltre prenotarsi presso i ristoranti del centro, «Provinciale» e «Verdi», ma anche alla trattoria «Ponte» della frazione di Luneto ed alla pizzeria «La Rocca» in località Pozzolo, i quali offriranno sfiziosi menù tipici locali (per info e prenotazioni: 366-2525894; prolocobore@gmail.com).

Pronti a far scoppiare i fuochi d’artificio sono anche gli abitanti di Varsi che, grazie alla propria Pro loco, potranno brindare al 2017 con una appassionante festa che avrà luogo nel salone parrocchiale. A cominciare dalle ore 20 a tutti i partecipanti verrà servito un ricco e variegato menù, fatto di aperitivi, antipasti, due primi, due secondi, dolce, panettone e caffè. La serata, in attesa dei lunghi festeggiamenti della mezzanotte, sarà allietata dalla musica d’orchestra.

Per info e prenotazioni: prolocovarsi@libero.it. Erika Martorana



BORGOTARO - JAZZ AL MOSCONI COL FABIO FRAMBATI GROUP

Una serata in musica, tutta dedicata al jazz, per concludere l’anno in bellezza, si terrà questa sera, alle 21, all’auditorium «Giulio Mosconi» di Borgotaro, organizzata dal «Pio Istituto Manara», col patrocinio del Comune di Borgotaro. Sul palco, si esibirà il «Fabio Frambati Group», composto dallo stesso Fabio Frambati alla tromba, da Mario Ruzzi ai saxofoni, da Domenico Mirra al pianoforte, da Giacomo Marzi al contrabbasso e da Lorenzo Gaibazzi alla batteria. L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato verrà devoluto alle popolazioni terremotate. F.B.

COLORNO - GRAN BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Domani sera al Cral Farnese di via Roma, 28, a partire dalle 21, si ballerà il liscio con l’orchestra Ringo e Samuel. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero: 0521815468.

SUPERTOMBOLA AL CENTRO VENARIA

Tombola straordinaria domani, alle 21, al Circolo Maria Luigia – Centro sociale Venaria di via Suor Maria, 7, con buffet, dolce e brindisi di mezzanotte. Per informazioni e prenotazione 0521814628 – 3388435615.

FELEGARA - SERATA DANZANTE AL CENTRO MOLINARI

Domani al centro sociale «Bruno Molinari», a partire dalle 21,15, è in programma una serata danzante con l’orchestra «Radar Folk».

FIDENZA - SI BALLA NEI LOCALI E CONCERTO A TEATRO

Saranno diverse le occasioni per brindare all’arrivo del 2017 nei locali di Fidenza. In centro storico il circolo Arci Taun ha organizzato una serata con musica dal vivo (necessaria la tessera Arci 2017). I concerti inizieranno dalle 23 circa e si esibiranno la band Hakan, Animals e Surfin’ Lungs. A seguire dj set. Si brinderà anche al Non è rock cafè (via IVXX Maggio) a partire dalle 23 con musica dal vivo e dj set e allo Scarlet Wine Cafè di piazza Duomo, dove la festa inizierà intorno alla mezzanotte con la musica di Sammy Saglia. Il 1° gennaio, invece, Si rinnova l’appuntamento con il concerto di Capodanno al teatro Magnani L’appuntamento è per le 17.30. Si esibirà la BandaKadabra. L’ingresso è libero.

LANGHIRANO - TORNA LA FESTA IN PIAZZA CON I CAMALEONTI

Torna il Capodanno con i camaleonti. I giovani del circolo Arci Camaleonte ripropongono la festa in piazza Garibaldi. Dentro il tendone allestito sotto la torre civica, nel cuore del paese, ci sarà il cenone e a seguire musica e cocktail bar. Il menù della cena prevede: antipasto, salumi misti, parmigiano con aceto balsamico, tortelli d’erbetta, tortelli di patate, cotechino con purè e lenticchie, dolci, pandoro artigianale. Per la cena (35 euro vino escluso) è obbligatoria la prenotazione al 347 4229188. Dopo il cenone l’ingresso nel tendone è libero. Alle 23 si ballerà con dj Gordon del We Staff, e tutti potranno unirsi al brindisi. e.g

MEDESANO - VEGLIONE DANZANTE ALLE TRE TORRI

Domani alle 21, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con «Franco e Lucia».

NOCETO - CENONE E BALLI INSIEME ALL'AVIS

Domani cenone di Capodanno nella sede Avis di via Gandiolo con ballo liscio e balli di gruppo e brindisi di inizio anno con gli amici avisini. Musica è di Dj Lupetto. m.m

POLESINE - CENA A LUME DI CANDELA SULLE RIVE DEL PO

All’Antica Corte Pallavicina di Polesine, suggestivo e antico castello sulle rive del Po, è in programma uno speciale Capodanno a lume di candela. Domani l’inizio dell’aperitivo è previsto per le 20, accolti dall’immancabile camino scoppiettante, dal culatello e da tante piccole raffinatezze tutte da gustare. Gli ambienti saranno illuminati solo da candele per ricreare l’atmosfera dei tempi andati e per amplificare lo stupore della tavola allestita nelle sale affrescate del piano nobile o nella veranda vetrata, dove verrà servito un menu speciale, creato e curato per l’occasione da Massimo Spigaroli e da tutto il suo staff. Info allo 0524936539, p.p.

SISSA - BANCHETTO SPUMEGGIANTE ALLA MONTAGNOLA

Il Capodanno a Sissa si festeggia al Perlè by night, il banchetto più spumeggiante dell’anno, domani sera nella tensostruttura riscaldata nel parco della Montagnola. Già esauriti i posti per il cenone, l’ingresso sarà libero dalle 23.30. c.cal.

TORRECHIARA - CAPODANNO AL CASTELLO INSIEME A BIANCA

A Capodanno continua il tour delle magie. Il primo gennaio 2017, a Torrechiara ci sarà l’apertura straordinaria del Castello, con ingresso gratuito. Per l’occasione, il gruppo Assapora Appennino si è organizzato mettendo a disposizione il servizio di visita guidata in costume medievale di “Bianca vi guida”. alle 11,30 davanti al Castello. eg

CAPODANNO ALL INCLUSIVE BEBOP - Felino

Partenza con cenone al ristorante di Felino La Legnaia, poi djset fino all’alba al BeBop con Metyu, che vi accudirà con la sua selezione a 360 gradi, il talento dei Sunstars, e la banda al completo di Lavaggio a 2000, con la sua carica e la miglior musica di quegli anni.