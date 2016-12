Ecco dove festeggiare Capodanno tra Parma e provincia

Tra Parma e provincia, ecco dove si può festeggiare il Capodanno brindando al 2017, scusandoci per la pubblicazione errata nell'inserto Gazzetta Weekend.

CAPODANNO AL FARNESE HOTEL

EXTRAHOTEL BEST WESTERN FARNESE - via Reggio, Parma

Capodanno in Città, ambiente elegante contesto esclusivo. Il cenone

inizia alle ore 20,30 con specialità di mare, 8 portate, vino, acqua e

dolce. In alternativa cenone vegetariano. Musica fino all’alba con Dj

Lori B. e Mr Pich. Area Bimbi con servizio tate e animazione.



NEW YEAR’S EVE

PIAZZA DELLA PILOTTA - Parma

L’evento clou del Capodanno parmigiano, il grande concerto che saluta il

2016 per dare il benvenuto al 2017. Protagonista quest’anno sarà Fatboy

Slim nell’inedita cornice della Pilotta.



BAM!

ARCI TAUN - Fidenza

Le porte si aprono alle 21.30. Si comincia con un buffet per tutti in

attesa dei live di Surfin Lungs, Animols, Hakan. A seguire

SaraBonnieBang e Matt Bones djset.



ROCK THE NEW YEAR

HOTEL SAN MARCO - Pontetaro

Titty Twister e RA Music organizzano la notte rock di Capodanno

all’Hotel San Marco con cenone, concerti, djset e jam session per tutta

la notte tra heavy metal, hard rock e glam.



NEW YEAR’S BLUES EVE

HONKY TONK - strada Farnese, Parma

Un salto in America, tra cucina del Sud, aromi creoli e tanto blues per

il Capodanno con concerto live di Jamie Dolce.



HAPPY NEW YEAR

PIAZZA GHIAIA - Parma

Dalle 22 alle 4 di notte, djset a cura di University Party Rules con

musica commerciale, house, edm, rock e indie. Super countdown a

mezzanotte e drink by Labò.



NYE AFTER

WOPA TEMPORARY - via Palermo, Parma

A brindisi fatto, un afterparty con 4 sale per la notte più lunga

dell’anno. Dalle 01 alle 06 si balla ritmo di indie dance e techno,

disco-funky e house, ‘80-’90-’00 e revival e anche electro balkan nella

tenda del Circo Paniko.



PARTY DI CAPODANNO

APP COLOMBOFILI - via dei Mercati, Parma

Dietro alla console si alterneranno tre deejay storici che hanno fatto

ballare intere generazioni: il Frambo, Pier Pramori e Gary. Da

mezzanotte in poi.



THIS IS THE YEAR

FUORI ORARIO - Taneto di Gattatico

Gran cenone, afterparty con il live di Spingi Gonzales e tutti i più

grandi successi della musica italiana, e poi all night long djset con

Lady Violet & Steph Orkid from Trashick, e i resident Tano e Puccione.



CAPODANNO ROCK

MU - via del Taglio, Parma

Dopo i classici cenoni e il classico countdown di fine anno, un

capodanno all’insegna del rock in tutte le sue forme e sfaccettature.

Tre sale in cui potrete ascoltare e richiedere il meglio della musica

rock in circolazione, tra old school, new school e melting pot.



CENONE E DISCO

PRIMO PIANO - via Emilio Lepido, Parma

Cenone e disco con due piste da ballo per due aree musicali con

SaporediSale e #InvidiaNightMovement tra ristorante e discoteca, e la

festa Crazy Jumbo nell’area revival 70/80/90.



FIACCOLATA NEL PARCO

CASTELLO - Grazzano Visconti

Straordinaria occasione per vivere la suggestiva fiaccolata nel Parco

del castello di Grazzano Visconti, la notte di Capodanno dopo il cenone,

in un’atmosfera magica.



CAPODANNO ALL INCLUSIVE

BEBOP - Felino

Partenza con cenone al ristorante di Felino La Legnaia, poi djset fino

all’alba al BeBop con Metyu, che vi accudirà con la sua selezione a 360

gradi, il talento dei Sunstars, e la banda al completo di Lavaggio a

2000, con la sua carica e la miglior musica di quegli anni.