Una Befana formato weekend che si divide in tre

BARDI

L'ANTICA FORTEZZA ACCOGLIE I VISITATORI

Il Castello di Bardi è aperto al pubblico sabato e domenica, seguendo il seguente orario continuato: 10-17. Ai gentili visitatori è consigliato di telefonare per assicurarsi dell’apertura, soggetta a situazione meteorologica, contattando il numero 380/1088315.

GARE DI BRISCOLA E CACCIA AL TESORO

A Bardi continuano i festeggiamenti al «Palalandi», il maxi tendone riscaldato. Sabato dalle 14.30, nuova gara di briscola, e, alle 15, maxi caccia al tesoro lungo tutto il paese. Il momento più atteso in serata, con la grande cover degli 883 “Sempre Max” in concerto. Domenica chiusura con la finale della maxi gara di briscola alle ore 14.30.

BARDI-BORGOTARO

CON LE CIASPOLE SULLE VETTE PIU' ALTE DELLA VALLATA TRA EMILIA E LIGURIA

Arrivano due nuove proposte escursionistiche, in Valceno ed il Valtaro, per il primo weekend del 2017. Sabato il gruppo guide ambientali Valtaro e Valceno darà vita ad una appassionante escursione con le ciaspole tra monte Maggiorasca, monte Bue e Prato Grande. La giornata consentirà agli amanti del trekking di scoprire le vette imbiancate più alte della vallata, tra Bardi, Santo Stefano d’Aveto e Bedonia, tra cui spicca il Maggiorasca, una stupenda cima ofiolitica che coi suoi 1.799. Sul crinale che separa l’Emilia dalla Liguria, i partecipanti potranno godere di un panorama mozzafiato: nelle terse giornate d’inverno, infatti, lo sguardo è libero di spaziare, nel bel mezzo di prati sommitali ammantati di neve, dalle Alpi, con il monte Rosa, al mare, nel golfo di Genova, fino ad arrivare addirittura alle isole dell’arcipelago toscano. La camminata ad alta quota - della durata di circa 6 ore, per una distanza di 7 chilometri ed un dislivello in salita di 390 metri - avverrà all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria “Monte Penna, Trevine, Groppo e Groppetto”. Ritrovo ore 9 presso l’ufficio turistico di Bardi (per info e prenotazioni: 345/7349809 oppure 349/3181856; e-mail: giacomo.cella@trekkingtaroceno.it). Domenica sarà invece la volta di un’appassionante camminata nella zona delle Cinque Terre. Da Vernazza a Manarola, passando, nello specifico, per Corniglia, con una meta finale suggestiva: il famosissimo presepe di Manarola. L’accensione del presepe è prevista per le ore 18. Partenza con treno alle ore 8.46 da Borgotaro (ore 7:48 da Parma. Info e prenotazioni: 339.7843072.

BAZZANO

CAMMINANDO FRA I PRESEPI

Domenica a Bazzano podisti e appassionati di camminate potranno chiudere le feste all’insegna dello sport e dell’aria aperta tra i suggestivi presepi di Bazzano: arriva alla quarta edizione “Camminando tra i presepi”, marcia a passo libero ludico motoria a cura della Pro Loco di Bazzano. Alla camminata seguirà una “polentata” per tutti, podisti e visitatori del paese. Dopo il ritrovo in piazza don Luigi Ferrari a Bazzano, dalle 9 alle 10 partenza libera, camminando tra gli oltre 200 presepi allestiti anche quest’anno dagli abitanti di Bazzano. Per informazioni Germano 338 8008565, E al termine polentata d’inizio anno.

BERCETO

DI CORSA CON LA "DOLOROSA"

Domenica la Statale della Cisa ospiterà le centinaia di podisti della «Dolorosa»: l’ormai celebre corsa organizzata dal camping bercetese «I Pianelli». La corsa, la cui caratteristica è quella di disputarsi con qualsiasi condizione atmosferica (ed ecco una delle ragioni del nome «Dolorosa»), è giunta quest’anno alla nona edizione. Gli atleti si ritroveranno alle 7 del mattino alla palestra di Fornovo per potersi cambiare ed effettuare le ultime iscrizioni e poi alle 8 partiranno sulla storica Statale 62 in direzione di Berceto,

COLORNO

SI BALLA IL LISCIO AL CRAL FARNESE

Sabato al Cral Farnese di via Roma, 28, a partire dalle 21,30 ballo liscio con l’orchestra Mauro e Silvano. Per prenotazioni si può telefonare al numero: 0521815468.

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DELLA REGGIA

Sabato e domenica le visite guidate alla Reggia si svolgeranno alle 10 e alle 11, nel pomeriggio alle 15,16 e 17. La visita comprende il piano nobile, la cappella ducale di San Liborio, l’appartamento nuovo del duca don Ferdinando di Borbone. L’itinerario non comprende il giardino storico, aperto dalle 7.30 alle 17. Per informazioni telefonare allo 0521312545 –reggiadicolorno@provincia.parma.it.

FELINO

MUSICA BAROCCA: CONCERTO ALLA PIEVE

Domenica la pieve romanica di Sant’Ilario Baganza ospiterà un concerto di musica barocca. L’inizio è previsto alle 17.30. Durante l’appuntamento si esibiranno le Vipere Gentili, trio di musiciste composto da Sarah Valentina Pelosi, Federica Catania ed Elena Bacchini. Le prime due si esibiranno al violino, la terza alla viola da gamba. Nel corso del concerto saranno eseguiti brani di compositori come Maurizio Cazzati, Marco Uccellini, Biagio Marini e Johann Heinrich Schmelzer, autori vissuti nel 1600. L’appuntamento è patrocinato dall’amministrazione comunale.

FIDENZA

THE FORGOTTEN AL PUB A CODURO

Al pub Non è Rock Cafè, in via XXIV Maggio, a Coduro, sabato, spazio dalle 21.30 Fatma dj set. Ingresso libero.

FORNOVO

AL VILLAGGIO DELLA BEFANA: NELLA CALZA MILLE SORPRESE

Con il «Valzer della Befana» la serata danzante in programma nella sala civica ed il Disco Befana, nella tensostruttura del Foro, si è aperto ieri sera, all’insegna del ballo, l’anteprima del Raduno Befane e Befani di Fornovo, settima edizione. Il consolidato appuntamento dell’Epifania, per aprire il nuovo anno in allegria, accompagnati da centinaia di «vecchine», di tutte le età, organizzato dalla Pro loco e Comune, offre anche in questa edizione un ricco programma di eventi e attrazioni che si è sviluppata per tutta la giornata centrale di ieri: sabato all’insegna dello sport, partecipando, dalle 10 in poi al «Triathlon della Befana» a cura dell’associazione Polisportiva Fornovo di Taro.

LAGDEI

STORIA E NATURA: AFFRESCHI E PORTALI, MADONNE E FOLLETTI

Escursioni notturne, passeggiate nei borghi e anche un’escursione nella Riserva Guadine Pradaccio, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: è questo il programma per questo ultimo weekend delle festività natalizie stilato dal Rifugio Lagdei in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche di Terre Emerse. Un fine settimana lungo, quello a cavallo dell’Epifania, che prenderà il via venerdì 6, alle 16,30, con «Giù nella foresta poi su verso le stelle», una ciaspolata serale (oppure una camminata in caso di assenza di neve) che porterà i partecipanti fino alla Vezzosa per poi risalire a vedere le stelle. Partendo da Lagdei si scenderà piano piano lungo gli ampi tornanti della strada forestale che conducono a quello che fu il cuore della foresta, l’ex vivaio della Vezzosa dove nacquero tutti gli abeti che oggi maestosi. Dopo aver goduto appieno della poesia di questa piccola radura nella foresta, si risalirà sul versante opposto fino a giungere dove invece finisce la foresta demaniale e il bosco si trasforma in prato, aperto, arioso, panoramico. Qualche attimo per far scorta della splendida atmosfera, della visione delle stelle, e del panorama notturno, e poi si farà ritorno verso il Rifugio, giusto in tempo per la cena. Sabato, alle 9,30 al rifugio Lagdei oppure alle 10 a Bosco, tutti di nuovo in pista, per un tuffo nei borghi appenninici di Bosco e Sesta con «Affreschi e portali, Madonne e folletti» tra profumo di legna, e le storie intrecciate di uomo e natura. Qui tutto parla della storia e degli uomini che vi hanno vissuto (e che ci vivono): maestà, stemmi, iscrizioni, portali, persino affreschi di personaggi famosi degli anni ‘70, che un pittore parmigiano dipinse sui muri delle case. In questa fetta d’Appennino che si adagia sul versante nord del crinale principale, l’Unesco ha recentemente decretato che l’Uomo vive e ha vissuto in piena armonia con la Natura (è recentemente l’ammissione tra le Riserve Uomo e Biosfera - Mab Unesco). La misura di quest’armonia si legge chiaramente nella magia dell’atmosfera dei borghi appenninici, in cui tutto è pensato per garantire e facilitare la vita in un ambiente naturale anche duro, i passaggi voltati, le case ravvicinate, le architetture tipiche che andremo a scoprire passeggiando tra borghi e natura. Nel pomeriggio, poi, si potrà vivere la magia delle luci del tramonto e dei raggi della luna con «Dal tramonto alla luna, sulle ciaspole». Sul fare della sera i partecipanti lasceranno il Rifugio Lagdei per addentrarsi nella foresta Alta Val Parma e raggiungere un luogo panoramico e aperto da dove godere dello spettacolo della notte illuminata da una buona fetta di luna che culminerà nel cielo proprio durante l’escursione. Il programma si chiude domenica mattina con «L’inverno nella Riserva: neve, silenzio e pace nella Riserva Guadine Pradaccio». Camminando, o ciaspolando, si partirà da Lagdei per dirigersi verso i Lagoni, sull’ ampia strada forestale che conduce all’ingresso della Riserva dove si accede solo con l’autorizzazione e l’accompagnamento del Corpo forestale dello Stato: da qui poi salendo tra faggi e abeti si raggiungerà lo splendido Lago Pradaccio sovrastato dalla imponente parete rocciosa del monte Roccabiasca.

Il lago che di solito in questo periodo è coperto di neve e ghiaccio si mostrerà in tutta la sua magia, e dopo averlo parzialmente circumnavigato per cercare scorci e dettagli indimenticabili, si riprenderà il sentiero per rientrare a Lagdei. Per info e prenotazioni contattare la guida Gae Antonio Rinaldi al numero 328.8116651 (oppure durante il week end della ciaspolata il Rifugio Lagdei al numero 0521889353) oppure mandare una mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. Per il programma completo www.terre-emerse.it.

MEDESANO

SERATA DI DANZE ALLE TRE TORRI

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con «La band Italiana».

MEZZANI

WEEKEND CON LA BEFANA

Domenica alle 21, tombola al circolo Anspi San Michele di Mezzano Superiore.

MONTICELLI

UN SABATO LATINO: MUSICA, BALLI E PIZZATA

Si rinnovano le spumeggianti serate del «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 dove i tanti provetti ballerini potranno nuovamente riassaporare e scatenarsi con le frizzanti sonorità latine. Sabato sera, a partire dalle 22, torna l’amato «sabato latino» ideato dal «padrone di casa» Lallo Contardi per dare il benvenuto al 2017. Ci sarà l’opportunità di ascoltare e di ballare tutta la musica del passato, quella che ha fatto innamorare i ballerini, ma non solo, del mondo latino. Sarà una grande festa, dunque, all’insegna del divertimento e dell’amicizia come accade del resto da diversi anni ad ogni occasione, ad ogni evento che va in scena al Salotto del Lallo. Dopo la mezzanotte è in programma una gustosa pizzata. La prenotazione tavoli è gratuita. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. Ingresso gratuito. Info: 338/8779347.

NOCETO

SI BALLA CON IL LISCIO

Sabato appuntamento con il liscio alle 21 al Circolo Avis Fenalc di Noceto. La selezione musicale è di Dj Lupetto.

PARMA

"JOJO & MOLLY HANNO UN FIGLIO" E "JOJO & MOLLY IN VACANZA"

Jojo & Molly hanno un figlio) ore 15.30 - Dopo il successo dello spettacolo che vedeva i due protagonisti, rimasti soli, incontrarsi, innamorarsi e ricominciare una nuova vita insieme ecco arrivare l’atteso seguito. Jojo & Molly si sono sposati e stanno per avere un figlio ma…. come si diventa genitori? In effetti spesso, una coppia, deve affrontare la genitorialità senza nessuna esperienza alle spalle se non quella diretta vissuta nella propria infanzia dove si tende a fare “quello che dicevano i miei genitori” o tutto al contrario. Tra risate, acrobazie e luoghi comuni, lo spettacolo si sviluppa ancora una volta senza l’uso della parola rendendolo di facile fruizione per qualsiasi genere di pubblico italiano e straniero, piccolo e grande. Ore 16.30: merenda offerta dal teatro per chi parteciperà a tutti e due gli spettacoli. "Jojo & Molly in vacanza" spettacolo alle 17 - Ritornano Jojo&Molly, la coppia più affiatata e amata del Teatro del Cerchio in una nuova, esilarante produzione. Dopo essersi conosciuti per strada, innamorati, sposati e diventati genitori della piccola Nanà, i nostri due strampalati coniugi saranno questa volta alle prese con i preparativi per il perfetto viaggio da vacanzieri! E allora via, si prepara la valigia (pardon, le valigie: ogni donna lo sa, “il necessario” ha bisogno di spazio!) e si parte: destinazione… già, destinazione?? Un soleggiato viaggio alle Hawaii? Una settimana bianca tra neve e piste da sci? Seppur con pareri diversi, alla fine i due trovano un accordo e sono pronti a partire…in bicicletta! E’ gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni: 3318978682.

AL BARILLA CENTER ANCHE L'ELFO CANTASTORIE ARRIVA CON LA DOLCE VECCHINA

Quest’anno l’Epifania tutte le feste non porterà via: oltre iieri , giornata di festa in compagnia della Befana e dell’Elfo cantastorie, gli appuntamenti al Barilla Center continuano anche sabato e domenica con le animazioni gratuite di Circolarmente e di Mister Balloons. In occasione dell’Epifania e dell’inizio dei saldi invernali, un lungo week end di eventi aspetta grandi e piccini al Barilla Center. Sabato e domenica ultimi due giorni per divertirsi. Dalle 10.30 alle 12.30 una dolce Natalina aprirà la Casa fiabesca così tutti potranno scattarsi un selfie da condividere con gli amici. Dalle 15.30 alle 19.30 Mister Balloons vi aspetta nella casa insieme ai suoi palloncini modellabili e colorati che saranno regalati a tutti i piccoli partecipanti. Inoltre sabato alle 16.30 in piazzetta centrale Circolarmente presenta Racconti sotto l’albero, un viaggio nelle storie più emozionanti della letteratura per l’infanzia attraverso l’utilizzo del Kamishibai, teatrino di immagini giapponese. Infine domenica per chiudere in bellezza tutte le feste, alle 16.30 in piazzetta centrale torna a grande richiesta Spiazza la Piazza, laboratorio di arte circense gratuito.

ALL'APP COLOMBOFILI UNA SERATA A TUTTO ROCK

Una serata a tutto rock sul palco del circolo Arci «App» Colombofili di via Dei Mercati 15/d. Sabato sera, a partire dalle 21.15, si esibiranno le «Rocket Queens», gli «Arcadia» e gli «Xplosivecakes». Le «Rocket Queens» sono una cover band milanese tutta al femminile composta da cinque ragazze che rendono omaggio ai Guns’n’roses con un tocco femminile unico. Il gruppo è composto da: Faith Blurry, Giada Monti, Arianna Muttoni, Ramona Orsenigo e Miriana Rivadoss. Gli «Arcadia» nascono nel 2015 con il nome di «The sunset strip» che, inizialmente, era un trio di amici musicisti composto da Simone Martinelli, Francesco Benevelli e Davide Catellani ai quali, nel 2016 si sono aggiunti Nicholas marchi, Lorenzo Bocchi e Riccardo Costi. A seguire, after show con Stefano Zonca sotto le vesti di dj Jaxredwoody. Ingresso riservato ai soci Arci. Info: 348/2467211.

AL TITTY TWISTER TRE BAND SUL PALCOSCENICO

Il Titty Twister in piazzale Mora ha deciso di iniziare il 2017 in grande spolvero. Abituato a live di grande spessore, per sabato sera ha deciso di esagerare: non una, non 2, ma ben 3 band della scena metal europea pronte ad esibirsi in un’unica sera. Il tutto inizierà alle 22 e sul palco saliranno: Angel Martyr, WitchFinder e Stonedrift. Angel Martyr sono Tiziano Sbaragli che dopo diversi cambi di membri trova in Dario Rosteni e Francesco una formazione solida per formare il suo progetto. Il trio toscano, formatosi alla fine del 2012, inizia a prendere forma e sfornare molti pezzi in poco tempo, ma quando stanno per registrare il loro primo demo Francesco decide di partire per cercare lavoro all’estero. Dopo il feeling che si era creato, i ragazzi decidono di non abbandonare il progetto, che prosegue con la stessa formazione e lavorando a distanza. Attualmente gli Angel Martyr stanno aspettando l’uscita del loro full lenght di debutto, che uscirà per un’importante etichetta. Il gruppo segue varie influenze che vanno dall’epic all’heavy metal più duro e veloce. I Witchfinder suonano Classic Heavy Metal e arrivano dalla Germania. Sono nati nel 2008, con influenze heavy come Saxon, Maiden, Deep purple, Rainbow, mettono subito a segno un demo autoprodotto nel 2011, intitolato «The Steel Mill Tapes», che gli porterà diverse date in terra teutonica. Nell’aprile 2016 tornano a mietere vittime con l’omonimo ep «Witchfinder», ma con una formazione ridotta rispetto alla precedente. Gli Stonedrift invece si formano nel 2007 a Rolo (RE), per idea di Max Marri (batterista e cantante nel gruppo Dominance) ed Enrico Ascari.

AL MUSEO CSAC FIABE, FILASTROCCHE E TANTE SORPRESE

Sabato e domenica, l’Archivio-Museo Csac propone un ricco programma di visite e attività. Le visite guidate nel fine settimana si terranno sabato ore 11 e ore 16; Domenica ore 11 (visita per le famiglie) e ore 16. La visita, oltre ad un’introduzione dedicata alla storia dell’abbazia e dell’archivio, permetterà di approfondire le sezioni rinnovate del nuovo allestimento: dai figurini di moda delle Sorelle Fontana, passando attraverso il design e i progetti di Enzo Mari, la mostra monografica di Concetto Pozzati e la sezione fotografia con le immagini, tra gli altri, di Mario Giacomelli e Nino Migliori. Le visite non necessitano di prenotazione. Visita interattiva per le famiglie: l’attività è rivolta alle famiglie, (bambini dai 5 anni) e si terrà domenica alle 11. Costo: euro 4 a bambino; adulti ingresso ridotto. Gradita la prenotazione.

SALSOMAGGIORE

IL BALLETTO DI MOSCA A TEATRO

Una esclusiva per l’Italia: il tour della compagnia apprezzata in tutto il mondo e formata da ballerini provenienti dai migliori teatri di tradizione, il «Royal Ballet of Moscow - The crown of russian ballet» ovvero l’eccellenza del balletto russo in Lo Schiaccianoci al Teatro Nuovo di Salsomaggiore sabato alle 21. Diretto da Anatoly Emelyanov, fondata dallo stesso Emelyanov e da Anna Aleksidze nel 1997, il corpo di ballo annovera tra le sue fila ballerini di grande esperienza e raffinatezza artistica, provenienti dai migliori teatri russi. Info: 338.3508123.

SORBOLO

GIOCHI SENZA FRONTIERE

Domenica dalle 14.30 alle 18 giochi senza frontiere con giochi a squadre che coinvolgeranno bimbi e genitori. La pista sarà aperta anche sabato, dalle 15.30 alle 18, e domenica mattina dalle 10.30 alle 12.

TORRECHIARA

APPUNTAMENTO CON BIANCA

Questa domenica lasciatevi affascinare dalla storia che abita nel castello di Torrechiara: per scoprirla c’è la visita guidata con Bianca, la misteriosa dama della Camera d’Oro. Il gruppo Assapora Appennino, ogni domenica, organizza visite guidate con il personaggio in abito medievale di Bianca Pellegrini. Domenica ci saranno solo due turni: alle 10,30 e alle 12 davanti al Castello per il viaggio nel maniero quattrocentesco. L’Ingresso in Castello costa 4 euro, il servizio di accompagnamento prevede un’offerta di 3 euro - Per info: 328.2250714.

TRAVERSETOLO

TORNA IL TROVATUTTO, MERCATINO DELLO SCAMBIO

Sabato primo appuntamento annuale con il mercatino “Trovatutto” nella sua veste rinnovata. In via Cantini e piazza Garibaldi, per tutto il giorno, mercato mensile di scambio eco-economico e ri-vendita di: oggetti vintage, da collezione, d’arte, d’antiquariato, libri, accessori ed altro ancora, organizzato dal Comune in collaborazione con “Arcobaleno”. La giornata si conclude in bellezza alle 20,45 nella chiesa parrocchiale con il “Concerto dell’Epifania” con la Corale Cantico Nuovo e il Coro Tre Fonti.

TRECASALI

MUSICA PER SCATENARSI IN PISTA

Al''Arci Stella di di piazza Fontana si balla sabato si balla con Claudio Bonelli e le Belle Epoque e domenica con l’orchestra Campanini. Per informazioni e prenotazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.