Fabrizio Effedueotto sarà ospite del circolo Parmafotografica per la proiezione di scatti da due suoi recenti progetti: "Smogking" e "La notte urlata di New York". Nel corso della serata verranno mostrate foto stampate. Sarà presente Fabio Comizzoli, fotografo professionista, che parlerà della stampa fotografica e porterà in visione vari esempi di lavori realizzabili su diversi supporti.