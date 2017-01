Il maestro del noir Massimo Carlotto a Parma

Domenica 15 gennaio alle 18 la libreria Voltapagina Parma (Via Oberdan 4/C - laterale di Via Mazzini - angolo H&M) verrà ufficialmente inaugurata alla presenza di uno degli scrittori italiani di maggior prestigio: Massimo Carlotto. L'autore padovano presenterà il libro “Il turista” (Rizzoli), storia di un serial killer inafferrabile, ricercato dalle polizie internazionali, e di un ex commissario che gli dà la caccia inseguendo un'occasione di riscatto. A moderare l'incontro l'amico e giornalista: Gabriele Balestrazzi. Massimo Carlotto è uno dei più affermati autori italiani di noir. Ha esordito nel 1994 con “Il fuggiasco”, cui sono seguiti, tra gli altri, “Le irregolari”, “Arrivederci amore ciao”, “L’oscura immensità della morte” e la serie che ha per protagonista Marco Buratti detto “l’Alligatore”. È autore anche di testi per la radio e il teatro, di saggi, graphic novel, racconti, sceneggiature per il cinema e la tv