La rivincita delle bionde in musical

Musical protagonista domenica pomeriggio, alle 17, al Teatro Nuovo di Salsomaggiore.

La compagnia teatrale I Viaggiattori di Piacenza porta in scena il divertente musical di Broadway «Legally Blonde» , tratto dal film cult della MGM «La rivincita delle bionde» con Reese Witherspoon.

In scena la storia della bionda Elle Woods che, eletta «Miss Giugno» nel calendario del suo campus, viene improvvisamente lasciata dal fidanzato Warner che sta per trasferirsi ad Harvard. Decide quindi di iscriversi alla stessa facoltà di Giurisprudenza per dimostrare a se stessa e al mondo che non tutte le bionde sono stupide riuscendo a vincere una sfida da dopo l’altra.

«Legally Blonde» viene proposto con la regia di Dario Caldini, musica e canzoni di Laurence O'Keefe e Nell Benjamin su libretto di Heather Hach.

«I Viaggiattori» è una compagnia di circa 50 persone formatasi a Piacenza alla fine del 2008 che raccoglie persone di ogni età accomunati dalla medesima passione: il musical. È una compagnia molto versatile che spazia dal musical alla prosa ai concerti corali Glee-style, senza farsi mancare flashmob improvvisati in metropolitana. Attiva prevalentemente nella città di Piacenza e provincia, con lo spettacolo musicale «The 70’s Show» nel 2015 si è esibita anche in diverse piazze (tra cui Milano, Teatro Menotti), conquistando le simpatie del pubblico.

Nel dicembre dello stesso anno ha partecipato al concorso «Musical Day 2015» a Milano ricevendo diversi riconoscimenti, tra cui il secondo posto nella categoria «solisti» ed il riconoscimento di «miglior voce» in assoluto del contest.

Ci spiegano alcuni componenti della compagnia: «In questo momento siamo in 54 elementi, con un'età che va dai 18 ai “50 più”. La composizione è assai variegata, per talenti e personalità, ma siamo accomunati da una straordinaria passione per il musical. Non a caso, questo è il quarto titolo che portiamo in scena e, per fare “Legally Blonde” abbiamo acquisito i diritti originali, su licenza ufficiale della MTI - Music Theatre International. Ovviamente per noi si è trattato di un grosso investimento, visto che siamo una compagnia di “dilettanti”, nel senso che ognuno di noi ha un altro lavoro. Però è un investimento che abbiamo fatto volentieri per noi e per il nostro pubblico». Info e biglietti: info@teatronuovosalsomaggiore.it.