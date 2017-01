Angela Finocchiaro guida le "Calendar girls" al Valli

Per la stagione d prosa del Teatro Valli di Reggio Emilia, va in scena domani e sabato alle 20,30 e domenica alle 15,30 «Calendar Girls», commedia di culto, basata su un fatto realmente accaduto alla fine degli anni ‘90 in Inghilterra. Protagoniste un gruppo di attrici, con il ruolo principale, Chris, affidato ad Angela Finocchiaro e la regìa di Cristina Pezzoli. In molti ricorderanno il film, dall'omonimo titolo, che vide protagoniste - fra le altre - Helen Mirren, Julie Walters, Linda Bassett.

La vicenda è quella di un gruppo di donne fra i 50 e i 60 anni, membri del Women's Institute (nata nel 1915, oggi è la più grande organizzazione di volontariato delle donne nel Regno Unito), che si impegna in una raccolta fondi destinati a salvare un ospedale nel quale è morto di leucemia il marito di una di loro (Annie). Chris, stanca di vecchie e fallimentari iniziative di beneficenza, ha l'idea di realizzare un calendario diverso da tutti gli altri, in cui convince le amiche del gruppo a posare nude. Con l'aiuto di un fotografo amatoriale realizzano così un calendario che le vede ritratte in normali attività domestiche, come preparare dolci e composizioni floreali, ma con un particolare non convenzionale: posano senza vestiti. L'iniziativa riscuote un successo tale da portarle alla ribalta non solo in Inghilterra ma anche in America, dove vengono ospitate in un famoso talk show.

Oltre a Chris/Angela Finocchiaro, la casalinga a tinte pastello Annie che rinasce alla vita dopo la vedovanza sarà interpretata da Laura Curino. Nel cast anche Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde Facheris, Corinna Lo Castro «le alre «girls», Elsa Bossi, direttrice bacchettona dell’associazione, Titino Carrara (il malato terminale John), Marco Brinzi, il barelliere-fotografo, e Noemi Parroni, che interpreta ben quattro personaggi.

Per informazioni 0522 458811, www.iteatri.re.it