“E adesa sa fommia”: Guidetti e l'Artemisia Teater al "Novecento"

Riprende al cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago la stagione del teatro dialettale con la nuova commedia di Antonio Guidetti “E adesa sa fommia”. Insieme ai ragazzi dell’Artemisia Teater, il mattatore reggiano vi aspetta giovedì 19 gennaio alle 21 in Sala Rossa per due ore di risate assicurate.

Sarà messa in scena la storia di una famiglia strampalata che si troverà alle prese con una serie di disavventure. Di fatto, come recita un noto detto, “le disgrazie non vengono mai da sole” e in questa vicenda, questo modo di dire, diventa una scienza esatta. La scena si apre di notte a casa di Anacleto Barigazzi. La suocera e la figlia di Anacleto hanno avuto un incidente in macchina e, neanche il tempo di riprendersi, che Anacleto viene disturbato da Ascanio nel cuore della notte. Ascanio si presenta a casa Barigazzi per rispondere all’annuncio di un posto di lavoro. Nel bel mezzo del dialogo notturno arriva pure un losco individuo a sconvolgere la vita familiare e a condizionare la storia. Gli eventi che seguiranno saranno caratterizzati da situazioni grottesche ed esilaranti grazie anche ad altri personaggi: Max, Leopoldo Foratoni, Cleonice e una domestica tuttofare, Giuliva che si susseguiranno sul palco e animeranno la serata.

La rassegna di Teatro Dialettale cavriaghese non finisce qui. Prossimi appuntamenti: giovedì 2 febbraio alle 21 con “Un sasso rosso d'Alsazia” di Antonio Guidetti e la Compagnia Fnil Bus Theater; giovedì 16 Febbraio alle 21 con una nuova produzione sempre di e con Antonio Guidetti, Mauro Incerti, Andrea Zanni; giovedì 2 marzo alle 21 con “Amor per finta, galera daboun” di Maria Teresa Pantani e la Compagnia Dialettale Calernese.

Prezzi dei biglietti: interi 9 euro, ridotti (meno di 14 anni, da 65 anni in poi) 6,50 euro. I posti sono numerati. Il servizio guardaroba è gratuito. I pagamenti si possono fare presso la cassa di Multisala Novecento (via del Cristo 5, Cavriago) o per telefono con carta di credito (tel. 0522372015). Info: www.multisala900.it