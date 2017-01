Il concerto «viAndante Mosso»

I Parchi della Musica, la rassegna di concerti nelle Terre dell’Appennino e aree protette di Parma e Piacenza, torna con un appuntamento invernale nel Parco Fluviale del Taro, domenica alle 21 al Teatro Adolfo Tanzi di Felegara.

«viAndante Mosso» è il titolo del concerto, la cui scelta, come sempre, non è casuale. Spiegano gli organizzatori: «Essere itineranti è ormai la vocazione di questa rassegna e, in questo specifico luogo, assume un significato ancora più profondo e inaspettato, in un teatro che porta il nome di colui che del “viaggiare” nel senso più ampio e nobile, fece uno strumento di condivisione e di diffusione della musica. Da Caldara a Scarlatti, Haydn e Mozart, si camminerà su un sentiero condiviso e rassicurante: le Arie Antiche, le Antiche Danze, la Serenade e le arie d’ opera. Un piacere nell’esecuzione e nell’ascolto che, per una strana coincidenza e per meravigliosi disegni dei vari destini, in fondo ci riporta, in una qualche modo, a casa».

«Il concerto - proseguono gli organizzatori - nasce come segno di continuità nell’ambito di questa rassegna, ideata e promossa dall’Associazione I Parchi della Musica con il supporto dei Parchi del Ducato, dopo le più che positive esperienze delle passate edizioni. Numerosi sono stati appuntamenti all’interno dei parchi e riserve Regionali ed ora in attesa del nuovo programma 2017. Grazie alla straordinaria disponibilità e attiva collaborazione del Comune di Medesano, l’evento si tiene nel teatro Comunale di Felegara, nella settimana in cui si svolge la tradizionale sagra di Sant’Agnese».

Il concerto sarà interpretato da esecutori di eccellente livello: tutti i componenti l’ensemble, Lorenzo Tagliazucchi (violino secondo), Emilio Eria (viola), Antonio Papetti (violoncello) e, con loro, Luigi Fontana (clavicembalo), hanno una lunga esperienza e carriera alle spalle e si esibiscono nelle più prestigiose orchestre quali l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’ Orchestra Arturo Toscanini e l’ Orchestra Filarmonica Italiana. Accanto a loro, in questa occasione, il primo violino è Fatlinda Thaci, vincitrice di prestigiosi concorsi internazionali, già violino di Spalla nell’Orchestra Verdi di Milano e dal 2008 dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, mentre la voce è quella del soprano Francesca Rossi Del Monte, cantante di lunghissima esperienza fatta di debutti importanti ed altrettanto importanti collaborazioni, oltre a un fitto calendario concertistico, che frequenta con successo il difficile repertorio cameristico.

Il Teatro Adolfo Tanzi si trova a Felegara , in via Picelli, 12. Per informazioni: giovanelli@comune.medesano.pr.it - 3341688882.r.s.