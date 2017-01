“Schiava per te: la trappola della dipendenza affettiva e sessuale”: dal libro “Schiava per te” di Sufia Solis – Golem edizioni Domenica 29 gennaio alle 18, alla libreria Piccoli Labirinti in via Gramsci 5 a Parma, torna la rassegna culturale “Rosa shocking”. Francesca Ciani dialogherà con la psicologa Erika Vitrano sul tema della dipendenza, nell’incontro “Schiava per te: la trappola della dipendenza affettiva e sessuale”.

Spunti per la conversazione saranno le letture di Paola Ferrari e Rosanna Varoli accompagnate dalla vocalist Giorgia Cifarelli.

I libri “Schiava per te” di Sufia Solis e “Donne che amano troppo” di Robin Norwood diverranno la premessa per approfondire un tema delicato e per cercare di dare risposte ad alcune domande cruciali: Da cosa nasce una dipendenza? Perché a volte amare diventa amare troppo? Come si manifesta una dipendenza sessuale? E’ una patologia? Come vivere in modo autentico e sano il piacere? Come arrivare ad un equilibrio nei sentimenti? Al termine un aperitivo per tutti i partecipanti

Ingresso libero.