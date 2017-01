La professoressa Frattarolo "interroga" Omar Galliani

Omar Galliani incontra Eleonora Frattarolo. Nell’ambito del progetto “Profeti in patria: Cammini d’artista a Montecchio Emilia”, nell’anno dedicato ad Omar Galliani, il Comune di Montecchio presenta “L’idea di natura nell’opera di Omar Galliani”: Eleonora Frattarolo, storica e critica d’arte, docente di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Bologna e direttrice del Gabinetto di Disegni e Stampe della Clementina, incontra Omar Galliani in un dialogo a due voci su uno dei temi fondamentali della produzione pittorica dell’artista.

L’incontro è in programma per domenica 29 gennaio alle 17 al castello. Al termine dell'incontro si potrà visitare l’Atelier Galliani negli spazi dell’ex Macello comunale, accompagnati dall'artista. L’ingresso è libero.



Si tratta del terzo appuntamento di un ciclo di incontri collegato al progetto Atelier Galliani, in cui Omar Galliani dialogherà con tante personalità del mondo artistico e culturale.

Nei prossimi mesi, Omar Galliani realizzerà all’interno dell’Atelier stesso un’opera pittorica “a porte aperte”, permettendo ai visitatori di seguirlo passo passo. L’Atelier Galliani sarà aperto al pubblico nelle seguenti domeniche: 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 9 e 23 aprile, 7 e 21 maggio con orario 10.00-12. 30 e 16.00-19.00

La seconda edizione della rassegna “Profeti in patria” si concluderà nel mese di maggio 2017 con la presentazione dell’opera realizzata all’interno dell’Ex Macello e la restituzione ai cittadini di quanto prodotto all’interno dell’Atelier.

Per informazioni ed approfondimenti: www.ateliergalliani.com.