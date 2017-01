"Confini, in bilico sul filo del sogno": foto, video e quadri a Reggio

Sarà inaugurata sabato 18 febbraio la mostra "CONFINI in bilico sul filo del sogno", a Palazzo da Mosto a Reggio Emilia. Si tratta di una mostra-evento multidisciplinare che riunisce opere pittoriche, sculture, fotografie, video, musiche e performance. Il catalogo della mostra verrà venduto nella sede espositiva dello mostra. Tutti gli introiti delle vendite del catalogo saranno destinati a Grade onlus, associazione che opera nella ricerca oncoematologica, a sostegno della ricerca sul linfoma.

Fra gli artisti che partecipano alla mostra c'è Greta Guidotti, fotografa di Canossa autrice, tra l'altro, della serie di foto "Madre Terra". La Guidotti parteciperà con un video e due foto, fra cui quella che pubblichiamo, intitolata "Mimési".

"Il confine - dice la presentazione della foto di Greta Guidotti - ha il bordo irregolare di un balzo che lo varca. Il confine s’infila tra la carne e le sue spine; la pelle è una corteccia, gemme nuove sbocciano sui seni. E’ un giaciglio che conserva l’impronta dell’umano e il selvatico del lupo. Il confine è una linea imprecisa come la soglia del bosco che ti invita ad entrare".



L'inaugurazione di "Confini" è in programma per sabato 18 febbraio alle 17,30 a Palazzo da Mosto, in via Giovanni Battista Mari a Reggio Emilia. Palazzo da Mosto, tra l'altro, è stato sede espositiva durante Fotografia Europea.

Orari:

Sabato 18 - 17,30 alle 20

Domenica 19 - 10,00/13,00 - 16,00/20,00

da martedi 21 a venerdi 24 - 17/19,30

Sabato 25 - 10,00/13,00 - 16,00/20,00

Domenica 26 - 10,00/13,00 - 16,00/20,00

Serate con eventi:

Mercoledi 22 febbraio ore 21 Concerto della musica di Philip Corner con la partecipazione di: Hernàn Loza- guitara, guitara elettrica, theorbo, bols tibetani

Philip Corner-tastiera elettrica,bols tibetani

Daniela Veronese -voce, flauto dolce, bols tibetani

Phœbe Neville-voce,tastiera, bols tibetani

Venerdi 24 febbraio ore 21 Concerto organo Renato Negri

Domenica 26 febbraio, ore 17,30: finissage



Artisti presenti:

(pittura, scultura, fotografia, video, installazioni)

Alberto Artioli

Antonio Caselli

Lorenzo Criscuoli

Greta Guidotti

Ciro Palumbo

Ugo Riva

Dario Tironi

Donatella Violi

