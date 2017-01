Memoria in cammino: incontro per gli studenti

In occasione della Giornata della Memoria, l'Anpi Sezione di Fidenza e il Comune di Fidenza hanno organizzato un appuntamento dedicato ai ragazzi delle scuole, per non dimenticare l'orrore della Shoah e per trasmettere ai giovani i valori della democrazia, della libertà, del dialogo e del rispetto delle diversità. «Memoria in cammino» è il titolo dell'incontro che si terrà venerdì alle 10 al Centro giovanile di via Mazzini. Dopo gli interventi di Ilaria La Fata del Centro Studi Movimenti di Parma e di Ambrogio Ponzi, sarà presentato il filmato «Lo sguardo oltre», a cura della scuola primaria fidentina «De Amicis». L'incontro è riservato alle scuole.