Giornata della Memoria: spettacolo al "Silvio d'Arzo"

Venerdì 27 gennaio alle 20,30 all'istituto “Silvio D'Arzo” di Montecchio andrà in scena lo spettacolo “Tohu - Vavohu”, esito del laboratorio teatrale tenuto da Oreste Braghieri e Alberto Scozzesi dell’Associazione Sipario Aperto, con gli studenti dell’Istituto Superiore D’Arzo e dell'istituto comprensivo di Montecchio Emilia.

“Tòhu vavohù”, ossia l’universo deserto e vuoto, il paesaggio dell’ in-principio; la materia schiacciata sotto lo spirito di dio, da cui l’uomo è assente, quindi assente in Dio, non ancora nato o già spento, se il buio rimane l’unica conferma della luce, non assente nell’uomo, parte, di esso. Come la musica, l’angoscia, il cielo. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Lo spettacolo sarà rappresentato anche al mattino per gli studenti dell’Istituto Superiore D’Arzo e delle scuole medie montecchiesi. Inoltre presso la Biblioteca comunale di Montecchio “A. Umiltà” è allestito lo scaffale tematico “Testimonianze per non dimenticare”: una rassegna di libri, racconti, saggi, diari, film e documentari per non dimenticare la Shoah. Lo scaffale tematico ospita anche una bibliografia dei libri presenti nelle biblioteche della Provincia di Reggio Emilia, disponibili tramite il prestito interbibliotecario.