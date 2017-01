Musica per Bambini «non adatta» ai bambini

Musica Per Bambini è il nome del progetto di Manuel Bongiorni, poliedrico musicista, attore, scrittore e umorista sulla scena dalla fine degli anni ’90. Venerdì alle 21 al Teatro Lux di Fornovo, Musica Per Bambini presentano «Il Mago di Ot e altri incubi finti», un vero e proprio teatro elettropunk, non adatto ai bambini, a metà strada tra la prosa e il concerto, con l’imprevedibilità dello spettacolo a soggetto. Musica Per Bambini ha inventato un genere, "hyper-editando" tra filastrocche, pop e generi estremi. All'attivo ha diversi album e spettacoli musicali/teatrali. I suoi concerti sono caratterizzati da originali performance teatrali, ironiche e/o horror. Dal vivo il progetto diventa da singolo a collettivo ed è costituito dallo stesso Manuel Bongiorni - che ha anche un album a suo nome. con Andrea Mansi e Mirko Montesissa.

Info e prenotazioni: biglietto 5 euro, Tel. 0525.2599