Un incontro e uno spettacolo

Riccardo J. Moretti sarà anche ospite venerdì alle 10, alla biblioteca comunale di Traversetolo per l’incontro «La storia recente del popolo ebraico», mentre alle 21 ci sarà lo spettacolo «Ricordare, perché non sia mai più». Gli appuntamenti fanno parte delle iniziative messe a punto dai Comuni dell’Unione pedemontana parmense.

Per informazioni: www.unionepedemontana.pr.it