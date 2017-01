"Diritti umani e Cristianesimo": conferenza al Palazzo del Governatore

"Diritti umani e Cristianesimo": se ne parlerà venerdì 27 gennaio alle 18,30 al Palazzo del Governatore, in una conferenza organizzata dall'associazione di promozione sociale Intesa San Martino nell'ambito della rassegna "Incontro alla Cultura". L'ingresso è gratuito.



Dopo i saluti del presidente del circolo culturale Il Borgo, Giulio Giuseppe Luciani, interverranno il presidente emerito del Senato Marcello Pera, autore del libro "Diritti Umani e Cristianesimo, la Chiesa alla prova della modernità", il segretario delegato del Dicastero Vaticano per il servizio allo sviluppo umano integrale, monsignor Giampietro Dal Toso, e il vescovo di Fidenza Carlo Mazza, membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

La conferenza, moderata da Andrea Coppola, organizzatore e membro del direttivo dell'Aps "Intesa San Martino", è realizzata grazie al contributo della Fondazione De Gasperi, del circolo culturale Il Borgo e del Comune di Parma e con l’alto patrocinio della presidenza del Senato della Repubblica, della Diocesi di Parma e della sezione di Parma di Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti).