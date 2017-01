Bimbi a castello, sciate e mercati di una volta: una domenica di eventi

BEDONIA

ESCURSIONI PER BUONGUSTAI SUL MONTE PENNA

E' un weekend per gli appassionati di montagna e per i buongustai quello preparato al rifugio del Monte Penna. Fino a domenica sempre aperti il ristorante e il rifugio. Camminate nei canalini ghiacciati ed escursioni con originali carretti a rotelle trainati da cani addestrati e poi visite guidate alle faggete del Penna.

Info: 0525.83103

BUSSETO

CERIMONIE E SPETTACOLI PER RICORDARE IL CIGNO

Un intero weekend nel segno del maestro Giuseppe Verdi, a Busseto, Roncole Verdi e Sant’Agata. L'associazione Amici di Verdi, domenica, alle 17, in Salone Barezzi organizza il recital del soprano Silvia Pantani che sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Simone Savina. Nella sala delle carrozze delle ex scuderie di Villa Pallavicino, invece, per tutto il weekend e fino al 31 gennaio, sarà possibile visitare la mostra «Il dì dell’opera – Don Carlo», personale d’arte di Virginio Lini. Si tratta della rivisitazione illustrata completa dell’opera lirica «Don Carlo» di Giuseppe Verdi in 28 grandi tele ad olio, fatta dal pittore cremonese sulla versione in cinque atti. L’unica sceneggiatura, per altro, di un’opera lirica completa in cinque atti. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Appena oltre l’Ongina, a Sant’Agata (Piacenza), domenica in chiesa, meditazione in musica in onore del maestro Verdi per il 116esimo della morte, con il soprano Paola Sanguinetti, Stefano Maffizzoni al flauto e Davide Burani all’arpa, con musiche di Verdi. Lo stesso giorno, apertura straordinaria delle stanze private di Villa Verdi, dalle 15 (info 0523830000). Infine, a Busseto e Roncole Verdi, per tutto il weekend possibilità di visitare i luoghi verdiani (informazioni al numero 052492487) e di gustare le specialità tipiche del territorio.

MOSTRA SUL CAMPO DI CONCENTRAMENTO

Domenica dalle 15.30 alle 18.30, nella sede dell’Istituto comprensivo di Busseto sarà possibile visitare la mostra fotografica dedicata al campo di concentramento di Terezìn.

CALESTANO

GARE DI SCALA 40 AL CIRCOLO VALBAGANZA

Il Circolo ricreativo calestanese «Val Baganza» organizza domenica dalle 15 in sede una Gara di Scala 40 in compagnia per Soci Ancescao.

COLORNO



PRANZO IN COMPAGNIA AL CIRCOLO MARIA LUIGIA

Pranzo sociale con un speciale menù domenica al Circolo Maria Luigia – Centro sociale Venaria per festeggiare l’arrivo degli amici Bianca, Giovanna e Romano.

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri: 0521814628 – 3388435615.

FELINO

«UN VIOLINO MI HA SALVATO LA VITA»

Domenica il cinema teatro comunale di via Verdi a Felino ospiterà «Un violino mi ha salvato la vita». L’appuntamento, che avrà inizio alle 17.30, è volto a celebrare la Giornata della Memoria ma, soprattutto, ricordare Alcide Carpana. Scomparso nel gennaio dell’anno passato, violista e violinista originario di Barbiano, Carpana è stato professore d’orchestra al Teatro alla Scala di Milano, fra gli ultimi ad aver suonato sotto la direzione del Maestro Arturo Toscanini e fra i 7 deportati del Conservatorio Arrigo Boito di Parma durante il secondo conflitto mondiale. Assoluta protagonista sarà la musica. L’iniziativa infatti vedrà la presenza del Maestro Matteo Amadasi, viola alla Scala di Milano. Assieme al Maestro Amadasi, sul palco si esibirà il Gruppo Archi del Liceo Musicale «Attilio Bertolucci» di Parma, diretto dal Maestro Michele Pinto.

FELEGARA

TORNA LA «MOTOGIMKANA D’LA MERLA» NEL PARCO

Domenica, nel parco dell’oratorio di Felegara, tornerà il tradizionale appuntamento con la «Motogimkana d’la Merla», la gara che, ogni anno, con qualsiasi condizione atmosferica, vede sfidarsi in un percorso ricco di prove d’abilità, motorini e moto d’epoca di ogni genere. La gara a tempo anche quest’anno prevede una serie di divertenti prove districate lungo il percorso che, se fallite, aggiungono secondi di penalizzazione che possono risultare determinanti. Alle 10 ci saranno la presentazione delle squadre e le prove libere, mentre dalle 14,30 prenderà il via la competizione. All’intero del parco, per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro con panini, bibite, birra e vin brulè.

FIDENZA

TORTE IN PARROCCHIA PER I TERREMOTATI

Torte in due parrocchie unite nella solidarietà per aiutare le popolazioni terremotate. L’iniziativa è organizzata dalle comunità del parroco don Gianemilio Pedroni. Domenica nelle chiese di San Michele arcangelo e san Pietro apostolo, verranno offerte torte di vario tipo per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia.

FONTANELLATO

UNA GIORNATA A «SALTILANDIA»

Lo Sport Club Fontanellato riporta in paese il divertente mondo di Saltilandia. Grazie allo speciale allestimento, con gonfiabili di ogni tipo, il palasport Olimpia diventerà ancora una volta il regno del gioco per tutti i bambini. L’appuntamento con Saltilandia e la sua allegra carovana di ballerini, animatori di baby dance, e i «truccabimbi» della Croce Rossa è per domenica dalle 14,30 alle 19.

GRAMIGNAZZO

TOMBOLATA IN CANONICA PER SANT'ANTONIO

Tombolata di Sant’Antonio domenica alle 15 nella canonica della chiesa di Gramignazzo di Sissa nell’ambito delle iniziative della Féra ad sant’Antonï con organizzazione delle associazioni Asd Ardisci e La fornace.

LAGDEI

TREKKING, POLENTA E VIN BRULÈ

Domenica tutti di nuovo in pista, alle 10,30, per un’escursione godereccia con pranzo tipico al passaggio dal Rifugio. E’ quella che conduce all’interno del parco, partendo dagli ultimi castagneti sopra Bosco di Corniglio per arrivare nel cuore della valle del torrente Parma del Lago Santo attraverso pascoli e boschi.

Per info e prenotazioni (obbligatorie) 328.8116651

LANGHIRANO

BURRACO SOLIDALE ALLA CASA PROTETTA

La Casa protetta di Langhirano in via don Orsi ospiterà domenica un Burraco solidale, aperto a tutti i cittadini del territorio, a sostegno dell’Emporio Solidale Val Parma: il ricavato dalla gara di burraco andrà infatti ad aiutare l’attività dell’emporio, che da quasi tre anni porta avanti un progetto di Azienda sociale Asp Sud Est e Amministrazioni comunali per garantire alle famiglie della Val Parma beni alimentari di prima necessità.L’appuntamento è per domenica alle 15, 30: le iscrizioni alla gara si terranno in loco, al costo di 10 euro.E’ gradita la prenotazione, al numero 329 2162432 (Elio e Paola).

LESIGNANO

IL PAESE IN FESTA CON LE PENNE NERE

Gli Alpini di Lesignano, Santa Maria del Piano e del territorio della Val Parma festeggeranno domenica la propria festa sociale: Il Gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini di Lesignano e Santa Maria organizza la prima manifestazione dell’anno, a cui sono invitati penne nere, simpatizzanti e amici dell’associazione. La Festa sociale del gruppo avrà inizio alle 18,30 a Lesignano, con la cerimonia dell’Alzabandiera in piazza Marconi e la benedizione dei monumenti ai caduti e agli alpini di Lesignano; alle 18, 50 si terrà la messa nella chiesa parrocchiale di Lesignano. Coronerà la giornata di festa, come da tradizione per gli alpini di Lesignano e Santa Maria, la cena sociale al ristorante “Da Bianca” a Santa Maria del Piano, aperta a tutti gli alpini, gli amici e i simpatizzanti del gruppo da tutto il territorio. Il ritrovo al ristorante sarà dalle 19, 40. Durante la serata, soci e simpatizzanti del Gruppo Alpini potranno ricevere il nuovo calendario 2017 dedicato alle attività dell’associazione lesignanese.

MEDESANO

SERATA DI DANZE ALLE TRE TORRI

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con l’orchestra «Alberto Kalle».

MEZZANI

IL MAIALE TORNA IN TAVOLA SUL GRANDE FIUME

E' la prima grande festa all’aperto della Bassa ed è dedicata ad un protagonista assoluto della tavola come il maiale. A Mezzani edizione 2017 de "Al gir’ dla cova dal gozén". Il menu della festa è davvero variegato: si va dalle iniziativa di educazione alimentare per gli studenti alle passeggiate, dagli appuntamenti a tavola ai balli in pista, dalle escursioni in mountain bike alla disfida del Po tra l’anolino morbino di Mezzani e il marubino di Casalmaggiore. Domenica giornata densa di iniziative. Si parte già alle 8 con la lavorazione delle carni di maiale in piazza Belli da parte dei norcini di Sorbolo e Mezzani e, dalle 8.30, con il mercato agricolo mezzanese. Quindi alle 9.30 escursione in mountain bike con partenza dalla palestra di Mezzano Inferiore accompagnata dall’animazione di Radio Circuito 29. Si proseguirà alle 10 con il salame della cuccagna ed il gentile da record, alle 10.30 con il concerto dell’orchestra MezzaBanda e alle 11.30 con il secondo Vespette ghiacciate, raduno a cura del gruppo vespistico The Monkeys con sosta espositiva durante la festa. A mezzogiorno tutti a tavola per assaggiare il menu a tema nel ristorante allestito nella sala civica don Bernini e alle 14 si balla con Country Road. Nel pomeriggio, alle 15, la grande novità con l’attesa disfida del Po tra due piatti tipici dei paesi rivieraschi: da una parte l’anolino morbino di Mezzani e dall’altra il marubino di Casalmaggiore. A decretare il vincitore sarà una giuria composta da chef stellati. Quindi il gran finale alle 16 con l’assaggio di anolini e salame alla piastra, con ricavato che sarà devoluto ai terremotati dell’Umbria, e alle 17 appuntamento con la riscoperta del dialetto insieme ai ragazzi di Io parlo parmigiano. Per tutta la giornata ci saranno anche spazio giochi per i bimbi, stand gastronomici con assaggi di prodotti tradizionali a cura delle associazioni di volontariato di Mezzani e Sorbolo e degustazione dei vini da abbinare alle carni di maiale. «Il prossimo weekend – commenta il sindaco di Mezzani Romeo Azzali – è molto atteso. Grazie all’enorme lavoro svolto dalle associazioni il nostro piccolo paese è pronto ad accogliere tanti visitatori per condurli alla scoperta dei piatti tipici del territorio». Cristian CalestaniFOTO: Norcini al lavoro in occasione dell’edizione mezzanese di due anni fa.

PARMA

LA SOLIDARIETÀ TIENE BANCO IN PIAZZA DELLA PACE

Vivere per strada, nella maggior parte dei casi, non è una scelta; vivere per strada, spesso, è l’unica soluzione possibile che diventa una triste normalità per le decine di senzatetto presenti nella nostra città, alcuni entrati ormai definitivamente nella schiera dei cosiddetti «clochard» altri invece «borderline», persone che la crisi ha portato a vivere sulla sottile linea di confine, spesso costretti a dormire in una macchina che fino ad un anno prima avevano riempito di regali. I City Angels festeggiano i sei anni di attività con una giornata informativa e una raccolta di indumenti per i senzatetto. L’appuntamento è fissato per domenica, dalle 10 alle 20, in piazza della Pace dove i volontari, riconoscibili dal basco blu e dalla giubba rossa, saranno presenti con un banchetto per incontrare la cittadinanza ed unire la solidarietà al volontariato. Sarà possibile conoscere più da vicino l’attività svolta dai City Angels, aderire all’associazione iscrivendosi al prossimo corso di formazione gratuito che si svolgerà a Parma, ma anche portare una coperta, un giaccone o altri vestiti invernali, in particolare da uomo, purché in buono stato, che verranno distribuiti dagli «Angeli» della nostra città durante le uscite serali. I City Angels sono volontari di strada d’emergenza, sempre pronti ad aiutare chiunque abbia bisogno: dal turista che si è perso all’anziana con borse pesanti, dalla donna che chiede di essere accompagnata per evitare brutti incontri all’animale abbandonato o maltrattato; ma soprattutto tanti senzatetto, sempre più di nazionalità italiana, che a causa di sfratti, perdita del lavoro o vita sregolata si ritrovano a vivere per strada.

Per informazioni: contattare Giancarlo Ruberti 331/2949737

I «LEVEL STANTADÙ» IN CONCERTO

Domenica, a partire dalle 20.30, lo Shakespeare live di piazza Goito 1 ospiterà l’esibizione live della band «Level Stantadù». La formazione è composta da Marco Pinardi (piano), Luca Barani (basso), Diego Cassani (chitarra), Andrea Corsini (batteria) e Chiara Vezzani alla voce.

LA FAMIJA PRAMZANA AL TEATRO SANT'EVASIO

Dopo il grande successo al teatro Verdi di Busseto, la compagnia della «Famija Pramzana» replica, domenica alle 16, i due nuovi atti unici al teatro Sant’Evasio di via Evasio Colli: il primo sarà il «Sottoscala» e l’altro »Al chiòld in t’al scartacieva». Sono garantite due ore di allegria.

TUTTE LE INIZIATIVE NEI MUSEI CIVICI

Al Castello Dei Burattini e domenica, alle 11, «Burattini e marionette»: uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Alle 16 invece «Caccia al tesoro… dei Burattini!». Età: 4 – 9 anni. Numero max: 15 bambini. Durata: 1 ora 30 minuti.

È richiesta la prenotazione: tel 0521-031631

PELLEGRINO

«AL MERCÀ D’NA VOTA» IN PIAZZA

Il mercato solidale Gas Valceno farà ritorno domenica a Pellegrino Parmense. Con lo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni di qualità del nostro territorio, il Gas, in collaborazione con il Comune di Pellegrino e la Pro loco, ha organizzato infatti un’intensa giornata di attività, con “al mercà d’na vota” che prenderà il via alle ore 10 per concludersi alle 19. Tra le tantissime proposte, subito dopo la presentazione ed il saluto delle autorità che avranno luogo attorno alle ore 11, vi sarà la possibilità di degustare i grandi prodotti autunnali e le delizie tipiche del nostro territorio. A rendere più appetibile la giornata di festa sarà l’immancabile “cucina”, a cura della Pro loco di Pellegrino, che predisporrà uno stand colmo di torta fritta, salumi, patatine fritte, caldarroste, polenta ai vari gusti, strauben e tanto altro ancora. A far da magico sottofondo alla bella iniziativa, nel corso della giornata, ci penserà la divertente musica dal vico. All’originale e particolare mercato potranno partecipare tutti i produttori agricoli, singoli o associati, del territorio; ma anche operatori dell’artigianato agroalimentare iscritti all’Albo degli Artigiani limitatamente ai prodotti manipolati, conservati, trasformati o valorizzati ottenuti da produzioni agricole locali; singoli cittadini in forma volontaria con esclusiva vendita di prodotti propri, sia di artigianato che di produzione agricola locali; liberi cittadini residenti nel territorio, che non svolgono come attività prevalente la commercializzazione di prodotti e beni.

Info: 0525/59395

POLESINE

PRANZO E GIOCHI IN ORATORIO PER SAN GIOVANNI BOSCO

Domenica a Polesine festa dell’oratorio San Giovanni Bosco. Alle 10.30, in chiesa parrocchiale, sarà celebrata la messa a cui tutti sono invitati, specie famiglie e ragazzi. Alle 12.30 pranzo comunitario (obbligatoria l’iscrizione in segreteria) e alle 15 giochi in oratorio.

SCHIA

SI TORNA A SCIARE SUL CAMPO SCUOLA

Si torna a sciare sulle nevi del Campo Scuola di Schia. Fino a domenica, infatti, rimarranno in funzione lo skilift e il tapis roulant che servono la pista azzurra palestra di tanti sciatori parmigiani, perfettamente innevata grazie alla costante azione dell’impianto di innevamento artificiale.

Per info e prenotazioni tel 0521860115 oppure 3488224846.

Domenica alle 10 tutti in pista per il «Gran tour del Monte Caio», una ciaspolata (se il manto nevoso lo permetterà) dedicata a tutti quelli che hanno voglia di ciaspolare, anche alla prima esperienza. Il programma si chiude alle 15 con «Ciaspole Divertentissime per Tutti», una ciaspolata facile dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini (si consiglia dai 6/7 anni). Se non ci sarà abbastanza neve per ciaspolare l’escursione sarà effettuata in stile Nordic Trekking.

Per info e prenotazioni Guida A.E Marcello Cantarelli 338.4406874 oppure marcellocantarelli@virgilio.it

SOLIGNANO

RISATE IN DIALETTO NELLA SALA CIVICA

Domenica alle 16, nella sala civica, l’assistenza pubblica di Solignano presenta una commedia dialettale, messa in scena dalla Compagnia teatrale «Su il sipario» dal Centro di aggregazione giovanile di Valmozzola. L’ingresso è a offerta.

TORRECHIARA

TRA CUCINA MEDIEVALE E ANIMALI PREISTORICI

Domenica a Torrechiara tornano i laboratori per bambini, per immergersi nella storia e nell’arte alle pendici del castello. Alle 10.30, c’è l’appuntamento con «Cucina Medievale», un laboratorio per i piccoli dai 3 ai 10 anni, in cui si potranno immaginare le ricette di epoche lontane, nel centro culturale Torrechiara. «è un viaggio nella magia del medioevo che si concluderà alle ore 15 con la visita guidata in Castello accompagnati da Pier Maria Rossi, colui che lo costruì per l’amata Bianca» spiegano gli organizzatori. Infatti, dopo gli esperimenti con sapori e profumi, si viaggerà accompagnati da una guida turistica in costume medievale nel cuore della rocca di Torrechiara. Anche i turni di visite guidate domenica saranno due: il primo alle 11,30 e il secondo alle ore 15, con “Pier Maria vi guida” l’appuntamento è davanti al Castello nel Borgo Alto. L’Ingresso in Castello costa 4 euro, il servizio di accompagnamento prevede un’offerta di 3 euro - bambini gratis fino a 10 anni. Il Laboratorio del mattino prevede un contributo di 5 euro a bambino dura due ore

Prenotazione obbligatoria: 345.0839016

Sempre domenica parte da Torrechiara anche un’escursione per famiglie: si intitola “Animali preistorici e dove trovarli”, un'escursione didattica alla scoperta della preistoria emiliana, in compagnia delle Guide Val Parma. Durante questa breve breve passeggiata all'indietro nel tempo fino a 5 milioni di anni fa per scoprire i mondi nascosti delle valli parmensi, si percorreranno le sponde del Fiume Enza alla ricerca dei fossili che testimoniano gli antichi ambienti scomparsi dell'Appennino: dalle antiche spiagge e barriere coralline fino alle foreste selvagge dell'Era Glaciale emiliana. Un'occasione unica per adulti e ragazzi di farsi raccontare la paleontologia e la geologia di uno dei luoghi più belli e nascosti dell'Appennino Parmense, proprio dietro casa nostra. Ritrovo puntuale alle 9 a Torrechiara in Piazza Leoni. Alle 9.30 trasferimento in auto nei pressi di Traversetolo e alle 10 partenza della passeggiata. Dati tecnici del percorso: difficoltà - molto facile e molto breve, adatto ad adulti e bambini in buone condizioni fisiche; Lunghezza - 2 km; dislivello - 25 mt; durata - circa 3 ore, rientro previsto verso le ore 13. Quota partecipativa: adulti 8€, bambini e ragazzi fino a 16 anni gratis (si accettano bambini dai 5 anni, abituati al cammino).

Informazioni: 339 6570097

TORRILE

BAMBINI IN FESTA PER IL PATRONO

Domenica tutta dedicata alla festa patronale a San Polo di Torrile. Al termine della messa delle 11,15, nei locali dell’oratorio sarà servito il tradizionale pranzo del Patrono preparato dai volontari della Caritas. Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 0521/819564 o 0521/819265. Alle 15,30, invece, via alle attività per i più giovani: la chiesa vecchia ospiterà giochi e attività per i bambini delle scuole elementari, mentre i ragazzi delle medie si ritroveranno all’oratorio per un pomeriggio al bowling insieme agli animatori della parrocchia.

TRECASALI

MUSICA E BALLI AL CIRCOLO ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra La band italiana domenica dalle 21.30 all’Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali.

Per informazioni 347 9242135 oppure 340 2691601.

VARSI

TRAKKING PITTORESCO AL LAGO DI TRADOSSO

Quello pronto a partire sarà un divertente weekend tra storia, paesaggi e natura. Il gruppo guide ambientali escursionistiche «Val Taro e Val Ceno», in collaborazione con il Comune di Varsi, organizzerà, domenica, un’appassionante trekking tra le montagne varlcenesi. I partecipanti, condotti dall’esperta guida abilitata Giuseppe Zanetti, si muoveranno lungo il versante sud ovest, alla base della sella che si forma tra il monte Pelato ed il monte Dosso, dove si trova anche un pianoro con un laghetto pittoresco denominato Lago di “Tradosso”. A fianco al lago, i camminatori potranno ammirare la baita recentemente ristrutturata, che fu luogo di riparo per i partigiani durante la seconda guerra mondiale, ed attraversare poi il sentiero che porta in vetta al monte Dosso. Partendo da località Case Poncini, l’abitato più alto di tutto il comune di Varsi, verrà dunque intrapreso un vero e proprio viaggio, immerso nella foresta di Cerro e Faggio, sino a raggiungere il lago sopra citato. Dopo una breve sosta, i partecipanti ripartiranno in direzione della panoramica vetta del Dosso, primo monte della Valceno che grazie alla sua posizione gode di una vista privilegiata sulla pianura padana sino a scorgere tutto l’arco alpino. In pochi minuti raggiungeranno quindi le creste dell’antecima che apre una visuale completamente diversa, una delle visuali più complete su tutto l’Appennino ligure e tosco emiliano. Infine, grazie ad un percorso ad anello, si immergeranno nuovamente nella foresta, per poi rientrare al punto di partenza. Durata 7 ore (5,5 di cammino); distanza 8.5 chilometri. Ritrovo ore 8.45 a Varsi in piazza Monumento, presso ristorante pizzeria “Al posto Giusto”. Secondo ritrovo da concordare per chi arriva dalla Valtaro-Valmozzola.

Info e prenotazioni: 388.8930476; e-mail: giuseppe.zanetti@trekkingtaroceno.it

ZIBELLO

BUON COMPLEANNO DON CAMILLO

Domenica a Zibello, tornerà l’appuntamento con la rassegna letteraria «Un libro con tè alle cinque» promossa e ideata dalla scrittrice Rosalba Scaglioni, con la collaborazione di Libreria Ubik e Comune di Polesine Zibello. Diversi gli appuntamenti che si susseguiranno per varie domeniche. Sempre identica la formula: ogni volta un libro, il suo autore, un samovar, un camino acceso, un tè n compagnia. Per il primo appuntamento, quello appunto di domenica, la «formula» è stata ampliata e così ecco che, dalle 15 alle 17, al «Cinematografo» (il museo del cinema allestito da poco più di un anno nell’ex convento domenicano) si terranno visite guidate, condotte da Luciano Narducci ed Enzo Latronico. Quindi, alle 17, di fronte al camino acceso della locanda «Leon d’oro» verrà presentato il libro «Buon compleanno, Don Camillo» di Egidio Bandini. Alla presentazione interverrà anche Mauro Adorni che leggerà sue poesie e non mancherà di divertire il pubblico con le sue barzellette.