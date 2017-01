Montagna, proseguono le serate del Cai

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Cai di Fidenza per avvicinarsi alla montagna. Martedì sera, alle 21, al palasport di via Togliatti, si parlerà di nodi, usco dell'imbracatura, cordini, moschettoni e su come affrontare in sicurezza sentieri attrezzati e vie ferrate. La serata è aperta a tutti e gratuita. Intanto, durante la prima serata è stato presentato il libro «Appennino per tutti» di Andrea Greci (nella foto sopra con Mario Padovani e il presidente del Cai di Parma Gian Luca Padovani).