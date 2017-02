Genitori, confessione di sei ragazze

Le vite, i sentimenti, le paure, le diverse identità nei racconti di sei ragazze attrici dell`Europa di oggi in «La parola padre», il nuovo spettacolo scritto e diretto dal maestro del teatro italiano Gabriele Vacis, che approda a Parma sabato alle 21 a «Serata al Parco», la rassegna sulla scena contemporanea del Teatro delle Briciole.

Dopo lo spettacolo la compagnia incontra il pubblico, conduce Fabrizia Dalcò, autrice del blog «In genere: dedicato a donne e uomini». Vite, sentimenti e paure emergono dal corpo e dal profondo di sei giovani testimoni del nostro tempo, in un racconto lancinante di una resa dei conti con il padre fatta di richieste e delusioni, di appelli e indifferenze, di dolcezze e di scompensi.

Vincitore del Premio Best Actress 2012 all’XI International Theatre Festival Apollon di Fier, in Albania, e del Premio Adelaide Ristori al Mittelfest 2014 come migliore attrice a tutte le interpreti, «La parola padre» è interpretato da Irina Andreeva (Bulgaria), Alessandra Crocco (Italia), AleksandraGronowska (Polonia), Anna Chiara Ingrosso (Italia), Maria Rosaria Ponzetta (Italia), Simona Spirovska (Macedonia).

Roberto Tarasco firma scenofonia e allestimento, coordinamento artistico di Salvatore Tramacere.

A produrlo è Koreja, nell’ambito del Progetto Archeo. S., finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA Adriatico. LeadBeneficiary il Teatro Pubblico Pugliese.

Sei giovani attrici, selezionate durante un giro di seminari tenuti da Koreja nell’Europa centro orientale, si incontrano in uno dei tanti crocevia del presente, quei «non luoghi» che frequentiamo senza vedere. Ola, Anna Chiara, Simona, Irina, Alessandra, Rosaria: tre sono italiane, una è polacca, una è bulgara, una è macedone. Tutte parlano più o meno inglese.

Quali sentimenti coltivano sei ragazze di nazionalità diverse, che si parlano attraverso una lingua comune superficiale? Hanno memorie comuni? Che storie possono raccontarsi e raccontare? E, soprattutto hanno una storia comune da raccontare? Immagini, danze, musiche e parole che frullano identità impossibili, mobili, fluide. Scintille di senso imprevedibili.

Tutte hanno conti in sospeso con la loro patria, tutte hanno conti in sospeso con i loro padri.

«Con le sei ragazze ho fatto lunghe interviste che ho ripreso in video – racconta Vacis nelle note di regia -. Più che interviste sono sedute psicanalitiche. Ho chiesto loro di raccontarmi quando hanno avuto davvero paura, quando si sono sentite al sicuro. La paura è il sentimento dominante del nostro tempo. Perché possediamo tanto. Perlopiù cose. Quindi abbiamo paura che gli altri, che il resto del mondo, a cui abbiamo rubato il tanto che abbiamo, ci presenti il conto. Abbiamo paura che ce lo portino via. Alle sei ragazze ho chiesto di raccontare storie, non ho chiesto opinioni. Sono venute fuori testimonianze diverse: se una ha vissuto sei, sette anni sotto il comunismo, ha paure e desideri diversi da una che discende da Alessandro il Macedone. Per queste ragazze è molto importante raccontare il padre. E la parola padre ha la stessa radice semantica della parola patria».

I biglietti si acquistano al Teatro al Parco, allo Iat di Piazza Garibaldi, alla Tabaccheria Lottici di Piazza Ghiaia, online sul sito www.vivaticket.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0521 992044, 983430, www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole. R. Cu.