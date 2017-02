Mercatini, teatro, cappelletti e altre golosità: l'agenda di oggi

BEDONIA

ALLEGRIA E BUON RANCIO CON GLI ALPINI

Domenica allegria e buonumore con le penne nere dei comuni di Bedonia, Compiano e Tornolo per la festa del tesseramento. Ad organizzare il tutto la sezione Alta Valtaro con sede a Bedonia presieduta dal capogruppo Paolo Masala, “veci e bocia” con famigliari, amici e sostenitori si ritroveranno alle 8,30 nella sede di Via Serpaglio per una prima colazione, alle 9 assemblea dei soci dove il capogruppo Masala illustrerà l’attività svolta, la situazione finanziaria ed i programmi per il 2017. Alle 10,30 arriverà la banda musicale Glenn Miller diretta dall’alpino Daniele Cacchioli che con un mini concerto darà inizio ai festeggiamenti.

Prima il benvenuto alle autorità civili e militari e ai rappresentanti delle altre sezioni e deposizione di una corona al monumento agli alpini “andati avanti” e partenza della sfilata lungo via Serpaglio e via Garibaldi. Alle 11,15 messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino presieduta dal parroco di Bedonia don Giovanni Cigala, durante la funzione saranno ricordati gli alpini defunti e verrà presentato ed inaugurato il nuovo gagliardetto della sezione. Finita la messa si riformerà un corteo con la banda, gli alpini, le autorità e tutti gli altri che si snoderà da piazza Plebiscito, piazza Aldo Moro, piazza Micheli e via monsignor Checchi fino ad arrivare alle lapidi del monumento ai caduti di tutte le guerre per la deposizione della corona di alloro. Infine tutti a tavola per consumare il “Rancio” preparato con cura da alcuni esperti chef dell’Albergo San Marco.

BERCETO

SFIDA A BRISCOLA AL BAR LOVERS

Domenica al bar «Lovers» di Ghiare 32 coppie potranno sfidarsi nella gara del più classico gioco di carte: la briscola. La sfida comincerà alle 15 e 30 e ogni coppia pagherà 15 euro di iscrizioni. Le 4 coppie meglio classificate si aggiudicheranno cesti gastronomici.

CALESTANO

TANTO DI CAPPELLETTO A CHI HA IL PALATO FINE

Anche quest’anno febbraio sarà il mese dedicato ai cappelletti; prende il via infatti questo fine settimana a Calestano «Tanto di cappelletto» rassegna gastronomica invernale che assieme al primo piatto più tipico della tradizione parmigiana, porta in tavola tutti i sapori tradizionali dell’inverno in Val Baganza. Lessi, bolliti, specialità di maiale, e altri piatti tipici del territorio faranno infatti da «contorno» ai fumanti piatti di cappelletti che verranno serviti ogni domenica per tutto il mese di febbraio. I menù saranno diversi nei vari locali, a seconda delle tradizioni familiari, ma sempre invitanti e riscaldati del calore di questi piccoli ristoranti dove la gestione familiare è garanzia di qualità e autenticità. Tanto di Cappelletto è una manifestazione, organizzata per iniziativa dei ristoratori del paese con appoggio della Proloco, che giunge quest’anno al suo settimo anno e che, negli anni, è cresciuta e ha portato movimento e soddisfazioni nei locali del paese e del comune, in un momento stagionale in cui altrimenti, solitamente, non vi è un grande afflusso di «turisti domenicali».

Il protagonista della festa sarà dunque il cappelletto, piatto tipico parmigiano, la cui origine risale probabilmente al medioevo, probabilmente attorno al 1200, e da quell’epoca questo piatto ricco è fortemente radicato nella storia culinaria emiliana. Negli ultimi anni l’evoluzione della cucina ha anche portato, se non a un superamento della tradizione, quanto meno a un affiancamento a nuove declinazioni culinarie di questo prodotto fatto a mano da vere e proprie rezdore artigiane. E dunque al classico piatto di cappelletti in brodo, si affiancano ormai in maniera abbastanza comune nei menu anche i cappelletti con la panna, o quelli col sugo di funghi, che uniscono alla tradizione secolare i sapori più tipici delle terre alte e dei boschi dell’Appennino.

Solo l’originale piatto di cappelletti in brodo, però, consente di rinverdire una tradizione diffusa davvero un po’ dappertutto nelle campagne: quella di allungare il brodo del secondo piatto di cappelletti con mezzo bicchiere di vino rosso, per rendere ancora più corposo il piatto e più caldo il pasto, proprio nel periodo dell’anno in cui l’inverno solitamente mostra il suo lato peggiore per quanto riguarda il freddo e la neve. E dopo aver ormai relegato a distanza di sicurezza le abbuffate delle feste natalizie, l’invito dei ristoratori e della Proloco d Calestano è proprio quello di lasciarsi tentare dal pranzo a base di cappelletti e delle altre succulente specialità della tradizione invernale prima che, con la fine del mese, l’inverno lasci definitivamente spazio ai primi tepori della primavera.

L’ultima domenica della rassegna, il 26 febbraio, coinciderà poi anche con la giornata clou del grande Carnevale che è in corso di organizzazione, per cui chi verrà a mangiare i cappelletti potrà anche godere dello spettacolo dalla sfilata dei carri, delle altre attività previste, e aiutare la digestione dei «galleggianti» con un fumante bicchiere di vin brulè. .

FIDENZA

POMERIGGIO LATINO AL BAR ATTO PRIMO

Pomeriggio latino al bar Atto primo, in località San Michele Campagna. Domenica, dalle 17, ci sarà un aperitivo latino con animazione, musica e balli latino americani a cura di Movida staff. All’esterno del locale sarà esposta una Ferrari. Ingresso libero.



IN PIAZZA APERITIVO COL CANTAUTORE

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al bar Nuovo, in piazza Garibaldi. Domenica alle 19.30 si esibirà il cantautore Molla. Compositore, interprete e polistrumentista, Molla ha fatto da spalla a artisti quali Afterhours e Tiromancino.

E’ batterista in diverse band emergenti baresi, con una delle quali, gli AMEBA4, ha calcato il palco di Sanremo nel 2006. Ingresso libero.

FONTANELLATO

LA ROCCA REGNO DELLE PRINCIPESSE

Anche per quest’anno le principesse delle più belle fiabe saranno guide speciali della Rocca Sanvitale per la gioia di tutti i bambini e delle loro famiglie che, durante gli appuntamenti a tema «Principesse a Corte», potranno scoprire aneddoti e curiosità sulle sale del castello. La prima ad essere ospitata nel maniero, domenica, sarà la più amata di tutte: Biancaneve. Esattamente un mese dopo, la rossa principessa Merida, che parla con i fuochi fatui ed i sassi e gira con arco e faretra, varcherà il portone oltre il fossato per trascorrere un pomeriggio in Rocca. La prenotazione è obbligatoria allo 0521.829055).

FONTEVIVO

SUPER-TOMBOLATA AL CIRCOLO ANZIANI

Appuntamento con la tombolata del Circolo Anziani. Il divertente appuntamento con quaterne e cinquine è in programma domenica dalle 15 nei locali di via Marconi.







LAGDEI

CIASPOLANDO AD ALTA QUOTA



Domenica di nuovo tutti in pista, alle 9,30, per un’escursione divertente e abbastanza facile (potranno partecipare anche i ragazzi dai 9/10 anni): un po’ di fatica in salita, ma non tanta, e in discesa il divertimento è assicurato. Il programma del weekend si chiude alle 15 con un’escursione facile dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini per vivere le prime emozioni sulla neve con le ciaspole e non.

CAMMINARE IN SICUREZZA

Gli itinerari verranno decisi rispettando il programma indicato dalla guida in funzione delle condizioni della neve e della montagna, per garantire la piena sicurezza e la piacevolezza dell’escursione. Maggiori dettagli e prenotazione obbligatoria chiamando la guida Gae Marcello Cantarelli al numero 3384406874 (e durante il week end delle ciaspolate il Rifugio Lagdei allo 0521889353) oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it.

MEDESANO

SI BALLA IL LISCIO ALLE TRE TORRI

Domenica, dalle 15,30, al centro sociale «Le tre torri» di Medesano si balla con l’orchestra «Silvano e Mauro».





"VALCENO IN TAVOLA" FA TAPPA DA ANNA

Domenica la trattoria da Anna in località Case Mezzadri, ospita la tappa della rassegna gastronomica «Valceno in tavola, sua maestà il maiale». Si potranno degustare: antipasto con salumi, spalla cruda, pancetta, cicciolata, salame fresco con polenta fritta e focaccia appena fornata, salame fresco alla griglia e fritto nel vino bianco, cotiche e fagioli, pisarei con pasta di salame e funghi porcini, gran Lessata di Sua Maestà: piedini e ossa, prete e cotechino casereccio con salse caserecce e purè di patate, filetto alla griglia con gorgonzola e noci, e gran finale con gli anolini in brodo.

Ecco il programma delle prossime tappe: 10-11-12 Ristorante Locanda Lago Blu Loc. Ceriato 109 - Pellegrino Parmense Tel- 0524-64146 333-4370278 mail: enricaberzieri@libero.it sito: www.ristorantelagoblu.it; sempre 10-11-12 Trattoria da Pippo Loc. Oriano- Solignano Tel. 0525-3582. I menù succulenti prevedono antipasto con salumi di produzione del locale, spalla cruda, pancetta, cicciolata, salame fresco con polenta fritta e focaccia appena fornata, salame fresco alla griglia e fritto nel vino bianco, cotiche e fagioli. Oppure Pisarei con pasta di salame e funghi porcini, gran lessata di Sua Maestà: piedini e ossa, prete e cotechino casereccio con salse caserecce e purè di patate, filetto alla griglia con gorgonzola e noci. Gran finale con gli anolini in brodo. Torte e crostate della tradizione, vini: lambrusco, malvasia, trebbiano. Caffè e digestivo € 30 tutto compreso Prenotazione obbligatoria.

MEZZANO SUPERIORE

TORTA FRITTA AL CIRCOLO ANSPI

Torta fritta al sapore della solidarietà al circolo Anspi San Michele di Mezzano Superiore. Domenica dalle 16.30 la torta fritta si potrà accompagnare al salume con il ricavato che permetterà di sostenere le attività del circolo San Michele.

NOCETO

PICCOLI-GRANDI ATTORI IN SCENA CON "RISVEGLI"

Debutta al Teatro Moruzzi di Noceto domenica alle 17.30 «Risvegli», lo spettacolo di teatro danza con la regìa di Luz Delia Conforti. In scena ci saranno adolescenti e adulti che hanno frequentato il laboratorio della compagnia Tuttoattaccato e, tra loro, 7 piccole protagoniste dell’età di 5 anni, che per la prima volta sperimentano il palcoscenico.

Lo spettacolo per bambini e adulti di qualsiasi età, è una sfida trasformata in gioco, nato da un’idea cresciuta nel tempo grazie all’intensa partecipazione di tutti i protagonisti e promette di travolgere il pubblico con l’energia e la passione esuberante dei protagonisti, in un susseguirsi di musiche, danze e parole.

«Risvegli» inaugura la rassegna teatrale «In bocca al lupo» che la Compagnia Tuttoattaccato in collaborazione con l’associazione Help for Children, propone insieme all’amministrazione comunale di Noceto.

Ingresso euro 8; bambini euro 5; adulto accompagnato da bambino ingresso gratuito.

Parte dell’incasso sarà devoluto ai progetti di Help for children per i bambini bielorussi. Lo spettacolo replicherà domenica 19 febbraio alle 17.30 al Teatro Farnese di Borgotaro.

PARMA

CON MOLIERE ARRIVA SUL PALCO LA COMMEDIE-BALLET

La comedie-ballet approda al Teatro Due in Prima Regionale «Il Borghese Gentiluomo» di Molière diretto da Filippo Dini, una produzione Fondazione Teatro Due di Parma e Teatro Stabile di Genova (repliche fino a domenica).

L’attore e regista Filippo Dini torna con questa commedia di Molière a dirigere Valeria Angelozzi, Sara Bertelà, Ilaria Falini, Davide Lorino, Orietta Notari, Roberto Serpi, Antonio Zavatteri, Ivan Zerbinati, in scena insieme a lui, la stessa équipe artistica di Ivanov di Cechov. Le scene e i costumi sono di Laura Benzi, le musiche di Arturo Annecchino, le luci di Pasquale Mari. La traduzione è di Cesare Garboli.

La commedia Il borghese gentiluomo nasce come sberleffo razzista, commissionato a Molière dal fratello di Re Luigi XIV, in risposta a una indelicatezza commessa da un ambasciatore turco. Al commediografo fu posta inoltre un’altra condizione, ovvero che il copione avesse la forma di comedie-ballet, facendo da sfondo narrativo e raccordo ai balletti e alle arie del compositore e coreografo Lully, in quel momento favorito del re. Da queste premesse e da tali ingerenze nacque quella che è forse la più esilarante commedia di Molière, capolavoro assoluto arrivato fino ai giorni nostri nella sua freschezza e nella sua comicità.

Monsieur Jourdain è un personaggio insieme ridicolo e commovente, divertente e contraddittorio, un uomo a metà tra la più antica tradizione del teatro comico e la più crudele volgarità del nostro quotidiano. Jourdain incarna contemporaneamente un’irresistibile tensione al miglioramento di se stesso e il più becero degli arricchiti, negando continuamente nei fatti ciò che a parole chiama “fame di cultura”, lordandola di orgogliosa ignoranza e arrogante tracotanza. Attorno a lui gravitano i maestri che dovrebbero formarlo per raggiungere questo status superiore, maestri di musica, di ballo, di filosofia, di scherma, figuri loschissimi che desiderano soltanto derubarlo e truffarlo, coppie di nobili annoiati e scrocconi e una moglie che lo detesta, e che vorrebbe restare nell’immobilità della propria mediocrità, nell’agio ozioso del raggiunto benessere.

Col Borghese gentiluomo Molière riesce in un’impresa titanica: ridere del suo contemporaneo Monsieur Jourdain è ridere di noi spettatori, del nostro tempo, della nostra epoca folle e misera, consegnandoci un teatro apparentemente “basso”, ridicolo ed esilarante, ma al tempo stesso violento e crudele.

Informazioni e biglietteria: 0521/230242.

UN TUFFO IN "CIOCCOLATO VERO" PER UN WEEKEND SUPER-GHIOTTO

Fino a domenica, Piazza Garibaldi sarà la Piazza più dolce che ci sia con “Cioccolato Vero”. Quest’anno, il festival del cacao, compie i suoi nove e anni ed è tutto pronto per deliziare i palati più ghiotti e non solo. Sono stati allestiti spazi dove saranno ospitati importanti e famosi maestri cioccolatieri, provenienti da tutta Italia, che presenteranno i loro prodotti ai cittadini. Il programma di questo weekend è ricco e intenso; si potrà anche assistere a showcooking, ammirare e degustare le prelibatezze a base di cioccolato.

Fino a domenica si potrà partecipare al concorso su instagram “Il cioccolato è social!”. Dalle 10.30 alle 15.30, si potrà andare a lezione di cioccolato con proiezioni video e giochi che coinvolgeranno grandi e piccini.

Infine domenica dalle 17, si svolgerà lo showcooking “Facciamo Cioc’n’Roll!” a base di cioccolato a cura dello chef Domenico Sorrentino. “Cioccolato Vero”è un evento organizzato da CNA Parma in collaborazione con Acai, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune di Parma e il contributo di Citroën, Hera Comm, Prefina ed Ecipar.

MUSEI CIVICI

Pinacoteca Stuard: Alle 16.30 domenica visita guidata.



Castello dei Burattini: domenica alle 11 «Burattini e marionette», uno speciale percorso per famiglie per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti.

AL PALAZZO DALLA ROSA PRATI BORSETTE/SCULTURA AL TCAFE'

Si apre domenica negli spazi di TCafè, a Palazzo Dalla Rosa Prati, (inaugurazione ore 17) la mostra di Francesca Bersani “Chapeau bas”, composta di quadri e borsette/scultura, secondo un duplice filone che l’artista sta portando avanti da tempo, in una combinazione di idee e creatività. Il titolo vuole richiamare il gesto del levarsi il cappello: un segno astratto di rispetto ma anche e soprattutto legato alle opere presenti in esposizione in quanto ciascuna ha come protagonista personaggi col cappello, per lo più uomini. Ogni opera è un pezzo unico e come tale ha un nome proprio. La mostra resterà visibile fino al 15 febbraio.

A VICOFERTILE SI CORRE CON LA ATHLETES' RUN

Prenderà il via domenica, da Vicofertile, il circuito provinciale 2017 di corsa su strada. Per i podisti sarà un po’ come tornare sui banchi di scuola dopo le vacanze; ecco perché la Athletes’ Run - organizzata dal circolo parrocchiale La lanterna, in collaborazione con il comitato Fidal provinciale, Adas Barilla Fidas e Parma Marathon – è sempre un evento molto atteso, oltre che uno dei più partecipati. La gara, una 10 km competitiva, sarà valida anche come 2° campionato italiano donatori sangue. Iscrizioni a partire dalle 8.30 ; partenza gara alle 9.30.

UNA SERATA CON FEDERICO MOCCIA AL SHAKESPEARE CAFÈ

Domenica sera, a partire dalle 20.30, lo «Shakespeare Cafè» di via Goito 1 ospiterà un defilé di moda con le creazioni firmate Loredana Consoli con il supporto del coreografo Gianfry Nepitelli. Presenta la serata - organizzata e promossa da Ketty Lalli - Stefano Rizzi. Ospite d’eccezione, sarà il noto regista Federico Moccia, uno degli scrittori più amati dai giovani, che presenterà il suo ultimo romanzo «Tu sei ossessione».

SAN SECONDO

IN MOUNTAIN BIKE COL MEMORIAL COPPINI

Domenica, appuntamento a San Secondo con l’ottava edizione del Trofeo San Secondo, gara di mountain bike organizzata dall’Asd Kynesis San Secondo con il patrocinio del Comune e della Uisp e la collaborazione di sponsor privati. Quest’anno alla manifestazione sarà dedicata alla memoria di Paolo Coppini, l’imprenditore dell’olio recentemente e prematuramente scomparso. L’appuntamento inaugura l’anno agonistico della Uisp ed è inserito nel Trofeo d’inverno. E’ aperto a tutti i tesserati ciclismo 2017 della Fci e degli enti aderenti al Coni. Raduno alle 8 e partenza alle 9.30 dalla palestra delle scuole medie di strada Corticelli. Info ai numeri 3939095222 e 3493609393.

SCHIA

ANCORA SCI AI PIEDI

A Schia tutto è pronto per un altro weekend con gli sci ai piedi sulla neve (artificiale) del campo scuola. Se le condizioni meteo lo permetteranno, infatti, i gestori metteranno in moto lo skilift e il tapis roulant della pista azzurra più amata dai parmigiani, innevata grazie al potente impianto di innevamento artificiale. Per info aggiornate 0521868555.





SORAGNA

UN «ARCI PRETE» IN TAVOLA AL SUTARCO

Domenica alle 12.30, il circolo Arci Sutarco di Soragna organizza il pranzo «Arci Prete», con prete, mariola e salame da pentola accompagnati da purè di patate casereccio. Il costo del pranzo è di dodici euro, per prenotazioni è possibile contattare il numero 347-4400245.

SUZZARA

A SUZZARA CALA LA NEBBIAGIALLA

Ancora a caccia di indizi, cercando di risolvere intricati casi e assicurare alla giustizia i colpevoli. Suzzara diventa la capitale della letteratura gialla, punto di riferimento per gli scrittori e per i lettori amanti del genere e non solo. E' tempo di «NebbiaGialla», il festival noir giunto all'11ª edizione, organizzato dal Comune. Presente a Suzzara, fin dalla prima edizione, lo scrittore parmigiano Valerio Varesi presenterà domenica, alle 10, al Politeama, in anteprima «Il commissario Soneri e la legge del Corano» (Frassinelli). Per la prima volta al Festival il criminologo Massimo Picozzi: domenica, alle 11, al Politeama, parlerà di «Profiler», edito da Sperling & Kupfer: un prezioso manuale che insegna a «leggere» con chiarezza e rapidità persone e situazioni. «NebbiaGialla» si concluderà domenica, alle 12, sempre al Politeama, con Alessia Gazzola: la scrittrice parlerà della sua ultima opera, «Un po' di follia in primavera» (Longanesi), dopo il grande successo della serie tv «L'allieva», tratta dai suoi romanzi andata in onda su Raiuno con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Programma completo su www.nebbiagialla.it.

TORRECHIARA

UN CASTELLO GENTILE DOVE SI LASCIA IL CUORE

Questa domenica, l’ingresso al Castello di Torrechiara sarà gratuito per tutti, in occasione dell’iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali #domenicalmuseo. Per l’occasione, il gruppo Assapora Appennino offre nel mese di San Valentino, tante attività per gli innamorati dell’arte e della vita. Per la prima volta, questa domenica, i personaggi di Bianca Pellegrini e Pier Maria Rossi, guideranno insieme i visitatori nel castello.

Guide professioniste, con i costumi medievali di Pier Maria, signore del castello, e della sua amata Bianca, accompagneranno alla scoperta del maniero in visite guidate al costo di 3 euro a persona, con partenza alle 10.30 e alle 12.

Come ogni prima domenica del mese, alle 15.30 si ripeterà l’appuntamento pensato anche per i bambini “Bianca Raccontami”, un viaggio guidato per l’occasione da Pier Maria e animato da personaggi medievali, all’interno delle mura, tra favole e storia. Il costo del servizio è di 5 euro per ogni bambino e di 2,5 euro per ogni accompagnatore.

Dal mattino alle 11 poi, in Piazza Leoni, nel borgo basso di Torrechiara, un’altra novità in onore dell’amore: la torta fritta a forma di cuore e altre sorprese culinarie. Per tutti quelli che parteciperanno alla visita guidata ci sarà uno sconto del 10% sulle consumazioni presentando a La Tavola del Contado l’apposito pass. Per informazioni e prenotazioni: 345.0839016.

TORRILE

RISATE IN DIALETTO ALLA SALA CIVICA

L’Avis di Torrile porta in paese divertimento e risate con la commedia dialettale. Domenica , la sala civica Peppino Impastato di piazza Pertini ospiterà «A gh’è ‘na ponga in-t-l’ armàri» della compagnia dialettale Pizolés e la Zónta, in cui Massimo Ferraguti vestirà i panni di Ampelio, di professione cartomante e marito di Nives interpretata da Patrizia Volpi. Clienti, parenti e persino un investigatore per una vicenda come sempre tutta da ridere. L’ingresso è ad offerta libera e l’intero incasso sarà devoluto all’associazione onlus «Il Lago di Pane» di Gainago.



QUATERNE E CINQUINE DI SAN BIAGINO

Domenica dalle 15 in poi, tutti i bambini sono attesi in oratorio per festeggiare la festa patronale con la grande sfida tra ambi, terni, quaterne e cinquine della «Tombola di San Biagino».





TRECASALI

MUSICA E DANZE ALL'ARCI STELLA

Serata danzante con l’orchestra Luca Canali domenica dalle 21.30 all’Arci Stella di piazza Fontana a Trecasali.



VALTARO/VALCENO

SUI MONTI A CACCIA DI PANORAMI

Weekend mozzafiato “mare e monti” all’insegna del gruppo guide ambientali escursionistiche “Valtaro e Valceno”.

Domenica sarà proposta una straordinaria camminata lungo l’Alta Via delle Cinque Terre, tra i paesini di Biassa e Portovenere. Il percorso, immerso nella macchia mediterranea punteggiata da pini marittimi, lecci e lentisco, costeggia ripide falesie a picco sul mare, con punti panoramici bellissimi; tra questi il promontorio di Punta Mesco, dal quale è possibile ammirare la Corsica e le isole toscane, le alpi marittime e tutta la costa da Portovenere a Portofino.

Lo sguardo si perde tra i vigneti e il mare, mentre intorno alle borgate ed alle case sparse i terrazzamenti si spingono, per guadagnare anche pochi metri di terra, fin sul ciglio delle pareti rocciose, delle falesie a picco sul mare, sui bordi dei canaloni e degli orridi, modellando i versanti con le terrazze attorno agli spuntoni e alle creste di roccia.

Il panorama spazia da Sestri a Portofino, con la Corsica, le isole toscane e le Alpi marittime. A Portovenere passeggiata per l’antico borgo alla luce del tramonto. Partenza alle ore 8.30 dalla stazione di Borgotaro con il pullman e arrivo a Biassa verso le ore 10:30. Ritorno in pullman da Portovenere verso le ore 18:30 e arrivo a Borgotaro verso le ore 20:30. Costo del pullman circa 18-22 € a testa (a seconda del numero di partecipanti). Info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it.

ZIBELLO

TUTTI I SEGRETI DEL CINEMATOGRAFO

Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, anche domenica è possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.