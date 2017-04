Birre, sapori e trekking (anche coi cani): l'agenda del sabato

BARDI

Passione vivente in parrocchia

Torna a Bardi un grande ed emozionante evento collegato alla Pasqua. Domenica prossima la Famiglia Bardigiana, in collaborazione con la Parrocchia di Bardi, ripropone, infatti, la sacra rappresentazione della “Passione” di Cristo, che si svolgerà nella chiesa parrocchiale del capoluogo, con inizio alle ore 20,30. Sono numerosi i figuranti impegnati per rievocare i momenti conclusivi della vita di Gesù L’edizione di quest’anno si svolgerà, per la prima volta, interamente all’interno della Chiesa.

BARDI-VARSI

Lavacchielli: il villaggio fantasma e le cascate

Con il gruppo «guide ambientali escursionistiche Valtaro e Valceno» nel territorio bardigiano, alla scoperta del villaggio fantasma di Lavacchielli e delle sue cascate. L’escursione, aperta a tutti, grazie alla guida abilitata, illustrerà gli elementi naturali incontrati, la storia e le leggende di questa particolare ed interessante zona dell’Appennino. Quello di domani sarà un cammino lungo gli antichi sentieri della «Via degli Abati» I partecipanti si muoveranno lungo un’affascinante escursione colma di bellezze, che punterà l’accento su una splendida parte della Val Noveglia, dove il Monte Barigazzo, il Monte Grosso e il Monte La Tagliata delimitano chiaramente una zona, circondata su tre lati, chiamata “Conca di Gravago Landi”. Appuntamento 1: ore 7:15, parcheggio Palasport via Silvio Pellico 14/A (raggiungibile con mezzi pubblici); appuntamento 2: ore 9 al bar Mixage di Noveglia di Bardi (info e prenotazioni: 338-3745332).





BORGOTARO

Tra i boschi di castagni con gli amici a 4 zampe

Prima data della quarta edizione del «Trekking dog day», la grande giornata dedicata agli amici a quattro zampe. L’escursione con partenza da Gorro, nel comune di Borgotaro, porterà i partecipanti a San Bernardo nel comune di Berceto attraverso antiche vie di comunicazione dell’Appennino, passando tra boschi di castagno e tracce dell’antica economia rurale di montagna. Anche quest’anno, accompagnati dagli istruttori del Soccorso Cinofilo Parmense, gli amanti del trekking e degli animali avranno la possibilità di passeggiare con i propri fedeli “amici” per i sentieri in mezzo ai boschi fino a raggiungere la località di San Bernardo, dove ad aspettarli vi sarà un fantastico pic-nic preparato dall’Azienda Agricola “Saccani Alice” del Fagiolo di Bergotto. Nel pomeriggio gli istruttori del S.C.P. faranno una dimostrazione delle attività di Protezione Civile svolte con i cani ed offriranno nozioni in tema di addestramento e cinofilia.

L’iniziativa vede, per questa edizione, anche la collaborazione dell’Enpa, che gestisce e si prende cura degli ospiti del canile di Tiedoli. Sosta all’ora di pranzo. Punto di ritrovo: Roccamurata presso il parcheggio della Trattoria “Il pescacciatore” alle ore 09.30. Breve tragitto in macchina (con mezzo proprio) per raggiungere il punto di partenza (alle 10 circa). Ora prevista per il rientro: 17-18 circa. Per info e prenotazioni: cell. 339.7550371.

COLLECCHIO

Le storie di Elena Fontana

Verrà presentato alle 10, nella biblioteca comunale di Villa Soragna spazio zero - sei, al parco Nevicati, il libro di Elena Fontana dal titolo: “Voci dal museo, storie di uomini e di cose”, Silva Editore. Si tratta di una serie di storie che Elena Fontana ha scritto ispirandosi alla sua esperienza nella didattica museale in quanto responsabile in tema di didattica per l’Associazione degli Amici di Ettore Guatelli e del museo; Dopo la presentazione, Michela Grasselli organizzerà un laboratorio per i bambini dal titolo: “Sulle tracce dello scarpone”.

COLORNO

Si balla il liscio al Cral Farnese

Ballo liscio con l’orchestra Patrizia Ceccarelli con inizio alle 21,30 al Cral Farnese di via Roma. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0521815468.



FELEGARA

Tutti in pista al Molinari con l'orchestra Campanini

Al centro sociale «Bruno Molinari» a partire dalle 21,15, è in programma una serata danzante con l’orchestra «Campanini».

FELINO

«Lezioni di cioccolato» al cinema

Alle 21, il cinema teatro comunale di via Verdi a Felino ospiterà la seconda serata della rassegna «Al cinema c’è più gusto». Durante l’appuntamento sarà proiettato il film «Lezioni di Cioccolato». Il lungometraggio, uscito nel 2007 per la regia di Claudio Cupellini, racconta la storia di Mattia, imprenditore edile che si avvicinerà al mondo della produzione del cioccolato. Al termine della serata vi sarà un piacevole rinfresco.

FIDENZA

I Monkey business al «non e' rock cafe'»

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo al pub Non è Rock Cafè, in via XXIV Maggio, in località Coduro. Sabato, a partire dalle 22.30 circa, si esibirà la band hard rock Monkey Business. Ingresso libero.

FONTANELLATO

Sul palco i 6 personaggi di pirandello

Sei personaggi in cerca d’autore» saliranno sul palco del teatro di Fontanellato alle 21 e domenica 9 alle 18. Una nuova produzione «Progetti&Teatro» ispirata all’opera di Luigi Pirandello che arriva in scena come risultato finale del lavoro degli allievi del laboratorio teatrale condotto da Franca Tragni nei mesi scorsi e che, anche per questa stagione, ha visto il «tutto esaurito». L’ingresso ad entrambi gli spettacoli è gratuito.

FONTANELLE

Merenda letteraria nel segno di Guareschi

Torna la tradizionale Merenda Letteraria, organizzata dal "Gruppo Amici di Giovannino Guareschi" a Fontanelle di Roccabianca, alle 16, sotto la barchessa dell'azienda agricola Brè del Gallo, in Strada Quarta, 19. Il titolo è "Giovannino Guareschi e la Via Emilia". parole e musica con Augenio Martani e Corrado Medioli. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0521 370044 - 0521 870134.

FONTEVIVO

Teatro solidale per sorridere un po'

Alle 21, sul palco del Teatro Maria Luigia, i componenti dell’associazione «Playing in Epilepsy» porteranno la loro nuovissima produzione: la commedia brillante «Mai che mi ricordo di chiedergli come si chiama», scritta da Giuseppe Topolini con la partecipazione speciale dell’Itaca Quartet. Sette episodi che si svolgono durante la storia dell’uomo. I biglietti (10 euro) e sono già in prevendita in municipio (0521/611911) o telefonando al numero 347/4260208. L’incasso darà devoluto al circolo Anspi Maria Luigia.



LAGDEI

Lunata di primavera sul monte Tavola

La stagione si ammorbidisce, la neve lascia il posto ai primi fiori e al Rifugio Lagdei ricominciano le lunate. La serata inizierà alle 19,30, per chi vorrà, con una cena in compagnia al Rifugio, mentre l’escursione prenderà il via alle 21, con un tempo di percorrenza previsto di 2 ore e mezza. Una «Lunata» è una via di mezzo tra un’escursione e una visita guidata ai segreti della Foresta dell’Alta val Parma, illuminata da una luna piena o quasi piena, ma sempre spettacolare. Ed è proprio la luna che, lungo il facile sentiero, sembrerà sussurrare i particolari della storia naturale di questi monti e le leggende che in essi si tramandano. La luna che in alcune sere si mostra netta e limpida, mentre in altre fa filtrare solo alcuni raggi che sembrano così rivestire le nuvole di una incredibile patina d’argento e illuminano la via verso il più vicino tratto di crinale, da dove la vista potrà spaziare sugli ampi prati del Monte Tavola, sulle mille luci della pianura, e sulle poche luci dell’alta Lunigiana. Con la primavera si apre il programma delle lunate organizzate dal Rifugio Lagdei in collaborazione con le guide ambientali escursionistiche della zona: in calendario ci sarà una lunata al mese fino a novembre e altre escursioni notturne sono programmate per assaporare il buio pieno, per ascoltare gli animali della notte o per osservare le stelle cadenti. Sono in fase di pianificazione anche tutte le attività estive che presto saranno pubblicate sul sito del Rifugio www.rifugiolagdei.it. Prenotazione obbligatoria per la lunata di sabato (specificare anche se interessati alla cena) contattando la guida Gae Antonio Rinaldi al numero 3288116651 oppure via mail a antonio.rinaldi.76@gmail.com. Possibilità di pernottare al Rifugio Lagdei (per info e prenotazioni 0521889353 - Cell 3332443053 - info@rifugiolagdei.it).

MONTICELLI

Ritmi latini e Tambo show

Si rinnovano le spumeggianti serate del «Salotto del Lallo». Dalle 22.30, torna l’amato «sabato latino» ideato dal «padrone di casa» Lallo Contardi. Protagonista in pista sarà Giulia Cavaliere che proporrà al pubblico uno stage gratuito di gestualità femminile; lo spettacolo sarà assicurato anche grazie al «Tambo’ show» a cura delle ragazze della scuola «Let’s Dance» di Reggio Emilia. Dietro la consolle si esibirà Lele Milano dj con le sonorità salsa, bachata, cha cha, kizomba e con la musica di oggi e…di ieri. Sarà una grande festa, dunque, all’insegna del divertimento e dell’amicizia . Info: 338/8779347.



NOCETO

Grande lirica con Krisztina Nemeth

Appuntamento internazionale a Noceto alle 21. Nella cornice del Museo storico della Tipografia Libassi, la cantante lirica Krisztina Nemeth, propone il suo “Healing Concert”, musica che viaggia fino alle profondità dell’essere e guarisce. Un’esperienza consacrata alle vibrazioni dell’anima, alla potenza del suono, alla profondità del canto lirico medianico, secondo appuntamento della rassegna di incontri, musica e teatro “Auris” dedicata a voci di donne, organizzata dall’associazione Culturale Ascolto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Krisztina Nemeth nel 2012 ha scoperto di essere una Medium della voce.

Da allora si dedica totalmente allo sviluppo di questo dono lavorando in sessioni individuali o di gruppo, workshop e ritiri spirituali con l’obiettivo di condividere Healing Voice per migliorare la qualità della vita. Il concerto è un’occasione per ascoltare la musica che viene dal di dentro, messaggi e conversazioni profondi con l’essenza di ciascuno: Healing Voice stravolge, culla, scuote, avvolge, è in continuo movimento. Ingresso libero.

Appuntamento col ballo al circolo Avis

Torna l’appuntamento del sabato con il ballo liscio al circolo Fenalc Avis di Noceto l’8 aprile. Tutti in pista con le musiche scelte da Dj Lupetto. Il via alle danze alle 21. Ingresso riservato ai soci.



PARMA

Fiumi di birra: 15 produttori da tutto il mondo

Parma per questo weekend sarà la capitale della birra. Da sabato al Wopa Workout Stu Pasubio, di via Palermo, saranno ospitati quindici birrifici artigianali provenienti da tutto il mondo.

L’evento “Ducato10” è stato voluto dai titolari del Birrificio del Ducato, Giovanni Campari e Manuel Piccoli, per festeggiare i dieci anni della nascita del famoso birrificio della nostra città.

Una festa dedicata alla bevanda tanto gettonata che è diventata ormai una vera e propria icona per gli appassionati del genere.

La festa di svolgerà da mezzogiorno a mezzanotte, e per chi vi parteciperà sarà un vero e proprio giro del mondo della birra, dove si potranno sperimentare diverse tipi di «bionde». Per l’occasione un intero padiglione sarà occupato da una quindicina di banchi di birra, provenienti da undici paesi, senza dimenticare quelle italiane e venti spine del Birrificio del Ducato.

Saranno presenti i birrifici: Bakunin dalla Russia, Oxbow dall’America, Trou du Diable dal Canada, Brew by Numbers con Beavertown e Wild Beer dall’Inghilterra, Brekeriet dalla Svezia, De Molen dall’Olanda, Pohjala dall’Estonia, Oud Beersel dal Belgio, Lerving e Lindheim dalla Norvegia Freigeist e Mahrs dalla Germania e Thiriez dalla Francia . Per i birrifici italiani saranno presenti: Birrificio italiano, Birrificio Lambrate, Birrificio Pontino, Birra Elvo, Birrificio del Forte, Baladin, Argo, Foglie d’erba, Cr/ak e Montegioco.

In occasione della festa, si alzeranno le pinte per dieci brindisi (uno ogni due ore, cinque volte al giorno). Si sentirà suonare una campanella e sarà aperto un fusto di birrifici italiani che metterà a confronto il suo prodotto con una birra del birrificio Ducale per un’amichevole sfida. I primi cento bicchieri saranno offerti.

Oltre allo stand dedicato alla birra ci sarà uno spazio dedicato allo street food, dove si potrà mangiare e assaporare i cibi offerti dai truck. Per l’occasione saranno presenti: il Trapezzino con la pizza farcita con condimenti tipici romaneschi; lo Sbanco con i suoi tantissimi tipi di supplì; L’Epiro con le crudite di pesce e la carne al barbecue e l’Hamburgheria Eataly con i suoi hamburger.

Nella serata ci sarà un deejaset organizzato dai The Souls con una selezione che farà ascoltare: ska, rock steady Original e Northern/Moden Soul. Nella serata di domenica ci sarà il concerto dei Dead Hourse Bones e della band Hypnotronic Blues.

L’ingresso al Festival è gratuito e per degustare le birre presenti bisognerà acquistare un bicchiere celebrativo e i gettoni. Il kit ha un costo di 10 euro e compre: il bicchiere, la guida delle birre e sei gettoni (ogni gettone costa 1 euro).





BORGO TOMMASINI

La patata quarantina in scena al rural market

Al Rural Market di Borgo Giacomo Tommasini 7 continuano gli appuntamenti dedicati a varietà agricole abbandonate da decenni e quasi estinte. Dopo il successo degli incontri precedenti, dalle 10.30 l’agricoltore custode Federico Rolleri, dell’Azienda agricola Ortigiani nel comune di Bedonia, parlerà della patata Quarantina Bianca. Si tratta di una varietà antica tipica della montagna tra le province di Parma (val Taro e val Ceno), La Spezia, Genova e Piacenza. Negli ambienti che per oltre sessant’anni hanno ospitato l’antica salumeria Grisenti, si potranno incontrare periodicamente i produttori del movimento Rural.

VIA ZAROTTO

Si balla il liscio al circolo Castelletto

Serata danzante con Gianmarco Bagutti e i cantanti dell’orchestra italiana Bagutti dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Orchestra base Valerio Frati. Info al numero 340 2691601.

BAGANZOLA

Uova di pasqua per i bambini africani

Si chiama «Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole» la campagna pasquale solidale dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola, che sostiene l’acquisto di tutto il materiale didattico per un intero anno scolastico rivolto ai 385 bambini delle scuole di villaggio in Bangladesh, tra cui la scuola «Tommy» nel villaggio di Pankhali. Fino a Pasqua saranno in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero. Info: 338/4629759 oppure www.filodijuta.it.

POLESINE

A tavola con l'arte: conferenza e rinfresco

Ultimo appuntamento con la «Settimana dell’arte» organizzata dall’associazione culturale Everelina e dal Comune di Polesine Zibello. Alle 17.30, nel centro di Polesine, conferenza della storica dell’arte Antonella Ramazzotti dal titolo «A tavola con l’arte». Al termine si svolgerà un rinfresco.

ROCCABIANCA

Gli Oblivion travolgenti all'Arena del Sole

Travolgente chiusura di stagione teatrale alle 21.15 all’Arena del Sole di Roccabianca. Arrivano gli Oblivion con “The Human Jukebox”, l’ultimo divertentissimo spettacolo del gruppo comico-musicale che fa teatro cabarettistico tra mimo e canzoni, con ironia, leggerezza e competenza. In scena Graziana Borciani, Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli e Francesca Folloni. I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, si possono acquistare presso il Parma Point in strada Garibaldi, 18 Parma, l’edicola di Ragazzola e l’ortofrutta di Roccabianca. Per prenotazioni e informazioni 339.5612798 oppure www.teatrodiragazzola.it.

SALSOMAGGIORE

Uova di Pasqua per sostenere l'Ail

Ritornano sabato sotto i portici del municipio le uova pasquali dell’Ail. I giovani volontari di Rotaract allestiranno il banchetto per la vendita delle uova, dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17 circa. .Ogni traguardo che la ricerca raggiunge è merito di un piccolo gesto.

SALA BAGANZA

Torna Radio Disco Explosion

Dietro la consolle del bar Prestige di via Maestri 55 si alterneranno i due noti deejay parmigiani Faustino (autore e conduttore del programma radiofonico «Radio Disco Explosion») e Andrea Carpi. A partire dalle 20.30 possibilità di cenare, anche con la pizza e, dopo le 22.30, il locale e i deejay si immedesimeranno nel clima dance che si respirava negli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Info: 345/6508458.

SALSOMAGGIORE

Salso sposi: prova generale per il «magico sì»

Apre i battenti alle Terme Berzieri, il nono appuntamento con la più importante manifestazione nel settore del “wedding” a 360 gradi.

Nei più suggestivi ambienti della città termale, infatti, prenderà il via la nona edizione di “Salso Sposi”, la kermesse dove si potrà trovare veramente tutto: dalle limousine alle fotografie d’arte per l’album di nozze; dagli abiti da sposa (e sposo) classici o avveniristici, ai viaggi, alle location più esclusive per celebrare e festeggiare lo sposalizio, al catering d’autore. Per il 2017 Franco Bertellini, presidente dell’associazione culturale “Il Sogno”, organizzatore e anima della grande rassegna, annuncia un vero e proprio “colpo di teatro”: «A tagliare la torta – dice Franco – perché a “Salso Sposi” non si taglia il nastro, ma la torta, sarà un mio amico personale: un nome che ha fatto la storia del management dei vip televisivi e cinematografici. Lele Mora, che ha scelto proprio di essere con noi a Salsomaggiore, a testimoniare che l’attrattiva della nostra città rimane intatta, anche per coloro che vogliono coronare una storia d’amore con la celebrazione del matrimonio.» Franco non ha dubbi: anche questa nona edizione di “Salso Sposi” sarà un successo e, come sempre, pone l’accento sulle novità e, allo stesso modo sulle conferme: mentre rimangono le collaborazioni con il Comune di Salsomaggiore, Ascom, Confesercenti, Liberty Center, CNA Parma e Terme di Salsomaggiore e Tabiano, quest’anno arriva il sostegno all’ADMO, l’associazione dei donatori di midollo osseo come nuovo punto focale dell’attenzione al sociale che per “Salso Sposi” è fra gli obiettivi principali di sensibilizzazione verso il folto pubblico che visiterà la “due giorni” al Berzieri e arriva anche la nuova madrina dell’edizione 2017, Rugiada Guidi, Miss Motors Formula 1.

SAN SECONDO

Sul ponte dei sapori sfilano mille e una golosità

Appuntamento, a San Secondo, con il «Ponte dei sapori», tradizionale evento primaverile dedicato ai prodotti tipici e alla gastronomia di qualità. Per tutto il weekend, strade e piazze del borgo saranno riempite da oltre cento stand e diventeranno il palcoscenico di numerose iniziative collaterali, grazie al coinvolgimento delle associazioni del territorio.

Due i punti di attrazione principali: in piazza Mazzini si troverà la tensostruttura, dove l’associazione Palio delle Contrade proporrà il menù del Ponte dei Sapori (tortelli, grigliate, salamini e Spalla Cotta, serviti a ciclo continuo, dal pranzo di sabato alla cena di domenica); in via Garibaldi e via Roma si troveranno le aree commerciale e gastronomica ed i laboratori. Anche i negozianti e le attività del centro parteciperanno attivamente alla festa, allestendo vetrine a tema, organizzando spazi espositivi e proponendo degustazioni.



LE NOVITA'

Tra le novità, gli appassionati d’arte potranno partecipare alla mostra miscellanea «Rocca Incantata», organizzata dall’associazione culturale Un Po d’Arte che inaugurerà sabato, alle 17.30, all’interno del maniero, con il Coro Montecastello diretto dal maestro Mino Monica. Di olio, salute e benessere si parlerà infine al Museo Agorà Orsi Coppini, sabato alle ore 17. Venendo al dettaglio del programma, la manifestazione si apre sabato alle 15 con il mercato del Ponte ed i laboratori Lady Caffè in via Garibaldi. Alle 16, per la Giornata mondiale della salite, si terranno attività formative per un corretto stile di vita nello stand della Croce rossa, in piazza Mazzini. Alle 17, al museo Agorà Orsi Coppini, conferenza su «Olio extravergine di oliva tra nutrizione e prevenzione» con Leone Arsenio (medico nutrizionista) e Lorenza Beltrami (psicologa-psicoterapeuta) in collaborazione col Lions club Colorno «La Reggia». Alle 17.30 inaugurazione della Rocca Incantata – Favole e Magia d’artista col coro Montecastello in rocca e alle 19 Amedeo Dj set nel tendone delle associazioni con chiusura alle 22.





Favole e magie d'artista nella Rocca dei Rossi

alle 17 nelle sale della Rocca dei Rossi s’inaugura la mostra “La rocca incantata. Favole e magie d’artista” organizzata dall’Associazione culturale “Un Po d’arte” (aperta fino al 7 maggio). Sul tema, ispirato agli affreschi rinascimentali del castello, si sono provati una trentina d’artisti provenienti da varie parti d’Italia e non solo da Parma: pittori (dai naif agli illustratori, dai figurativi agli espressionisti, astrattisti, surrealisti), scultori, fotografi e ci sono anche alcune interessanti installazioni.

SCHIA

Sulle pendici del monte Caio

Fine settimana tipicamente primaverile sulle pendici del monte Caio, che anche questo weekend si preparano ad accogliere escursionisti, camminatori o semplici visitatori che desiderano passare una giornata lontano dal caos cittadino.

A guidare chi vorrà scoprire la natura incontaminata del massiccio che fa da spartiacque tra i comuni montani di Tizzano, Corniglio, Palanzano e Monchio partendo da Schia sarà la nuova rete sentieristica appena completata, che permetterà agli escursionisti di scoprire le particolarità, gli scorci e i panorami mozzafiato tipici della zona, da cui si domina Parma, la pianura Padana e il crinale che divide Emilia, Toscana e Liguria. Le guide ambientali escursionistiche della zona potranno accompagnare i visitatori alla scoperta degli scorci più suggestivi del monte, che rientra nell’area Mab Unesco dell’Appennino tosco emiliano, studiando percorsi ad hoc adatti anche a famiglie con bambini. E dopo le fatiche della giornata quale modo migliore per rifocillarsi se non gustare gli ottimi piatti della tradizione locale proposti dai locali della zona, con menu a km zero a base di tortelli di patata tipici di Casagalvana, cinghiale in umido, pizza a lunga lievitazione e pecora cornigliese. Per info www.schiamontecaio.it oppure www.campingschia.it

SISSA

Mercatino di scambio per bimbi e non solo

Un pomeriggio per i bambini dedicato allo scambio di oggetti – come libri, dischi, dvd e giocattoli – che non si utilizzano più per dare nuova vita a tante cose. C’è questo intento all’origine del «Pomeriggio dello scambio» proposto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Sissa Trecasali - in collaborazione con Centro per le famiglie, Distretto sanitario di Fidenza e associazione Sissa Trecasali per passione – alle 16.30 al parco della Montagnola, a fianco della Rocca dei Terzi. L’iniziativa rappresenta un’occasione di shopping a costo zero e un’opportunità per promuovere la cultura del riciclo e del riuso oltre ad essere un momento di relazione, di conoscenza e di tempo da trascorrere insieme. Per ogni oggetto, che deve essere in buono stato, sarà consegnato un cartoncino valido come moneta di scambio. Gli oggetti da scambiare potranno essere consegnati già oggi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 19 al cinema Giordano Ferrari con accesso dal lato del cortile della biblioteca Tonna. Nel corso della festa è prevista una merenda. In caso di maltempo tutto si svolgerà al cinema Ferrari di Sissa.

SORBOLO

Risate in dialetto al teatro Virtus

Spettacolo teatrale in vernacolo Mandraggola alle 21 al teatro Virtus di via Primo Maggio a Sorbolo a cura della compagnia La nuova corrente.

TANETO

Twist and shout al Fuori Orario

Un nuovo show basato sui due decenni che hanno cambiato il mondo; oltre 100 brani che hanno segnato in modo indelebile la storia della musica; dieci artisti in contemporanea che faranno esplodere il palco con il meglio del rock and roll. Tutto questo e molto altro ancora è «Twist and shout! The 50’s and 60’s show»: questo il titolo dell’evento in programma a partire dalle 22, al circolo Arci Fuori Orario di via Don Minzoni 96/b. Obbligo di presentare la tessera Arci all’ingresso. Info: 0522/671970.



ZIBELLO

Concerto di Pasqua al Teatro Pallavicino

Dalle 21, nel Teatro Pallavicino di Zibello, «Concerto di Pasqua» organizzato dalla corale «Emanuele Muzio». Si esibirà anche l’Ensemble strumentale «Sliding Bones» Ingresso gratuito.