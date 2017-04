Triplo «Olè» per i Rolling Stones

I Rolling Stones continuano a dimostrare la loro diabolica capacità di generare eventi e, al tempo stesso, di monetizzare al massimo le loro sortite pubbliche. Il tour compiuto nel 2016 in Sud America ha generato due docu-film: uno sullo storico concerto suonato all’Avana a chiusura della tournèe e intitolato «Havana Moon in Cuba», l’altro «Olè!Olè!Olè! Viaggio in America Latina» che solo oggi alle 20 sarà programmato in 100 sale italiane (a Parma in entrambi i multisala The Space). Li ha firmati il regista Paul Dugdale che ha sfruttato l’occasione di seguire in dieci città dell’America Latina la più grande rock band del mondo per firmare un road movie, che per protagonisti ha quattro leggende e che finisce per essere un inno al potere unificante del rock’n’roll, capace di fornire una lingua comune ai giovani di quel continente anche durante gli anni bui delle dittature.

Com’è tipico di questo genere di prodotti, il racconto segue due linee narrative parallele: una è rappresentata dalle immagini dei concerti che ormai per gli Stones sono delle celebrazioni di una carriera irripetibile, l’altra è il dietro le quinte che inevitabilmente riserva i momenti più intimi e sorprendenti e al tempo stesso offre la possibilità di raccontare la realtà dei Paesi toccati dallo spettacolo del grande circus dei Rolling Stones. Le difficili trattative per organizzare il concerto all’Avana, a pochi giorni di distanza dalla visita a Cuba del presidente Obama, si alternano a momenti che esaltano il legame che esiste tra i popoli dell’America Latina e la band, la straordinaria capacità di Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood di conservare un’aura speciale e che permette loro di essere tuttora identificati come un simbolo di libertà e trasgressione nonostante l’anagrafe (il più giovane è Ron Wood che in giugno compirà 70 anni).

Ma si sa che i parametri consueti di giudizio non valgono per i Rolling Stones che non hanno rivali nella consapevolezza di essere un mito. Per chi conosce la loro storia la sorpresa di questo film è Charlie Watts, da sempre riconosciuto dai suoi compagni come l’indispensabile collante della band. Il batterista è stato un rocker riluttante: agli inizi, quando gli altri erano giovani e squattrinati, era già un grafico affermato e ci volle un po' per convincerlo a entrare nel gruppo. Il sogno di Watts era fare il batterista jazz, ha sempre evitato i contatti con i media e ancor di più gli exploit glamour mondani dei suoi soci. Si sa che al di là dei rapporti tra i due divi Jagger e Richards, quello che da anni è contrario a tornare in tournèe è lui, il più vecchio con i suoi (quasi) 76 anni. In «Olè! Olè! Olè» parla, accenna persino al suo rapporto con l’essere genitore. Poi, l’inevitabile confessione: «non ho mai sopportato il mondo dello spettacolo».