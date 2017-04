Un sabato tra camminate, tango e... Happy Days

BARDI

PESCA TURISTICA: APRE LA RISERVA

In Valceno, si prospetta un grande weekend per tutti gli amanti della pesca. A partire da sabato alle 9, sarà aperta, in località Ponte Lecca di Bardi, la riserva di pesca turistica, curata dall’associazione “Pescatori Trota Fario Val Ceno Val Lecca”. La zona turistica, ripopolata con le trote Fario provenienti dalla troticoltura Gelana (Bedonia), sarà infatti a disposizione dei pescatori e delle loro famiglie, per una serena due giorni immersa nella natura incontaminata. A fianco della riserva, i turisti e gli appassionati potranno, inoltre, trovare accoglienza presso l’Osteria «Ponte Lecca», in cui sarà possibile anche acquistare i permessi (tesserati: 15 euro; non tesserati: 20 euro) ed avere tutti i servizi di ristoro e pernottamento. E' possibile pescare nella riserva turistica dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 fino a sera). Info: 347/3007671.

BORGOTARO-VARSI

IL GROPPO DI GORRO E LA VAL PESSOLA: IN CAMMINO

Il gruppo guide ambientali Valtaro e Valceno propongono per sabato una semplice camminata alla scoperta dei colori della primavera, in uno dei luoghi più particolari del nostro Appennino, rimasto immutato ed originale fin da epoca preistorica: il Groppo di Gorro. Oasi del Wwf, il Groppo di Gorro rappresenta uno dei più grandi ammassi ofiolitici della provincia di Parma; sfruttato per decenni come cava per la facilità di lavorare la sua roccia, è oggi ridato al suo ruolo naturale di luogo dove si creano microclimi adatti solo a certa vegetazione ed a pochi animali. L’escursione attraverserà il vecchio sentiero di cava per poi portare i partecipanti ai punti panoramici che sovrastano il fiume Taro, e raggiungere il punto di massima altitudine del Groppo, pari a 821 metri slm. L’escursione avrà una durata di 4 ore (soste escluse), per una distanza di 8 chilometri ed un dislivello di 300 metri. Ritrovo: Roccamurata di Borgotaro, presso la trattoria, alle ore 9.30 (info e prenotazioni: 339.7550371; roberto.bardini@trekkingtaroceno.it). Sempre sabato, ma nel versante varsigiano, avrà luogo invece una divertente escursione lungo la Val Pessola, che consentirà così di ammirare le surreali cascate e le spettacolari vasche di arenaria in successione. La camminata andrà alla volta di una valle semisconosciuta, tra la Val Ceno e la Val Mozzola, in un percorso colmo di bellezze da scoprire. L’escursione si incentrerà sulla natura, attorno a corsi d’acqua particolarmente vigorosi ed a boschi di faggio e cerro che porteranno verso il prezioso castello in miniatura del 1200, Castelcorniglio, protagonista anche della recente storia della Resistenza. I partecipanti assisteranno quindi ad atmosfere magiche, tra ricordi di “belle époque” al lago artificiale di Cuccarello e luoghi apparentemente isolati a due passi dalla pianura.

Il ritrovo puntuale è previsto per le ore 8.15 a Solignano. Partenza escursione: ore 8,45 da Prelerna di Solignano (info e prenotazioni: 340.3892488 o 335.6272521; e-mail: davide.costa@trekkingtaroceno.it).



BUSSETO

UN LUNGO WEEKEND NEI LUOGHI VERDIANI

Nel weekend lungo pasquale possibilità di visitare i luoghi verdiani di Busseto, Roncole Verdi e Sant’Agata. La Casa natale del Cigno, a Roncole Verdi, sarà aperta sabato dalle 9.30 alle 12.10 e dalle 14.30 alle 17.10. Il museo verdiano di Casa Barezzi, a Busseto con visite alle 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 (info allo 0524931117). Il Teatro Verdi di Busseto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Il Museo nazionale Giuseppe Verdi di Villa Pallavicino dalle 10 alle 18.30 (tel.0524931002). Il Museo Renata Tebaldi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 (tel. 052497870). Infine la Villa Verdi di Sant’Agata dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 18.15 (tel.05231885208). Info, Iat Busseto, tel. 052492487.

COLLECCHIO

UNA SERATA CON GUFI E ALLOCCHI

Gufi, allocchi ma anche civette e barbagianni saranno protagonisti di una facile escursione per tutta la famiglia dedicata agli strigiformi, che si snoderà lungo agevoli sentieri sterrati in compagnie delle guide Gae Val Cedra. Si partirà sabato poco dopo il tramonto, per una camminata all’interno dei Boschi di Carrega, giungendo ai laghi Della Grotta e Della Svizzera e lasciandosi avvolgere lentamente dalla notte. Notte della quale gufi, civette, allocchi, assioli e barbagianni sono gli indiscussi signori. Per info e prenotazioni 3290047306 oppure alessandro.bazzini@gmail.com

FELINO

RISATE A TEATRO CON LA FAMIJA PRAMZANA

sabato chiude la rassegna dialettale felinese. Lo si farà in bellezza con uno spettacolo della Famija Pramzana che andrà in scena alle 21 al cinema teatro comunale di via Verdi a Felino. Durante la serata gli attori della storica compagnia dialettale parmigiana proporranno «Argent’viv», commedia che racconterà la storia di Titta Gramola, arzillo anziano, padre di famiglia e rinomato cascamorto. I biglietti saranno in vendita prima dell’inizio dello spettacolo, al costo di 6 euro. Per info 0521/335949.

FIDENZA

COLLETTIVA DI PITTURA AL CENTRO SAN MICHELE

Verrà inaugurata sabato alle 17, al centro culturale san Michele, di via Berenini, la collettiva di pittura organizzata dalla Famiglia fidentina. Sono 24 gli artisti che hanno aderito all’esposizione. Le opere resteranno in mostra sino al 25 aprile.

DJ SET AL «NON E' ROCK CAFE'»

Al pub Non è Rock Cafè dalle 22.30 il dj set di Lucky.





FORNOVO TARO

GARA ED ESCURSIONE PER BIKERS

sabato a Fornovo si terrà il “Trofeo di Pasqua”, gara ed escursione di cross-country organizzata dal Free Bike Team, valida come quinta prova del Campionato provinciale Uisp di mountain bike. Il tracciato prevede 32 chilometri ed un dislivello di circa mille metri sulle colline della Val Taro. Ritrovo presso il Foro 2000 a partire dalle ore 13,00. Partenza alle 14,30. Per gli escursionisti è prevista una visita guidata al Museo del Petrolio di Vallezza. Info 3393559452.

MONTICELLI TERME

FASCINO E MAGIA DEL TANGO ARGENTINO

L’Hotel delle Terme di Monticelli di via Marconi 1 assumerà le sembianze di un «salotto del tango» argentino in quanto ospiterà la decima edizione del «Pasqua Tango festival».

Saranno in tanti, c’è da starne certi, gli appassionati e tangueri che arriveranno - nella nostra terra, storicamente «patria» di valzer e mazurka - da ogni parte del Belpaese a questo evento nato nel 2007 e promosso dall’associazione «MP Tango», Salotto del Lallo e Terme di Monticelli. Per tutti gli inguaribili tangueros che vorranno approfondire e arricchire le proprie conoscenze e competenze riguardo a tango, milonga, vals, chacarera, canyengue e tecnica uomo e donna, saranno a disposizione ben sette coppie di artisti internazionali: Juan Carlos Martinez y Nora Witanowsky, Marco Palladino y Maya Schwartz Grego, Sebastian Nieva y Celeste Rey, Sebastian Sanchez y Malvina Gili, Luigi Bisello y Tania Grisostomi, Vito Raffaelli e Giorgia Rossello, Andrea Vighi y Chiara Benati, Tango d.j. «Gibo».



Dalle 17.30 alle 19, è in programma l’aperi-tango e ci si potrà divertire in pista con tre serate di milonga con l’esibizione dei maestri mentre sono previsti stage in più sale.

Per tutte le dame singole possibilità di seguire lezioni di «tecniche donna». Saranno ammessi gratuitamente anche gli animali di piccola e media taglia. Ampio parcheggio privato gratuito. Info: www.xtangocongress.wix.com/pasqua oppure 331/1596803



PARMA

PIAZZA GHIAIA - HAPPY DAYS FESTIVAL: TU VUO FA' L'AMERICANO

Scatenarsi al ritmo di rock’n’roll e boogie woogie, ammirare da vicino (e, perché no, magari pure acquistare) affascinanti oggetti vintage e capi d’abbigliamento che hanno segnato un’epoca, assaporare il cibo Made in Usa: hamburger, hot dog e cup cake. Le atmosfere tipiche degli anni ‘50-60 avvolgeranno piazza Ghiaia, nel lungo week end di Pasqua, grazie all’Happy Days Festival, appuntamento organizzato da Bi&Bi Eventi insieme a PromoGhiaia, ispirato proprio alla fortunata serie televisiva che ha conquistato intere generazioni. Fiore all’occhiello dell’evento un’accurata selezione di food truck, tutti rigorosamente a tema e diversi dal solito: tra questi, un originale camion dei pompieri, di provenienza inglese, trasformato per l’occasione in una accogliente birreria.

Ed ancora gli indimenticabili juke box, i classici distributori di caramelle espressione della cultura statunitense, collocati all’interno della fiera dedicata agli oggetti del passato: bigiotteria, t-shirt, manufatti artistici e pezzi della tradizione militare.

Per gli amanti delle quattro ruote, a far bella mostra di sé anche tante splendide auto d’epoca: il lunedì di Pasquetta, ad impreziosire la cornice di piazza Ghiaia, sarà infatti una serie di modelli di Fiat 500 e due Bianchina, tra cui quella originale utilizzata dal ragionier Ugo Fantozzi in alcune pellicole della sua divertentissima saga. Quelle proposte dal club mantovano Sinc-Cent nella nostra città sono auto affascinanti ed al tempo stesso espressione della creatività di grandi designer italiani, che con le loro linee hanno contribuito a rendere celebri, tali modelli, n ogni angolo di pianeta.

All’Happy Days Festival, non mancheranno i dj set a partire dalle ore 18 con tanto di appuntamento speciale alle ore 23. E poi spazio alle strabilianti esibizioni dei ballerini del Crazy Ballet e delle scuole di ballo Forever Dance e Parma Danza che, nella speciale pista allestita sotto le vele della Ghiaia, daranno spettacolo con piroette e salti acrobatici. Sul palco dell’Happy Days si esibiranno poi i Chicken Wings: provenienti da Reggio Emilia, rappresentano la sintesi perfetta per chi vuol rivivere la sensualità di Elvis Presley, l’energia di Little Richard e la «follia» di Jerry Lee Lewis. Per i più golosi, oltre alle specialità americane, non mancheranno neppure quelle del nostro territorio e delle altre regioni italiane: le delizie della tradizione calabrese, i tipici arrosticini abruzzesi, le bontà parmigiane e le proposte vegetariane e vegane, insieme agli stand dei birrifici, molti dei quali locali.

VIA ZAROTTO - SERATA DANZANTE AL CASTELLETTO

Serata danzante con l’orchestra spettacolo Ringo Story&Samuel dalle 21.30 al circolo Il Castelletto di via Zarotto 39 a Parma. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.





BORGO TOMMASINI - LA PRUGNA ZUCCHELLA AL RURAL MARKET

Al Rural Market di Borgo Giacomo Tommasini 7 continuano gli appuntamenti dedicati a varietà agricole abbandonate da decenni e quasi estinte. Dopo il successo degli incontri precedenti,sabato dalle 17 Andrea Artoni, vice presidente dell’Associazione per la valorizzazione della prugna Zucchella di Lentigione (RE) e coltivatore di questa varietà molto caratteristica, parlerà del frutto di cui andava particolarmente ghiotta anche Maria Luigia d’Austria. E non mancheranno gli assaggi della marmellata che si ottiene, perfetta come ripieno per le classiche crostate della nostra tradizione. I prossimi appuntamenti, per il mese di aprile, saranno sabato 22 con David Migliorini della fattoria Montagliari (in provincia di Firenze) che presenterà il vin santo di Malvasia del Chianti prodotto nella sua pregiata Vinsanteria e il 29 dalla provincia di Lucca arriverà Aldo Bacci del Molino di Piezza a parlare del mais Formenton Ottofile, antica varietà delle zone della Garfagnana. Il Rural Market è aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedì. Tel. 0521.237485.

VIA BURLA - IL CAKE DESIGN IN SCENA A PARMA RETAIL

Se stare in città può essere riposante e rilassante, al parco commerciale di Parma le attività divertenti non mancano mai. Si parte con il pomeriggio dove si svolgerà, per rispettare la tradizione, una degustazione di colomba pasquale. Complici l’invasione delle torte americane in pasta di zucchero e i tanti programmi televisivi dedicati, nel giro di qualche mese il settore del Cake Design ha conosciuto una vera e propria impennata destinata a durare nel tempo; inoltre moltissime persone hanno acquistato libri, attrezzature e frequentato uno dei tanti corsi sull’argomento e adesso creano torte meravigliosi dando spazio a tutta la loro creatività e fantasia! Sempre nella giornata di domani si svolgerà quindi un laboratorio di Cake Design dove maestri pasticcieri creeranno un coniglio gigante di pasta di zucchero oltre a regalare ovetti di cioccolato a tutti i bambini. Ma le sorprese e le attività non finiscono qui: dopo la chiusura pasquale si riprende con i festeggiamenti lunedì. Nel pomeriggio, infatti, si svolgerà uno spettacolo interattivo con i personaggi del cartone animato Regal Academy. Le avventure degli studenti della scuola fondata dagli eroi delle fiabe per la prima volta a Parma e proprio a Parma Retail!

BAGANZOLA - L'UOVO DI PASQUA SEMPRE PIÙ SOLIDALE

Si chiama «Voi aprite le uova e noi apriamo le scuole» la campagna pasquale solidale dell’associazione di promozione sociale «Il Filodijuta» di Baganzola, guidata da Lorena Sghia, che sostiene l’acquisto di tutto il materiale didattico per un intero anno scolastico rivolto ai 385 bambini coinvolti nel progetto scolastico delle scuole di villaggio in Bangladesh, tra cui la scuola «Tommy» nel villaggio di Pankhali. Il «Filodijuta» è stato costituito con il preciso scopo di rendere l’istruzione in Bangladesh un servizio e un diritto alla portata di tutti, soprattutto delle classi più povere e discriminate. Per rendere il progetto possibile, il «Filodijuta» è presente in prima persona sul territorio, nel villaggio di Chalna, a sud di Khulna, per implementare e coordinare il progetto di scuola primaria «Lekhapora Shikbo»; e, inoltre, l’«adozione» di un banco di scuola permette ad un bambino di frequentare la scuola per un anno, di ricevere una merenda giornaliera, di avere tutto il materiale didattico necessario e assicura una giusta retribuzione al personale docente locale. Lo staff bengalese, coordinato dal parmigiano Alessandro Mossini, è composto da 16 persone che ogni giorno operano per rendere la scuola e l’istruzione una realtà e non solo un sogno, per i bambini. Fino a sabato saranno ancora in vendita uova al latte e fondente, campane al latte, chiocce al latte e fondente con uova di zucchero. Info: 338/4629759 oppure www.filodijuta.it.

A PARMA - IL FUMETTO DIVENTA PHOTOCOMIC

Il fumetto si fonde con il fotoromanzo e con il manga per dare vita al «Photocomic». Un’idea frutto della creatività di Marcello Cavalli e Carlo Alberto Montori che si traduce nel fumetto «The Cos-Fighters – le eroine nerd» che verrà presentato alla fumetteria «The Games Academy» di borgo Regale 24/6 sabato alle 17 prima di partire alla conquista delle fumetterie di tutta Italia. The Cos-fighters rappresenta una nuova forma di narrazione per immagini: al posto dei disegni, sono state realizzate una serie di fotografie ambientate in reali location e realizzate con veri attori. Ogni immagine è poi stata fotoritoccata in modo da assomigliare a un vero e proprio fumetto. E' l’invenzione del photocomic. All’interno del gruppo si distinguono le tre ragazze, in un certo senso più brillanti e più pratiche dei loro amici maschi, che vogliono sperimentare cosa si prova ad essere vere supereroine. Gli scontri con chi vuole vessare e distruggere i nerd, però, non si svolgono tanto sul piano fisico, quanto su quello meta e le “mazzate” non sono reali, ma molto più simili a quelle di un gioco di ruolo. Una nuova produzione, pubblicata da Grafiche Step e distribuita da Manicomix, che racconta i «nerd» in modo divertente e leggero.

SORAGNA

PORCHETTA PER TUTTI E MUSICA CON DJ pAOLO

sabato dalle 16, si terrà la festa di apertura della nuova gestione del Bar Centrale, a Soragna, con porchetta per tutti e la musica di Dj Paolo.





ZIBELLO

CULATELLO «PASQUALE» SULLE RIVE DEL PO

Una Pasqua serena e gustosa sulle rive del Grande fiume, nella terra del Culatello. Questa la proposta che arriva da Zibello, capitale della zona di produzione del «Re dei salumi». Il borgo, in occasione delle festività pasquali, apre le «porte» dei suoi gioielli storici, architettonici, ambientali, culturali ed enogastronomici.

Un «pacchetto» per tutti i gusti, per trascorrere piacevoli e rilassanti giornate di festa. Nell’ex convento dei padri domenicani di Zibello, sarà possibile visitare «Il Cinematografo», l’interessante museo del cinema con i pezzi (molti dei quali rarissimi) della grande collezione Narducci.

Il museo sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078. Ma non è finita perché sabato pomeriggio, con partenza dall’ufficio turistico di piazza Garibaldi sarà possibile andare alla scoperta dei principali monumenti del paese. Nello stesso ufficio turistico (tel.052499388) sarà attivo anche il servizio di noleggio biciclette per coloro che vogliono passare qualche ora all’aria aperta sugli argini o lungo le campagne della Bassa. Infine, per tutto il weekend pasquale, nei ristoranti e nelle trattorie del territorio sarà possibile andare alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, a partire ovviamente da «Sua maestà» il culatello.