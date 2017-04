"Georgica": fiori, piante e divertimento a Guastalla

Sabato 15 aprile, domenica 16 e lunedì 17 aprile (Pasqua e Pasquetta) Guastalla propone un’edizione speciale di “Georgica. Festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi”, al Lido Po, che si confronta idealmente con il poema di Virgilio dedicato al lavoro umano e alla eterna forza creatrice della natura (ingresso 3 euro, per informazioni http://georgica-guastalla.it).

Come la fiera “Piante e Animali Perduti”, Georgica mette lo stesso impegno nella difesa della biodiversità animale e vegetale e della diversità enogastronomica ma si svolge sulle rive del Po, per celebrare le pratiche agricole del lavoro dei campi e i frutti della terra, l’acqua come fonte di vita, risorsa per la pesca, via di comunicazione e scambio con altre culture e la vita all’aria aperta.

Grazie al contributo di significative realtà del florovivaismo italiano che presentano il meglio delle loro produzioni, “Georgica”, con centinaia di stand che fiancheggiano il Fiume.

La mostra sfoggia anche un grande campionario di varietà di piante da frutto antiche o avvolte nell’oblio come ciliegi, peschi, peri, meli e susini proposti anche con la collaborazione dell’azienda Ort-Antigh di Colorno che racconterà (domenica 16 aprile ore 18 Teatro del Fieno e lunedì 17 aprile ore 16 nel suo stand) le loro particolarità.

Oltre a un variopinto mercato di semi e ortaggi, la kermesse guastallese presenta arredi e attrezzature per il giardino e i migliori artigiani, superstiti dell’eccellenza italiana nella lavorazione del legno, del ferro, della ceramica, del pellame, dei tessuti, della pietra, della canapa, del cuoio.

Georgica è anche un laboratorio all’aria aperta dove è possibile assistere a dimostrazioni di impagliatura, intreccio del salice e delle erbe palustri, l’arte del truciolo e tecniche costruttive con materiali naturali con l’architetto Alessandra Campanini (Associazione Bioecoservizi). Esperti poi affrontano le tematiche più curiose relative alla cura degli animali domestici e d’allevamento, al lavoro dei campi e ai prodotti della terra, alle erbe della salute, all’arte della maglia e dell’uncinetto.

Il programma completo dell'evento



APPRODI - Arte Fluviale 4 - La “festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi” propone anche spazi e momenti in cui il luogo non è solo splendida cornice, ma “humus vitale” per aprire nuovi punti di vista sulla terra e sul paesaggio fluviale. Per il quarto anno si rinnova così l’appuntamento con Fluviale, progetto di LAAI laboratorio di arte ambientale itinerante, a cura di Antonella De Nisco e Giorgio Teggi, che, guidato anche da un approfondimento laboratoriale con le scuole, invita per tre giorni artisti, poeti, attori, autori, musicisti a proporre interventi e interazioni concrete, seppure temporanee, sul paesaggio instabile e mutevole del Grande Fiume nell’area del Lido Po di Guastalla, allo scopo di percepirne i “distillati sensoriali”.

L’inaugurazione di Arte Fluviale 4 - Approdi è prevista, nel Teatro di Fieno, location prescelta per tutti gli appuntamenti, il 15 aprile, dalle 10 alle 12 con i bambini della scuola primaria S. Orsola di Guastalla (classi 3^ e 4^). Segue Francesco Gelati in Poni poeta, un laboratorio aperto al pubblico sulla comprensione e la manutenzione della parola; l’artista Nicla Ferrari che presenta l’installazione “Breve sosta cercando ristoro”, una grande farfalla, realizzata con la tecnica del lavoro ad uncinetto, e a seguire svolge un laboratorio di frottage Approdo e ristoro, a partecipazione libera, che viene riproposto anche nel pomeriggio dalle 16,30 alle 18. Nello stesso orario va in scena il concerto “Oasi sonora all'approdo” con il Duo dei rosari: il clarinetto di Silvia Orlandini e il violoncello di Benedetta Gasparini interpretano musiche liberamente ispirate ai grandi compositori classici, ai brani d’origine popolare e alle vibrazioni fluviali.

A Pasqua (16 aprile) l’appuntamento è dalle ore 10.30 alle 11.30 con i curatori di Arte Fluviale Antonella De Nisco e Giorgio Teggi che propongono un laboratorio scritto-grafico, mentre nel pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 si può partecipare alle conversazioni Passion&Approdo di Anna Paini, docente di antropologia culturale presso l’Università di Verona con Nila Shabnam Bonetti e Giovanni Cervi curatori di Valico terminus, progetto di residenza artistica nella montagna del Ventasso. Poi dalle ore 17.00 alle 18.00 (replica il 17 aprile dalle 17.30-18.30) è la volta dell’animazione Il grande storione di Mirella Gazzotti del Teatro della Fragola, specializzato produzioni per l’infanzia e teatro ragazzi.

A Pasquetta (17 aprile) dalle 11.00 alle 12.00 con Anna Paini conversano Micaela Bertuzzi e Raimondo Sassi che da anni si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale con la loro associazione Arti e Pensieri e mediante l’elaborazione di progetti di didattica museale e iniziative come Il Po ricorda (Una città allo specchio. Piacenza tra terra e acqua).

Infine dalle 18.30 alle 19.00 il giornalista e scrittore Antonio Petrucci legge un suo racconto, dedicato all’ approdo al fiume: La singolare storia di Billy Tramontana.

Arte Fluviale - Approdi si avvale della collaborazione per la realizzazione della documentazione video di Francesco Iotti ed Ethan Vezzani, e per quella fotografica di Maria Antonietta Poy e Fausto Franzosi.