Spagna: "Il mio segreto è la passione"

Ivana Spagna, artista di fama internazionale, sarà a Borgotaro il 30 aprile con i suoi successi. Si esibirà alla «Baita» di Grìfola di Borgotaro, locale che festeggerà, proprio quella sera, il suo 28° compleanno. Le abbiamo rivolto alcune domande.

Ci può sintetizzare, con gli occhi di oggi, la sua prestigiosa carriera?

«31 anni di carriera, davvero non sono pochi. I sacrifici sono stati tanti e continuano naturalmente anche oggi. Non avrei mai comunque immaginato, quando ho iniziato, di raggiungere simili traguardi».

Si sente quindi una donna realizzata, artisticamente, o ha qualche altro sogno nel cassetto?

«Siamo appena agli inizi! Bisogna sempre avere dei sogni, bisogna rimanere “bambini”. Io, a parte gli scherzi, ho sempre mille cose da fare…».

Lei è anche una scrittrice, ha raccontato la sua vita, i momenti belli e non. Come si sente in questa veste?

«Mi sento molto bene. Il mio prossimo libro, che uscirà in autunno, sarà il terzo. Si tratta di un testo un po’ particolare, che tratta dei sogni premonitori, cose che ho visto prima che succedessero. Tutto, tra l’altro, documentato con testimoni. Si intitolerà, probabilmente, “Al di là dei sogni...”».

Una delle sue caratteristiche, al di là delle indiscusse capacità vocali ed interpretative, è la grinta. Da dove viene?

«Nasce dall’amore che provo per tutto ciò che faccio. Dalla passione… Quando canto, quando scrivo. E' un entusiasmo, che avevo a 18 anni e che ho ancora adesso».

Dischi venduti in tutto il mondo, premi e riconoscimenti, ma, sentendola parlare, e si avverte che è sempre rimasta una persona umile.

«Quando si fa la gavetta che ho fatto io, non può essere che così. Prima di avere successo, ho suonato e cantato, per oltre dodici anni, nelle discoteche con mio fratello. E allora suonavamo per passione e non certo per soldi. Questo ti consente però di gettare come delle fondamenta, per cui non si perde più il contatto con la realtà».

Programmi nell'immediato? «Tante, tante serate. Inizia il tour il 7 maggio prossimo (che terminerà in settembre), con date quasi tutte in Italia, ma con qualche serata anche all’estero».

A Borgotaro cosa proporrà?

«Il meglio dei miei successi, da “Gente come noi” al “Cerchio della vita” (colonna sonora del film Il Re Leone) e da “Lupi solitari” a brani dance, come “Easy Lady” e “Call Me”. Sarà una bella serata insieme».

L’appuntamento inizierà alle 21. Per informazioni e prenotazioni: 338.6062809 – 328.4469217.