Torna la fiera di San Marco con 300 bancarelle, mostre e luna park

Martedì 25 aprile a Montecchio Emilia torna la Fiera di San Marco, con i suoi colori e le sue proposte che spaziano dal settore biologico, ai prodotti della terra fino alla botanica e ai fiori, senza dimenticare il tradizionale mercato di abbigliamento e oggettistica.

La manifestazione, che ha conquistato un ampio pubblico e una levatura importante, si propone come un appuntamento fisso soprattutto per gli amanti della natura, del verde, delle produzioni tipiche delle nostre terre.

Saranno ospitate circa 300 bancarelle, distinte in due sezioni tematiche: una nella Contrada Grande e nello spazio antistante il Palazzetto delle sport, dove saranno allestite le esposizioni dei prodotti biologici, dei florovivaisti, delle attrezzature per il giardinaggio e degli arredi per il giardino con circa 25 espositori; l’altra, con le tradizionali bancarelle, nel restante centro storico fino a via F.lli Cervi, via XX Settembre, via E. Franchini e via dei Mille.

In via Zannoni si riconferma l’esposizione di prodotti agricoli del mercato contadino, che porterà in Fiera numerosi produttori: i visitatori avranno l'opportunità di acquistare direttamente all'origine le eccellenze del territorio, riducendo i tempi tra produzione e consumo, realizzando il connubio tra qualità e convenienza.

In via J. Del Rio troveranno sede vari stand delle associazioni di Volontariato, che approfitteranno dell’occasione per farsi conoscere e promuovere le proprie attività.

Da venerdì 21 fino a martedì 25 aprile sono in funzione le giostre del Luna Park in piazza del Mercato nuovo.



Il programma completo della fiera di San Marco



L’inaugurazione della fiera si svolgerà, come da tradizione, nella mattina del 25 aprile nel cortile interno del Castello medievale, alla presenza delle autorità cittadine.

Tante anche le proposte culturali e artistiche che i visitatori potranno fruire gratuitamente nel corso di tutta la giornata.

Il Castello medievale di Montecchio sarà aperto al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 19.

Il Castello medievale ospiterà anche due mostre: al piano terra sarà presente la mostra “Bruno Barani: Opere Recenti: la ricerca lignea/Da un gomitolo di spago”.

Nella Sala della Rocca del castello invece si potrà visitare la mostra fotografica "Come eravamo: fotografie dagli archivi del Cinefotoclub" l’esposizione è a cura del Cinefotoclub di Montecchio e rientra nella rassegna provinciale “Fotografia Europea 2017 – Circuito OFF”. (visitabile fino al 9 luglio).

Nell’ambito del progetto “Profeti in Patria – Cammini d’artista a Montecchio Emilia” dedicato quest’anno all’artista montecchiese Omar Galliani, sarà ancora visitabile gratuitamente dalle 10 alle 19, l’Atelier Galliani, presso la sede dell’ex macello comunale.

Infine nella prestigiosa sede di Casa Cavezzi (via Vittorio Veneto, 29) sarà possibile visitare la mostra "Viaggi nella memoria" a cura della sezione ANPI di Montecchio Emilia; l'esposizione sarà aperta dalle 10 alle 19 e alle ore 17 si potrà assistere al concerto "Musica e canti" con Alfredo Cervi e “Gli Irriducibili”.