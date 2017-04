Un'opera di Paul Cézanne alla Magnani Rocca

Dal Museo Puškin di Mosca, per la prima volta in Italia, arriva alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, da sabato 22 aprile fino al 10 settembre, un’opera di Paul Cézanne appartenente al famoso ciclo dei Bagnanti: «Baigneurs» del 1890-94. Il prestigioso prestito è divenuto occasione per un riallestimento al piano superiore della Villa. Una mostra-focus dal titolo «Cézanne/Morandi. La pittura è essenziale».