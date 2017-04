SOLO ANDATA (...restare è impossibile)

La compagnia OGM – Ombre Geneticamente Modificate continua il viaggio di SOLO ANDATA per raccontare quella storia che continua a svolgersi sotto i nostri occhi....ma che quasi non vediamo più, quella storia che continua a ripetersi in un eterno ritorno all'uguale. A seguire i LAG Quartet presenteranno un repertorio incentrato sulla Black Music e sulle sue contaminazioni a riprova delle immense possibilità di integrazione tra culture. La Modern Street Dance arricchirà la serata con le sue danze.