L'ensemble di archi del liceo Bertolucci

“Accordiamoci… in tempo” è una rassegna musicale nata per portare un momento di svago in un luogo di cura come l’Ospedale. Questo l’intento del progetto nato da un’idea del liceo musicale Attilio Bertolucci e organizzato dall’associazione Mind for Music e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Saranno infatti gli studenti del liceo musicale cittadino, che stanno riscuotendo sempre maggiori consensi in città e non solo, ad esibirsi nell’atrio tra via Volturno e il Padiglione Centrale dell’Ospedale Maggiore allestito per l’occasione in sala concerto. Dopo il duo di flauto e chitarra di Tommaso Olivieri e Deniz Mastropietro, domani alle 16, salirà sull’insolito palcoscenico l’Ensemble di Archi del Bertolucci diretto dal maestro Michele Pinto per offrire ai pazienti ricoverati, ai loro famigliari e al personale sanitario tutto un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gerry Mulligan, Edvard Grieg, Astor Piazzolla. Il concerto è a ingresso libero. E si terrà nell’Atrio Cappella Padre Pio (zona dietro al bar).