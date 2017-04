Un 1° Maggio con musica, fiere e... Guareschi: l'agenda

BARDI

NEL CASTELLO TRA HORROR E MISTERI

Un lunedì di divertimento per i più piccoli alla fortezza di Bardi per il weekend.

Lunedì una grande avventura a tema «Harry Potter»: per la speciale occasione, tutti i bambini potranno vestire i panni del famoso maghetto ed essere catapultati per due giorni nella Scuola di stregoneria di Hogwarts. La giornata «Fantastica» prenderà il via alle 10.30, quando i bambini saranno accolti dal Cappello Parlante e suddivisi nelle quattro famose Casate: Grifondoro, Serpe Verde, Tasso Rosso e Corvo Nero. Saranno tutti vestiti da maghi e forniti di bacchette magiche; a questo punto arriveranno i figuranti nei panni degli insegnanti più conosciuti: Minerva McGranitt, Severus Piton, Albus Silente, Remus John Lupin e molti altri ancora. Le Case si cimenteranno nelle lezioni di magia lungo tutta la giornata con laboratori di bacchette magiche, pozioni ed incantesimi nello studio teorico del mitico gioco del Quidditch. Costi: adulti euro 10 e bambini 12; dal secondo figlio in poi sconto famiglia alla cassa.



COLORNO

GLI ORARI DELLE VISITE AL MUPAC

Il Mupac, il museo dei paesaggi di terra e fiume, allestito al primo piano dell’Aranciaia di piazzale Vittorio Veneto, a Colorno, è aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, con visita guidata alle 11 e alle 16. Info: Pro Loco tel. 0521.816936 (martedì e venerdì) - mail proloco-colorno@libero.it.

FONTANELLE

UN COMPLEANNO SPECIALE PER GUARESCHI

Lunedì 1° maggio Fontanelle festeggia il compleanno di Giovannino Guareschi al Museo del Mondo Piccolo con un pomeriggio tutto dedicato allo scrittore della Bassa più famoso nel mondo. Dalle 15, l’omaggio a Guareschi e a Giovanni Faraboli fondatore del movimento delle cooperative socialiste con l’introduzione di Egidio Bandini che leggerà brani tratti dai racconti guareschiani. La manifestazione proseguirà con la presentazione del progetto di Informagiovani «Riscriviamo il Mondo dei nonni», un'iniziativa che ha portato i bambini e i ragazzi delle scuole di Roccabianca a riscoprire le abitudini e la vita semplice dei nonni, i mestieri di un tempo e la loro vita con i giochi all’aria aperta ricordata nei loro racconti; grazie al lavoro degli alunni con l’Informagiovani di Roccabianca è poi nata la pubblicazione «La Piazza di Roccabianca com’era», un laboratorio di scrittura per i ragazzi delle scuole medie di Roccabianca tenuto da Elisa Bertuccioli e Angelo Balocchi per far conoscere la storia della piazza di Roccabianca negli anni Quaranta e Cinquanta e che sarà letta da Luca Adorni. Gli alunni della scuola primaria di Roccabianca si sono invece cimentati con il disegno e varie tecniche pittoriche come pastello ad olio acquerello tempera e i loro lavori saranno esposti nella mostra «Dipingiamo la piazza lavorando come i nonni», guidati dall’esperta di didattica artistica Antonella Ramazzotti. Inoltre verrà presentata «Cartoline da Roccabianca», una mostra realizzata dal gruppo di studio dell’Informagiovani di Roccabianca recuperando raccolte di vari decenni con raccolte di foto del territorio. Il compleanno di Giovannino Guareschi a Fontanelle quest’anno comprenderà anche la presentazione del progetto «Scegli la salute per un’infanzia a colori» sviluppato dalla scuola dell’infanzia di Roccabianca grazie ad una collaborazione attiva tra insegnanti, genitori e Asl. Il 1° Maggio a Fontanelle è organizzato dal Comune di Roccabianca in collaborazione con l’associazione culturale Everelina, il Gruppo Amici di Giovannino Guareschi di Fontanelle, l’associazione «A piccoli passi» e la scuola dell’infanzia di Roccabianca e fa parte del progetto di promozione turistica locale «Mondo Piccolo un paesaggio d’autore».



FONTANELLATO

PRINCIPESSE A CORTE: LUNEDI' NELLA ROCCA

Lunedì, alle 15, la Rocca Sanvitale di Fontanellato ospiterà un appuntamento speciale di «Principesse a Corte», la visita guidata animata dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Guida speciale del museo e della Rocca sarà Belle, la celebre eroina della fiaba «La Bella e la Bestia», che racconterà la sua storia liberamente ispirata alla fiaba e come si viveva tanto tempo fa nel maniero ancora circondato dall’acqua del fossato. Per la partecipazione all'appuntamento di lunedì la prenotazione è obbligatoria (tel. 0521.829055 - rocca@fontanellato.org).

LESIGNANO

Primo Maggio con la Festa dal Paisan

ORIANO

IN TAVOLA LE LENTICCHIE

A Oriano, sarà di scena la gastronomia locale a base di lenticchie coltivate per la prima volta lo scorso anno a Pizzofreddo, in territorio di Solignano.



PARMA

GHIAIA, ARTE E CREATIVITA'

In Piazza Ghiaia arte e creatività diventeranno protagoniste.

Bi&bi Eventi in collaborazione con PromoGhiaia ha organizzato «MercArtistico». Il centro di Parma diventerà una vetrina d’eccezione per una serie di artisti ed artigiani che sotto la vela esporranno le proprie opere. Saranno circa 40 gli espositori presenti a «MercArtistico», un prestigioso atelier a cielo aperto in cui i visitatori troveranno esposizioni di artigianato con pelletteria, realizzazioni all’uncinetto, stampe realizzate su legno, bigiotteria in metallo o realizzata con materiali di recupero ed esposizioni artistiche con opere come quelle di Daniele Bedulli, scultore famoso per i pesci in metallo, quadri con caricature, o le tele recuperate dai sacchi di caffè dipinte da Alberto Raffaelli. Non mancherà l’angolo street food per chi, dopo un giro fra le esposizioni, vorrà concedersi una leccornia dolce o salata. Fra i food truck presenti ci sono i tipici arrosticini abruzzesi o un originale kebab vegetariano chiamato il «Caciobab», le birre artigianali parmigiane del Beerbante e una proposta variagata di dolci.

In caso di maltempo l’evento andrà comunque in scena: Piazza Ghiaia ha una copertura che permette ai visitatori di essere al riparo dal maltempo. Info: Bi&Bi Eventi (tel. 0521.313300).

STREET FOOD FESTIVAL: IL REGNO DEL GUSTO IN PILOTTA

Ultimo giorno del Parma Street Food Festival. Dalle 10 alle 24, piazzale della Pilotta e la piazzetta di borgo delle Cucine che prenderà, per l’occasione, il nome di Piazzetta Parma, ospiteranno i food truck e tante manifestazioni diverse. I gustosi camioncini itineranti saranno ventotto, provenienti da tutta Italia, alcuni parmigiani, e altri addirittura internazionali. Dalle 18 alle 21 gli aperitivi con intrattenimento musicale, che saranno curati dai due bar predisposti in piazzale della Pilotta e in Piazzetta Parma, organizzati dallo staff del Labò e nella zona lounge della Cantine Ceci. Dal primo pomeriggio, inoltre, si alterneranno con esibizioni live, sul palco di piazzale della Pilotta, diversi artisti locali. Mentre nella Piazzetta si svolgerà un altro show cooking. Sempre nel pomeriggio, saranno premiate sul palco dell’evento, le migliori foto selezionate dal contest fotografico #PSFF17. Dalle 22 circa, inizierà la musica del deejay Bombey.

Il Parma Street Food Festival è un evento ufficiale delle manifestazioni di Parma City Of Gastronomy Unesco. Dalle 15 alle 18, in Piazzetta Parma, ci sarà un’area dedicata ai bimbi con la presenza dei «Sognambuli»; nel pomeriggio il palco centrale offrirà spazio non solo alla musica ma anche a spettacoli d’animazione con l’esibizione di scuole di ballo della città e in più saranno presenti fissi, durante tutti i pomeriggi, gli artisti di strada, i buskers, che animeranno il piazzale con le loro esibizioni «on the road». Il Festival è organizzato da Confesercenti Parma con la collaborazione di Cantine Ceci, MineralBirra, Puzzle Eventi Up!Comunicazione, Litografia Ducale e VisitParma.

IL PARMA TATTOO ROCK FEST

Ultimo giorno del Parma Tattoo Rock Fest all’hotel San Marco & Formula Club Parma Ovest, in via Emilia Ovest. Saranno presenti una quarantina di tatuatori e come al solito tantissimi stand per il merchandise. Predisposto anche un palco per ospitare le esibizioni delle band presenti. Tattoo, musica, dj set, shopping e tanto divertimento: sono gli ingredienti per il Parma Tattoo Rock Fest. L’evento è organizzato da Idra; lunedì inizierà alle 11 per concludere alle 19. Il prezzo del biglietto per il giornaliero è 10 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 12 anni.





PIAZZA GARIBALDI INVASA DAI CAMPER

Aspettando la Mille Miglia... Parma si lascia sedurre dal fascino dei camper e della vacanza en plein air. Fino a lunedì, sia al mattino che al pomeriggio, piazza Garibaldi ospiterà infatti una sfilata ed un’esposizione di camper ed autocaravan che hanno segnato un’epoca, attraverso un suggestivo viaggio alla scoperta di stili e design diversi. L’evento rientra nel calendario promosso da Fiere di Parma e Comune per celebrare proprio l’arrivo della Mille Miglia, la rievocazione della storica corsa automobilistica che giungerà nella nostra città il 20 maggio. Ad organizzare la sfilata e l’esposizione dei mezzi è il Registro Italiano dei Camper Storici, in collaborazione con l’associazione «In Camper con Gusto» che, per l’occasione, ha pensato ad una serie di visite guidate, alla scoperta delle eccellenze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. L’appuntamento rafforza il legame esistente tra il popolo dei camperisti e Parma, che ospita anche il Salone dedicato a questo settore.

UNA FESTA LUNGA SETTANT'ANNI

Era il 1° maggio 1947 quando l’allora presidente Dante Maini ricevette l’autorizzazione dalla questura per aprire i battenti di un circolo ricreativo in via Zarotto 39. Un grande show per festeggiare «Insieme» i 70 anni di un sodalizio storico di Parma, il circolo polisportiva «Castelletto». L’appuntamento è fissato per lunedì, a partire dalle 20. Sul palco si esibiranno gli artisti Willer Collura, Gianpaolo Cantoni, Roberto Tinelli, «Balla che ti passa», Luca e Vittorio Lunini, Riccardo Pasini, Mariano Scauri e Luciano Curziotti. La regia sarà affidata ad Alessandro Pavanati. Presenterà la serata Claudia Chierici. Il menu comprende antipasto, giropizza, acqua, vino della casa o birra e caffè. Tutti gli artisti si esibiranno a titolo gratuito ed il ricavato della serata verrà devoluto alla cooperativa «Insieme», per sostenere i propri progetti istituzionali, nata nel 1980 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità animati dal desiderio di poter offrire loro e a tutte le persone caratterizzate da questa fragilità le migliori opportunità possibili. Una serata, dunque, all’insegna del cabaret, della magia, delle barzellette, della musica ma soprattutto della solidarietà. Per informazioni, contattare il circolo Castelletto (0521.244362).d.f.





POLESINE

SUGGESTIVI ITINERARI IN BARCA SUL PO

Suggestivi itinerari in barca sul Po lunedì con partenze dal porto fluviale di Polesine alle 11, 15.30 e 17.15. L’iniziativa è promossa dal circolo «Aironi del Po» di Legambiente. Per informazioni e prenotazioni: tel. 3385951432.

RONCOLE VERDI

OMAGGIO A GIUSEPPE FABI

A 100 anni dalla nascita e ad un mese esatto dalla scomparsa del figlio Umberto (nella foto), Scenari Armonici e Club dei Ventitré rendono omaggio al pittore, vignettista, poeta e scultore Giuseppe Fabi con la mostra antologica «Vita, opere e miracoli di Giuseppe Fabi» (in arte “Giufa”). Personaggio poliedrico e dalla creatività multiforme, affine per molti aspetti a Giovannino Guareschi, nel dopoguerra collaborò con la Gazzetta di Parma e con riviste di settore quali Enigmistica Popolare e Penombra. La mostra riporta alla luce una selezione di opere del Fabi, con particolare riferimento alle vignette satiriche e con inserimenti burattineschi del figlio, stimato attore, regista e burattinaio. A corredo della mostra un piccolo catalogo illustrato. Inaugurazione lunedì, alle 11.30, nella Sala dei Timoni, presso Casa Museo Guareschi a Roncole Verdi; info: 0524.92495 o via mail a pepponeb@tin.it.

SORAGNA

QUARANT'ANNI DA VIVERE IN FIERA

A Soragna la Mostra dell’artigianato, agricoltura e commercio. La tradizionale fiera soragnese raggiunge nel 2017 un traguardo assai significativo: la rassegna è infatti arrivata all’edizione numero 40. Ricco il programma degli eventi.

Lunedì, alle 15.30, in via Verdi ci sarà la tradizionale cottura del Parmigiano-Reggiano, alle 18 la chiesa della Beata Vergine del Carmine ospiterà il concerto delle corali «Dall’opera al cinema», con protagoniste la «San Donnino-Città di Fidenza» e la lirica «Valtaro» di Borgotaro, dirette da Giovanni Chiapponi. Alle 21 lo spettacolo «Fontane in concerto», nel parco delle Rimembranze, chiuderà la rassegna, su cui calerà ufficialmente il sipario alle 23.

Lunedì, dalle 8 alle 20 circa, per le strade del paese, il Consorzio «La qualità dei mercati» sarà presente con la sua ampia e variegata offerta di stand, circa quaranta bancarelle, dall'abbigliamento adulti e bambini alla pelletteria, dai prodotti per la casa alla gastronomia e altro ancora.



SORBOLO

CONCERTO DEL 1° MAGGIO CON BAND GIOVANILI

Rap&rock, giovani band sul palco lunedì nell’area del centro commerciale La Sovrana di Sorbolo per la Festa dei lavoratori. Dalle 16.30 si esibiranno GioSma-Zano-Sharky con musica rap e deejay; Elly’ ghost con country, blues e rock; I cobra con blues e hard rock e Utepils con grunge e punk rock. Nell’occasione si terrà anche un’esposizione di writers.

MOTORADUNO, CUCINA E MUSICA: SORBOLO IN FESTA

Festa a Sorbolo con il 45° moto incontro del Parmigiano Reggiano a cura del Motoclub Paso con il patrocinio del comune di Sorbolo nell’area del piazzale 11 settembre. Lunedì, dalle 10, festa dei trattori per le strade di Sorbolo con torta fritta e salume, e pranzo del lavoratore dalle 12.

TIZZANO

LUNEDI' TORNEO DI CALCIO GIOVANILE

Lunedì lo stadio comunale di Tizzano ospiterà la 2ª edizione del torneo di calcio giovanile «Val Parma», organizzato da Ondanomala Tizzano Calcio con il patrocinio di Comune di Parma, Comune di Tizzano, Parchi del Ducato e Uisp Parma. Il torneo di calcio a 11, riservato ai nati nel 2003, prenderà il via alle 9; nel girone A, gli 11 di Inzani ‘04, Vicofertile e Futura; nel girone B si affronteranno Inzani ‘03, Astra e Castello. Divertimento assicurato e gadget per tutti i partecipanti, oltre ai premi per prima, seconda e terza classificata, capocannoniere, miglior portiere e i due migliori giocatori del torneo. Attivo il punto ristoro con salatini e spiedini alla griglia e patatine fritte. Info: 3478274169.

TORRECHIARA

1° MAGGIO AL MANIERO

In occasione del Primo maggio, torna l’apertura straordinaria del castello di Torrechiara e la piccola frazione alle porte di Parma si organizza per la migliore accoglienza dei visitatori. Sono garantite le speciali visite guidate in costume medievale (3 euro a persona più il biglietto di ingresso al castello 4 euro. Info sugli orari: 328.2250714). Sarà anche possibile veder nascere il Parmigiano Reggiano o il Prosciutto di Parma, infatti da piazza Leoni nel Borgo basso partono dalle 9 le visite per un caseificio e alle 10.30 la visita guidata a un salumificio in zona. Info 328.2250714 Agenzia AA Assapora Appennino.



TORRICELLA DI SISSA

LA PRIMAVERA ARRIVA IN TAVOLA

Torricella di Sissa Trecasali dà appuntamento a tavola per l’11ª Festa di primavera nel parco Cavalli dove sono state allestite due tensostrutture coperte, una per ballare ed una per degustare le tipicità della Bassa. Programma speciale lunedì con «Un Po di salame», la sfida per il miglior salame di primavera, dalle 11, seguita dall’appuntamento a pranzo, dalle 12, e dal pomeriggio con giochi per bambini e truccabimbi insieme ai giovani volontari della Croce rossa di San Secondo. La manifestazione è organizzata dall’associazione Un Po di Torricella, dalla Pro loco di Sissa Trecasali e dal bar ristorante Tornado. L’ingresso è libero.

VARANO MELEGARI

VALCENO, FIERA AGRICOLA SOTTO IL SEGNO DELL'ANOLINO

Da vent’anni è diventata un appuntamento irrinunciabile per migliaia di visitatori: la Fiera agricola della Valceno, in agenda a Varano Melegari Lunedì, alle 10, il «Triatlhon del boscaiolo», alle 17 Mé, Pek e Barba in concerto, alle 15.30 spettacolo equestre, «indovina il peso… vinci la catasta di legna», e dalle 18 concerto aperitivo «Vento del Sud». «Festa ed l’anulén», l’osteria di Cantarelli, mostra motoseghe d’epoca, micromotori funzionanti opere di Iader Bagnoli (Correggio), passeggiate con pony e calessino (per i più piccini), Asinobus (per i più piccini), l’osteria di una volta (a cura della Pro loco di Bore), Gli antichi mestieri a cura dei Raner di Piubega (Mantova), visite guidate Azienda Agricola F.lli Ancellotti, stand gastronomico dell'Associazione italiana celiachia, mercato ambulante, la stalla e i vitellini, laboratorio didattico per bambini «Lavoriamo il latte», la fattoria degli animali.

Per tutta la durata della fiera: esposizione di attrezzature agricole e industriali, mostra di trattori d’epoca, paglia parco, mostra mercato del bestiame, mostra fotografica «Ricordi varanesi», vendita del cappello e maglietta a ricordo della fiera, rastabar, agribar, e nelle sale del castello, porte aperte al Museo etnografico di Gianpiero Bernazzoli.

VARSI

Alta via dei monti liguri

Lunedì, questa volta, sul «fronte ligure», una camminata della serie «Alta via dei monti liguri». I partecipanti cammineranno lungo il crinale tra il golfo del Tigullio e la Val Fontanabuona. Il panorama spazia da Sestri a Portofino, mentre dalla parte opposta si possono ammirare, da un’angolazione diversa, il Penna, lo Zatta e gli altri monti che segnano il confine tra Liguria ed Emilia. Il percorso prevede la partenza dal Santuario Basilica Nostra Signora di Montallegro, imponente luogo di culto sopra Rapallo. Da lì il percorso si snoda quasi completamente in discesa, toccando le vette sopra il golfo del Tigullio, dalle quali è possibile ammirare il mare con la Corsica, le isole toscane e le Alpi marittime. Partenza alle 8.45 dalla stazione di Borgotaro con pullman e arrivo a Rapallo alle 10.45. Ritorno con pullman da Chiavari alle 17.15 e arrivo a Borgotaro alle 19 (info e prenotazioni: 339.7843072).



ZIBELLO

UN WEEKEND LUNGO A «IL CINEMATOGRAFO»

A Zibello nell’ex convento dei padri lunedì visite a «Il Cinematografo», aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Sia al mattino che al pomeriggio con partenza dall’ufficio turistico di piazza Garibaldi tour alla scoperta dei principali monumenti.