Incontro a Fidenza con la scrittrice Antonella Fornari

Venerdì 5 maggio alle 21 nell'Auditorium ex-Macello di Fidenza si chiudono gli appuntamenti del Cai di Parma proposti per rinnovare la memoria dei tragici eventi della Grande Guerra, in occasione della ricorrenza del Centenario, racchiusi nella rassegna: “1917-2017 L’alpinismo, la montagna e la guerra”.

Protagonista sarà Antonella Fornari, alpinista e scrittrice, mantovana di origine, che vive da lungo tempo in Cadore fra le “sue” adorate montagne, di cui è diventata profonda conoscitrice e importante divulgatrice, grazie ai tanti libri dedicati alla Dolomiti, con un occhio particolare alle vicende della grande guerra, che videro in questi monti uno dei principali teatri.

In serata, alle 21, nell'auditorium ex-Macello di Via Mazzini a Fidenza, Antonella Fornari presenterà un altro luogo simbolo della Grande Guerra, attraverso il libro: “Lacrime di Pietra. Monte Piana e dintorni: ricordi di guerra”: “Un passo dopo l’altro – scrive - sono entrata nel regno dei ricordi ripercorrendo gli antichi sentieri, con le spalle curve sotto il peso di arcaiche violenze che hanno trasformato il mondo perfetto dei monti in ricettacolo di povere ed inutili sofferenze. Monte Piana, di tutte le cime che ho salito, mi è apparso così: schiacciato dalle lacrime, sformato e lacerato da dolori inspiegabili.”

L'incontro è ad ingresso libero.

Informazioni:

CAI Parma, Viale Piacenza 40 – Parma

Contatti:

Tel. 0521-1995241

Mail: caiparma@hotmail.com / web: www.caiparma.it