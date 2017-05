«Maggio dei libri»: si comincia con Camilleri

Sboccia la passione per la lettura a Langhirano: torna il «Maggio dei libri», con appuntamenti, laboratori e incontri con gli autori, nella biblioteca Emma Agnetti Bizzi di via Battisti 20.

Venerdì, alle 20.30, è in programma la serata dal titolo «Ti racconto Montalbano, ti racconto Camilleri»: lo psicologo Giuseppe Fabiano racconterà aneddoti dei suoi incontri con l’autore siciliano, leggerà brani e spiegherà il successo televisivo e letterario del famoso commissario collegandolo ad alcuni elementi psicologici che caratterizzano la nostra vita di tutti i giorni.

Fabiano, che sarà presente insieme a Luigi Notari, è psicologo psicoterapeuta, direttore di un Centro di Salute Mentale dell’Asl Roma 6 e professore universitario. Giovedì 11 maggio alle 16.30 ci sarà il laboratorio creativo «Letture per sognare...», mentre venerdì 12 maggio alle 20.30 si terrà l’incontro «Penne parmigiane (scrittrici di casa nostra)» con la presentazione di «In canti di versi» di Ilaria Biondi. Dialogherà con lei Monica Blondi, e leggerà i testi Rosanna Dughetti. Ilaria Biondi, autrice langhiranese, appassionata di letteratura fantastica, letteratura al femminile, letteratura per l’infanzia e poesia, collabora con diverse riviste letterarie e portali culturali.