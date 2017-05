«Maggio dei libri»: incontro con Anna Pia Fantoni

Sboccia la passione per la lettura a Langhirano: torna il «Maggio dei libri», con appuntamenti, laboratori e incontri con gli autori, nella biblioteca Emma Agnetti Bizzi di via Battisti 20.

Venerdì 19 maggio alle 20.30 un altro appuntamento di «Penne parmigiane» con la presentazione di «Partiamo da qui. Undici personaggi in cerca d’editore», un libro collettivo nato da un corso di scrittura creativa emozionale tenuto da Igor Damilano e Cinzia Lacalamita. Sarà presente una delle autrici, Anna Pia Fantoni, che presenterà il suo racconto «Vita da marciapiede», che è ambientato a Parma. Dialogherà con lei Jacopo Di Noto.