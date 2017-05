“Preservare il Pianeta”: il ministro Galletti a Salso

“Preservare il Pianeta per salvare la vita” è il titolo del convegno che si terrà sabato 6 maggio 2017 alle 17.00 a Salsomaggiore, presso le Terme Berzieri. Organizzato nell’ambito della ventunesima Conferenza nazionale dei Leo Club, l’incontro potrà contare su un’ospite d’eccezione: il Ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti, che interverrà assieme ad altre autorità ed esperti per discutere di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente.

Il convegno prevede approfondimenti sull’agricoltura sostenibile, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sensibilizzazione del pubblico sulla tutela del territorio. I Leo, associazione giovanile dei Lions, sono da sempre impegnati nella promozione di eventi e attività di solidarietà sociale e divulgazione di conoscenze utili a migliorare le condizioni dell’intera comunità; la protezione dell’ambiente, in particolare, è uno dei temi che l’intera Associazione Lions Clubs International – la più estesa al mondo tra le organizzazioni umanitarie, per presenza sul territorio e numero di soci – ha scelto di approfondire in occasione del Centenario della sua fondazione, che ricorre proprio nel 2017: le iniziative di Lions e Leo su questa tematica comprendono anche servizi alle comunità e supporto alla ricerca scientifica.