Giardino del gusto, trekking e... pecore: l'agenda del sabato

BARDI

INCONTRO "AL BUIO" CON I SEGRETI DEL CASTELLO

Sabato dalle 21, avrà luogo una speciale visita guidata “by night”, a cui potranno prendere parte grandi e piccini, i quali potranno così percorrere le grandiose ronde del castello ed immergersi negli ambienti più oscuri e suggestivi, a lume di lanterne e di torce.

Studiosi di alto calibro affermano che più di un fantasma potrebbe abitare nella fortezza di Bardi. Anche Giulia Landi, ad esempio, moglie del Principe Agostino, potrebbe essere un’altra possibile anima in pena a vagare per il celebre maniero. A riscuotere il maggior successo tra i visitatori e gli esperti rimane l’eterna e famosa leggenda di Moroello e Soleste: il loro grande amore, a causa di una serie di strani equivoci, finì in tragedia, con il suicidio di entrambi gli innamorati. Da allora, in questi 700 anni, l’anima di Moroello non si darebbe pace e vagherebbe imprigionata tra i muri del maniero. La base del mastio è da anni soggetta a studi e ricerche notturne, con sofisticate apparecchiature elettroniche da parte di ricercatori italiani e stranieri. Il fantasma cavaliere, nell’arco dei secoli, è infatti apparso vicino al mastio, a volte accompagnato da una sommessa e triste musica e, lo scorso anno, anche “abbracciato” a Soleste.

Negli ultimi anni, infatti, gli “avvistamenti” si sono fatti più frequenti anche da parte dei visitatori, e famosi cercatori di fantasmi, anche recentemente, hanno testimoniato diverse attività paranormali degne di nota all’interno della fortezza. Dunque, trattasi di verità o leggenda? Prezzo adulti euro 10; bambini euro 8. Prenotazione obbligatoria contattando i numeri 0525.733021 - 380.1088315; www.castellodibardi.it.

BORE

CAMMINATA MARIANA DALLA CHIESA DI METTI

La Pro loco di Bore organizza sabato una divertente camminata, inserita nelle “camminate mariane”, che prenderà il via dalla chiesa di Metti alle ore 15, andando alla volta di Rovina, Zani, Raffi, Orsi e Zermani.

BORGOTARO

DAL LAGO DELLE LAME A RAPALLO

È tutto pronto per il trekking di due giorni con partenza dal Lago delle Lame, sopra Rezzoaglio, e arrivo a Rapallo, con pernottamento in agriturismo a Lorsica, ai piedi del Monte Ramaceto (organizzazione tecnica: Travel-Lab To & Dmc). Un weekend emozionante, tra i sentieri del Parco naturale dell’Aveto e dell’alta via dei Monti Liguri, attraverso bellissime vette sopra al mare, la cui vista accompagnerà i partecipanti per quasi tutto il percorso. Le due escursioni verranno affrontate col solito “camminare lento” ma, essendo piuttosto impegnative a causa della lunghezza e del dislivello, sono adatte a buoni camminatori. (info e prenotazioni: 339-7843072; e-mail: antonio.mortali@trekkingtaroceno.it).



CALESTANO







SERATA DI DANZE ALLA SALA BORRI

sabato sera il circolo ricreativo calestanese Val Baganza, organizza una serata di ballo in Sala Borri, dalle 21,15, con il complesso Radar Folk; domenica dalle 15, nella sede di via Maschi, gara di briscola in compagnia, per soci Ancescao.

CARIGNANO

IL GIARDINO DEL GUSTO

Immerso nel parco di una delle più belle ville della campagna parmigiana, fra prodotti enogastronomici di alta qualità e giochi dedicati ai più piccoli, ecco «De Gustibus, Il giardino del gusto». A villa Malenchini, a Carignano sabato l’ingresso costerà 7 euro (biglietti ridotti a 5 euro). Alle 10 riapriranno i cancelli per poi chiudersi alle 20. Al mattino e nel primo pomeriggio, l’area gioco bimbi affidata all’associazione «Mammatrovalavoro» proporrà giochi di animazione, pittura con la verdura e graffiti per i bambini più piccoli, mentre i più grandi e le famiglie potranno cimentarsi nella creazione di sculture di carta. Dalle 15 alle 18.30, sempre nell’area gioco bimbi, saranno allestiti due laboratori adatti a tutti dal titolo «Il viso delle emozioni» e «I rami della musica».

Dalle 15 alle 19 prenderà il via «Pompieropoli» in collaborazione con i Vigili del fuoco, alle 16 il Mago Gigo sarà il protagonista dello spettacolo «Come si diventa AnimAttori», e alle 18 sempre il Mago Gigo proporrà lo spettacolo di animazione «A scuola di SuperEroi». Va ricordato che l’area gioco bimbi ospiterà i prodotti dell’Oasi Dynamo, ed il ricavato servirà a sostenere il progetto Dynamo Camp. L’associazione Dynamo Camp onlus offre gratuitamente percorsi di terapia ricreativa a tutta la famiglia di bambini e ragazzi malati che hanno un’età compresa fra i 6 e i 17 anni. Per saperne di più si può visitare il sito www.dynamocamp.org. Tornando al programma, sabato dalle 16.30 alle 18 è stata prevista una dimostrazione pratica di auto protezione e di difesa personale: è consigliato indossare abiti comodi.

Per quanto riguarda le degustazioni, ecco alcuni appuntamenti: alle 11.30, alle 14.30, alle 16.30 e alle 18, degustazioni guidate di vini, mentre alle 14.30, alle 16 e alle 17.30 saranno effettuate visite guidate all’interno di villa Malenchini. Chi fosse interessato, dovrà effettuare una prenotazione all’infopoint. Alle 16 e alle 18 alcuni chef proporranno momenti di show cooking.

Chi volesse approfittare della manifestazione per pedalare un po’, la Fiab organizzerà una biciclettata da Parma a Carignano con ritrovo alle 14.45 nel parcheggio di via Bizzozero. L’arrivo a villa Malenchini è previsto alle 16: il costo di iscrizione è di 1 euro per i soci Fiab e di 2 euro per gli altri. I partecipanti potranno entrare gratuitamente a De Gustibus. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 0355414.

CASTIONE MARCHESI

PERCORSO SENSORIALE NEL GIARDINO DEI SEGRETI

sabato (entrate dalle 15,30 alle 19,30) va in scena uno spettacolo nel parco che si trova su Strada provinciale dei Due ponti 272/A. Il titolo è «Percorso sensoriale nel giardino dei segreti», a cura di Teatrotocco. Il lavoro si ispira alla ricerca del regista ed antropologo colombiano Enrique Vargas, con cui Elisa Frascà, coordinatrice dello spettacolo, ha collaborato alla fine degli anni '90. Nel giardino della casa che ospita gli spettatori/viaggiatori si attraverseranno diverse tappe che corrispondono alle diverse età della vita dell'essere umano: in una sorta di percorso labirintico questi si perderanno, per poi ritrovarsi alla fine del viaggio. Info 338 3633078.

COLORNO

SI BALLA IL LISCIO AL CRAL FARNESE

Si ballerà il liscio sabato con inizio alle 21,30, al Cral Farnese di via Roma 28, con l’orchestra Claudio di Romagna. Per informazioni e prenotazioni 0521815468.



FELEGARA

SERATA DANZANTE AL CENTRO MOLINARI

sabato dalle 21, al centro sociale «Molinari» è in programma una serata di ballo con l’orchestra «Loredana Ferrari».



FONTANELLATO





CACCIA AL TESORO CON L'AVIS

Sarà «Il dono» il tema della grande «Caccia al tesoro» che sabato pomeriggio dalle 14 colorerà il centro storico grazie all’impegno dell’Avis e delle associazioni di volontariato che, per l’occasione, daranno il loro contributo «di occhi e braccia» alla buona riuscita dell’evento. Ancora aperte, al negozio di abbigliamento Gandini di via Marconi, le iscrizioni delle squadre che, con ingegno e velocità, si contenderanno i premi finali sfidandosi nelle divertenti gare pensate per l’occasione. E, alla fine, come sempre, sarà Nutella Party per tutti, con un «magico» intrattenimento in attesa dei conteggi finali che decreteranno i vincitori della sfida. Tutti i bambini possono partecipare gratuitamente ma le squadre devono essere composte da almeno quattro giocatori con un accompagnatore adulto per «scortarli» tra le diverse tappe allestite nel centro. Alla fine della giornata, per tutti i giocatori e le loro famiglie, gli Amici di San Salvatore e Santa Croce serviranno la cena all’oratorio.



FAVOLANDO... TORNANO LE LETTURE ANIMATE

Ultimo appuntamento della stagione, negli spazi della nuovissima biblioteca «Giannina Bocchi», con «Favolando in una stanza» le letture animate dedicate ai bimbi fino a 6 anni. Ad intrattenere i piccoli ospiti, sabato dalle 16,30, saranno i clown del gruppo «Gli Sregolati» della Croce Rossa che, insieme al personale della Ludoteca, organizzeranno anche un laboratorio ludico finale con protagonisti i libri. La partecipazione è gratuita.



FORNOVO



MIGRATORY BIRD DAY NELLA RISERVA DEL PRINZERA

sabato alla Riserva del Pinzera, torna il World Migratory Bird Day , evento internazionale dedicato alla scoperta e alla conservazione dell’avifauna. L’appuntamento è alle alle 9.30 al parcheggio del Villaggio Prinzera , con Renato Carini, esperto di avifauna dei Parchi del Ducato. L’iniziativa, gratuita, Info 329 2105934.

LAGDEI

ULTIMA LUNATA DI PRIMAVERA

Ultima lunata di primavera in programma sabato al Rifugio Lagdei, durante la quale ammirare, oltre allo splendore della luna, il risveglio primaverile degli animali del bosco, l’avvicinamento di Giove alla Luna (sarà infatti al massimo della vicinanza apparente la sera successiva) e con un po’ di fortuna anche qualche stella cadente particolarmente luminosa, visto che siamo nel periodo dell’apice delle Aquaridi. E per chi deciderà di cenare sul posto, anche la possibilità di assaggiare le torte d’erbe selvatiche di stagione. Il ritrovo è fissato per le 21 al Rifugio Lagdei, da dove si partirà, in punta di piedi nella foresta, per andare alla scoperta dei suoi abitanti e le sue leggende. Info e prenotazioni o3288116651.

LANGHIRANO





VIA ALLA DUAL RACE, GARA CICLISTICO-PODISTICA

Torna sabato a Langhirano, l’appuntamento con la Dual Race, la gara podistico-ciclistica a coppie organizzata dal «Vengo lì… di corsa» insieme alla squadra degli «Spritz Bikers». Una gara particolare, insolita, tra trail e mtb: della coppia, uno corre e l’altro pedala, su due percorsi diversi (35 km per la mtb, 22 km per il trail). In questi giorni i percorsi sono stati ripuliti dagli organizzatori e sono pronti per accogliere i partecipanti. Sono entrambi percorsi impegnativi ma – a detta di chi li ha già provati – molto belli. L’arrivo sarà in piazza, a Langhirano. E' in programma la camminata non competitiva, di circa 8 km, che permetterà a tutti, bimbi compresi, di partecipare a quella che si preannuncia una bella giornata di festa e di sport». E’ possibile iscriversi alla competitiva e alla camminata fino a poco prima della gara. Per info: 338.1930860 e 348.4078190.

MEDESANO





AL CRI VILLAGE ESPLODE LA FESTA DI COMPLEANNO

A partire da sabato la Croce Rossa di Medesano festeggerà in piazza Marconi i 45 anni di fondazione del comitato medesanese.

Dalle 14,30 in piazza sarà attivo il «CRI Village», un piccolo villaggio dove saranno allestite più postazioni in cui chiunque potrà esplorare le attività di cui si occupano i volontari.

Il programma inizierà con la dimostrazione di montaggio tende del PMA (Posto Medico Avanzato) e con il pullman di Protezione Civile che darà informazioni su «Alert System», nuovo sistema di allertamento della cittadinanza che prenderà il via in questi giorni a Medesano e a cui i cittadini potranno iscriversi.

Dalle 15,30 aprirà l’area per i più piccoli con il trucca bimbi, i palloncini e i giochi ludici per insieme ai giovani della Cri e gli Operatori del Sorriso. Alle 15,30 inizieranno anche le attività legate all’insegnamento della sicurezza stradale e degli stili di vita sani per bambini e ragazzi.

Dalle 16 alle 17 si potrà assistere alle dimostrazioni di manovre salvavita pediatriche mentre dalle 17 alle 17,30 è in programma una simulazione di soccorso con intervento di diversi mezzi di emergenza. Dalle 18 prenderà invece il via la dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare in modalità mass training aperta a tutti.

Sabato alle 21 la sala Baratta di Medesano ospiterà la rassegna «Canta primavera» che quest’anno vedrà esibirsi il coro «Contrappunto» di Medesano, il coro «Armonia» di Bologna e il coro «Hispano-Americano» di Milano.

L’iniziativa sarà ad ingresso gratuito ed è organizzata dal «Contrappunto» con il patrocinio dell’Aerco e del Comune di Medesano.

MEZZANI

GOLOSITA' E MERCATINO

Doppia festa di primavera a Mezzani. Si parte sabato a Mezzano Superiore dove il circolo Anspi San Michele, con la partecipazione dell’asilo Ferdinando Dall’Asta, organizza dalle 8 il mercatino del riuso, dalle 12.30 fritto e salume e dalle 15 esibizioni di tiro con l’arco, zumba ed arti marziali. In programma anche il concerto della Mezzabanda oltre a truccabimbi e giochi gonfiabili. In serata la festa continua a Casale di Mezzani insieme al locale circolo Anspi. Dalle 20.30 pizza e balli country (per informazioni e prenotazioni 0521 817250 oppure 347 9762148).





MONTICELLI

ULTIMO SABATO LATINO DAL LALLO

Un’altra spumeggiante serata nel «Salotto del Lallo». Domani sera, a partire dalle 22.30, torna l’amato «sabato latino» ideato dal «padrone di casa» Lallo Contardi ed è in programma la serata finale di quest’anno dove saranno presenti alcuni rappresentanti delle scuole di ballo che si sono esibiti in questi ultimi mesi. Dietro la consolle Lele Milano dj con le sonorità salsa, bachata, cha cha, kizomba e con la musica di oggi e… di ieri. Sarà un’ultima grande festa, dunque, all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Locale climatizzato. Ampio parcheggio interno e nelle vicinanze del locale. Info: 338/8779347.



NEVIANO

RASSEGNA CORALE «VOCI INTORNO AL FUSO»

sabatosera, la chiesa parrocchiale di Campora intitolata a San Lorenzo ospiterà un’occasione di canto e beneficenza: ritorna nella seconda edizione la rassegna “Voci intorno al Fuso”, promossa dalla corale nevianese dei Cantori del Fuso. L’appuntamento è alla chiesa di Campora, alle 21: ospiti della serata saranno i componenti del coro “Le Maestà” da Palanzano e Toano, diretto dal maestro Paolo Tavars: insieme a loro i Cantori del Fuso, realtà corale nevianese attiva negli ultimi anni e ideatrice dell’evento. : il ricavato dalle offerte raccolte durante la serata andrà a sostenere l’acquisto di un defibrillatore, da mettere a disposizione della popolazione locale.

NOCETO

LISCIO E LATINI AL CIRCOLO DELL'AVIS

Con Dj Lupetto in consolle si balla sabato presso il salone Avis di via Gandiolo a Noceto, a partire dalle ore 21. Liscio, latini, balli di gruppo per i soci del circolo Avis Fenalc.

PARMA

VIA DEI MERCATI, CONCERTO PER JOE FADDA ALL'APP COLOMBOFILI

sabato a partire dalle 22, il circolo Arci App Colombofili di strada Mercati 15/d, a partire dalle 22, ospiterà il «Concerto per Joe»: una serata speciale in ricordo di Giovanni Fadda, grande musicista parmense scomparso lo scorso 13 marzo. Sarà anche l’occasione per mettere in atto un progetto ambizioso, ovvero quello della raccolta fondi per una giusta causa: aiutare chi purtroppo nella vita è meno fortunato, ragazzi e ragazze, uomini e donne che vivono in grandi difficoltà economiche e sociali che hanno perso tutto, casa, lavoro, affetti costretti a vivere in strada, nelle stazioni, sotto i ponti. «A queste persone - spiegano i promotori della serata - Giovanni voleva restituire la dignità che stavano perdendo e lo ha fatto portando avanti un progetto e con un gruppo di volontari ogni weekend si recava in Stazione alle sette del mattino per portare a queste persone la colazione ma soprattutto un sorriso, un abbraccio una parola, convinto che oggi in Italia non si muoia principalmente di fame ma di solitudine». Silvia, Angela, Paolo, Bonny, Bea, Luca, Monica, Jarir, Marta, Anna, Niki e Simona: sono questi i nomi degli angeli che oggi in onore di Giovanni, hanno deciso di chiamarsi «La ronda dei cuori amici di Joe». Perché proprio il 6 maggio? «Perché il 6 maggio - ricordano gli amici di una vita, con la voce rotta dal dolore - sarebbe stato il giorno del suo compleanno e sicuramente lo avrebbe festeggiato con tutte le persone che anche con un semplice sorriso riempivano il suo cuore di gratitudine, una grande festa con la musica di Ligabue che lo ha fatto conoscere ed apprezzare a molti fan». Questa serata oltre che ad essere un evento tributo alle canzoni di Ligabue sarà, dunque un evento dedicato al compianto «Giò» Fadda, dalla band-tributo degli esordi la «Bandaliga», e dal gruppo in cui avrebbe dovuto entrare a far parte, gli «Happy Hour». Ingresso riservato ai soci Arci. Info: 0521/706214.

ALLA SCOPERTA DLE MITICO FORMAGGIO "PIONIERE" AL RURAL MARKET

Proseguono gli incontri al Rural Market di Borgo Giacomo Tommasini 7 a Parma con gli allevatori e agricoltori tosco-emiliani. sabato dalle 10.30 la famiglia Avanzini di Rivalta di Lesignano de’ Bagni, presenterà il formaggio «Pioniere», ottenuto da latte intero della mungitura del mattino del proprio allevamento biologico. Il 13 sarà la volta di Francesco Boggiani dell’azienda Real Pasta che parlerà del cappelletto reggiano; infine il 20 Pier Luigi Pellegri, esperto sull’alimentazione, illustrerà corretti stili di vita per un’alimentazione più sana e consapevole. Il Rural Market è aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedì. Proseguono anche per tutto il mese di maggio le aperture domenicali (dalle 9 alle 15) dell’area protetta di biodiversità vegetale e animale presso l’Agricola Rosa dell’Angelo a Rivalta (Lesignano de’ Bagni – Parma). Un luogo dove passeggiare nel silenzio della natura, in una cornice naturale fatta di vulcanelli di fango, increspature, calanchi, siepi, boschi di querce e tanto verde a perdita d'occhio. Un’area questa, insieme a quella di tutto l’Appennino Tosco-Emiliano, che ha recentemente ottenuto la certificazione a riserva di Biosfera Unesco (MAB, Man and Biosphere) e che ospita varietà vegetali e antiche razze animali a rischio di estinzione. Come il maiale nero allevato all’aperto, libero di pascolare nei boschi. Un universo da scoprire insieme a una vasta esposizione di trattori degli anni Trenta e Cinquanta. L’ingresso è gratuito. Per info: 342 9128266 / 335 316337.

LET'S DANCE! PICCOLI BALLERINI E GRANDI TALENTI

Al via la rassegna «Let’s Dance!» al Barilla Center. Ogni sabato alle 17.30, otto appuntamenti con spettacoli e saggi gratuiti con i bambini e le bambine delle scuole di ballo di Parma.

con le scuole di ballo di Parma. Si comincia domani con la scuola New Space Danza e Musica che, con i suoi allievi bambini e ragazzi, presenterà spettacoli e performance di Hip Hop e Zumba.

E per tutta la rassegna i protagonisti saranno sempre i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze che frequentano le migliori scuole di ballo di Parma, ognuna specializzata nel suo genere.

Sabato 13 appuntamento con la Breakdance e l’Hip Hop del Centro Studi Danza Spazio84 che proporrà uno spettacolo in cui verranno combinati stili differenti.





POLESINE

SCAMBIO DI OGGETTI TRA BIMBI E MAMME

sabato alle 16.30, nei locali dell’oratorio parrocchiale di Santa Croce, appuntamento con il «Pomeriggio dello scambio» organizzato dall’assessorato comunale alle politiche per la famiglia e dal Centro per le famiglie. Sarà possibile scambiare oggetti per bambini e mamme in gravidanza. In più ci saranno giochi e merenda per tutti i partecipanti. Gli oggetti non scambiati, a fine pomeriggio saranno donati a persone in condizioni di difficoltà individuate dal servizio sociale comunale, settore minori. Info allo 0524525076.

SAN SECONDO

CAMMINATA TENEBROSA: DEGUSTAZIONI E SORPRESE

sabato a San Secondo torna l’appuntamento con la «Camminata Tenebrosa», passeggiata enogastronomica nelle campagne sansecondine con intrattenimenti a sorpresa, organizzata dalla contrada Prevostura. Il ritrovo è fossato per le 19.45 in piazza della rocca con partenza alle 20. Previste tappe degustazione con aperitivo e spritz, assaggi di porchetta artigianale e carne alla griglia e intrattenimenti a sorpresa lungo il percorso. Arrivo quindi nel parco della Rocca e chiusura con spaghettata, gelato e caffè, in collaborazione con Cavalli Emanuele, La Bottega di Gianni, Fior di gelato e Torrefazione Lady Caffè. In più, musica con Visca Dj e zumba con Michela Rancati. In programma anche il torneo di briscola a coppie con premi per i primi quattro classificati, con inizio in piazza della Rocca alle 198 e finali nel parco all’arrivo. La quota di partecipazione è di 12 euro per i tesserati Prevostura e 15 per i non tesserati; i bimbi tesserati fino a 10 anni, 10 euro e 12 ero in non tesserati. Gratis fino a 4 anni. Obbligatoria l’iscrizione presso Trendy Acconciature di Elisa Fornari e Cavalli Cosetta. Info al 3315321929.

SCODOGNA

LA PECORA CORNIGLIESE SI PRESENTA

«Una pecora per amica» è il titolo della proposta dei Parchi del Ducato per sabato al vivaio forestale Scodogna. Un gregge di pecore cornigliesi scenderà per l’occasione a valle per avvicinare adulti e bambini al lavoro dei pastori e all’affascinante racconto della transumanza e per riscoprire il rapporto fra uomo animali. Primo laboratorio sabato dalle 15.30 alle 17.30. Il costo è di 15 euro, info e prenotazione (obbligatoria): tel. 347 8786029.

SORBOLO

UNA LUNGA PEDALATA CHIAMATA ENERGIADI

Una lunga pedalata in compagnia per produrre energia, giocando. Le Energiadi arrivano a Sorbolo nella palestra di via Fratelli Bandiera con un ricco programma di eventi sportivi e ludici per accompagnare gli impavidi pedalatori che si alterneranno sulle biciclette per produrre energia, attraverso i bike energy system, ma più in generale per produrre movimento, condivisione, divertimento e senso di comunità.



sabato dalle 7 alle 8.30 colazione con brioche su prenotazione, dalle 8.30 alle 12.30 rotazione delle classi, dalle 12.30 alle 14.30 energia dello sport con Porta tu party; dalle 14.30 alle 16.30 street art a cura di Research; alle 16.30 merenda con Nutella party; dalle 16.30 alle 18.30 laboratorio magliette energetiche con associazione Gruppo Bianka; alle 18.30 aperitivo energetico e dalle 21 alle 23 l’energia della musica con dj set.

Sia oggi che domani ci sarà anche l’iniziativa «L’energia dei sogni» con la possibilità di dormire in palestra con i sacchi a pelo (per gruppi di massimo 8 bimbi dai 6 ai 10 anni con un adulto accompagnatore, necessaria la prenotazione).



Per gli eventi su prenotazione è necessario scrivere all’indirizzo mail energiadi.sorbolo@gmail.com.

Inoltre alle 21 è in programma la rappresentazione di «Sogno di una notte di mezza estate» al teatro Virtus di via Primo Maggio con l’esito del corso per ragazzi dai 14 ai 18 anni a cura di Franca Tragni con la collaborazione del circolo Anspi L’Incontro.

TANETO

L'UOMO GATTO AL FUORI ORARIO

sabatosera, a partire dalle 22.30, sul palco del circolo Arci Fuori Orario di via Don Minzoni 96/b andrà in scena la serata «We love 2000» con tutte le hits 2000-2010 con una scenografia interattiva dove il pubblico verrà catapultato in un party incandescente di ritmi scatenati fino all’alba che percorreranno tutti i filoni musicali degli anni 2000 nell’arena estiva del Fuori Orario. Durante la serata verranno distribuiti gadgets tematici e ci sarà la photo session tematica di We love 2000 denominata «Movie stars». Special guest della serata sarà «L’uomo Gatto», al secolo Gabriele Sbattella, Tessera Arci obbligatoria.



TRAVERSETOLO

MUSICA AL TEATRO AURORA

Un weekend in musica con gli allievi dei corsi dell’associazione “Legenda Musica”. sabato nel Teatro Aurora alle 21 si svolgeranno i saggi dei corsisti: la prima serata si esibiranno i giovani pianisti allievi del maestro Gian Luca Faccini.



TONI CAPUOZZO PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO

sabato alle 16 nel Centro Civico “La Corte” il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, conduttore del programma di approfondimento di Rete 4 “Terra!”, presenterà il suo libro “Il segreto dei Marò”. Al termine della presentazione, alle 18, si potrà visitare il Museo di Renato Brozzi, a seguire aperitivo con l’autore.